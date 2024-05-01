01 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İZMİR ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. İZMİR'da 01 Mayıs Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte İZMİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 01.05.2024 - 01:16
01 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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İZMİR ilinde 01 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-01 2024-05-01 09:30:13.891-2024-05-01 15:30:30.709 saatleri arasında Çamyayla; ÇAMYAYLA, İsimsiz59, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz50, YEŞİLDERE KÜME EVLERİ, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz25, İsimsiz24, Soğukpınar küme evleri, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, , İsimsiz58, İsimsiz57 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-01 2024-05-01 09:30:13.891-2024-05-01 15:30:30.709 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.


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