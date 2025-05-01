01 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.05.2025 - 09:11

Güncelleme: 01.05.2025 - 09:11

KOCAELİ ilinde 01 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, ÇAMKONAK mahallelerinde KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KEFKEN, KEFKEN CD., POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACILAR mahallelerinde HACILAR MERKEZ MEVKII, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBESLER, GEBEŞLER mahallelerinde HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR mahallelerinde 2832., 2875., AGAH EFENDİ SK., KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, SARAYBOSNA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde 2709., 2727., 2734., 2744., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK mahallelerinde 4068 SK., 4109. SK., 4121. SK., 4135. SK., ALİ UÇAR CD., EVREN, EVREN CD., FİDANLIK CD., GÜN SAZAK CD., NENE HATUN CD., SITELER, SİTELER CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., ZOBUOĞULLARI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADİYE, NÜZHETIYE mahallelerinde FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, ICADIYE, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ERENLER SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADISI MEVKII, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1035, 1035 SK., 1045., 1116. SK., 1117. SK., 1121., 1121. SK., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1127., 1129. SK., 1131., 1131. SK., 1132. SK., 1138., 1139., 1139. SK., 1140., 1141. SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, AHLAT CD., ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., BAYRAK SK., ÇİMENLER SK, GÖKKUSAGI, GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., KIRIK SK., KÖPRÜLÜ SK., KUZU, KUZU SK., MERVE, MERVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde BAKIRLIK CD., BENTALTI, DİCLE CD., ENVER PASA, ENVER PAŞA CD., INCI TANESI, RUŞEN SK., ŞİRİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde AKTAŞ SK., BELEDİYE CD., ÇAVUŞ SK., EMİRGAZİ CD., ENVER PASA CD., GÖKKUŞAĞI CD., İNCİ TANESİ SK., KIŞLA CD., KUMLU, KUMLU SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ mahallelerinde ÇELEBİLER SK., DEGIRMENCI, DEĞİRMENCİ SK., KEMERLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde 10.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 3.İSİMSİZ SK., 4.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ATILAY, BAHÇELİEVLER SK., DOGAL SK., ERDOĞAN SK., ERENLER, ERENLER CD., EROĞLU SK., GALYANÇLAR SK., GÜNEYBAĞ SK., HAFIZ YUSUF SK., İRFAN, KORCAN, MÜEZZİN MEHMET SK., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., SALMAN SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SÖGÜTLÜK, TOPÇULAR SK., YUDUM, YUDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 203. SK., 301. SK., 302., 302. SK., 303. SK., 306., 306. SK., 307. SK., 309. SK., 310. SK., 311. SK., 312. SK., 314. SK., 318. SK., 319., 319. SK., 321., 321. SK., 322. SK., 323. SK., 324. SK., 325., 326. SK., 327. SK., 329. SK., SULTAN BEYAZIT, SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde AKMESE YOLU MEVKII, AKMEŞE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALOGLU MEVKII, DOKTOR EVLERİ MEVKİİ KÜME EVLER, GIRESUNLULAR MEVKII, GİRESUNLULAR MEVKİİ KÜME EVLER, İBRİKDERE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCILER ORTA MEVKII, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 15:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde AKÇASU SK., ARTEZYEN SK., ATILAY SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK., CEVİZLİK. SK., ÇANAKÇI SUYU SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., GEDE SK., IMAMOGLU, İMAMOĞLU SK., KABAKOZ, KABAKOZ SK., KARADERE, KARADERE CD., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KOZLU SK., MEMISLER, MEMISLER SK., MEMİŞLER SK., PERVANE SK., TOPKAPI, YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADİYE mahallelerinde BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., GÜLYALI SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., KORUCU SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., TOPKAPI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ALPERLER ÇIKMAZI, ALPERLER ÇIKMAZI SK., ÇÖRTLENCE SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALILOGLU ÇIKMAZI, HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HASTANE, HOCA ALİ EFENDİ SK., KORCAN CD., MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., NAZİF OKUMUŞ CD., OKUMUŞLAR SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL, ÜÇYOL SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde BALIM SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇEPNI, ÇEPNİ CD., EĞİTİM SK, FILIZLER, HARMANLIK SK., KADER SK, KADİR ASLAN SK, KIREMITHAN, KİRAZDÖNÜMÜ SK, KİREMİTHAN SK., MESUDİYE. CD., TUROĞLU SK, ÜLKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, SUADIYE mahallelerinde AYDINLIK SK., BALABAN CUMHURİYET, BALABAN CUMHURİYET CD., BELLİSAN SK., CEVİZLİK EVLERİ SK., DEMIRCILER SK., DEMİRCİLER SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., FERHAT AĞA SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, KARAKADILAR CD., KELESLI, KELEŞLİ SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, MEYVELIK, RAUF EFENDİ SK., SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETİYE mahallelerinde ADALAR SK., BALCILAR SK., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., ÇAKIROĞLU SK., DEĞİRMENKAPI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞARK SK., ŞERİF ÇANGA CD., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETIYE, PANAYIR mahallelerinde ATILLA, ATİLLA SK, HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BAĞLI SK., ÇAM, ÇAM SK., DIYAR, DİYAR SK., KARAYEMİŞ SK., KORKMAZ SK., KUŞBURNU SK., MAVI, OSMAN USTA, OSMAN USTA SK., SARRAF SK., SÜRMELİ SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde ADAK SK., AKIT, AKİT SK., AŞIROĞLU CD., BAKIRCI, BAKIRCI SK., BAKİ SK., BALLI BABA, BALLI BABA SK., BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BERAT SK., BİNDALLI SK., BUKET, BUKET SK., CANBEY SK., CENGIZHAN, CENGİZHAN SK., CÜRETKAR, ÇALIŞKAN SK., ÇELIK, ÇİLEK SK., DADALOĞLU SK., DAL SK., DAMLA SK., DAVET SK., DEDE KORKUT, DEDE KORKUT SK., DEMET, DEMET SK., DERİN SK., DILBER, DİLAN SK., DİLBER SK., DİNÇ SK., DUMANLI, DUYGU, DUYGU SK., EDA SK., ERBAB, ERDINÇ, ERDİNÇ SK., ERENGÜL SK., ERKUL SK., ESMA SK., ESNAF SK., EVREN SK., FARABİ SK., FERAH SK., FERDA SK., FIKRET, GAMZE SK., GIPTA SK., GÜLBAHAR SK., GÜLDEN SK., GÜLÜM, GÜLÜM SK., GÜVEN SK., GÜZERGAH, GÜZERGAH SK., HACI ARİF BEY SK., HACILAR SK., HALI SAHA, HALI SAHA SK., HALİM SK., HALİS SK., HAMİT KAPLAN SK., HASAT SK., HAVADİS SK., HAYDAR ZAFER, HAYDAR ZAFER SK., HAZAR, HAZAR SK., HIDAYET, HIZIR SK., HİDAYET SK., HOCA AHMET YASEVI, HOCA AHMET YASEVİ CD., HÜRMÜZ, HÜRMÜZ SK., IBNI SINA, ILICA SK., ILKADIM, IRAZ KADIN, IRAZ KADIN SK., İLKADIM SK., İNAN SK., İNCESU SK., İTİBAR SK., İYİNİYET SK., KARA AHMET SK., KARACAOĞLAN SK., KAVAKLI SK., KESMETAŞ SK., KOZAN, KOZAN SK., KUTLU SK., LIMON, LOKMAN HEKIM, LOKMAN HEKİM CD., LÜTUF, LÜTUF SK., MAKUL SK., MAVI SK., MAVİ SK., MEHTER, MEHTER SK., MERTCAN SK., METEHAN, METEHAN SK., MISVAK, MIZRAK SK., MİSVAK SK., MORAL SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MUMCULAR SK., MUTLU SK., NASUH AKAR, NASUH AKAR SK., NAZLI SK., NECMİ SK., NEDİME SK., NEFIZ, NEFİZ SK., NÜKHET, NÜKHET SK., OĞUZHAN SK., OKUR, OKUR SK., OKUTAN SK., OZAN, OZAN SK., ÖKSÜZ SK., ÖNCÜ SK., ÖZHAN SK., RECEP YAZICIOGLU, RECEP YAZICIOĞLU CD., RESAT, RÜŞTÜ SK., RÜŞTÜYE SK., SEDEF SK., SERVET, SERVET SK., SEVCAN, SEVCAN SK., SEYHAN SK., ŞAHADET SK., TEFSİR SK., TERMAL SK., TERTİP SK., TIRYAKI SK., TİRYAKİ SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., TUZLA, TUZLA CD., TÜR SK., TÜRKMEN, UFUK SK., ULUBATLI HASAN SK., UYGAR, UYGAR SK., ÜNVER SK., VAKİT SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU SK., YEMIS SK., YEMİŞ SK., YÜKSEK SK., ZEKİ SK., ZEYTIN DALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, EMEK, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde 100.YIL SK., AÇELYA SK., AKASYA, AKASYA SK., ALEV SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., ARMAĞAN SK., ASIROGLU, ATATÜRK, ATIK, ATİK SK., BAHAR SK., BELGE SK., BELKİS SK., BETÜL SK., CEMAL ÇAVUŞ SK., CEMRE SK., CENGAVER, CENGAVER SK., CEVHER, CEVHER SK., CUMA, CUMA SK., ÇAMLIK SK., ÇIMEN, ÇİMEN SK., DAĞARCIK SK., DİDEM SK., DOGRU, DOGU, DOĞRU SK., DOĞU SK., ECEM, ECEM SK., ELMAS SK., EMİRGAN SK., ENES SK., ERGUVAN SK., FATİH SULTAN MEHMET CD, FENER, FENER SK., FERMAN SK., FİGEN SK., GEYLANİ SK., GÖKNUR SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., HICRET, HİCRET SK., IRMAK, IRMAK SK., ISTIKBAL, İLHAM SK., İMREN SK., İSTİKBAL SK., KARAAĞAÇ SK., KAVISLI, KAVİSLİ SK., KIBLE, KIBLE SK., MELODİ SK., MERAK SK., MERT, MERT SK., MEŞE SK., MITHATPASA, MİTHATPAŞA CD., NACI, NACİ SK., NAGIHAN, NAGİHAN SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., REYHAN SK., SAYGIN SK., SERAY SK., SERT SK., SEZEN SK., SOYALAN, SOYALAN SK., ŞEYH ŞAMİL SK., TEKKE, TEKKE SK., TÜZÜN, TÜZÜN SK., ÜNSAL SK., YÜKSELEN SK., ZIHNI, ZİHNİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜRUF SK., İĞDE SK., MUZ SK., NAR, NAR SK., PELİN CD., PLAJ, PLAJ CD., YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, TEPEKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde BARUT SK., BIBERIYE, BİBERİYE SK., BOĞAZOVA CD., CEYDA SK., DAĞ ÇİÇEĞİ SK., DINÇ, DÜZLEM, DÜZLEM SK., EBEDİ SK., GELİNCİK SK., GÜLDİBİ SK., GÜLENLER SK., HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD, HATEM SK., İKİZDERE CD., KÖROĞULLARI SK., KÜRE SK., MURADİYE CD., ONAY SK., SOSYAL SK., ŞİMŞEKLER SK., YENİYURT SK., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, TEPEKÖY mahallelerinde BOGAZOVA, BOĞAZOVA, ENSARİ SK., POLEN, POLEN SK., ŞENYUVA SK., YADİGAR, YADİGAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR, KOCAKAYMAS, PIRCELER, PİRCELER, SARISEYH, SARIŞEYH mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, SARIHOCALAR MEVKII, SARIHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 116., 124., 124. SK., 130. SK., 135., 135. SK., 199. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde AKAR SK., ALICI SK., ARIN SK., ARIPINARI SK., AŞAĞI PINAR SK., BAŞAKLI SK., BAYRAM SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., ESENLER SK., FATİH SK., FAZILET, FAZİLET SK., GÜMÜSPALA, HAVUT ÇEŞME SK., KAŞARHANE SK., OSMAN SK., SARAÇ SK., TAVŞANCIL SK., YILDIZLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIK, TEPECİK, YAGCILAR mahallelerinde KUZEY MARMARA OTOYOLU, PAKOVA, PAKOVA SK., YAGCILAR CUMHURIYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde ARIPINARI, BALIKAYA SK., BASAKLI, BAYRAM, DURSUN SK., ERENLER TEPESİ SK., GÜMÜŞPALA CD., HAFIZ ALİ SK., ISTIKLAL, İKİZ ÇEŞME SK., KAYNARCA SK., KOCAALİ SK., KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., SARAÇ, SPOR SK., TAVSANCIL, YENIKÖY, YENİKÖY SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAH ATES, AGAH ATEŞ, ÇINARLI, HACI AKIF, HACI AKİF, KIŞLADÜZÜ, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGDATLI, BAGLAR IÇI, ÇAMLI CD., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., GÜNDÜZ CD., HEREKE ATATÜRK CD., HEREKE CUMHURİYET CD., IKIZ, İKİZ SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KANDAK SK., KARAKOL SK., KILIÇASLAN, KILIÇASLAN SK., KINAY, KINAY CD., KÖY YOLU, KÖY YOLU CD., LALEZAR SK., MEHMET BIROL, MEHMET BİROL CD., MEHTAPLI SK., MUHSIN ALATAS, MUHSİN ALATAŞ CD., ORAL PEKTAS, ORAL PEKTAŞ CD., RADAR CD., REŞAT BEY SK., SAHİL YOLU CD., SEHRI, SERPIL GÜL, ŞEHRİ SK., TAHİR CD., TAYYAR YILDIRIM, TAYYAR YILDIRIM CD., UFUK ÇIKMAZ SK., ULUBATLI SK., ULUPINAR SK., VEIS AGA, VEİS AĞA CD., VİLAYET SK., YAKAMOZ SK., YAMANLAR, YAMANLAR SK., YESILPINAR, YEŞİLPINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 01 Mayıs Perşembe 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER mahallelerinde 11. SK., GÜLTEPE SK., KUYUBASI SK., KUYUBAŞI SK., ŞÜKÜRTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.