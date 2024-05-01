01 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.05.2024 - 01:17

Güncelleme: 01.05.2024 - 01:17

SAKARYA ilinde 01 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, KARGALI HANBABA, SEYHLER, ŞEYHLER, UZUNCAORMAN, YAGBASAN, YUKARIÇALICA mahallelerinde 1101., 1101. SK., 1102., 1103. CD., 1103/1, 1104. SK., 1105., 1105. CD., 1105. SK., 1106. SK., 1107. SK., 1108., 1108. CD., 1108. SK., 1108./1, 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1112. SK., 1113. CD., 13716, 1545. SK., 6152 SK., 6153 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, CAMI/3, CAMI/7, CAMI/9, CAMI_1, CAMI_11, CAMI_13, DEGIRMEN/3, KARGALI DERESİ KÖPRÜSÜ, MACIR SK., MERKEZ SK., MERKEZ_18 SK., PARK İÇİ YOLU, PINAR, SAKARYA, SAKARYA 2. OSB YOLU, SAKARYA CD., SAKARYA_1, SEYHLER, SIRT, SIRT SK., UZUNCAORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, UZUNCAORMAN ORTA, UZUNCAORMAN ORTA SK., UZUNCAORMAN ORTA/1, UZUNCAORMAN ORTA/2, UZUNCAORMAN ORTA/3, UZUNCAORMAN ORTA/4, UZUNCAORMAN/CAMI/10, YAĞBASAN MERKEZ, YUKARIÇALICA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, BAŞPINAR, PINARLI, SARIDEDE, TURANLAR, YENI, YENİ mahallelerinde 1082. SK., 1117 SK., 1124. SK., 1125 SK., 1159 SK., 1159. SK., 1161 SK., 1163 SK., 1177 SK., 1178 SK., 159. SK., 2123. SK., 2254 SK., 2258 SK., 2262 SK., 2275, 2276 SK., 3019. SK., 3021. SK., 3022 SK., 3022. SK., 3023, 3024. SK., 3035 SK., 3035. SK., 3036, 3036. SK., 3037, 3037. SK., 3038, 3038 SK., 3038. SK., 3039 SK., 3041. SK., 3050, 3052, 3061, 3061. SK., 3066, 3066 SK., 3066. SK., 3068. SK., 3072, 3072 SK., 3074. SK., 3076. SK., 3077. SK., 3078, 3078. SK., 3079, 3079. SK., 3115 SK., 3504 SK., 4057, 4058, 4061, 4064, 4066, 4067 SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., EKREM GÜNAY, EKREM GÜNAY CD., MERKEZ /1, OSMAN GAZİ CD., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/3, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMANLAR mahallelerinde KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, MANAVLAR, MANAVLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, ABDURRAHMANLAR SK., ZIAHMET 4007 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANLIÇAY, KAYALAR REŞİTBEY, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALIYE, KEMALİYE, KÖRFEZ, TEPE mahallelerinde 70. NOLU, 901, 901 KÜME EVLER, AÇMA, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ARI SK., AYAN CD., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., DERE, EŞREF BİTLİS CD., GAZANFER BİLGE BULVAR, GENÇLER SK., GÜVERCİN SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARRESITBEY MERKEZ SK., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KEMALIYE, KEMALİYE CD., KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF, MEHMET AKIF CD., MEHMET AKİF CD., MERKEZ4, MERKEZ6, MEVLANA SK., PINAR SK., REŞİTBEY, SEFA, SEFA SK., SONER CD., SÖĞÜT CD., TEPE SK., YENİ SAKARYA, YEŞİLTEPE CD., YÜCE RIFAT SK., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILMEN, DİLMEN, GÜLLÜK mahallelerinde 376 NOLU SK., 6014 SK., 6030, 6030 SK., 6047 SK., AKSEMSETTIN, AKSEMSETTIN CD., AKŞEMSETTİN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1007. SK., 1010. SK., 1012. SK., 1016. SK., 1025. SK., 1027 SK., 1027. SK., 1037 SK., 1039, 1039 SK., 1041 SK., 1042, 1042 SK., 1043 SK., 1045 SK., 1046 SK., 1047 SK., 1048, 1048 SK., 1050 SK., 1056 SK., 1063 SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, NİSAN 17. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUKURAHMEDIYE, ÇUKURAHMEDİYE, TABAKHANE mahallelerinde 227 NOLU SK., 4003 SK., 4005 SK., 4006 SK., 4008 SK., 4009 SK., 4010 SK., 4014 SK., 4016 SK., DÜZ, DÜZ SK., OĞUL SK., ORTAK SK., PATATES HALİ SK., ŞEHİT ASTSUBAY YAŞAR GÜLLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇUKUR, DAMLIK, DEGIRMENCIK, DEĞİRMENCİK mahallelerinde 1, 1403, 301 SK., 302 SK., 303 SK., 304, 304 SK., 305 SK., 306 SK., 307 SK., 308 SK., 309, 309 SK., 310 SK., 311 SK., 312 SK., 312. SK., 313 SK., 314 SK., 315 SK., 316 SK., 317 SK., 318 SK., 319 SK., 320 SK., 321, 322 SK., 322. SK., 351 SK., 351. SK., 352, 352 SK., 353 SK., 354 SK., 355 SK., 356 SK., 357, 357 SK., 358 SK., 359 SK., 360 SK., 361, 361 SK., 362 SK., 363, 363 SK., 364, 364 SK., 365 SK., 366, 366 SK., 367 SK., 368 SK., 369 SK., AKÇUKUR, AKÇUKUR SK., AKÇUKUR/5, ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., ARA, DAMLIK KÖYÜ YOLU, DEGIRMENCIK/11, ERTUGRUL GAZI, FATIH SULTAN MEHMET, FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 131 SK., 166, 166 SK., 172 SK., 172/2 SK., 180 SK., 183 SK., 184/1 SK., 185 SK., 186, 186 SK., 187 SK., 188, 188 SK., 189 SK., 190 SK., 191 SK., 192 SK., 193 SK., 196 SK., 196/1 SK., 224 SK., 227, 227 SK., 228, 228 SK., 229 SK., 231 SK., 232 SK., 233, 233 SK., 234 SK., 235, 236, 236 SK., ANKARA, BARBAROS, BARBAROS CD., BATI KARADENİZ CD., DOĞU KARADENİZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 01 Mayıs Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR mahallelerinde 691 NOLU, 691 NOLU SK., 692 NOLU SK., 693 NOLU SK., 694 NOLU SK., ADNAN MENDERES, AKKADIN SK., ARKA SK., DEĞİRMENHAN SK., PAPUÇÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.