02 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.03.2024 - 10:01

Güncelleme: 02.03.2024 - 10:01

SAKARYA ilinde 02 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, OZANLAR mahallelerinde 452 NOLU, 452 NOLU SK., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEHIT REMZI ÖZÜPEK, SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN, SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN SK., ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR SK., ŞEHİT ÜST TEĞMEN CENGİZ ULUSİNAN SK., ŞEHİT ÜST. CENGİZ ULUSİNAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEMERCİLER mahallelerinde 1. ARA, 1. ARA SK., 2.GEÇIT SK., ÇARK CD., KASAPLAR ÇARŞISI SK., POSTAHANE SK., UZUN ÇARSI SK., UZUN ÇARŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 792 NOLU SK., HALİÇ CD., SARAÇLAR, SARAÇLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde MEHTER, SARIBEYLI, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONAK, MERKEZ mahallelerinde AZIZ DURAN, AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BALTAOGLU SK., BALTAOĞLU SK., BASAK, BEGONYA, ÇARŞIİÇİ MEYDAN, ÇUKURKUYU SK., DR. HASAN AKGÜN BULVAR, DR.HASAN AKGÜN BULVAR, HAMAMCILAR SK., İKLİM, İSMAİL EFENDİ SK., KAHVECİOĞLU SK., KANDEMİR SK., KONAK 10, MEŞE BAYIRI SK., SARIÖZ SK., SENTÜRK, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTİN SELİM CD., SHT.YILMAZ VURAL, ŞENTÜRK SK., ŞHT.YILMAZ VURAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR mahallelerinde DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., DOKUZOLUK/8, KABAKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONAK, MERKEZ mahallelerinde AKARSU SK., AKINCI, BAŞAK SK., BIÇER SK., BİÇER SK., CAMİİ SK., ÇELIK, ÇELİK, EDIPPASA, EDIPPASA CD., EDİPPAŞA CD., ERCAN, GÖKTAŞ SK., GÜLER SK., HALİT MOLLA PARKI İÇİ YOLU, HÜRRIYET CD., ISIL, KANDIRA CD., KIZMAZ, KIZMAZ SK., KONAK 4, KONAK 8, KÖSE, MESEBAYIRI, MOLLA MUSTAFA SK., NALBANTLAR SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., SAKA SK., SAVAŞ SK., SENTÜRK SK., SEYFETTIN SELIM CD., SEYFETTİN SELİM, SHT. ÖMER AKKUS, SHT.YILMAZ VURAL CD., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., YONCA 1., YONCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BIRLIK mahallelerinde 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, ARIFAGA KARABOGAZ, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde ALI NUR GEBES, ALİ NUR GEBEŞ, ALİ NUR GEBEŞ CD., DR. HASAN AKGÜN, ESİNTİ, FILIZ, FİLİZ SK., GONCA, GÜMÜŞ, HAFIZ NURETTIN, HAFIZ NURETTİN SK., HALİT MOLLA CD., ITIR, KADIR KOÇ, KADİR KOÇ, KADİR KOÇ CD., KANARYA SK., KÜLTÜR SK., NİSAN 17. SK., SEDEF, SERÇE SK., YEL SK., YERLIKAYA, YERLİKAYA SK., YILDIZ, YILDIZ 1 SK., YILDIZ 2, YILDIZ 2 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GÖL, HACIMERCAN, ILMIYE, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE, YENI mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3306, 3309, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, ACAR SK., ADA SK., AHMET YESEVİ CD., ALAGÖZ, AVCILAR SK., BILAL, BİLAL, BİLAL SK., CAMİCEDİT CD., FATİH SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ISIKLAR, IŞIKLAR CD., IZCI, İLMİYE CD., İZCİ SK., KADI CD., KAHRAMAN 1, KARANFIL SK., KEMER CD., KÖKNAR CD., KURTULUŞ CD., KUYUBAŞI SK., MEDRESE SK., MEHTER CD., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, PAŞA SK., POLAT, POLAT 1, POLAT CD., PUSULA, PUSULA SK., RÜSTEMPAŞA CD., SAFRAN, SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., SEYİTOĞLU, SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, SÜMBÜL SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TANTAN, TEMREN CD., ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., YENİ CAMİİ SK., YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, YILMAZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, GAZİPAŞA, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, YENI, YENİ mahallelerinde AFAL SK., ARMUTLU SK., DAMAT SK., FERHAT, FERHAT SK., FIDAN CD., FİDAN CD., KEMALETTIN SAMI PASA CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA, KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KEMER MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KÖSEOĞLU SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ SK., ÖZKÖSEMEN SK., POLEN CD., SEYFI POLAT CD., SEYFİ POLAT CD., SULTAN SK., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., USLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ARMA SK., ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., BADIR SK., BAHİA İÇİ YOLU, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA 1/1, BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., ÇAĞLA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇILEK, DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, ELMA SK., EMİL SK., ERENLER, ERENLER CD., GAZİPAŞA CD., GİRNE SK., GÜL CD., GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 1, ISTANBUL DERE 1/1, ISTANBUL DERE 2, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KAPLAN, KAPTAN SK., KARAAĞAÇ SK., KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE SK., NAILIYE, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, SARAY, SARAY CD., SÜLÜN, SÜLÜN SK., VELIOGLU, VELİOĞLU SK., YEDIGÖZ, YEDIGÖZ/1, YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, INÖNÜ, MECİDİYE mahallelerinde DEĞİRMENDERE, HANIMELI, İsimsiz138, KANLIÇAY, KAYA, MECİDİYE, MECİDİYE SK., MERKEZ, MERKEZ_1, SONER, SONER CD., SONER/3, ULUDERE, ULUDERE SK., ULUDERE/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 02 Mart Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMETLER, BIÇKIDERE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, İNÖNÜ, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 12004, 12005, 3002, 3006, AÇMALAR, ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AHMEDİYE, AKGÜN, AKYAZI, AKYAZI CD., AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, ARA SK., ATAK, AYDINLAR, BAHAR_1, BAHÇIVAN SK., BARUT, BAŞLAR SK., BEYAZIT, BIÇKIDERE SK., BÜLBÜL, CAMI, CAMİ, CIHANGIR, CIRIT, DALGIÇ, DALGIÇ SK., DORUK, EREN SK., EYLEK, EYLEK SK., FABRİKALAR, GÜL, GÜL_1, GÜLEN SK., GÜZEL, HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., İsimsiz147, KALKAVAN, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KARABEYLER SK., KARANFİL SK., KARSLI, KARSLI SK., KIREMITÇI, KİREMİTÇİ SK., KORUCU, MARMARA, MARMARA CD., MARMARA/2, MECIDIYE/1, MESCIT, OKUL, OKUL SK., ÖZDEMİR, PIRENLI, PİRENLİ SK., SAKARYA, SARALAR CD., SEHER, SEHIT MUSTAFA GEYVE, SEVER, SOFULAR SK., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., TEPE_1, TERCAN, TERCAN SK., UGUR, YAZILI SK., YENIYOL, YENIYOL SK., YENİYOL SK., YESIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERDOĞDU, FATIH, FATİH, KABAKULAK, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAHYALI mahallelerinde 11001, 11001 SK., 11002, 11003 SK., 11004 SK., 11005 SK., 11007 SK., 11011 SK., 11017 SK., 12001, 12001 SK., 12002 SK., 12004 SK., 12005 SK., 12006 SK., 12010, 12010 SK., 12010. SK., 12016 SK., 12018 SK., 20012 SK., 8058 SK., 8072, 8072 SK., 8074, 8074 SK., 8075 SK., 8079, 8083, 8085, 8086 SK., 8087, 8088, 8089, 8089 SK., 8090, 8094, 8096, 8097 SK., 8104, 8104 SK., 8106, 8112, 8116 SK., 9024 SK., 9032 SK., 9040 SK., 9042 SK., 9047 SK., 9049 SK., 9052, 9059 SK., 9060 SK., 9062, 9062 SK., 9064, 9064 SK., 9066, 9066 SK., 9070, 9079 SK., 9083 SK., 9087, 9087 SK., 9089 SK., 9099, 9103, 9103 SK., AKYAZI TİCARET BORSASI, AKYAZI TOKİ, ÇEŞMELER SK., HANYATAK SK., KARASU CD., MUDURNU CD., MUDURNU_1, SİNGAPUR KUVEYT EVLERİ, YAHYALI, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3082., 3162., 3162. SK., 3163., 3163. SK., 3170. SK., DAMLA SK., NİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde DOĞAN SK., GENIS, KARTAL SK., KIRLANGIÇ SK., SAKA, ŞAHİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 02 Mart Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, KAMIŞLI, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde 3 NOLU SK., 9 NOLU SK., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ÇEŞMEBAŞI, KAMIŞLI CD., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KOZLUK, KOZLUK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 02 Mart Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, EMIRLER mahallelerinde 4 NOLU, 5 NOLU, 57 NOLU, 6 NOLU SK., GÜLISTAN, GÜLİSTAN, GÜLİSTAN SK., KAMIŞLI, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 02 Mart Cumartesi 06:30-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1031. SK., 1035. SK., 1045 SK., 1059 SK., 1061, 1061 SK., 1063 SK., 1064 SK., 1065, 1067, 1067 SK., 1068, 1068 SK., 1069 SK., 1070. SK., 1071, 1071 SK., 1072 SK., 1073 SK., 1075, 1075 SK., 1076 SK., 1079, 1079 SK., 1081 SK., 1083 SK., 1087 SK., 1091 SK., 301 NOLU SK., AKÇA DUBLEKSLER 2 İÇİ YOLU, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGCAZ, BAĞCAZ, SÜTALAN mahallelerinde BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR SK., KEMERLER, KEMERLER SK., KESLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1124. SK., 2068 SK., 2223 SK., 2224 SK., 2254 SK., 2260 SK., 2261, 2262 SK., 2267 SK., ABDURRAHMAN GÜRSES, ABDURRAHMAN GÜRSES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 02 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ELPEREK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 9. SK., AÇELYA SK., AKASYA SK., ALP SK., ATESALILER SK., ATEŞALİLER SK., BAHAR, ÇARDAK SK., ÇARŞI CAMİ SK., ÇINAR DIBI SK., ÇINAR DİBİ SK., DR. FEVZİYE ÇEVİK SK., DR.ALI YENER SK., DR.ALİ YENER SK., EĞREK SK., FATİH CD., FİRUZE SK., FULYA SK., GÖLPARK ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, HAFIZ FAHRI, HAFIZ FAHRİ SK., HAMAM SK., HUZUR SK., HUZUR/1, HÜSEYİN TÜRKER SK., IHLAMUR SK., IRFAN EFENDI, İSTİKLAL SK., İTFAİYE VE BELEDİYE GARAJI İÇ, KARANFIL, KARBEYAZ SK., KAZAN DERE SK., KEMER KÖPRÜ, KEMER KÖPRÜ SK., KEŞANLI SK., KINALI SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KONAK CAD.1.GEÇİT CD., KONAK CAD.4.GEÇİT CD., KUYULU SK., MANOLYA SK., MEZARLIK İÇ YOLU, MITHATPASA, MİNE SK., MİTHATPAŞA CD., MÜFTÜZADE, MÜFTÜZADE SK., NECATİBEY SK., NILÜFER, NILÜFER SK., PAPATYA SK., PARK İÇİ YOLU, PARK SK., SAFRAN SK., SAHIN1-, SAMI KARADAYI, SARMAŞIK SK., SEDAT ERYİĞİT CD., SEHIT HÜSEYIN IPEKÇIOGLU, SOBACI BAHRİ SK., SOYLU SK., ŞEHİT ERSİN YENER SK., ŞEHİT HÜSEYİN İPEKÇİOĞLU CD., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., ŞEHİT OSMAN ÇAM SK., ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., ŞEHİT YILMAZ AKKANOĞLU SK., ŞERİF HOCA SK., TAHIL PAZARI SK., TALATPAŞA CD., TÜRKOCAĞI CD., YASEMİN SK., YAVUZ SK., ZAMBAK SK., ZIYA PASA, ZİYA PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.