02 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:31

Güncelleme: 02.05.2024 - 10:31

İZMİR ilinde 02 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:03.675-2024-05-02 12:00:14.895 saatleri arasında Bahçelievler; 510. Sk., Saim Çıkrıkçı Cd., Halide Edip Adıvar Cd., Ali Rıza Avni Blv., 509/12. Sk., 509/11. Sk., 509/10. Sk., 502/3. Sk., 502/2. Sk., 501. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:03.675-2024-05-02 12:00:14.895 saatleri arasında General Asım Gündüz; 5741/1. Sk., 5741. Sk., 3267. Sk., 3246. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:03.675-2024-05-02 12:00:14.895 saatleri arasında Çalıkuşu; 3194, Eski İzmir Cd., 5741. Sk., 3272. Sk., 3271. Sk., 3270. Sk., 3267. Sk., 3266. Sk., 3265. Sk., 3264. Sk., 3263. Sk., 3261. Sk., 3260. Sk., 3259. Sk., 3258. Sk., 3257. Sk., 3256. Sk., 3254. Sk., 3246. Sk., 3208. Sk., 3207. Sk., 3206. Sk., 3205. Sk., 3201/1. Sk., 3201. Sk., 3200. Sk., 3199. Sk., 3198. Sk., 3197. Sk., 3196. Sk., 3195. Sk., 3193. Sk., 3192. Sk., 3190. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:03.675-2024-05-02 12:00:14.895 saatleri arasında Bahar; Saim Çıkrıkçı Cd., Halide Edip Adıvar Cd., Eski İzmir Cd., 2922. Sk., 2921. Sk., 2920. Sk., 2919. Sk., 2918. Sk., 2917. Sk., 2916. Sk., 2914. Sk., 2913. Sk., 2912. Sk., 2911. Sk., 2910. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:03.675-2024-05-02 12:00:14.895 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında Kavacık; 10005. Sk., 10004. Sk., 10003. Sk., 10002. Sk., 10001. Sk., , KONAK KAVACIK ASFALTI , KONAK KAVACIK ASFALTI, 10029, 10023, 10020, 10019, 10016, 10018, 10014, 10015, 10011, 10008, 10007, Kavacık Konak Asfaltı Cd., 10024. Sk., 10022. Sk., 10021. Sk., 10017. Sk., 10013. Sk., 10012. Sk., 10010. Sk., 10009. Sk., 10006. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 13:00:00-2024-05-02 16:00:33.474 saatleri arasında Bahçelievler; Saim Çıkrıkçı Cd., Halide Edip Adıvar Cd., Ali Rıza Avni Blv., 510. Sk., 509/12. Sk., 509/11. Sk., 509/10. Sk., 502/3. Sk., 502/2. Sk., 501. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 13:00:00-2024-05-02 16:00:33.474 saatleri arasında Bahar; Saim Çıkrıkçı Cd., Halide Edip Adıvar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 13:00:00-2024-05-02 16:00:33.474 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:03.675-2024-05-02 12:00:14.895 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 13:00:00-2024-05-02 16:00:33.474 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:03.675-2024-05-02 12:00:14.895 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:35.194-2024-05-02 15:00:42.891 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:21.616-2024-05-02 16:00:40.148 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 13:00:52.457-2024-05-02 16:00:02.508 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:19.074-2024-05-02 15:00:00.962 saatleri arasında İnönü; 6742. Sk., 6743. Sk., 6746. Sk., 6749. Sk., 6758. Sk., 6758/1. Sk., 6730. Sk., 6739/1. Sk., 6740. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:19.074-2024-05-02 15:00:00.962 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:35.194-2024-05-02 15:00:42.891 saatleri arasında Cumhuriyet; 7535. Sk., 7539. Sk., 7533/1. Sk., 6727. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:35.194-2024-05-02 15:00:42.891 saatleri arasında Örnekköy; 7535/1. Sk., 7535. Sk., 7533/2. Sk., 7533/1. Sk., 6601. Sk., 7539. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:35.194-2024-05-02 15:00:42.891 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:58.928-2024-05-02 15:00:10.371 saatleri arasında İmbatlı; 6072. Sk., 6071/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:58.928-2024-05-02 15:00:10.371 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:24.965-2024-05-02 13:00:41.842 saatleri arasında Yalı; 232. Sk., 248. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet, 99. Sk., Güzelbahçe Fidanlığı, 121. Sk., 189. Sk., 210. Sk., 218. Sk., 220. Sk., 226. Sk., 230. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:24.965-2024-05-02 13:00:41.842 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında Payamlı; , Bayram, Dede Mezarı, Gazi, Gülsüm Pınarı, Kaya, Kaya Pınarı, Kuyu, Kuyu Üstü Çıkmazı, Kuzey, Küçükkaya, Kısıklar, OKUL, Uzunca Harman, Vali Kazım Dirik, Çelebi, Çınar, SEYRAN, ARIKDAMI, DALYAN, TARIMSAL ABONE , ELMABELEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 12:00:06.85-2024-05-02 13:00:18.398 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 12:00:06.85-2024-05-02 13:00:18.398 saatleri arasında Yalı; 234. Sk., 236. Sk., 244. Sk., 248. Sk., 99. Sk., Abdullah Baydar Cd., 232. Sk., 119. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:29.571-2024-05-02 16:00:34.656 saatleri arasında Ardıç; İsimsiz56, İsimsiz46, İsimsiz68, İsimsiz78, İsimsiz63, İsimsiz79, 5495, İsimsiz60, İsimsiz64 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:29.571-2024-05-02 16:00:34.656 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:29.571-2024-05-02 16:00:34.656 saatleri arasında Şifne; 6000 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:29.571-2024-05-02 16:00:34.656 saatleri arasında Celal Bayar; , 5232 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:31.629-2024-05-02 15:00:45.592 saatleri arasında Rafet Paşa; 5353. Sk., 5354. Sk., 5354. Sk., 5355. Sk., 5355. Sk., 5355/1. Sk., 5355/1. Sk., 5356. Sk., 5358. Sk., 5357. Sk., 5357. Sk., 5358. Sk., 5356. Sk., , 5366. Sk., 5366. Sk., , 5351. Sk., 5351. Sk., 5353. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:31.629-2024-05-02 15:00:45.592 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:31.629-2024-05-02 15:00:45.592 saatleri arasında Barbaros; 5330. Sk., 5330. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:49.538-2024-05-02 11:00:57.552 saatleri arasında Evka 4; 1027. Sk., Ahmet Avrasi Cd., Barbaros Cd., İsa Yusuf Alptekin Cd., 1021. Sk., 1022. Sk., 1026. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:49.538-2024-05-02 11:00:57.552 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:49.538-2024-05-02 11:00:57.552 saatleri arasında İnönü; 1012. Sk., Barbaros Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:14.63-2024-05-02 12:00:24.426 saatleri arasında Erzene; 115/4, 113. Sk., 113/2. Sk., 113/4. Sk., 115/2. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:14.63-2024-05-02 12:00:24.426 saatleri arasında Evka 3; , 112/2. Sk., 112/3. Sk., 113. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:14.63-2024-05-02 12:00:24.426 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 13:00:52.457-2024-05-02 16:00:02.508 saatleri arasında Doğanlar; 1668. Sk., 1669. Sk., 1670. Sk., 7404/5. Sk., 1665. Sk., 1664/1. Sk., 1664. Sk., 1662. Sk., 1661/1. Sk., 1661. Sk., 1659. Sk., 1657. Sk., 1655. Sk., 1523. Sk., , 1665/1. Sk., 1665/2. Sk., 1666. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 13:00:52.457-2024-05-02 16:00:02.508 saatleri arasında Ümit; 7404/5. Sk., 7404/6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 13:00:52.457-2024-05-02 16:00:02.508 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:35.67-2024-05-02 15:00:43.524 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:35.67-2024-05-02 15:00:43.524 saatleri arasında Kadıovacık; 7032 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:35.67-2024-05-02 15:00:43.524 saatleri arasında Barbaros; 7032, 7031/1 Sk., BARBAROS, 7021/1, İsimsiz69, 7030, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında Bademler; , 15050, İsimsiz12, İsimsiz17, 15041, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz39, İsimsiz111, İsimsiz120, İsimsiz122, SEFERİHİSAR, 1452, 15001. Sk., 15002. Sk., 15040, 15041. Sk., 15042 Sk., 15043. Sk., 15044. Sk., 15045. Sk., 15046. Sk., 15050/1 Sk., 15051 Sk., 15052 Sk., 15053 Sk., 15066 Sk., Gödence Yolu Cd., İzmir-Seferihisar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında Kuşçular; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında Beyler; Kuruçeşme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında Çamtepe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında Düzce; , İsimsiz3, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, HÜRRİYET, 4253, ahmet bey sokak, 4254, 4252, 4253, HACI AHMET SOKAK, TORLANKÜME EVLERİ , 4251, 4251, 4110, 4255 Sk., Azmak Mevki, Dere Sk., Değirmen Çk., Durmaz Çk., Hacı Ahmet, Hacı Ahmet Sk., Hereke Cd., Hürriyet Cd., Kavukkavak Tepecik Yolu, Kaya Sk., Koy Yolu, Kuşçu Sk., Kızılcayer Mevki, Lojman Cd., Torlak, Torlak Küme Evler, Torlak Mevki, Torlak Mevkii, Yukarı Sk., Çay Sk., İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında Ulamış; Çeşme Cd., İZMİR, , İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz1, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz2, İsimsiz6, İsimsiz23, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz48, HÜRRİYET, 4110, 1419/5, okul cd, 1488, 1425, özyaren küme evleri , ÖZYAREN KÜMEEVLER, 1490, 1490, 1483, 1488, 1402, 1488, 1401. Sk., 1402. Sk., 1403. Sk., 1403/1. Sk., 1405. Sk., 1407, 1407. Sk., 1410. Sk., 1411. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., 1414. Sk., 1416. Sk., 1416/1. Sk., 1417. Sk., 1417/2. Sk., 1419. Sk., 1419/1. Sk., 1419/11. Sk., 1419/13 Sk., 1419/14 Sk., 1419/15 Sk., 1419/16 Sk., 1419/2 Sk., 1419/3. Sk., 1419/4. Sk., 1419/5. Sk., 1419/7. Sk., 1420. Sk., 1420/1. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1424. Sk., 1430, 1430. Sk., 1430/1. Sk., 1433, 1450. Sk., 1451. Sk., 1451/1, 1452, 1453. Sk., 1454. Sk., 1455. Sk., 1455/1. Sk., 1456. Sk., 1457. Sk., 1458. Sk., 1459. Sk., 1460. Sk., 1461. Sk., 1462. Sk., 1464. Sk., 1470. Sk., 1471. Sk., 1471/1. Sk., 1471/2. Sk., 1472. Sk., 1472/1. Sk., 1472/2. Sk., 1473. Sk., 1473/1 Sk., 1473/1. Sk., 1474 Sk., 1474. Sk., 1474/1. Sk., 1474/2. Sk., 1474/3. Sk., 1474/4, 1475. Sk., 1476. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Cd., DÜZCE, Eğitim, Hamam Cd., Hürriyet, Hürriyet Cd., Kuruçeşme, Okul Cd., Sabri Soykan Cd., Ufukköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında Turgut; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz22, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, MANADERESİ , CAMİ , TURGUT, EĞİTİM, eğitim, Araplar, Araplar Sk., Bozyer Sk., Cami, Cami Sk., Cumhuriyet Cd., Cumhuriyet Meydanı, Demokrasi, Depo Sk., Ege Sk., Gazi Paşa, Gazi Sk., Hürriyet, Okul Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., Yakıcılar Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında Gölcük; , İsimsiz17, İsimsiz18, 14006, 14000. Sk., 14001. Sk., 14002. Sk., 14003. Sk., 14005. Sk., 4001. Sk., Gölcük Köyü Cd., Gölcük Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında Gödence; , 4013, 4022, 4022, 4025, TURŞU GEDİĞİ, 4007, 4001. Sk., 4002. Küme Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4007, 4008. Sk., 4010. Küme Sk., 4010/1. Küme Sk., 4011. Küme Sk., 4012. Küme Sk., 4013. Küme Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016 Sk., 4017. Sk., 4018. Sk., 4019 Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4022 Sk., 4022. Sk., 4023, 4024. Sk., 4025 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:38.666-2024-05-02 15:00:25.304 saatleri arasında Efemçukuru; , İsimsiz174, İsimsiz175, İsimsiz176, EFEMÇUKURU, İsimsiz220, İsimsiz221, Efem Çukuru Köyü Yolu, Efemçukuru Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 10:00:00-2024-05-02 16:00:18.833 saatleri arasında Çürükbağlar; Çürükbağ Köyü İç Yolu, Çürükbağ Köyü, Pireveliler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:00-2024-05-02 16:00:18.833 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 10:00:08.143-2024-05-02 18:00:00.126 saatleri arasında Karaman; İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz84, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz75, KARAMAN, KARAMAN, İsimsiz73, İsimsiz72, KARAMAN, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz95, KÖY CİVARI, KÖY CİVARI, İsimsiz98, İsimsiz99, Karaman Koyu İç Yolu, Yaglar Koyu İç Yolu, KÖY CİVARI, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, KÖY CİVARI, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, KÖY CİVARI, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz55, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, KARAMAN, KARAMAN, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz88 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:08.143-2024-05-02 18:00:00.126 saatleri arasında Yağlar; İsimsiz61, , ÇAYIR, ÇAYIR, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, ÇAYIR, YENİYOL, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, YAĞLAR, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, YAĞLAR, İsimsiz79, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz72, İsimsiz92, İsimsiz96, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, YAĞLAR, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz31, Yayla, YAĞLAR, Şemsiler Köyü İç Yolu, Çayır, Yağlar Köyü İç Yolu, Yağlar Koyu İç Yolu, Yağlar, Yaglar Koyu İç Yolu, ÇAYIR, Denizli Ödemiş Yolu, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, YAĞLAR, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz51, ÇAYIR, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:08.143-2024-05-02 18:00:00.126 saatleri arasında Şemsiler; İsimsiz112, MANDAL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:08.143-2024-05-02 18:00:00.126 saatleri arasında Umurcalı; YENİYOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:08.143-2024-05-02 18:00:00.126 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:08.143-2024-05-02 18:00:00.126 saatleri arasında Arkacılar; , İsimsiz89, İsimsiz100, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, Değirmenönü, OKKATAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 10:00:08.143-2024-05-02 18:00:00.126 saatleri arasında Orhangazi; İsimsiz98, köy içi, ORHANGAZİ İÇ YOLU, Orhangazi Yolu, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, ORAHANGAZİ KÜME EVLERİ, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:08.143-2024-05-02 18:00:00.126 saatleri arasında Köfündere; Köfündere Köyü, Köfündere Küme Evleri, İsimsiz19, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, KÖFÜNDERE, İsimsiz31, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, Köfündere Küme Evleri, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:08.143-2024-05-02 18:00:00.126 saatleri arasında Çaylı; İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:08.143-2024-05-02 18:00:00.126 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 10:00:21.616-2024-05-02 16:00:40.148 saatleri arasında İsmetpaşa; 9/1. Sk., 56, 52. Sk., 48. Sk., 13, İsimsiz84, 13/2 Sokak, İsimsiz80, 9. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:21.616-2024-05-02 16:00:40.148 saatleri arasında Salimbey; 34, 32, 30, 28, 25. Sk., 21. Sk., 17. Sk., 13, İsimsiz19, İsimsiz11, 36, 52. Sk., 85. Sk., Reyhan Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:21.616-2024-05-02 16:00:40.148 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 10:00:47.782-2024-05-02 16:00:00.003 saatleri arasında Kültür; 221. Sk., 214. Sk., 213. Sk., 207. Sk., 205. Sk., , Yunus Nadi Cd., Rasim Saka Sk., MİMAR SİNAN, Hürriyet Cd., 232. Sk., 220. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:47.782-2024-05-02 16:00:00.003 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 12:00:40.159-2024-05-02 13:00:52.682 saatleri arasında Buruncuk; , Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd., 411. Sk., 410. Sk., 409. Sk., 408. Sk., 407. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 12:00:40.159-2024-05-02 13:00:52.682 saatleri arasında Yıldırım; İzmir Çanakkale Asfaltı, 35. Sk., 35/9 Sokak , Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd., İsimsiz31, 35/9 Sk., İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz15, 29/1, 35/9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 12:00:40.159-2024-05-02 13:00:52.682 saatleri arasında Musabey; Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu, 311. Sk., 310. Sk., 309. Sk., 308. Sk., 307. Sk., 306. Sk., 305. Sk., 304. Sk., 303. Sk., 302. Sk., 301. Sk., 300. Sk., İsimsiz43, İsimsiz83, İsimsiz42, İsimsiz8, İsimsiz12, İsimsiz91, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 12:00:40.159-2024-05-02 13:00:52.682 saatleri arasında Kesik; Ümit, Seyrek Yolu Sk., Maltepe Yolu Sk., 3046. Sk., 3045. Sk., 3042. Sk., 3036. Sk., 3035. Sk., 3034. Sk., 3026. Sk., 3025. Sk., 3022. Sk., 3021, 3020. Sk., 3019. Sk., 3018. Sk., 3016. Sk., 3014. Sk., 3011. Sk., 3007. Sk., 3003. Sk., 2001. Cd., İsimsiz30, Ümit Cd., İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz6, 3038, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 12:00:40.159-2024-05-02 13:00:52.682 saatleri arasında Camiikebir; İsimsiz63 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 12:00:40.159-2024-05-02 13:00:52.682 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 16:00:59.049-2024-05-02 18:00:07.263 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 16:00:59.049-2024-05-02 18:00:07.263 saatleri arasında 29 Ekim; 2220. Sk., 2215. Sk., 2213. Sk., İsimsiz61, 2246 Sk., 2205. Sk., 2202. Sk., Atatürk Cd., 2224, 2242. Sk., 2231. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.