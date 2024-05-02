02 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:31

Güncelleme: 02.05.2024 - 10:31

MANİSA ilinde 02 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:02.423-2024-05-02 15:00:29.672 saatleri arasında Yağcılar; İsmetpaşa Cd., İ. Ceran Sk., Çiftlik Sk., Çayırlar Sk., Uyanık Cd., uyanık, çiftlik, FATİH, , BURSALI, bursalı, parlayan, YENEN, PAŞA, ÖNDER, İsimsiz20, İsimsiz21, uyanık, uyanık sokak, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, atlıata, arslan, kostak, sancaklı, BİLGİLİ, İsimsiz47, İsimsiz49, İ.CERAN, atsızata sk, İsimsiz55, i.ceran, İsimsiz60, ARINÇ, parlayan, adnan menderes, çetin, BALABAN, İsimsiz69, İsimsiz71, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, yagcılar, yozgatlı sokak, çiftlik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:02.423-2024-05-02 15:00:29.672 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:02.423-2024-05-02 15:00:29.672 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:02.423-2024-05-02 15:00:29.672 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:02.423-2024-05-02 15:00:29.672 saatleri arasında Muradiye; , CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:02.423-2024-05-02 15:00:29.672 saatleri arasında Bağyolu; , karayağıt, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:09.368-2024-05-02 16:00:15.557 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:30.325-2024-05-02 13:00:19.924 saatleri arasında Akgedik; İsimsiz4, AKGEDİK, Akgedik Köyü Yolu, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:30.325-2024-05-02 13:00:19.924 saatleri arasında Uzunburun; Uzunburun Köyü İç Yolu, Uzunburun Köyü Yolu, uzunburun, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, uzunburun, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:30.325-2024-05-02 13:00:19.924 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:30.325-2024-05-02 13:00:19.924 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:02.423-2024-05-02 15:00:29.672 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:39.419-2024-05-02 15:00:52.215 saatleri arasında Hamzabeyli; TURGUTLU, TURGUTLU, İsimsiz1, İsimsiz14, Hamzabeyli Yolu, Ara Yol, İsimsiz16, , TURGUTLU, TURGUTLU, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:39.419-2024-05-02 15:00:52.215 saatleri arasında Hacıhaliller; İsimsiz26, İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:39.419-2024-05-02 15:00:52.215 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:09.368-2024-05-02 16:00:15.557 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; İsimsiz4, tilki süleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:09.368-2024-05-02 16:00:15.557 saatleri arasında Tepecik; tepecik, TEPECİK, Tepecik Köyü İç Yolu, Tepecik Köyü Yolu, tepecik sk, İsimsiz17, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:09.368-2024-05-02 16:00:15.557 saatleri arasında Tekeliler; Tekeller Köyü İç Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:09.368-2024-05-02 16:00:15.557 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz70, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:09.368-2024-05-02 16:00:15.557 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:09.368-2024-05-02 16:00:15.557 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:41.774-2024-05-02 15:00:54.299 saatleri arasında Şehitler; 129. Sk., 127. Sk., , Site Cd., 94. Sk., 92. Sk., 90. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:41.774-2024-05-02 15:00:54.299 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:42.518-2024-05-02 12:00:08.559 saatleri arasında 4 Eylül; 344., , 297., İsimsiz68, IŞIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:42.518-2024-05-02 12:00:08.559 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında Topuzdamları; İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, Topuzdamları Köyü İçyolu, Topuzdamları Köyü İç Yolu, TOPUZDAMLARI, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında Encekler; İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, ENCEKLER, küy yolu, Encekler Köyü İç Yolu, Encekler Köyü Yolu, Encekler Koyu İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında Börtlüce; İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, Börtlüce Köyü İç Yolu, Börtlüce Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:19.532-2024-05-02 16:00:24.832 saatleri arasında Zaferiye; 362., 358., 360 sok., İsimsiz57, İsimsiz36, 350., DİVLİT, 369., 367., 361., 359., 357., 354. Sk., 353., 352., 351., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:19.532-2024-05-02 16:00:24.832 saatleri arasında Akgün; DİVLİT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:19.532-2024-05-02 16:00:24.832 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:42.473-2024-05-02 16:00:48.731 saatleri arasında Zaferiye; 100. Sk., 101. Sk., ESSANOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:42.473-2024-05-02 16:00:48.731 saatleri arasında Akgün; İsimsiz10, İsimsiz23, Ertuğrul Gazi Meydanı, ABDURRAHİM ÖZER, FEVZİ ÇAKMAK, K.SULTAN SÜLEYMAN, İsimsiz3, 78., 61., , 86. Sk., 84., 83. Sk., 82., İsimsiz24, 81., İsimsiz31, İsimsiz26, 79. Sk., İsimsiz32, YÖRÜKHASANLARIN HALİLAĞA, ESSANOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:42.473-2024-05-02 16:00:48.731 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:59.552-2024-05-02 16:00:07.747 saatleri arasında Akgün; İsimsiz8, İsimsiz27, 67., 64, , ESSANOĞLU, 76., 75., 73.Sk, 72., 71., 70. Sk., 69, 77., 78., 79. Sk., DİVLİT, 80., FEVZİ ÇAKMAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:59.552-2024-05-02 16:00:07.747 saatleri arasında Zaferiye; , 100. Sk., 101. Sk., 102., 103., 106., İsimsiz6, 107., 108., 4 EYLÜL, AKŞEMSETTİN, DİVLİT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:59.552-2024-05-02 16:00:07.747 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 14:00:20.013-2024-05-02 17:00:32.151 saatleri arasında 4 Eylül; ZÜMRÜT, 308., 304. Sk., 303. Sk., 301., 300. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 14:00:20.013-2024-05-02 17:00:32.151 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında Borlu; İsimsiz60, GAÇAROĞLU, Şahin Sokak Tn.10, İç Yol, Sultan Sok., Patika, Nehir Sok., Mermer Sok., Kuyumcular Sokak, Kuyumcukar Sokak, Gürbüz Sokak, Gizem Sok., Ezcane Sokak, Eczane Sokak, Eczane, CAMİİ, iç yol, KENAN EVREN, TEPE, YÜKSELİŞ, KAHRAMANLAR, İsimsiz1215, ÖZGÜR, KULALI, HOCA AHMET YESEVİ, ERCAN, IŞIK, ANAFARTALAR, KARANFİL, ÇINAR, ŞEN, ÇAVUŞ, AYVALI KUYU, ALKAN, GİRNE, MUTLU, EMEL, YALÇIN, ESENTEPE, SEYRANTEPE, MİMAR SİNAN, PTT, DEĞİRMEN, TEKEL, ŞEFİKA, BADEMLİ, SERCAN, PINAR, SAĞLIK, ÇAĞLAYAN, 2.DOZER, ZAFER, AÇTIN, GÜRBÜZ, CUMHURİYET 1, DERİNDERE, SEDEF, BATTAL, 1.DOZER, ATA, KAYA ÇIKMAZI, KAYA, YAREN, MENDERES, DENİZ, ÖZLEM, ELEKLER, ÖRNEK, ATATÜRK, BAHÇEVAN, UYSAL, ŞİRİN, ÇATAL, İSMET İNÖNÜ, FİDAN, ORMAN, BÜLBÜL, DERE, İZMİR, MENEKŞE, CEYLAN, DEVECİ, SİDAŞ, AKARÇAY, ŞHT.MEHMET AKIN, YILDIZ, GÜNER, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz67, İsimsiz12, İsimsiz24, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz55, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz45, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz25, İsimsiz17, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında Tokmaklı; Tokmaklı Köyü İç Yolu, Köy Yolu, TOKMAKLI, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında Çayköy; ÇAYKÖY, İsimsiz1, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında Armağan; ARMAĞAN, Armağan Köyü Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında Selviler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında Yabacı; İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz1, Yabacı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında Karyağdı; KARYAĞDI MERKEZ, İç Yol, İsimsiz14, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, Köy İç Yolu, Karyağdı Köyü İç Yolu, Karyağdı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında Gökveliler; GÖKVELİLER, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, Gökveliler Köyü İç Yolu, Gökveliler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında Kulalı; KULALI, Kulalı Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında İcikler; İncekler Köyü İç Yolu, İSİMSİZ DEMİRCİ 121, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:48.257-2024-05-02 12:00:58.298 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:41.649-2024-05-02 16:00:52.143 saatleri arasında Küçükoba; Arazi İç Yolu, Patika, Küçükoba Köyü İç Yolu, Küçükoba Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:41.649-2024-05-02 16:00:52.143 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 11:00:01.767-2024-05-02 16:00:11.449 saatleri arasında Şehreküstü; 2.Köşe Başı Sokak Yolu, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz31, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, ÇEVRE YOLU, YENİ, Osmanlı Sk., Kırüstü Cd., Kayabaşı Sokak, Demirhan Sk., Barbaros Sokak, Barbaros Sk., 1. Köşebaşı Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 11:00:01.767-2024-05-02 16:00:11.449 saatleri arasında Cumhuriyet; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 11:00:01.767-2024-05-02 16:00:11.449 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:55.211-2024-05-02 15:00:06.296 saatleri arasında Atatürk; 336. Sk., 340. Sk., 352., 522. Sk., 535, 545. Sk., 547. Sk., 549. Sk., 550. Sk., 569. Sk., 167, , 524, İsimsiz101, İsimsiz102, 161 sk, 547, 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 197. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:55.211-2024-05-02 15:00:06.296 saatleri arasında Reşat Bey; 584. Sk., İsimsiz25, 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 167/1. Sk., 321. Sk., 335. Sk., 583. Sk., 585. Sk., 586 Sk., 587. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 09:00:55.211-2024-05-02 15:00:06.296 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 09:00:55.211-2024-05-02 15:00:06.296 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 14:00:20.013-2024-05-02 17:00:32.151 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-02 2024-05-02 10:00:09.368-2024-05-02 16:00:15.557 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:09.368-2024-05-02 16:00:15.557 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:09.368-2024-05-02 16:00:15.557 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-02 2024-05-02 10:00:09.368-2024-05-02 16:00:15.557 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.