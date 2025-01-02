02 Ocak MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.01.2025 - 10:33

Güncelleme: 02.01.2025 - 10:33

MANİSA ilinde 02 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-02 2025-01-02 09:00:51.23-2025-01-02 15:00:03.693 saatleri arasında Yılmaz; 20 nolu sok, İsimsiz83, İsimsiz180, Belediye Cd., Ergenekon Sk., Fevzi Paşa Cd., Fırat Sk., Gediz Sk., İsimsiz54, İsimsiz4, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz44, MEZARLIK YOLU, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, Çiğdem Sk., Zambak Sk., Yenice Sk., Uygur Sk., Toros Sk., Mutlu Sk., Mehtap Sk., , İsimsiz53, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz62, İsimsiz63 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-02 2025-01-02 10:00:09.465-2025-01-02 13:00:17.028 saatleri arasında Hürriyet; 219. Sk., 216. Sk., 215. Sk., 211. Sk., 207., İsimsiz49, , 418. Sk., 415. Sk., 409. Sk., 224. (ŞEHİT MURAT İLERİGELEN), 220. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-02 2025-01-02 10:00:19.381-2025-01-02 16:00:29.976 saatleri arasında Kalınharman; İsimsiz35, , Kalınharman Köyü Yolu, Kalınharman Köyü İç Yol, Kalınharman Köyü İç Yolu, Kalınharmanköyü İç Ol, Kalınhsrman Köyü İç Yol, Patika, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, kalınharman elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-02 2025-01-02 10:00:19.381-2025-01-02 16:00:29.976 saatleri arasında Körez; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-02 2025-01-02 10:00:36.036-2025-01-02 16:00:43.921 saatleri arasında Kağan; kaan iç yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-02 2025-01-02 10:00:38.939-2025-01-02 13:00:47.775 saatleri arasında Veziroğlu; İsimsiz4, 1, Manisa Akhisar Yolu, 1., İsimsiz27, İsimsiz9, İsimsiz7, veziroğlu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-02 2025-01-02 10:00:38.939-2025-01-02 13:00:47.775 saatleri arasında Güzelköy; Manisa Akhisar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.