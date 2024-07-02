02 Temmuz KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:26

Güncelleme: 02.07.2024 - 09:26

KOCAELİ ilinde 02 Temmuz Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AYDINLIK, BULDUK, ÇALYER, GONCAAYDIN, KARADIVAN, KARADİVAN, KOCAKAYMAS, NASUHLAR, SAHINLER, SARIŞEYH, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAOVA-AĞVA YOLU SK, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, ESKI KANDIRA, ESKİ KANDIRA CD., GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÜL SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKII KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT, UMUT SK., ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII, YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ mahallelerinde AHU, AKIN, AKIN SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN CD., ALEV, ALEV SK., ALI KUSÇU, ALİ KUŞÇU CD., ARAS SK., ARZUM SK., ASMA SK., ATLAS, ATLAS SK., AVCILAR SK., AYAZ, BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BAŞARAN SK., BEDIR, BELEN SK., BERAT SK., BERRİN SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BILGE, BİLGE SK., BİZİM SK., CAMI, CAMİ SK., CAN, CANSU, CENNET SK., ÇAGLAYAN, ÇAGRI, ÇAĞLAYAN SK., ÇAĞRI SK., ÇIÇEK, ÇIGDEM, ÇILEK, ÇİÇEK SK., ÇORUH, ÇORUH CD., DEFNE SK., DIDEM, DİDEM SK., DİLEK SK., DURU, DURU SK., EFE SK., ELA, ELA SK., ELİF SK., EYLÜL, EYLÜL SK., EYÜP SIMSEK, EYÜP ŞİMŞEK CD., EZGİ SK., FULYA SK., GENÇLİK SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÜLBAHAR, GÜLBAHAR SK., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD, GÜNDÜZALP CD., GÜNEŞ SK., GÜVEN SK., GÜZELCE, GÜZELCE SK., HISARTEPE, HİCRET SK., HİSARTEPE SK., ISMET PASA, ISMET PASA CD., İNCİ SK., İSMET PAŞA CD., KALYON SK., KARACAOGLAN, KAVAK SK., KERİM SK., KEVSER CD., KINALI, KINALI SK., KOSOVA, KOSOVA CD., MASAL, MELEN SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., ONUR SK., ORHANGAZİ CD., ORTANCA, PALMIYE, SARAY, SEDİR SK., SERDAR, SERDAR SK., SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SULTAN SK., ŞAFAK SK., ŞANLI SK., ŞEN SK., TABYA SK., TAYFUN, TAYFUN SK., TULUMBA SK., TUNA SK., TUNCA, TUNCA SK., VEZIR, VEZİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 02 Temmuz Salı 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK, YENI, YENİ mahallelerinde 229. SK., 229/1., 229/1. SK., 260. SK., 261. SK., 261/2. SK., 301. SK., 302. SK., 306. SK., 307., 308. SK., 311. SK., 312., 312. SK, 312. SK., 312/1. SK., 312/2., 312/2. SK., 313., 313. SK., 313/1. SK., 314. SK., 315., 315. SK, 316. SK., 316/1. SK., 317. SK., 319/1., 319/1. SK., 319/2. SK., 321., 321. SK., 323., 323. SK., 325., 325. SK., 326. SK., 327. SK., 328. SK., 329., 329. SK., 329/1. SK., 330. SK., 331., 331. SK., 331/1. SK., 333. SK., 334. SK., 337/2., 340., 340. SK., 340/1., 340/1. SK., 340/2., 340/2. SK., 342. SK., 344. SK., 344/1. SK., 347., 347. SK., 349., 349. SK., 351. SK., 374/2., 5108. SK., 5108/1. SK., 5108/2. SK., 5108/3., 5108/3. SK., 5108/4. SK., 5108/5. SK., 5108/6. SK., 5108/7. SK., 5114. SK., 5114/10., 5114/10. SK, 5114/10. SK., 5114/11. SK., 5114/2., 5114/2. SK., 5114/4., 5114/4. SK., 5114/5. SK., 5114/6. SK., 5114/7. SK., 5114/8., 5114/8. SK., 5114/9. SK., 5118/1. SK., 5118/2. SK., 5118/3., 5118/3. SK., 5118/4. SK., 5118/5. SK., 5118/6. SK., ABDURRAHMAN KORHAN, ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., BAĞLAR CD., CUMHURIYET CD., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 02 Temmuz Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, ATATÜRK mahallelerinde 336., 367., 370. SK., 374. SK., 374/1. SK., 374/2. SK., 374/3., 376., 376. SK., 376/1. SK., 376/2. SK., 378., 378. SK., 395., 395. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 413., 471. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421/1. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426. SK., 1427., 1427/3., 1427/3. SK., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1456. SK., D-100 KARAYOLU CD., ESATBEY CD., PLEVNE, PLEVNE CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SOKULLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde ADALET SK., AİLE SK., AKÇADAĞ SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA SK., AKTAR SK., BATTALGAZİ CD., BAYRAK SK., BEGÜM, BEGÜM SK., BOSTAN SK., CANSU SK., CIVAN, CİVAN SK., DAMAR SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., ETKİ SK., FERİDE SK., GENCE SK., GÜNAY SK., KASIRGA SK., KİLİM SK., MİRAÇ SK., MUKABELE SK., MUKADDES SK., ŞİMAL SK., ŞÜKÜR SK., TAÇ, TAÇ SK., TERTİP SK., TURNA SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK., ÜLKÜ SK., YENİDEVİR SK., ZÜLFIKAR, ZÜLFİKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3442., 3442. SK., ATATÜRK CD., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., FATİH CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, ULUDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 02 Temmuz Salı 00:10-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1983., 1984. SK., 1986. SK., 1986/1. SK., 1986/2. SK., 1986/3. SK., 1987. SK., 1991. SK., 1991/2. SK., 1991/3. SK., 1994. SK., 1996., 1996. SK., 1997., SEHIT ARSLAN KULAKSIZ, TERMINAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 509/6., 527. SK., 528. SK., 529. SK., 529/1. SK., 529/2., 529/2. SK., 530., 530. SK., 530/1., 530/1. SK., 530/4. SK., SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 02 Temmuz Salı 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 530/2. SK., 530/3. SK., 532/1. SK., 560. SK., 562., 563. SK., 563/1. SK., 564. SK., 565. SK., 567. SK., 569. SK., 572/1. SK., TOPÇULAR CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 02 Temmuz Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 555/2. SK., 556., 556. SK., 556/1. SK., 556/2., 556/2. SK., 556/3. SK., 558. SK., TOPÇULAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde ATIF ERÇIKAN CD., BAĞLARYOLU SK., BERGAMA SK., SARI SK., SOYCAN SK., ULUDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde BASRA SK., İRİS SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., MAZİ SK., ÖZGÜ SK., SÖĞÜTLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER, UZUNTARLA mahallelerinde AKMEŞE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALOGLU MEVKII, ÇALOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, DOKTOR EVLERİ MEVKİİ KÜME EVLER, FIRUZE, GIRESUNLULAR MEVKII, GİRESUNLULAR MEVKİİ KÜME EVLER, İBRİKDERE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCILER ORTA MEVKII, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.