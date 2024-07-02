02 Temmuz MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:27

Güncelleme: 02.07.2024 - 09:27

MANİSA ilinde 02 Temmuz Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-02 2024-07-02 06:00:39.12-2024-07-02 10:00:04.563 saatleri arasında Uncubozköy; 5515. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 09:00:31.136-2024-07-02 10:00:38.549 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; , İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 13:00:14.586-2024-07-02 15:00:28.096 saatleri arasında Üçpınar; İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 13:00:14.586-2024-07-02 15:00:28.096 saatleri arasında Sarma; Sarma Köyü İç Yolu, sarma, İsimsiz5, KALEKÖY SARMA, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 13:00:14.586-2024-07-02 15:00:28.096 saatleri arasında Kocakoru; Kocakoru Köyü İç Yolu, kocakoru, İsimsiz11, kocakoru, kocakoru, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 15:00:34.45-2024-07-02 16:00:41.598 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; , İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-02 2024-07-02 09:00:08.215-2024-07-02 14:00:27.252 saatleri arasında Sancaklıçeşmebaşı; güven, İsimsiz21, Manisa Belediyesi Asri Mezarlığı, mezarlık kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 09:00:08.215-2024-07-02 14:00:27.252 saatleri arasında Adnan Menderes; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 09:00:31.136-2024-07-02 10:00:38.549 saatleri arasında Veziroğlu; , İsimsiz5, 1, Sakallı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 09:00:31.136-2024-07-02 10:00:38.549 saatleri arasında Güzelköy; İsimsiz88, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz82, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, , İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz89, İsimsiz91, güzelköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 09:00:41.37-2024-07-02 14:00:58.572 saatleri arasında Adnan Menderes; , 146 Sk., 146. Sk., 142. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 09:30:00.336-2024-07-02 15:30:10.388 saatleri arasında İshakçelebı; 2003. Sk., 2001. Sk., ULUTEPE, 2008, , Koyundede Sk., 2023. Sk., 2021. Sk., 2020. Sk., 2017. Sk., 2016. Sk., 2013. Sk., 2009. Sk., 2007. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 09:30:00.336-2024-07-02 15:30:10.388 saatleri arasında Saruhan; ULUTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 09:30:00.336-2024-07-02 15:30:10.388 saatleri arasında Kocatepe; 2027 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 09:30:00.336-2024-07-02 15:30:10.388 saatleri arasında Adakale; ULUTEPE, 3000, 2909, 2906, 2908. Sk., , ULUTEPE, 2912. Sk., 2909. Sk., 2911. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 13:00:14.586-2024-07-02 15:00:28.096 saatleri arasında Kaleköy; İsimsiz2, İsimsiz1, Kaleköy Caddesi, , kale, KALEKÖY, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 13:00:14.586-2024-07-02 15:00:28.096 saatleri arasında Kağan; Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 13:00:14.586-2024-07-02 15:00:28.096 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı köy içi yolu, HALITLI, Halıtlı Caddesi, halıtlı, İsimsiz23, İsimsiz22, halıtlı, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz13, halıtlı sk, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, halıtlı, İsimsiz4, İsimsiz1, , İsimsiz24 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 13:00:14.586-2024-07-02 15:00:28.096 saatleri arasında Karayenice; Karayenice Köy Yolu, KARAYENİCE, karayenice, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, , karayenice elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 13:00:14.586-2024-07-02 15:00:28.096 saatleri arasında Gökbel; Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 13:00:14.586-2024-07-02 15:00:28.096 saatleri arasında Belenyenice; Kaan Köyü İç Yolu, BELENYENİCE, kalemli, BELENYENİCE, karayenice, belenyenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 13:00:14.586-2024-07-02 15:00:28.096 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 13:00:14.586-2024-07-02 15:00:28.096 saatleri arasında Kalemli; KALEMLİ, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, kalemli, İsimsiz5, kalemli, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 13:00:14.586-2024-07-02 15:00:28.096 saatleri arasında Kırançiftliği; KIRANÇİFTLİK, Kırançiftlik Köyü İç Yolu, Kırançiftliği Caddesi, İsimsiz4, İsimsiz2, kırançiftliği sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 13:00:14.586-2024-07-02 15:00:28.096 saatleri arasında Çınarlıkuyu; çınarlı kuyu iç yolu, çınarlı kuyu sk, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, İsimsiz3, çınarlıkuyu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 13:00:14.586-2024-07-02 15:00:28.096 saatleri arasında Çamköy; çamköy, Çamköy Köyü İç Yolu, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz30, yeni-2, yeni-2, yeni sokak, İsimsiz26, çamköy, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, çınarlı kuyu sk, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 13:00:14.586-2024-07-02 15:00:28.096 saatleri arasında Tekeliler; çınarlı kuyu sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 13:00:14.586-2024-07-02 15:00:28.096 saatleri arasında Sarıalan; sarıalan, Sarıalan Köyü İç Yolu, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz11, sarıbeyler, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 15:00:34.45-2024-07-02 16:00:41.598 saatleri arasında Güzelköy; İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz89, İsimsiz91, güzelköy, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz32, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 15:00:34.45-2024-07-02 16:00:41.598 saatleri arasında Veziroğlu; , İsimsiz5, 1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-02 2024-07-02 09:00:10.132-2024-07-02 15:00:42.568 saatleri arasında Namık Kemal; Fevzipaşa Cd., 114., 118. Sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 09:00:10.132-2024-07-02 15:00:42.568 saatleri arasında Mithatpaşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-02 2024-07-02 09:00:10.132-2024-07-02 15:00:42.568 saatleri arasında Sağlık; 118. Sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.