03 Aralık DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:38

Güncelleme: 03.12.2024 - 13:38

DÜZCE ilinde 03 Aralık Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 03 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİVAKIF mahallelerinde YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 03 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANİYE mahallelerinde SULTANİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 03 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLICE, BEYLİCE, ÇUKURHAN mahallelerinde 10919, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, BASRİ SK., BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMALTI, HALİLBEY KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 03 Aralık Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKADİRLER, KUMPINAR, N KENDISI mahallelerinde EREĞLİ CD., SULTANIYE, YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 03 Aralık Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2555., 2630. SK., 2707. SK., 2766. SK., 2767., 2767. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Aralık Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2577. CD., 877. SK., D 100 KARAYOLU CD., DÜZCE BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Aralık Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Aralık Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, FATİH mahallelerinde 2665., D100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Aralık Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BÜYÜK AÇMA, DERE, DORUK, FABRIKA, GÖKÇE, KARDELEN, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, TATIL, YENI mahallelerinde 1 SK., 10., 11., 13., 17., 2 SK., 5 SK., 5600 SK., 5600., 6., 7 SK., 7., 7000., 7512., 7530., 7550., 7555., 7580./1, 7700., BAHÇELIEVLER, BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, DERDİN KÖYÜ YOLU, DERE, DORUK, FABRIKA, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, KARDELEN, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY, KÖY SK., TATIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.