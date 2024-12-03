03 Aralık İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:38

Güncelleme: 03.12.2024 - 13:38

İZMİR ilinde 03 Aralık Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-03 2024-12-03 09:00:15.762-2024-12-03 15:00:26.284 saatleri arasında Zeytindağ; İsmet İri Sk., , İsimsiz79, 23 Nisan Sk., Sadrettin Sağlık Sk., Mustafa Yazıcı Sk., Arabacı Sk., Fevzi Çakmak Sk., Hatip Hoca Sk., Hakkı Akkaş Sk., Postane Sk., Sefa Cd., Mithatpaşa Cd., Menekşe Sk., Küçük Yol, Kenan Çoşkun Cd., Kazım Dirik Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-03 2024-12-03 09:00:18.08-2024-12-03 15:00:31.785 saatleri arasında Fatih; Mustafa Kemal Atatürk Cd., 2452. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:18.08-2024-12-03 15:00:31.785 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; 2201, Sanayi Bölgesi Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., 2204. Sk., 2203. Sk., 2200/1. Sk., 2200. Sk., 2202, 2204/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:41.551-2024-12-03 15:00:29.116 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; 2204. Sk., 2205. Sk., 2222. Sk., Talat Bilgin Cd., Fevzi Çakmak Cd., Zeynel Yavuz Cd., , İsimsiz24, 2200. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-03 2024-12-03 09:00:22.091-2024-12-03 15:00:34.778 saatleri arasında Kahramandere; Eski Seferihisar Cd., Eski Seferihisar, 522/1. Sk., 341. Sk., 361. Sk., 357. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 09:00:38.71-2024-12-03 15:00:45.582 saatleri arasında Kahramandere; 518. Sk., 783. Sk., 803. Sk., , 516. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 10:00:16.692-2024-12-03 17:00:26.058 saatleri arasında Kahramandere; , Mithat Ünal Cd., Mithat Ünal, 808. Sk., 804. Sk., 802. Sk., 800. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 10:00:16.692-2024-12-03 17:00:26.058 saatleri arasında Mustafa Kemal Paşa; Mithat Ünal, 2124. Sk., 2122. Sk., 2112. Sk., 2110. Sk., 2108. Sk., 2107. Sk., 2101. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-03 2024-12-03 10:00:00.159-2024-12-03 16:00:00.769 saatleri arasında Fatih; Zübeyde Hanım Cd., , FAHRETTİN ALTAY CAD., Bahadır Sk., Destan Sk., Ekol Sk., Elmas Sk., Evliya Çelebi Sk., Furkan Sk., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Sadık Giz Cd., Selin Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 10:00:00.611-2024-12-03 17:00:00.771 saatleri arasında Çayırlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 10:00:00.611-2024-12-03 17:00:00.771 saatleri arasında Halkapınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 10:00:00.611-2024-12-03 17:00:00.771 saatleri arasında Kurşak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-03 2024-12-03 10:00:00.611-2024-12-03 17:00:00.771 saatleri arasında Hasançavuşlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-03 2024-12-03 10:00:00.611-2024-12-03 17:00:00.771 saatleri arasında Göllüce; elektrik kesintisi yaşanacaktır.