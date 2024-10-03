03 Ekim İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.10.2024 - 09:36

Güncelleme: 03.10.2024 - 09:36

İZMİR ilinde 03 Ekim Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-03 2024-10-03 09:00:00.404-2024-10-03 16:00:00.307 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; Oya Sk., Manolya Sk., Kaptan, General Kazım Karabekir Cd., Başöğretmen Atatürk, Armutlu Belediye, , Şehitler Cd., Seyfettin Günak Cd., Sarmaşık Sk., Sarmaşık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 09:00:00.404-2024-10-03 16:00:00.307 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; Lider, Egemen, , Armutlu Belediye, Armutlu İzmir, Armutlu İzmir Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 09:00:00.495-2024-10-03 16:00:00.768 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; Görece Cd., Eğitim Cd., Dereli Sk., Dereli, Demirciler Sk., Demirciler, , Armutlu Belediye, Ayna Sk., Başöğretmen Atatürk, Şehitler Cd., İnönü Sk., Yetim Ali Sk., Veli Üzümcü Cd., Uzay Sk., Sarmaşık Sk., Seyfettin Günak Cd., Taşıt Sk., Sarmaşık, Sandal Sk., Palmiye Sk., Oya Sk., Misakı Milliye Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Kurtuluş Sk., Kurtuluş, Kazım Dirik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 09:00:00.495-2024-10-03 16:00:00.768 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; , Armutlu Belediye, Armutlu Belediye Cd., Kazım Dirik, Park, Çağlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 10:00:00.793-2024-10-03 14:00:00.301 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; KUŞ TEPESİ, KOŞAR, PAŞAYERİ, Hayvan Kıran Kümeevleri, HAYVANKIRAN KUMEEVLER, Hayvankıran, HAYVANKIRAN, HAYVANKIRAN KÜMEEVLERİ, İzmir Ankara, Yeni Nesil, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 10:00:00.793-2024-10-03 14:00:00.301 saatleri arasında Aşağıkızılca; 2034, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 10:00:00.793-2024-10-03 14:00:00.301 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; BOZÜRÜK, 2603, 2603, 2603/1, KÜÇÜKTEPE, ayderesi suluk kümeevler, İsimsiz5, Ayderesi Suluk Yılankuyu Kuzeyir Küme Evi, Ayderesi Suluk Küme Evleri, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-03 2024-10-03 09:00:00.409-2024-10-03 17:00:00.243 saatleri arasında İnönü; 142/2 Sk., 157 Sk., 157/1 Sk., 161. Sk., 161/1. Sk., 159. Sk., İsimsiz9, İZMİR AYDIN, 132/3 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-03 2024-10-03 09:00:00.799-2024-10-03 16:00:00.962 saatleri arasında Ovacık; OVACIK, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz62, ELMADERESİ, ELMADERESİ, İsimsiz58, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz57, AKALAN, AKALAN, İsimsiz53, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz51, İsimsiz45, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz43, İsimsiz64, OVACIK, , , İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz12, İsimsiz12, İsimsiz21, İsimsiz21, Akalan, Akalan, İsimsiz65, İsimsiz65 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 09:00:00.799-2024-10-03 16:00:00.962 saatleri arasında Uzunköy; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-03 2024-10-03 09:00:04.978-2024-10-03 12:00:14.973 saatleri arasında İnciraltı; Sandal Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 13:00:46.119-2024-10-03 16:00:20.224 saatleri arasında İnciraltı; Sandal Sk., , Mustafa Kemal Sahil Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-03 2024-10-03 09:00:19.831-2024-10-03 12:00:29.032 saatleri arasında Çatalkaya; Maraba Sk., Maraba, Demet Sk., Demet, Şenel Sk., Çilek Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-03 2024-10-03 09:00:29.137-2024-10-03 17:00:36.902 saatleri arasında Çamiçi; , İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz24, İsimsiz26 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 09:00:29.137-2024-10-03 17:00:36.902 saatleri arasında Eğridere; 8750 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-03 2024-10-03 09:00:29.137-2024-10-03 17:00:36.902 saatleri arasında Sancaklı; , İsimsiz56, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 09:00:29.137-2024-10-03 17:00:36.902 saatleri arasında Yamanlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-03 2024-10-03 09:00:29.137-2024-10-03 17:00:36.902 saatleri arasında Kır; İsimsiz104 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 10:00:00.187-2024-10-03 13:00:00.008 saatleri arasında 9 Eylül; 251 Sk., 250. Sk., 248. Sk., 247 Sk., 245. Sk., , 256, 244, 266, 242. Sk., 8., Çanakalle Asfaltı, 258 Sk., Çocuk Bahçesi İçi Yolu, 255. Sk., 252. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 10:00:00.306-2024-10-03 16:00:00.939 saatleri arasında Yayla; İsimsiz37, 2533, 2542, 2519, Şehit Ramazan Mancak Sk., Şehit Mehmet Çağlar Sk., İkiz Mezar Sk., Çınarlı Kuyu Cd., Nergiz Sk., Mustafa Çavuş Sk., Muhtar Mehmet Özkur Sk., Manisa Asfaltı Cd., Küçük Çay Sk., KALENBEDEN ÇIKMAZI, HASIR, Hacı Hafız Sk., Faik Bey Sk., 9 EYLÜL KURTULUŞ, 2540. Sk., 2528. Sk., 2513, 2509. Sk., 2506. Sk., 2505. Sk., 2502. Sk., 2501. Sk., 2359. Sk., Çayıralanı Mevkii Küme Evleri, 2518/1, 2539, 2540/1, HAVA PİLOT YÜZBAŞI MURAT AYDIN, 2522, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz115, 2518/1, İsimsiz100, İsimsiz74, İsimsiz46, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz32, 2540, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, 2547 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 10:00:00.306-2024-10-03 16:00:00.939 saatleri arasında Emiralem Merkez; İstasyon Sk., Çaylı Sk., Yeni Camii Sk., Türker Sk., Sümbül Sk., Samancı Hasan Ersoy Sk., Rabia Hızmay Sk., Mor Menekşe Sk., Küçük Çay Sk., Köy İçi, Koçak Çk., Kemal Atatürk Cd., Hasan İlhan Cd., Geçit İki Sk., Geçit Bir Sk., Fabrika Önü Sk., Emek Sk., Defne Sk., Alşen Sk., 9 EYLÜL KURTULUŞ, 2603. Sk., 2601. Sk., 2606, 2623/1, 2605, HAVA PİLOT YÜZBAŞI MURAT AYDIN, 2602 Sk., İsimsiz28, Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., isimsizz111, İsimsiz20, İsimsiz26, İsimsiz2, İsimsiz1, 2605, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 10:00:00.306-2024-10-03 16:00:00.939 saatleri arasında Değirmendere; 30 ağustos, 2720, 2713, ŞEHİT UZMAN JANDARMA MUSTAFA HAKAN AYDOĞMUŞ, Çınar Sk., Sinema Sk., Seyit Bey Sk., MÜFTÜLER, MUHİTTİN SUCU, Mandıra Gç., KONAK ÇIKMAZI, ŞEHİT ER BARIŞ DEMİR, KAŞIKÇI, Kaygısız Sk., Kaygısız, Gediz Sk., Emir Çk., DEMİRTAŞ, DEĞİRMENDERE CAMİ, Bahar Çk., 30 AĞUSTOS, 2718, 23 Nisan Cd., 2727, 2734, 2701/1, İsimsiz39, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz26, İsimsiz21, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 10:00:00.306-2024-10-03 16:00:00.939 saatleri arasında Göktepe; Manisa Cd., Kırmahalle Yolu Sk., 2636, İsimsiz339, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 13:00:00.815-2024-10-03 15:00:00.507 saatleri arasında İstiklal; 7434 Sk., , 7411, 7407. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-03 2024-10-03 09:15:00.422-2024-10-03 16:00:00.372 saatleri arasında Bakırköy; İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 09:15:00.422-2024-10-03 16:00:00.372 saatleri arasında Aktepe; , BARAJ ÇEVRE YOLU SK., İsimsiz121, İsimsiz126, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz133, İsimsiz135, İsimsiz136 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-03 2024-10-03 10:00:00.137-2024-10-03 16:00:00.211 saatleri arasında Alhatlı; İsimsiz3, Alhatlı Merkez, Alhatlı Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-03 2024-10-03 10:00:00.751-2024-10-03 14:00:00.095 saatleri arasında Atatürk; 5791. Sk., 5754. Sk., 5759. Sk., 5760. Sk., 5762. Sk., 5763. Sk., 5764. Sk., 5766. Sk., 5768. Sk., 5769. Sk., 5770. Sk., 5771. Sk., 5772. Sk., 5773. Sk., 5774. Sk., 5776. Sk., 5777. Sk., 5778. Sk., 5779. Sk., 5780. Sk., 5781. Sk., 5782. Sk., 5783. Sk., 5784. Sk., 5785. Sk., 5786. Sk., 5788. Sk., 5789. Sk., 5790. Sk., 5792. Sk., 5793. Sk., 5794. Sk., KARAKOÇ, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., ESKİ KÖY YERLEŞİM YERİ, 5543, 5679, 5672, 5615/1. Sk., 5599, 5597, 5595, 5592. Sk., 5590. Sk., 5587, 5586. Sk., 5584 Sk., 5582, 5580, 5578. Sk., 5578 Sk., 5576. Sk., 5574/1. Sk., 5574. Sk., 5572. Sk., 5572, 5570, 5565. Sk., 5558, 5557. Sk., 5557 Sk., 5555. Sk., 5553. Sk., 5551. Sk., 5549. Sk., 5548. Sk., 5547. Sk., 5545. Sk., 5541 Sk., 5540. Sk., 5539. Sk., 5537. Sk., 5536, 5535, 5533 Sk., 5532. Sk., 5530. Sk., 5526. Sk., 5520 Sk., 5517. Sk., 5512 Sk., 5510. Sk., 5508, 5505. Sk., 5504. Sk., 5503. Sk., 5502, 5501. Sk., 5501, 5193, 5515 SK, 5614 SK, 5514 SK, 5714, 5716, 5713, 5682, 5717, 5691, 5728, 5745, 5726, 5713, 5694, 5721, 5565, 5692, 5730, 5711, 5709, 5617 Sk., 5617. Sk., 5619. Sk., 5615. Sk., 5716, 5618, 5620, EKSENDERESİ, 5583, İsimsiz58, İsimsiz53, 5741, 5743, İsimsiz40, 5563, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, 5613, 5611, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz1, İsimsiz4, 5604, 5614, 5596, 5645, 5613. Sk., 5612 Sk., 5621. Sk., 5623, 5623. Sk., 5636. Sk., 5640. Sk., 5644. Sk., , 5612, 5610 Sk., 5609. Sk., 5608. Sk., 5607. Sk., 5646. Sk., 5647 Sk., 5649 Sk., 5652. Sk., 5654. Sk., 5655. Sk., 5656. Sk., 5657. Sk., 5658. Sk., 5661. Sk., 5662. Sk., 5663. Sk., 5665. Sk., 5605. Sk., 5603. Sk., 5602. Sk., 5601. Sk., 5600. Sk., 5669. Sk., 5670. Sk., 5673. Sk., 5678. Sk., 5681. Sk., 5683. Sk., 5685. Sk., 5689. Sk., 5690. Sk., 5695. Sk., 5697. Sk., 5699. Sk., 5702. Sk., 5704. Sk., 5705. Sk., 5708. Sk., 5710. Sk., 5712. Sk., 5714. Sk., 5716. Sk., 5718. Sk., 5722. Sk., 5723. Sk., 5724. Sk., 5725. Sk., 5726. Sk., 5728. Sk., 5729. Sk., 5730. Sk., 5731. Sk., 5746. Sk., 5748. Sk., 5752. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 10:00:00.751-2024-10-03 14:00:00.095 saatleri arasında Cumhuriyet; , 5352, İsimsiz3, ÜRKMEZ ORHANLI YOLU, 5337, 5358, 5363, 5183. Sk., 5185. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5192. Sk., 5193, 5196. Sk., 5295. Sk., 5334. Sk., 5336. Sk., 5338. Sk., 5342. Sk., 5344. Sk., 5346. Sk., 5348, 5349. Sk., 5350, 5350. Sk., 5351. Sk., 5354 Sk., 5357. Sk., 5359. Sk., 5361. Sk., 5369. Sk., 5388, 5393, KARAKOÇ, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., 5352 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 10:00:00.751-2024-10-03 14:00:00.095 saatleri arasında Kavakdere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-03 2024-10-03 10:00:28.756-2024-10-03 14:00:44.889 saatleri arasında Atatürk; 5769. Sk., 5745, 5728, 5691, 5717, 5672, 5679, ESKİ KÖY YERLEŞİM YERİ, 5794. Sk., 5793. Sk., 5792. Sk., 5791. Sk., 5790. Sk., 5789. Sk., 5788. Sk., 5786. Sk., 5785. Sk., 5784. Sk., 5783. Sk., 5782. Sk., 5781. Sk., 5780. Sk., 5779. Sk., 5778. Sk., 5777. Sk., 5776. Sk., 5774. Sk., 5773. Sk., 5772. Sk., 5771. Sk., 5770. Sk., 5768. Sk., 5766. Sk., 5764. Sk., 5763. Sk., 5762. Sk., 5760. Sk., 5759. Sk., 5754. Sk., 5752. Sk., 5748. Sk., 5746. Sk., 5731. Sk., 5730. Sk., 5729. Sk., 5728. Sk., 5726. Sk., 5725. Sk., 5724. Sk., 5723. Sk., 5722. Sk., 5718. Sk., 5716. Sk., 5714. Sk., 5712. Sk., 5710. Sk., 5708. Sk., 5705. Sk., 5704. Sk., 5702. Sk., 5699. Sk., 5697. Sk., 5695. Sk., 5690. Sk., 5689. Sk., 5685. Sk., 5683. Sk., 5681. Sk., 5678. Sk., 5673. Sk., 5670. Sk., 5669. Sk., 5665. Sk., 5663. Sk., 5662. Sk., 5661. Sk., 5658. Sk., 5657. Sk., 5656. Sk., 5655. Sk., 5654. Sk., 5652. Sk., 5646. Sk., 5644. Sk., 5640. Sk., 5636. Sk., 5714, 5716, 5713, 5682, 5726, 5713, 5694, 5721, 5692, 5730, 5711, 5709, 5716, İsimsiz58, İsimsiz53, 5741, 5743, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.