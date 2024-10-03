03 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.10.2024 - 09:36

Güncelleme: 03.10.2024 - 09:36

SAKARYA ilinde 03 Ekim Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, MEMNUNIYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1530. SK., BAYIR, BAYIR SK., BAYIR/1, CAMI, CAMİ, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/1, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNIYE, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, ORTA, ORTA/1, ORTA/12, POLAT CD., YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ SK., ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, GAZİ, GEDİKOĞLU SK., HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAYTALAR SK., HÜRRİYET (İZMİT) SK., HÜRRİYET SK., IZMIT 1, İZMİT CD., KANARYA 1, LEKOSA, MUSALAR SK., NATO YOLU, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., PINAR 2, PINAR SK., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPASA, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AKTAR, ALTAN SK., ARCADİA EVLERİ İÇİ YOLU, ATAKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, BEREKET, EK DETAY SAPANCA KONAKLARI İÇİ, İSTANBUL DERE TATİL KÖYÜ İÇİ Y, KADİR EFENDİ CD., METEHAN KONAKLARI İÇİ YOLU, SAHIL, SAHİL CD., SALKIM, SALKIM SK., SANDAL SK., SERA KENT SİTESİ İÇİ YOLU, TOPUZ, YAMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALILIK, SALIHIYE, SALİHİYE mahallelerinde KARAÇALILIK, KARAÇALILIK SK., SALIHIYE, SALİHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDİBİ mahallelerinde 4008 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, RESADIYE mahallelerinde BOZTEPE SK., REŞADİYE, TEPE, TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURMUSLAR, DURMUŞLAR mahallelerinde MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., SAMANPAZARI, SAMANPAZARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, GÖKÇELER, MANSURLAR mahallelerinde ÇAKIROGLU, GÖKÇELER, MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, RESADIYE, REŞADİYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NİSAN CD., 2128., 2134., 2134. SK., 2305., 2307., 2314., 2320., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2431., 2431. SK., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ÇAMYOLU SK., DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, IPEKYOLU, ISTIKLAL CD., İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, KONAK, KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MESELI, MEŞELİ SK., SANAYİİ CD., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 504., 504. SK., 506., 508. SK., CENGİZ SK., GELINCIK, GELİNCİK SK., KESER SK., SANLI, SULTAN SK., ŞANLI SK., ÜNAL SK., YÜNCÜ, YÜNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, MITHATPASA mahallelerinde 749. SK., 750. SK., 751., 751. SK., 752. SK., 753. SK., 754. SK., 922 SK., CİVELEK SK., KIRISHANE, KİRİŞHANE CD., KURAY SK., OLGUN SK., ÖDÜL SK., ÖZGÜ SK., SEÇIL, SEÇİL SK., SELİM SK., SERDİVAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 03 Ekim Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde BAKIRCI SK., ÇARK CD., ÇUKUR SK., DİVAN SK., DOGRAMACI, DOĞRAMACI SK., ESKİ KAZIMPAŞA CD., KARAGÖZ SK., KÜÇÜK SK., NAMIK KEMAL CD., ŞEHİT B.SOYBİLGİÇ SK., ULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 03 Ekim Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER mahallelerinde 743. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1513./1, 1517. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, KIRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1005, 1005 SK., 1007 SK., 1009, 1009 SK., 1011, 1011 SK., 1027, 1027 SK., 1027., 1031, 1032, 1500. SK., 1501., 1501. SK., 1502., 1502. SK., 1503., 1503. SK., 1505. SK., 1516. SK., 216. SK., 218, YUKARI KIRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY mahallelerinde DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, MERKEZ/4 SK., POYRAZLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, DARIÇAYIRI, KARAPINAR, TUZLA mahallelerinde ADAPAZARI KARASU YOLU, ASAGI_19, AŞAĞI, AŞAĞI SK., DAĞ, İsimsiz94, KARAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, MERKEZ/9, MERKEZ/9 SK., TÜRKKÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 325 SK., 554 SK., AKPINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 318, 318 SK., 320 SK., 321/1-, 323 SK., 324, 324 SK., 324/1 SK., 330 SK., 330/1, 330/1 SK., 333/1 SK., 358 SK., 370 SK., 548 SK., 551, 557, 557 SK., 558, 558 SK., 559, FATIH, FATİH CD., GAZI, GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 14. CD., 15., 15/1, 328/1 SK., 329, 329 SK., 374, 380 SK., 542, 543, 543 SK., 555, 555 SK., 556, 560, 561, 561 SK., 562 SK., 563, 563. SOK, 564, 569, 569/1, 570, 573, 580, ANKARA CD., AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, ERGUVAN, ERGUVAN CD., SEHIT ATIF ÖDÜL, ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 03 Ekim Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, BAKIRLI, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KONACIK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK, YENI, YENİ mahallelerinde 168 SK., 30. SK., 5020, 5024, ABANOZ, ABANOZ SK., ACARLAR, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ALICILAR SK., ALT, ALT SK., ASAGI_20, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS1, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İSTANBUL CD., KAHYALAR, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KIŞLA SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ SK., MERKEZ/10, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/4, MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, POYRAZLAR SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SISMAN, ŞİŞMAN SK., TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI, YUKARI 10, YUKARI SK., YUKARI_6, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCI, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, DERE SK., ESKİŞEHİR YOLU, HACILAR, KASLAR, ÖRENCIK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA mahallelerinde DISLILER, DİŞLİLER SK., KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR, KAZAKLAR SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA SK., ORTAKÖY SK., UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, KOZAN mahallelerinde BAYAT SK., KOZAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 03 Ekim Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DISDEDELER, TUZLA, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde DEDELER YAYLASI, DISDEDELER YAYLASI, TUZLA KÖYÜ İÇ YOLU, UĞURLU KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA, YAYLAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 03 Ekim Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, ALANDERE, HIZAR, YAYLA mahallelerinde 306 SK., 337 SK., 379., 381., 382., 397., 399., 505 SK., 505., 512. SK., 541., 635., 680., 683., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ASLIHAN, ASLIHAN SK., BARBAROS SK., BAYRAKTAR, ÇELİK SK., ÇINAR, ÇINAR SK., ÇINAR. SK., ÇİMEN SK., DEDEKORKUT, DEDEKORKUT SK., DEFNE, DEMIR, DEMİR, DEMİR SK., DENIZDAGI, DENIZDAGI CD., DENIZDAGI/1, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI/1, DENİZDAĞI/2, DUTLU SK., EMİR SULTAN SK., ERENLER SK., EVLIYA EVREN, EVLİYA EVREN, EVREN SK., EYÜP SULTAN SK., FATİH SK., FINDIKLIK EVLERİ(6), FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., habibe hatun, HACI MEHMET ŞIK PARKI İÇİ YOLU, HUNLUBEY SK., KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖROĞLU SK., KUDÜS, KUDÜS SK., MARANGOZ, MARANGOZ SK., MEHMETCIK, MIMAR SINAN, MIMAR SINAN SK., MIMAR SINAN/2, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN SK., MİMAR SİNAN/1, MİMAR SİNAN/2, NENE HATUN, NENE HATUN SK., NİNE HATUN SK., ORHANBEY, ORHANBEY CD., PARK İÇİ YOLU, SAHILYOLU, SAHIN BEY, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, SAHİLYOLU CD., SAKARYA, SAKARYA CD., SELÇUKBEY, SELÇUKBEY SK., ŞAHİN BEY SK., ŞEHİT TUNCAY ALTAY SK., ŞHT.TUNCAY ALTAY CD., TARAKÇI, TARAKÇI SK., VATAN, ZAFER MEYDAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.