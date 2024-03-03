03 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.03.2024 - 17:10

Güncelleme: 03.03.2024 - 17:10

BOLU ilinde 03 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 03 Mart Pazar 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖZECİK, MERKEZ, ÖREM mahallelerinde GÖZECIK MERKEZ KÖY YOLU, GÖZECİK KÖYÜ ÖREN MAH, GÖZECİK KÖYÜ YOLU, ÖREM MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKÖY, MERKEZ mahallelerinde GÖLKÖY, GÖLKÖY KÖYÜ YOLU, GÖLKÖY SK., GÖLKÖY-AŞAĞI-HAMİDİYE-YUMRUKAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞISOKU, SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1401 SK., 1402 SK., 1403 SK., 1404, 1406, 1406 SK., 1408, 1408 SK., 1410 SK., 1411 SK., 1412, 1412 SK., 1415 SK., 1416, 1416 SOK., 1436 SK., 1437. SK., 1438 SK., 1440 SK., 1443 SK., 1444 SK., 1488 SK., ACUN, ACUN SK., AKCA SK., AKTİF SK., ALAGÖZ SK., ASALET, ASÇILAR, AŞÇILAR SK., ATAK SK., ATATÜRK ORMAN PARKI İÇİ YOLU, AVŞAR SK., AY SK., BARAN SK., BAŞAK SİTESİ İÇİ YOLU, BAŞAK SK., BEHİCE SK., BOLU İZZET BAYSAL HASTANESİ KÖ, CEFAKAR SK., CENGAVER SK., ÇAĞSU HASTANESİ OTOPARKI, ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., ÇETİN SK., ÇIMEN, ÇIMENTO, ÇİMEN SK., ÇİMENTO SK., DETAY, DETAY SK., DEVA SK., DİVAN, DİVAN SK., DODURGA CD., DOĞU SK., EBRULİ SK., EDA SK., EGEMEN SK., ESAT SK., ETKİN SK., GARİP SK., GAZİ MEHMET TÜRE SK., GÖKCE AĞAÇ SK., GÖKÇEAĞAÇ SK., GÖZLEM SK., GÜÇLÜ SK., GÜLEÇ SK., GÜLNAR SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEYKAYA SK., GÜVENLİK SK., HASAT, HASAT SK., HEKİM SK., HÜLYA SK., İKRAM SK., İNANÇ SK., İTİMAT SK., KARADERE CD., KARŞIKONAK SK., KEKLIK, KEKLİK SK., KEVSER SK., KIBLE SK., KORAY SK., KUTAY SK., KÜPLÜCE, KÜPLÜCE SK., LEZZET, LEZZET SK., M.ZEKAİ KONRAPA BULVAR, MALTAŞ SK., MAZLUM SK., MEHMET ZEKAI KONRAPA BULVAR, MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ, MIRAY, MİRAY SK., MURAT SK., ORKIDE, ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ LOJMANI, ÖZEL ÇAĞSU HASTANESİ ACİL SERV, ÖZGE SK., POYRAZ, RAHMET SK., REŞAT SK., SABAHATTİN ÖZTÜRK SK., SABIR, SABIR SK., SAGLIK, SAĞLIK PARKI İÇİ YOLU, SAKARYA SK., SALİH İNCELER SK., SANCAK SK., SANCAKTAR SK., SEDA, SEDA SK., SEHIT ALI ERDOGAN, SEHIT TEVFIK DURSUN, SEMPATİ SK., SENEVLER KÜME, SERDAR, SERDAR SK., SIRAT SK., SİGORTA SK., SİNAN, SİNAN SK., SONGÜL SK., ŞAŞMAZ SK., ŞEHİT İBRAHİM AYHAN SK., ŞEHİT RAMAZAN GEL, ŞEHİT RAMAZAN GEL SK., ŞEHİT TEVFİK DURSUN SK., ŞEHİTLER CD., ŞENEVLER KÜME KÜME EVLER, ŞENEVLER SK., TADIM, TADIM SK., TANYERİ SK., TATLI, TATLI SK., TINAZ, TINAZ SK., UAVTEDE YOK, USTA, ÜNAL SK., VEYSEL SAYGILI, VEYSEL SAYGILI SK., YAREN SK., YAZMA, YAZMA SK., YELKİ SK., YESIL YAYLA, YEŞİL YAYLA SK., YEŞİM SK., YOLÇATI, YOLÇATI SK., YUNUS EMRE İLKOKULU İÇİ YOLU, ZORLU, ZORLU SOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOYACILAR, BOYACILAR MERKEZ, GERİŞLER, GÖBELLER, HİLALLER, KARACALAR, KIZILKUYU, KİLCİLER, KÖSTEKLER, N KENDISI, NARZANLAR, NIGIT, NİĞİT mahallelerinde ARIZLAR KÖY YOLU, ARIZLAR KÖYÜ YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOYACILAR KÖY YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU, GERİŞLER KÖYÜ YOLU, GÖBELLER MAHALLESI YOLU, HILALLER KÖY YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU, KARACALAR KÖY YOLU, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, MEMECELER KÖYÜ YOLU, NARZANLAR KÖY YOLU, NARZANLAR KÖYÜ YOLU, NIGIT MAHALLESI YOLU, NİYİT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖMLEKÇİLER, DODURGA, FASIL, HALLAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KÜLTÜR, MERKEZ, SAGLIK, SAĞLIK, SARICALAR, URAN, YAYLA mahallelerinde 1. SOK, 1114 SK., 1118 SK., 1119 SK., 1124, 1124 SK., 1129 SK., 1130 SK., 1130., 1134 SK., 1137 SK., 1138 SK., 12, 12 CD., 1201 SK., 1202 SK., 1203 SK., 1205, 1205 SK., 1208 SK., 1214 SK., 1218 SK., 1221, 1221 SK., 1222 SK., 1223 SK., 1225 SK., 1226 SK., 1231, 1231 SK., 1231. SK., 1236 SK., 1236. SOK, 1238 SK., 1453 SK., 1462. SK., 1477, 1483, 1484 SK., 1485, 1485 SK., 1486 SK., 1487. SK., 1489. SK., 30.EVLER SK., AKTEPE SK., ALAN SK., ATALAY SK., ATMACA, ATMACA SK., AZİZ SK., BABAYİĞİT SK., BAKIRLI, BAKIRLI SK., BAKIRLI-1., BIRSEN, BİÇİM SK., BİRSEN SK., BOLLUK SK., CAMİ YANI SK., CAMİLİ SK., CEYDA SK., CUMA SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇAKMAKLAR KÖYÜ YAYLASI, ÇATAL SK., ÇÖMLEKÇILER, ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇILER-2., ÇÖMLEKÇİLER 1., ÇÖMLEKÇİLER 1. SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ YOLU, ÇÖMLEKÇİLER-2., ÇÖMLEKÇİLER-2. KÖY SOKAĞI, DAĞISTANLI SK., DAMLA SK., DARENDE SK., DEMET SK., DIBEKBASI, DİBEKBAŞI CD., DİLEK SK., DODURGA, DODURGA ABDİ SİN ORTAOKULU İÇİ, DODURGA MAH 1231.SOK, DODURGA YAYLA YOLU, ELMAS, EMIR, EMIR SK., EMİR SK., ESEN TEPE SK., FASIL KÖY YOLU, FASIL KÖYÜ, FASIL KÖYÜ YOLU, FASIL YAYLA YOLU, GÖKSU, GÜLTEPE SK., GÜNALDIN SK., HALI HISARI, HALI HİSARI SK., HİMAYEOĞULLARI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, İLKAY SK., İSKİLİP SK., KALE SK., KARASU, KENTSEL, KENTSEL SK., KEVSER, KIBRISCIK SK., KIRSAL, KIRSAL SK., KISA YOL SK., KOÇYİĞİT SK., KORKUT SK., KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU, KOZLU SK., MARAL SK., MELİH SK., MEVLANA, MEVLANA SK., OKUL 5.ARA SK., OTOBAN, OTOBAN CAD, OTOBAN KÖY SOKAĞI, SABAH SK., SALIBEYLAR YAYLASI, SALIBEYLER YAYLASI, SAMANYOLU, SARICALAR CD., SARICALAR YAYLASI, SEHIT SABAHATTIN BARUT, SERCAN, SERCAN SK., SEVDA SK., ŞAHİN TEPE SK., ŞANLI TEPE SK., ŞEHİT ALİ ERDOĞAN SK., ŞEHİT SABAHATTİN BARUT SK., ŞEHİT SEBAHATTİN BARUT SK., TEPE ALTI SK., TOLGAHAN SK., UFUK SK., URAN MAHALLE YOLU, ÜÇGEN SK., YEDİ KÖYLER YOLU MEVKİİ SK., YILDIZ, YILDIZ SK., YİĞİT SK., YUKARISOKU YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, ÇIVRIL, ÇİVRİL, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, KARAMANLAR, KARAMANLAR ÇATAK, KARAMANLAR ÇATAK-KIZILAĞIL, KIZILAĞIL, KÜRKÇÜLER, MERKEZ mahallelerinde 1301, 1301 SK., 3 SK., 3. SK., 4603, AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AGAÇÇILAR-1., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, AĞAÇÇILAR KÖYÜ YAYLAS, AĞAÇÇILAR-1. KÖY SOKAĞI, ALPAGUT YAYLA YOLU, ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, AT YAYLASI, BOLU BATI GİRİŞİ-K22, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, ÇAMLIK KÜMEEVLERI, ÇATAK YOLU, DEMİRCİLER-3. SK., ERENLER MEVKİ KÜME EVLERİ, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KARAMANLAR MAHALLE YOLU, KILIÇARSLAN YAYLASI, KIZILAGIL KÖY YOLU, KIZILAĞIL KARAMANLAR, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KIZILAĞIL KÖYÜ YOLU, KIZILAĞIL MERKEZ, KIZILAHIL KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, KÜRKÇÜLER, KÜRKÇÜLER CD., KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, KÜRKÇÜLER-1., KÜRKÇÜLER-1. MAH, KÜRKÇÜLER-2., KÜRKÇÜLER-2. SK., KÜRKÇÜLER-4. SK., KÜRKÇÜLER-5., KÜRKÇÜLER-5. SK., MANDIRA EVLERI, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PIRAHMETLER-2., PIRAHMETLER-4., PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS, PİRAHMETLER DEMİRCİLER MAH, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI, PİRAHMETLER YOLU, PİRAHMETLER-2. SK., SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI, TOKİ MEMUR-SEN KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 03 Mart Pazar 11:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSAKLAR, ÇALICA, ÇAPAR, DAGHACILAR MERKEZ, DAĞHACILAR, DAĞŞEYHLERİ, GÜNEYÇALICA, KABALAR, KARAALİLER, MANTARLAR, N KENDISI, SARILAR, TEKİRLER, TURGUTLAR, YAHYALAR mahallelerinde AKSAKLAR KÖYÜ YOLU, AKSAKLAR TUTGUT MAH, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, CEYLANLI KÖY YOLU, CEYLANLI KÖYÜ YOLU, ÇALICA MAHALLESI YOLU, ÇAPAR KÖY YOLU, ÇAPAR KÖYÜ YOLU, DAGHACILAR MERKEZ KÖY YOLU, DAGSEYHLERI KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, DAĞHACILAR KÖYÜ YOLU, DAĞHACILAR YOLU, DAĞŞEYHLER KÖYÜ YOLU, GÜNEY ÇALLICA MERKEZ, GÜNEYÇALICA KÖYÜ YOLU, KABALAR MAHALLE YOLU, KARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, KARAALİLER KÖYÜ YOLU, SARILAR KÖYÜ YOLU, TEKİRLER KÖYÜ YOLU, YAHYALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAYIOGLU, DAYIOĞLU, DEMİRCİLER, MERKEZ mahallelerinde AVAROĞLU CD., ÇAYBOYU CD., ÇIGDEMLI, ÇİĞDEMLİ SK., GELİNCİK SK., GÜZEL SK., HAYRETTİN DEMİRALP CD., HIZIRBEY CD., KAZANLAR KÖY YOLU, KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK SK., MENEKŞE SK., NILÜFER, OSMANLI, OSMANLI CD., OSMANLI CD., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., ZAFER SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAYIOĞLU, SEVİLLER mahallelerinde 75. YIL AİLE PARKI İÇİ YOLU, ANKARA BOLU YOLU, ATATÜRK BLV., DÖRTDİVAN CD., ESAD SK., GEREDE ŞEHİR MEZARLIĞI İÇİ YOL, İL ÖZEL İDARE GEREDE BAKIMEVİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 03 Mart Pazar 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA mahallelerinde ASMA BULANIK MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 03 Mart Pazar 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA, YUKARI mahallelerinde ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.