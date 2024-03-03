03 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.03.2024 - 17:10

Güncelleme: 03.03.2024 - 17:10

DÜZCE ilinde 03 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORDULUKARADERE, SAKIR mahallelerinde ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU, SAKIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KARAÇÖRTLEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALI USTA, ÇELİKDERE, KIRAN mahallelerinde ALI USTA, ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇELİKDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, ORTA, YANIK 2 mahallelerinde ORTA, saçmalıpınar yanık yolu, YANIK 2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 03 Mart Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESIL, YEŞİL mahallelerinde 104., ÇİLİMLİ TOKİ EVLERİ, ULCAY SK., YESILMAHALLE, YEŞİLMAHALLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACILAR, YENİ mahallelerinde 413, 603, 605. SK., 608, 638, SOĞUKSU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 03 Mart Pazar 10:40-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISLA, KIŞLA, KÜLTÜR mahallelerinde 306. SK., 309 SK., 309. SK., 310. SK., 311, 311. SK., 312. SK., 314. SK., 317, 321 SK., 322, 322 SK., 501, 501. SK., 502. SK., 503. SK., 505, 509. SK., 510 SK., ALİ ÖZBEK PARKI İÇİ YOLU, CUMHURİYET CD., OKULLAR, OKULLAR CD., SAĞLIK OCAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, MERKEZ mahallelerinde 101, 19. SOK., İSMET PAŞA CD., MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNACILAR mahallelerinde TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI AKÇAÖREN mahallelerinde YUKARI AKÇAÖREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde EREĞLİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YUKARI mahallelerinde CUMAYERİ KÖY YOLU, GÖKTEPE, HÜRRIYET, KEPENÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ, INANÇ, PARK CD., SELVI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ORHANGAZİ, YALI mahallelerinde A. SERVET SK., ALİ ÇAVUŞ SK., ALİ SERVET SK., ATIK, BEBEK SK., BEKTAŞ SK., CENEVIZ, CENEVİZ SK., CUMHURIYET, DÖNMEZ SK., KIZILAY, KIZILAY SK., ORHAN GAZİ CD., PARK, SAĞLIK SK., SIHHAT, ŞAFAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Mart Pazar 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 EVLER, KARAÇALI, SIMSIR, ŞİMŞİR, ÜÇKÖPRÜ mahallelerinde 2. SANAYİ SITESİ KÜME EVLER, 3. SANAYİ SİTESİ SK., 4. SANAYİ ÇARŞISI KÜME EVLER, 4. SANAYİ SİTESİ SK., 5. SANAYİ SK. KÜME EVLER, ANADOLU OTOYOLU, ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE CD., GÜRSEL, NARİN SK., PETEKLI, SERHAT SK., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 EVLER, SIMSIR mahallelerinde 28 EVLER, KAYNASLI BAGLANTISI, YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Mart Pazar 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, SALLAR mahallelerinde 4621., 4621. SK., 4626. SK., 84. SK., 9.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SALLAR mahallelerinde 103., 4607. SK., 4609. SK., 4610. SK., 4612., 4612. SK., 4616. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Mart Pazar 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde 20511. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Mart Pazar 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKMEHMET, N KENDISI mahallelerinde 20100., AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKMEHMET KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Mart Pazar 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMEN, KALYONCU mahallelerinde GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, KALYONCU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞİMŞİR mahallelerinde GÜRSEL SK., YÖRÜKLERKÖYÜYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ AYNALI mahallelerinde AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFANOGLU, AYNALI, ÇOBANOGLU, KAYMAKÇI, OVA mahallelerinde AFANOGLU, AYNALI KÖYÜ YOLU, ÇOBANOGLU, KAYMAKÇI KÖYÜ YOLU, OVA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRTARLA, MERKEZ, YENI, YENİ, YENİ AYNALI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 605 SK., MERKEZ, YENI, YENİAYNALI KÖYÜ YOLU, YENİVAKIF KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇORAK, KAYMAKÇI, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde ÇORAK, KAYMAKÇI KÖYÜ İÇ YOLU, KONURALP 219., KONURALP TEPECIK, KONURALP TEPECİK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde EMINAÇMA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLISU, N KENDISI mahallelerinde CAMLISU İÇ YOLU, ÇAMLISU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde 3. DÜZCE BLV., 90. SK., 94. SK., 95. SK., 96. SK., AKBIYIKLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELBAHÇE, KÜLTÜR, NALBANTOĞLU mahallelerinde 4.GÜZELBAHÇE CD., 6.DÜZCE BULVAR, NALBANTOĞLU İÇ YOLU, RASİM BETİR PAŞA BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE mahallelerinde 9.DÜZCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER mahallelerinde 3.BAHÇELİEVLER CD., 33. SK., 36. SK., 4.DÜZCE BULVAR, 5.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİNAÇMA mahallelerinde EMİNAÇMA KÖYÜ YOLU, İsimsiz150 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, NALBANTOĞLU mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 2.BAHÇELİEVLER CD., 3.DÜZCE BULVAR, 4369. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.