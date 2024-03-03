03 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.03.2024 - 17:10

Güncelleme: 03.03.2024 - 17:10

KOCAELİ ilinde 03 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANCILI mahallelerinde SARISU MEVKII, SARISU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR mahallelerinde BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIGAZI, SARIGAZİ mahallelerinde CEBEOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SARIGAZI DURAKLI MEVKII, SARIGAZİ DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERİZLİ mahallelerinde FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, AKINCI, AVDAN mahallelerinde AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKLAR MEVKII, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde ALİ EFENDİ SK., BAKKAL SK., BARUT SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DOĞUŞ CD., ELVEDA SK., HALK SK., HEYBE, HEYBE SK., MECİT SK., ÖMERAĞA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SIRINAGA, SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TURCAN, TURCAN SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATASEHIR, FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., ATALAR SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BORA, BURÇ SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇELTİKDÜZÜ SK., DUT SK., ELDIVAN, ENGINAR, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, FETİH SK., GENÇLİK SK., GÖRKEM SK., GURBET SK., GÜLLÜ SK., GÜLVEREN SK., GÜRBÜZ SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HAREM SK., HAVAİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HÜNER SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İZMİT CD., İZMİT.. CD., KAMAN SK., KANARYA, KARANLAR SK., KARTEPE KENT SK, KETEN SK., KORAY, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELİHA, MEVSİM SK., MUALLİM SK., MUHABBET SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., OYA SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., PLATIN, PLATİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SIMGE, SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLE, TARAKLI SK., TOPBAS SK., TUNALI SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, VEYSEL KARANI, YAGCILAR, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELİ, KASIKÇI, KAŞIKÇI, KÖSEKÖY mahallelerinde ÇARMUKLAR MEVKII, ÇARMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, FAKILAR MEVKII, FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACI İBRAHİMLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAZAL SK., HOCAOGLU MEVKII, HOCAOĞLU MEVKİİ, HOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIKÇI MERKEZ MEVKII, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NEZIRLER MEVKII, NEZİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKİİ, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BAYIR SK., BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BUDAK SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, ESENYEL SK., GEYİK SK., KAFKAS SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KOZA SK., KUMRU SK., NARLI SK., YELKEN, YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATİH SULTAN mahallelerinde GEZER SK., ISIL, IŞIL SK., KIRAÇ SK., SARI LALE, SARI LALE SK., UFUKHAN SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde ABDİOĞLU SK., AKKUŞ SK., BAHTİYAR SK., ÇİLE SK., DEĞİRMENCİLER SK., DILAVER DENIZ, DİLAVER DENİZ SK., HAKANBEY SK., İSFENDİYAR SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., SEFER SK., SELÇUK SK., SIRMALI SK., UNCU SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, SERDAR mahallelerinde DIVAN YOLU, DİVAN YOLU SK., DUT, EYLEM SK., SEMERCI ALI, SEMERCİ ALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS mahallelerinde ÇALIK SK., FAZIL, HIZIR SK., KAKTÜS SK., KÖŞEM SK., OSMANİYE SK., SASTIM, SİPAHİ SK., ÜMİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, YESILYURT, YEŞİLKENT, YEŞİLYURT mahallelerinde ADİL SEKMEN SK., ASALET SK., BAKIŞ SK., BURSA CD., ÇALIK, ÇINARLI SK., EBE GÜMECİ SK., EBUBEKİR CD., EDANUR, ELMA ÇİÇEĞİ SK., EVIM, EVİM SK., FAZIL SK., GAZI OSMAN PASA, GÜNEŞLİ SK., GÜRKAN SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE SK., HAKİMİYET SK., HAREMTEPE SK., HAYRETTİN KAPTAN SK., HİKMET SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., HOS, HOŞ SK., HOYLAN SK., İKİZDERE SK., İMAR SK., İYİDERE SK., KAÇMAZ SK., KADİR AĞA SK., KIRAZ ÇIÇEGI, KİRAZ ÇİÇEĞİ SK., KÖSEM, KURULTAY SK., KÜME SK., MADEN SK., MEHTER SK., MEYDAN SK., MILLET, MILLI HAKIMIYET, MILLI HAKIMIYET CD., MİLLET CD., MİLLİ HAKİMİYET CD., MUHTAR CAFER, MUHTAR CAFER SK., NECİP FAZIL CD., SAĞLIK YOLU SK., SIPAHI, SÖĞÜT SK., ŞAŞTIM SK., TANTAOĞLU CD., TURGUT ÖZAL, YOLDAS SK., YOLDAŞ SK., YUNUS EMRE, YÜRÜYÜŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Mart Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKMEZCİ SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ, YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Mart Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, INEBEYLI, İNEBEYLİ, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde 3204., 3213, ANADOLU CD, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, CANAN SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANAKKALE CD., ÇINARLI CD., ERDOĞAN SK., ERİK SK., FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARTAL, KILIÇ SK., MEHTAP SK., OBA, OBA SK., OVA SK., PENDİK SK., SADIK SK., SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., YALAK DERE, YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Mart Pazar 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1056. SK., 202. CD, 2818., 2825., 2875., AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KARŞIBAŞI CD., KIBLEPINAR, MUAZZEZ ARUOBA SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Mart Pazar 10:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Mart Pazar 14:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ mahallelerinde 202 CD., 202. CD., 204., 204. CD., 206. CD., 2146. SK., 2159. SK., BAĞLARBAŞI SK., BEREKET SK., ÇELEBİ SK., DUYGU, HAKAN SK., HUZUR SK., KARACA SK., KÜLTÜR SK., MALAZGİRT SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 03 Mart Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Mart Pazar 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEHİTLER mahallelerinde 405. SK., 406. SK., 407., 407. SK., 408. SK., 409. SK., 413. SK., 480. SK., KARADENİZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Mart Pazar 10:-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, YUKARI mahallelerinde 3023. SK., 3032., 3032. SK., 3142., 3142. SK., 3155., A.GALITEKIN, A.GALİTEKİN SK., AYDIN YILMAZ SK., BAG YOLU, BAĞ YOLU SK., BAHÇE YOLU CD., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., EROL ÖZÜDOGRU, EROL ÖZÜDOĞRU SK., HARBİŞ CD., HÜSEYİN YÜKSEL CD., KADEMDERE SK., SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SEVGI YOLU, TÜRKMENOĞLU SK., YÜKSEL, YÜKSEL SK., ZEYTINLIK YOLU, ZEYTİNLİK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAVAKLI mahallelerinde 113. SK., 133., 133. SK., YAVUZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ EVLER, KAVAKLI mahallelerinde 123. SK., 124. SK., 126. SK., 129. SK., HIZIR REİS CD., NAMIK KEMAL, SAHIL, SAHİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Mart Pazar 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, PİYALEPAŞA, YAZLIK MERKEZ mahallelerinde 148. SK., 16. SK., 174. SK., 175. SK., 183. SK., 184. SK., 185. SK., 187. SK., 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 23. SK., 24., 25. SK., 47. SK., 48. SK., 49., 52. SK., 586. SK., 63. SK., 64. SK., 86. SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES BULVAR, İNÖNÜ CD., KÖRFEZ CD., PREVEZE, PREVEZE CD., ŞEHİT ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, YAZLIK YENİ mahallelerinde 4144., 4144. SK., 4145. SK., 4147. SK., 4148., 4148. SK., 4236., 4236. SK., 4241., 4241. SK., 4242. SK., 4276., 4276. SK., 4277. SK., 4279., 4279. SK., ARİF NİHAT ASYA CD., HASTANE CD., IHSANIYE ADNAN MENDERES, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., OLGUN CD., TURGUT REİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, EREGLI, EREĞLİ, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, TEPEKÖY, ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YENİ, YUKARI mahallelerinde 1035 SK., 1036 SK., 1045., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1131. SK., 1132. SK., 1138., 1139., 1140., 1141. SK., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., 2001. SK., 2002. SK., 2003. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008. SK., 2009. SK., 2010. SK., 2011. SK., 2013. SK., 2015. SK., 2017. SK., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068., 2068. SK., 2069. SK., 2071. SK., 2072., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2077., 2077. SK., 2078. SK., 2080., 2080. SK., 2083., 2083. SK., 2084. SK., 2085. SK., 2086. SK., 2087. SK., 2089. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2109., 2109. SK., 2122. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2135. SK., 2136. SK., 2137. SK., 2138. SK., 2139. SK., 2144. SK., 2145. SK., 338. SK., 344. SK., AKÇAKOCA CD., ALİ İHSAN PAŞA CD., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BURCU SK., ÇESMEALTI CD., ÇEŞMEALTI CD., ÇOBANYILDIZI SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., FİDAN SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., IHLAMUR, IHLAMUR SK., İŞKİNE SK., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KARAKESTANE CD., KARSIBASI, KİRAZ SK., KONCA CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., KUMYALI CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MÜREN SK., OKUL YOLU CD., ORKİNOS SK., ORTANCA SK., OSMAN ÖZGÜN SK., PAPALİN SK., PAZARLIDERE CD., PİR SULTAN CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SELANİK CD., SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde EŞREF BİTLİS CD., TEK KAPI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.