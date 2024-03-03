03 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 03 Mart Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 03.03.2024 - 17:09
03 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Abone Ol google-news

MANİSA ilinde 03 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-03 2024-03-03 17:00:42.261-2024-03-03 20:00:50.825 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALIHLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-03 2024-03-03 17:00:42.261-2024-03-03 20:00:50.825 saatleri arasında Kabazlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-03 2024-03-03 17:00:42.261-2024-03-03 20:00:50.825 saatleri arasında Durasıllı; İsimsiz536, İsimsiz534, İsimsiz529, İsimsiz524, İsimsiz482, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-03 2024-03-03 17:00:42.261-2024-03-03 20:00:50.825 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Genelge yayımlandı... SGK'den patronları üzecek karar!

Genelge yayımlandı... SGK'den patronları üzecek karar!
Dalında kalan portakallarla yapılıyor! Adana kebabından pideye tam 101 çeşit…

Dalında kalan portakallarla yapılıyor! Adana kebabından pideye tam 101 çeşit…
Erdoğan'dan 'şarap' onayı: Gümrüksüz Türkiye'ye gelecek! Alkollü içki fiyatlarını değiştirecek hamle...

Erdoğan'dan 'şarap' onayı: Gümrüksüz Türkiye'ye gelecek! Alkollü içki fiyatlarını değiştirecek hamle...
Kütahya’da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi bulundu

Kütahya’da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi bulundu
Kısa sürede gündem oldu... ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven gönderildi'

Kısa sürede gündem oldu... ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven gönderildi'
Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!

Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!
Erdoğan imzaladı... 4 ilin emniyet müdürü değişti! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı... 4 ilin emniyet müdürü değişti! Atama kararları Resmi Gazete'de
Günlük burç yorumları: 4 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 4 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu