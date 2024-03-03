03 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.03.2024 - 17:09

Güncelleme: 03.03.2024 - 17:09

MANİSA ilinde 03 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-03 2024-03-03 17:00:42.261-2024-03-03 20:00:50.825 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALIHLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-03 2024-03-03 17:00:42.261-2024-03-03 20:00:50.825 saatleri arasında Kabazlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-03 2024-03-03 17:00:42.261-2024-03-03 20:00:50.825 saatleri arasında Durasıllı; İsimsiz536, İsimsiz534, İsimsiz529, İsimsiz524, İsimsiz482, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-03 2024-03-03 17:00:42.261-2024-03-03 20:00:50.825 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.