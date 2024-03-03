03 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 03 Mart Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 03 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-03-03 2024-03-03 17:00:42.261-2024-03-03 20:00:50.825 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA SALIHLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-03-03 2024-03-03 17:00:42.261-2024-03-03 20:00:50.825 saatleri arasında Kabazlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-03 2024-03-03 17:00:42.261-2024-03-03 20:00:50.825 saatleri arasında Durasıllı; İsimsiz536, İsimsiz534, İsimsiz529, İsimsiz524, İsimsiz482, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-03-03 2024-03-03 17:00:42.261-2024-03-03 20:00:50.825 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'dan yeni gaf
- 'Şeriat' paylaşımına ceza yolda
- Tribünlere küfür etti!
- Dünyayı dolaşan çifte toplu tecavüz
- Kurum'a davet: 'Çekinme gel, bekliyorum'
- Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu
- 'Seçimden önce çekilecekler'
- İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na söylediklerini anlattı
- Erdoğan'ın yakın arkadaşından sürpriz çıkış!
- ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven...'