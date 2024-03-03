03 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.03.2024 - 17:10

Güncelleme: 03.03.2024 - 17:10

SAKARYA ilinde 03 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BİRLİK mahallelerinde 2006, 2009, 2013, BİRLİK SK., EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL SK., KARABACAK, TEPE, TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BIRLIK mahallelerinde 2003, 2004, 2005, 2008, 2011, ARIFAGA KARABOGAZ, EĞRELTİBAYIR, ESKİOKUL, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ARMA SK., ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., BADIR SK., BAHİA İÇİ YOLU, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA 1/1, BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BÜLBÜL SK., ÇAĞLA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇILEK, ÇİLEK SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, ELMA SK., EMİL SK., ERENLER CD., ERMIS, GAZİPAŞA CD., GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 1, ISTANBUL DERE 1/1, ISTANBUL DERE 2, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KAPLAN, KAPTAN SK., KARAAĞAÇ SK., KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE SK., NAILIYE, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, ÖZEN SK., SARAY, SARAY CD., SÜLÜN, SÜLÜN SK., VELIOGLU, VELİOĞLU SK., YEDIGÖZ, YEDIGÖZ/1, YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3082., 3162., 3162. SK., 3163., 3163. SK., 3170. SK., DAMLA, ECE, NİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde ATATÜRK CD., DOĞAN SK., FATİH CD., GENIS, KARTAL SK., KIRLANGIÇ SK., SAKA, SAKA SK., ŞAHİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 03 Mart Pazar 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, KAMIŞLI, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde 3 NOLU SK., 9 NOLU SK., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ÇEŞMEBAŞI, KAMIŞLI CD., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KOZLUK, KOZLUK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, EMIRLER mahallelerinde 4 NOLU, 5 NOLU, 57 NOLU, 6 NOLU SK., GÜLISTAN, GÜLİSTAN, GÜLİSTAN SK., KAMIŞLI, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1181, 1184 SK., 1191, 1191 SK., 1234 SK., 1236, 1240 SK., 1274, 1274 SK., 1278, 1278 SK., 1280 SK., 1282 SK., SEHIT ILHAN ARAS, ŞEHİT İLHAN ARAS CD., ULUYOL, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOGLU, HACIOĞLU mahallelerinde 1006 SK., 1006. SK., 5049 SK., 5051 SK., 5055 SK., 5057 SK., 5061 SK., 5063 SK., 5065, 5066 SK., 5068 SK., 5069, 5069 SK., 5071 SK., 5073 SK., 5077 SK., 5080 SK., 5082 SK., 5084 SK., 5086 SK., 5088, 5088 SK., 5092, 5092 SK., 5094 SK., 5096 SK., 5102 SK., 5106 SK., 5110 SK., GENİŞ SK., M.AKİF ERSOY CD., SAKARBABA CD., ŞEHİT AHMET İŞÇİ SK., ŞEHİT SALİH POLAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1007. SK., 1010, 1010. SK., 1012. SK., 1016. SK., 1025. SK., 1027 SK., 1027. SK., 1039, 1039 SK., 1041 SK., 1042, 1042 SK., 1043 SK., 1045 SK., 1046 SK., 1047 SK., 1048, 1048 SK., 1050 SK., 1056 SK., 1063 SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ERKEN SİTESİ İÇİ YOLU, HANIMELI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 03 Mart Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TABAKHANE mahallelerinde 4021 SK., SAKARYA CD., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 03 Mart Pazar 06:30-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1031. SK., 1035. SK., 1059 SK., 1061, 1061 SK., 1064 SK., 1065, 1067, 1067 SK., 1068, 1068 SK., 1069 SK., 1070. SK., 1071, 1071 SK., 1072 SK., 1073 SK., 1075, 1075 SK., 1076 SK., 1079, 1079 SK., 1081 SK., 1083 SK., 1087 SK., 1091 SK., 301 NOLU SK., AKÇA DUBLEKSLER 2 İÇİ YOLU, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGCAZ mahallelerinde BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, DURMUSLAR, HASANLAR, HASANLAR SK., KEMERLER, KEMERLER SK., KESLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde AYIRGAN SK., GÜNEY SK., HALIT PASA, HALİT PAŞA CD., KAYI SK., KAYNAK SK., NEHİR SK., POSTANE SK., SUAT YALKIN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 1124. SK., 2068 SK., 2223 SK., 2224 SK., 2254 SK., 2260 SK., 2261, 2262 SK., 2267 SK., ABDURRAHMAN GÜRSES, ABDURRAHMAN GÜRSES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 03 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ELPEREK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 10. SK., 11. SK., 18. SK., AÇELYA SK., AKASYA SK., ALP SK., ANKARA CD., ATESALILER SK., ATEŞALİLER SK., BAHAR, ÇARDAK SK., ÇARŞI CAMİ SK., ÇINAR DIBI SK., ÇINAR DİBİ SK., ÇİĞDEM SK., DERE SK., DR. FEVZİYE ÇEVİK SK., DR.ALI YENER SK., DR.ALİ YENER SK., EĞREK SK., ERGUVAN SK., FİRUZE SK., FULYA SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GÖLPARK ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, GÜL SK., HAFIZ FAHRI, HAFIZ FAHRİ SK., HAMAM SK., HUZUR/1, HÜSEYİN TÜRKER SK., IRFAN EFENDI, İSTİKLAL SK., İTFAİYE VE BELEDİYE GARAJI İÇ, KARANFIL, KARBEYAZ SK., KARDELEN SK., KAZAN DERE SK., KEMER KÖPRÜ, KEMER KÖPRÜ SK., KEŞANLI SK., KINALI SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KONAK CAD.1.GEÇİT CD., KONAK CAD.4.GEÇİT CD., KUYULU SK., MEZARLIK İÇ YOLU, MITHATPASA, MİNE SK., MİTHATPAŞA CD., MÜFTÜZADE, MÜFTÜZADE SK., NECATİBEY SK., NILÜFER SK., ORMAN, PAPATYA SK., PARK İÇİ YOLU, PARK SK., SAFRAN SK., SAHIN1-, SAMI KARADAYI, SARMAŞIK SK., SEDAT ERYİĞİT CD., SEHIT HÜSEYIN IPEKÇIOGLU, SELVİ SK., SOBACI BAHRİ SK., SOYLU SK., SULTAN SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT ERSİN YENER SK., ŞEHİT HÜSEYİN İPEKÇİOĞLU CD., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., ŞEHİT OSMAN ÇAM SK., ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., ŞEHİT YILMAZ AKKANOĞLU SK., ŞERİF HOCA SK., TAHIL PAZARI SK., TALATPAŞA CD., TÜRKOCAĞI CD., YAVUZ SK., ZIYA PASA, ZİYA PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.