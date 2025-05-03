03 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.05.2025 - 09:14

Güncelleme: 03.05.2025 - 09:14

KOCAELİ ilinde 03 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACILAR mahallelerinde HACILAR MERKEZ MEVKII, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜLLÜ mahallelerinde SK., SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABALI, ÇAMKONAK mahallelerinde ÇÖRTÜK, DİKİLİ, DİKİLİ CD., KEFKEN, KEFKEN CD., SEFER, SEFER SK., TEPE CD., TEPE. CD., TÜRBE TEPE, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR mahallelerinde AGAH EFENDİ SK., KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde 2709., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde 2727., 2734., 2744. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE, İHSANİYE mahallelerinde 3320., ABBAS AHMET, ABBAS AHMET SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUĞDAY SK., ERİCEK ÇITAKLAR MAH., HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE-KARAPINAR YOLU SK, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, SAKIYAN, SEYH SAMIL, ŞAKIYAN SK., ŞEYH ŞAMİL CD., YAHYA ALİ SK., YAYLACIK SK., YETİŞEN SK., YUSUF BAĞLARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, UZUNBEY mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., ATILIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT CD., ARSLANBEY KARTEPE CD., EVREN CD., GÖKKUSAGI, KIRIK SK., MERVE, MERVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde BAKIRLIK CD., BELEDİYE CD., BENTALTI, EMİRGAZİ CD., ENVER PASA, ENVER PASA CD., ENVER PAŞA CD., GÖKKUŞAĞI CD., INCI TANESI, İNCİ TANESİ SK., KIŞLA CD., KÖPRÜLÜ SK., KUMLU, KUMLU SK., RUŞEN SK., ŞİRİN SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde ALİ AĞA CD., AZIM, AZİM SK., BERK, IZMIT., IZMIT. CD., İZMİT.. CD., KARATEPE CD., KOLAYLI, KURTULAN SK., REÇİNE SK., YILDIRAY, YILDIRAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde KETENCILER ORTA MEVKII, KETENCİLER ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 15:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde AKÇASU SK., ARTEZYEN SK., ATILAY SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., CEVIZLIK., CEVİZLİK. SK., ÇANAKÇI SUYU SK., DEMİRCİLER SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., GEDE SK., GÜLYALI SK., IMAMOGLU, İMAMOĞLU SK., KABAKOZ, KARADERE, KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KOZLU SK., MEMISLER, MEMISLER SK., MEMİŞLER SK., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADİYE mahallelerinde BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., KABAKOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ALPERLER ÇIKMAZI, ALPERLER ÇIKMAZI SK., ÇÖRTLENCE SK., DEĞİRMEN SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALILOGLU ÇIKMAZI, HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HASTANE, HOCA ALİ EFENDİ SK., MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., NAZİF OKUMUŞ CD., OKUMUŞLAR SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL, ÜÇYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN mahallelerinde AYDINLIK SK., BALABAN CUMHURİYET, BALABAN CUMHURİYET CD., BELLİSAN SK., CEVİZLİK EVLERİ SK., DEMIRCILER SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., FERHAT AĞA SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, KARAKADILAR CD., KELESLI, KELEŞLİ SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, MEYVELIK, RAUF EFENDİ SK., SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETİYE mahallelerinde ADALAR SK., BALCILAR SK., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., ÇAKIROĞLU SK., DEĞİRMENKAPI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AÇELYA, ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK, ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., BIBERYA, BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DOGA, DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERSÖZ, ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., FURKAN SK., GÖKNAR, HURMA, HURMA SK., IÇMELER, ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARANİ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE. CD., KAYIN, KAYIN SK., KIMYON, KISMET SK., KİMYON SK., KURDELE SK., KÜPELİ SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PORTAKAL SK., REZENE SK., ROKA, SARIÇAM SK., SARISALKIM, SEDEF, SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ, ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZENCEFİL SK., ZERDALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, ADACIK SK., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., AKKAYA, ALA SK., ALT SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN, ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS, AY SK., AYAZKÖY SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BAKIR SK., BALLI SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DERNEK SK., DESTAN, DESTAN SK., DİCLE CD., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DOST, EBEGÜMECİ SK., ERCİYES SK., ERIKLI, FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELISIM, GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., İLKE SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARADENİZ SK., KARASU SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KIZIL SK., KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR, MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİRAY SK., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTESEM, MUHTEŞEM SK., NEŞE SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ROKA SK., SAHINTEPE, SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SICIM, SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YASEMİN SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURİYE, NÜZHETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADISI MEVKII, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde CEMAL AGA, CEMAL AĞA SK., ERENKAYA SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT FEVZI UZUNER SK., SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde ALİ AĞA SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., HASAN AĞA SK., SEHIT ILYAS AKMAN, ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, NÜZHETIYE mahallelerinde FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., AKŞEMSETTİN SK., ALI AYGÜN, BAGIN, BAĞIN SK., BAHAR, BİLGE SK., BUHARA SK., ÇIFTLIK, ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., DÜLGER, DÜLGER SK., ELMALI SK., EMRE, EMRE SK., ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FASIL SK., FILIZ, FURUNCU SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HİCAZ SK., HORON SK., ILIM, INANÇ, KAGAN, KAĞAN SK., KAHRAMAN SK., KAHVE SK., KALDIRIM, KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ SK., KÖROĞLU CD., MEMNUN, MEMNUN SK., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OZAN, OZAN SK., ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., PARK SK., SERÇE SK., ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., ULUCAMI, ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK., YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD., KARACAN, KULLAR, KULLAR CD., ÖNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ADİLDAYI SK., ÇATALDERE, ÇATALDERE CD., ÇILEM SK., ÇİLEM SK., DEREM SK., DOĞANTEPELİ SK., ENSAR SK., FIRINCILAR, FIRINCILAR SK., KARATEPE SK., KİRAZDERE SK., KURTULUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ASURE, BESÇESME, BOSTAN, BOSTAN SK., BÜKRE SK., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI, GÜLAÇTI SK., KUTUP SK., SEFTALI, SINEM, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., TAŞPINAR SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ÖNDER, ÖNDER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde ALİ AYGÜN SK., AYVAZ SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BESTE SK., D-130 KARAYOLU, D-130 YAN YOL CD, DOĞUŞ SK., DUROĞLU SK., FAKÜLTE CD., GEDİK SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., HAKAN SK., HÜR SK., KAFKAS, KAFKAS SK., MUALLİM SK., NALAN SK., OSMAN GAZİ SK., ÖMÜR, ÖMÜR SK., PARK, SEYID, SEYİD CD., SOYDAŞ SK., TUNALI SK., ULUCAMİ CD., VEZIR, VEZİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS CD., ÇİSE SK., EMPAY SK., FURUNCU, IHSAN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., TÜRKKAN, YILDIZ SK., YÜCELEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, KARŞIYAKA, SEPETLİPINAR mahallelerinde BUCAK SK., BÜYÜK CAMİ SK., DENIZ DIBI, DENİZ DİBİ SK., EMEKTAR SK., ENİSE SK., İLKER SK., KABATAŞ SK., LATIFE HANIM, LATİFE HANIM CD., MAKET SK., MESLEK SK., MİRZA SK., MUNİS SK., OKUL CD., TANTAOĞLU CD., YAVUZ ÖZER CD., YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SANAYI, SANAYİ mahallelerinde AKASYALI SK., ALTINLI SK., ANKARA KARAYOLU, ANKARA KARAYOLU CD., ARSLANKAYA SK., AYŞENUR SK., BAKÜ SK., BEYLERBEYİ SK., BEYLİK SK., ÇELIKYAY, ÇELİKYAY SK., ÇINARLI, ÇINARLI SK., D-130 KARAYOLU CD., ESENYOL SK., FABRIKA, FABRİKA SK., FIRAT SK., GAMZELI, GAMZELİ SK., GENÇLER SK., GÜLGONCA, GÜLGONCA SK., GÜRTAY, GÜRTAY SK., HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 14. CD., KAHYA KADIN CD, KERKÜK SK., KOCAER, KOCAER SK., KORAY SK., KORKMAZLAR, KORKMAZLAR SK., KOZALI SK., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBASI CD., KÖPRÜBAŞI CD., KUMLUK SK., KUMSAL SK., KUZEY SK., KÜBRA, KÜBRA SK., KÜLTÜRLÜ SK., LALEZAR SK., NANE ÇIÇEGI, ORMAN GÜLÜ SK., ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR, ÖZ BURÇAK SK., ÖZSU SK., PEMBE KÖSK, PINAR SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARI LIMON, SERİN SK., SEYITOGLU, SEYİTOĞLU SK., TAMÇELİK SK., TAN, TAN SK., UZAK SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, TEPEKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde BARUT SK., BIBERIYE, BİBERİYE SK., BOĞAZOVA CD., CEYDA SK., DAĞ ÇİÇEĞİ SK., DINÇ, DÜZLEM, DÜZLEM SK., EBEDİ SK., GÜLDİBİ SK., GÜLENLER SK., HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD, HALİDE EDİP ADIVAR CD., HATEM SK., İKİZDERE CD., KÖROĞULLARI SK., KÜRE SK., MURADİYE CD., ONAY SK., SOSYAL SK., ŞİMŞEKLER SK., YENİYURT SK., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, TEPEKÖY mahallelerinde BOGAZOVA, BOĞAZOVA, ENSARİ SK., POLEN, POLEN SK., ŞENYUVA SK., YADİGAR, YADİGAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİKAHYA FATİH, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde MUDANYA SK., ÖMER MUHTAR, ÜNLÜ PINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde ADNAN ACARLAR SK., AYIK SK., BAGLAR, BAĞLAR CD., BURÇ, BURÇ SK., ÇALDIRAN SK., DALBASTI SK., DOST SK., ELIFLI, ELİFLİ SK., ESREF BITLIS, FULYA SK., GÜMRÜKÇÜLER CD., İNCİ SK., MANOLYA, MANOLYA SK., MARTI SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MENDERES, MENDERES CD., MÜRVET, MÜRVET SK., OYMAK, OYMAK SK., PETKIMLILER, PETKİMLİLER CD., SEFER BAYGIN, SEFER BAYGIN SK., SITE, SÜLÜN SK., TOPEL, TOPEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 116., 124., 124. SK., 130. SK., 135., 135. SK., 199. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 540., 542. SK., 560. SK., 561. SK., ECE SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., SARDUNYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde ALICI SK., AŞAĞI PINAR SK., BALIKAYA SK., BAYRAM SK., ÇERKESLI, DURSUN SK., ESENLER SK., GÜMÜŞPALA CD., HAVUT ÇEŞME SK., İKİZ ÇEŞME SK., KAŞARHANE SK., KAYNARCA SK., KOCAALİ SK., KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., OSMAN SK., SARAÇ, SARAÇ SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK., YILDIZLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde AKAR SK., ARIN SK., ARIPINARI, ARIPINARI SK., BASAKLI, BAŞAKLI SK., BAYRAM, CEVİZDİBİ SK., ÇERKEŞLİ CD., ERENLER TEPESİ SK., FAZILET, FAZİLET SK., GÜMÜSPALA, HAFIZ ALİ SK., ISTIKLAL, MEHTAP SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4516., 4539., 622. SK., CAN SK., FUNDA SK., GONCA SK., İNÖNÜ SK., KANARYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, EMEK, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde 100.YIL SK., AÇELYA SK., AKASYA, ALEV SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., ARMAĞAN SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., BAHAR SK., BELGE SK., BELKİS SK., BETÜL SK., CEMAL ÇAVUŞ SK., CEMRE, CEMRE SK., CENGAVER, CENGAVER SK., CEVHER, CEVHER SK., CUMA, CUMA SK., ÇAM SK., ÇAMLIK SK., ÇIMEN, ÇİMEN SK., DAĞARCIK SK., DİDEM SK., DOGRU, DOGU, DOĞRU SK., ECEM, ECEM SK., EMİRGAN SK., ENES SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., FATİH SULTAN MEHMET CD, FENER, FERMAN SK., FİGEN SK., GEYLANİ SK., GÖKNUR SK., HICRET, HİCRET SK., ISTIKBAL, İLHAM SK., İMREN SK., İSTİKBAL SK., İSTİKLAL CD., KARAAĞAÇ SK., KAVISLI, KAVİSLİ SK., KIBLE, MELODİ SK., MERAK SK., MERT, MERT SK., MEŞE SK., MITHATPASA, MİTHATPAŞA CD., NACI, NACİ SK., NAGIHAN, NAGİHAN SK., ORHAN GAZI, REYHAN SK., SERAY SK., SERT SK., SOYALAN, SOYALAN SK., ŞEYH ŞAMİL SK., TEKKE, TEKKE SK., TÜZÜN, TÜZÜN SK., ÜNSAL SK., YÜKSELEN SK., ZIHNI, ZİHNİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜRUF SK., İĞDE SK., MUZ SK., NAR, NAR SK., PELİN CD., YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4404., 4405, 4405., 4406., 4444., 4444. SK, 4445., 4446., 4471., BÜLBÜL SK., GÜNER SK., LEYLAK SK., MADEN CD., SAKA SK., SEZER SK., SÜMBÜL SK., TOKDEMİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde 3257. SK, HARLAKBAYIRI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4002., 4002. SK, 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012., 4012. SK., 4020, 4020., 4035., 4036., 4038., 4039., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 431, 4426. SK., 4426/1., 4428., 4429., 4432., 4434., 4436, 4438, 4439., 4440, 4440., 4448., 4450, 4450., AĞIL KORUSU SK., AKASYA SK., AKKAYALAR SK., ALTINDAĞ SK., ANKARA, AYAZ SK., BAĞLAR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇEŞME SK., DOSTLAR SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, FETİH SK., GARİPLER SK., GENÇLİK CD., HANIMELİ SK., KAHYA SK., KARAKAZAN SK., KORUCU SK., LOKMAN SK., MADEN, MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ, MOLLA FENERİ CD., ÖREN SK., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU, PELİTLİ YOLU CD., SADIK AĞA SK., SANAYI., SANAYİ., SANAYİ. SK, SARI SK., SEHIT ENGIN ERGÜN, SULTAN SK., ŞANTİYE SK, ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK., YEŞİLVADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 03 Mayıs Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3249., 3252., 3252/4., 3253., 3254., 3258. SK, 3262., 3265., EROĞLU SK., GEBZE CD., KÖMÜRCÜLER SK., MEZARLIK SK., ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.