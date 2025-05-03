03 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.05.2025 - 09:14

Güncelleme: 03.05.2025 - 09:14

MANİSA ilinde 03 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-03 2025-05-03 09:00:20.628-2025-05-03 13:00:31.532 saatleri arasında Lütfiye; Lütfiye Köyü Yolu, Lutfiye Koy İci Yolu, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, , İsimsiz1, İsimsiz11, kuyucak yolu, köy yolu, Lütfiye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-03 2025-05-03 09:00:20.628-2025-05-03 13:00:31.532 saatleri arasında Kumkuyucak; İsimsiz27, İsimsiz39, , İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-03 2025-05-03 09:00:20.628-2025-05-03 13:00:31.532 saatleri arasında Nuriye; İsimsiz21, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-03 2025-05-03 09:00:20.628-2025-05-03 13:00:31.532 saatleri arasında Beyoba; , İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-03 2025-05-03 09:00:20.628-2025-05-03 13:00:31.532 saatleri arasında Sazoba; İsimsiz28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-03 2025-05-03 09:00:25.071-2025-05-03 12:00:32.097 saatleri arasında Cumhuriyet; , 306. Sk., 304. Sk., 302. Sk., 296., İsimsiz7, GÜRSEL, 77., 75. Sk., 71. Sk., 572. Sk., 331. Sk., 325. Sk., 321. Sk., 320. Sk., 319. Sk., 314. Sk., 312. Sk., 310. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-03 2025-05-03 09:00:40.61-2025-05-03 13:00:48.429 saatleri arasında Avdan; Mezbaha Cd., ŞEN, İsimsiz38, ÇAYIR, ŞAHİN, Zeytin Sk, Ceylan Sk., ANAFARTALAR, , Lale Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-03 2025-05-03 09:00:49.747-2025-05-03 15:00:00.647 saatleri arasında Alacalar; Alacalar Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-03 2025-05-03 09:00:49.747-2025-05-03 15:00:00.647 saatleri arasında Gelenbe; Kocaova Mvk., Alacalar Cad., İsimsiz16, 1-1 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-03 2025-05-03 10:00:00.869-2025-05-03 15:00:00.451 saatleri arasında Dağhacıyusuf; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-03 2025-05-03 10:00:07.608-2025-05-03 12:00:15.921 saatleri arasında Çinan; İsimsiz24, İsimsiz33, İsimsiz34, , İsimsiz35, İsimsiz5, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz60, İsimsiz64 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-03 2025-05-03 10:00:07.608-2025-05-03 12:00:15.921 saatleri arasında Eskin; İsimsiz2, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz3, İsimsiz50 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-03 2025-05-03 10:00:07.608-2025-05-03 12:00:15.921 saatleri arasında Kabaklar; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-03 2025-05-03 13:00:27.267-2025-05-03 16:00:36.139 saatleri arasında Eskin; İsimsiz21, İsimsiz64 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-03 2025-05-03 13:00:27.267-2025-05-03 16:00:36.139 saatleri arasında Kabaklar; Kabaklar Köyü Yolu, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-03 2025-05-03 10:00:12.09-2025-05-03 12:00:22.269 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; Doğan Küme evleri, , karacaahmet.., İsimsiz1, karacaahmet, İsimsiz36, karacaahmet küme evleri, efe kümeevler, karaca ahmet küm.ev., İsimsiz49, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet , karaca ahmet küme evleri, EFE, şehit küme evleri, karacaahmet elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-03 2025-05-03 10:00:12.09-2025-05-03 12:00:22.269 saatleri arasında Muradiye; , MUHASEBE, karahayıt kümeevler, 1, gökdu kümeevler, göksu kümeevler, Çullu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-03 2025-05-03 10:00:12.09-2025-05-03 12:00:22.269 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-03 2025-05-03 10:00:12.09-2025-05-03 12:00:22.269 saatleri arasında Evrenos; , evrenos, evrenos, evrenos_, evrenos__ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-05-03 2025-05-03 10:00:12.09-2025-05-03 12:00:22.269 saatleri arasında Üçpınar; , büyükarpaçay, ova yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-03 2025-05-03 10:00:49.999-2025-05-03 13:00:14.162 saatleri arasında Kıranşeyh; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-05-03 2025-05-03 13:00:21.286-2025-05-03 16:00:29.319 saatleri arasında Battalmustafa; İsimsiz26, İsimsiz27, Battalmustafa Köyü İç Yol, İsimsiz1, İsimsiz2, , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, battal musta, Pahlivanlar Köyü İç Yolu, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.