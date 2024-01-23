03 nerenin plakası? 03 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:49

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:49

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 03 nerenin plakası? 03 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

03 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de 03 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Afyonkarahisar’dır. Osmanlı Devleti döneminde bağımsız bir sancak olan Afyon vilayeti, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından Afyonkarahisar adını almıştır. 1962 tarihinde çıkarılan bir yönetmelik neticesinde, il olan tüm vilayetlerde olduğu gibi Afyonkarahisar’a da bir plaka kodu verilmiş ve alfabetik sıralamaya bağlı olarak, Afyonkarahisar 03 numaralı plaka koduna sahip olmuştur.

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

03 AC 001 – 03 AZ 999

03 DA 001 – 03 DZ 999

03 EA 001 – 03 EZ 999

03 M 0001 – 03 M 3000

03 M 6901 – 03 M 7250

03 M 8201 – 03 M 9100

03 MA 001 – 03 MZ 999

03 S 0001 – 03 S 3000

03 S 6901 – 03 S 7250

03 S 8501 – 03 S 8800

03 S 8801 – 03 S 9100

03 T 6901 – 03 T 7250

03 T 8201 – 03 T 9100

03 UA 001 – 03 UZ 999

03 Y 0001 – 03 Y 3000

03 Y 8501 – 03 Y 9000

Sandıklı İlçesi Plaka Kodları:

03 LA 001 – 03 LZ 999

03 L 0001 – 03 L 9999

03 M 5101 – 03 M 5900

03 M 9401 – 03 M 9900

03 S 5101 – 03 S 5900

03 S 9401 – 03 S 9999

03 T 5101 – 03 T 5900

03 T 9401 – 03 T 9900

03 Y 5101 – 03 Y 5900

03 Y 9401 – 03 Y 9999

Dinar İlçesi Plaka Kodları:

03 F 0001 – 03 F 9999

03 FA 001 – 03 FZ 999

03 M 3001 – 03 M 3800

03 S 3001 – 03 S 3800

03 T 3001 – 03 T 3800

03 Y 3001 – 03 Y 3800

Emirdağ İlçesi Plaka Kodları:

03 HA 001 – 03 HZ 999

03 M 4501 – 03 M 5100

03 M 8201 – 03 M 8500

03 S 4501 – 03 S 5100

03 S 8201 – 03 S 8500

03 T 4501 – 03 T 5100

03 T 8201 – 03 T 8500

03 Y 4501 – 03 Y 5100

03 Y 8201 – 03 Y 8500

Bolvadin İlçesi Plaka Kodları:

03 KA 001 – 03 KZ 999

03 KS 001 – 03 KS 999

03 S 3801 – 03 S 4500

03 M 3801 – 03 M 4500

03 T 3801 – 03 T 4500

03 Y 3801 – 03 Y 4500

Çay İlçesi Plaka Kodları:

03 M 5901 – 03 M 6300

03 M 7601 – 03 M 7900

03 PA 001 – 03 PZ 999

03 T 5901 – 03 T 6300

03 T 7601 – 03 T 7900

03 S 5901 – 03 S 6300

03 S 7601 – 03 S 7900

03 Y 5901 – 03 Y 6300

Dazkırı İlçesi Plaka Kodları:

03 M 6301 – 03 M 6600

03 M 7901 – 03 M 8200

03 M 9101 – 03 M 9400

03 NA 001 – 03 NZ 999

03 S 7901 – 03 S 8200

03 S 9101 – 03 S 9400

03 S 6301 – 03 S 6600

03 T 6301 – 03 T 6600

03 T 7901 – 03 T 8200

03 T 9101 – 03 T 9400

03 Y 6301 – 03 Y 6600

03 Y 9101 – 03 Y 9400

Şuhut İlçesi Plaka Kodları

03 M 6601 – 03 M 6900

03 S 6601 – 03 S 6900

03 SA 001 – 03 SZ 999

03 T 6601 – 03 T 6900

03 Y 6601 – 03 Y 6900

Sinanpaşa İlçesi Plaka Kodları:

03 T 7251 – 03 T 7600