03 nerenin plakası? 03 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 03 nerenin plakası? 03 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 03 nerenin plakası? 03 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
03 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Türkiye’de 03 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Afyonkarahisar’dır. Osmanlı Devleti döneminde bağımsız bir sancak olan Afyon vilayeti, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından Afyonkarahisar adını almıştır. 1962 tarihinde çıkarılan bir yönetmelik neticesinde, il olan tüm vilayetlerde olduğu gibi Afyonkarahisar’a da bir plaka kodu verilmiş ve alfabetik sıralamaya bağlı olarak, Afyonkarahisar 03 numaralı plaka koduna sahip olmuştur.
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
03 AC 001 – 03 AZ 999
03 DA 001 – 03 DZ 999
03 EA 001 – 03 EZ 999
03 M 0001 – 03 M 3000
03 M 6901 – 03 M 7250
03 M 8201 – 03 M 9100
03 MA 001 – 03 MZ 999
03 S 0001 – 03 S 3000
03 S 6901 – 03 S 7250
03 S 8501 – 03 S 8800
03 S 8801 – 03 S 9100
03 T 6901 – 03 T 7250
03 T 8201 – 03 T 9100
03 UA 001 – 03 UZ 999
03 Y 0001 – 03 Y 3000
03 Y 8501 – 03 Y 9000
Sandıklı İlçesi Plaka Kodları:
03 LA 001 – 03 LZ 999
03 L 0001 – 03 L 9999
03 M 5101 – 03 M 5900
03 M 9401 – 03 M 9900
03 S 5101 – 03 S 5900
03 S 9401 – 03 S 9999
03 T 5101 – 03 T 5900
03 T 9401 – 03 T 9900
03 Y 5101 – 03 Y 5900
03 Y 9401 – 03 Y 9999
Dinar İlçesi Plaka Kodları:
03 F 0001 – 03 F 9999
03 FA 001 – 03 FZ 999
03 M 3001 – 03 M 3800
03 S 3001 – 03 S 3800
03 T 3001 – 03 T 3800
03 Y 3001 – 03 Y 3800
Emirdağ İlçesi Plaka Kodları:
03 HA 001 – 03 HZ 999
03 M 4501 – 03 M 5100
03 M 8201 – 03 M 8500
03 S 4501 – 03 S 5100
03 S 8201 – 03 S 8500
03 T 4501 – 03 T 5100
03 T 8201 – 03 T 8500
03 Y 4501 – 03 Y 5100
03 Y 8201 – 03 Y 8500
Bolvadin İlçesi Plaka Kodları:
03 KA 001 – 03 KZ 999
03 KS 001 – 03 KS 999
03 S 3801 – 03 S 4500
03 M 3801 – 03 M 4500
03 T 3801 – 03 T 4500
03 Y 3801 – 03 Y 4500
Çay İlçesi Plaka Kodları:
03 M 5901 – 03 M 6300
03 M 7601 – 03 M 7900
03 PA 001 – 03 PZ 999
03 T 5901 – 03 T 6300
03 T 7601 – 03 T 7900
03 S 5901 – 03 S 6300
03 S 7601 – 03 S 7900
03 Y 5901 – 03 Y 6300
Dazkırı İlçesi Plaka Kodları:
03 M 6301 – 03 M 6600
03 M 7901 – 03 M 8200
03 M 9101 – 03 M 9400
03 NA 001 – 03 NZ 999
03 S 7901 – 03 S 8200
03 S 9101 – 03 S 9400
03 S 6301 – 03 S 6600
03 T 6301 – 03 T 6600
03 T 7901 – 03 T 8200
03 T 9101 – 03 T 9400
03 Y 6301 – 03 Y 6600
03 Y 9101 – 03 Y 9400
Şuhut İlçesi Plaka Kodları
03 M 6601 – 03 M 6900
03 S 6601 – 03 S 6900
03 SA 001 – 03 SZ 999
03 T 6601 – 03 T 6900
03 Y 6601 – 03 Y 6900
Sinanpaşa İlçesi Plaka Kodları:
03 T 7251 – 03 T 7600
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