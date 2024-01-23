02 nerenin plakası? 02 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:45

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:45

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 02 nerenin plakası? 02 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

02 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

02 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Adıyaman’dır. 24 Ekim 1962 yılında yürürlüğe giren bir yönetmelikle, o an için Türkiye’de var olan 67 ile bir plaka kodu verilmiş ve Adıyaman da alfabetik sıralamasına göre 02 plaka koduna sahip olmuştur.

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

02 AC 001 - 02 AZ 999

02 FA 001 - 02 FR 999

02 HA 001 - 02 HZ 999

02 J 0001 - 02 J 1999

02 A 0001 - 02 A 9999

02 M 0001 - 02 M 2000

02 MA 001 - 02 MZ 999

02 S 0001 - 02 S 9999

02 T 0001 - 02 T 2000

02 T 5000 - 02 T 6000

Kahta İlçesi Plaka Kodları:

02 D 6000 - 02 D 6999

02 J 6000 - 02 J 6999

02 KA 001 - 02 KH 999

02 M 4001 - 02 M 4030

02 S 6000 - 02 S 6999

02 T 4001 - 02 T 4040

02 T 6001 - 02 T 6005

Besni İlçesi Plaka Kodları:

02 D 2000 - 02 D 2999

02 DA 001 - 02 DC 999

02 DV 001 - 02 DZ 999

02 J 2000 - 02 J 2999

02 M 3000 - 02 M 3999

02 S 2000 - 02 S 2999

02 TA 001 - 02 TA 999

02 T 2001 - 02 T 2999

Gölbaşı İlçesi Plaka Kodları:

02 D 5000 - 02 D 5999

02 EA 001 - 02 EA 999

02 ED 001 - 02 EE 999

02 EL 001 - 02 EL 999

02 EN 001 - 02 N 999

02 M 2000 - 02 M 2999

02 EZ 001 - 02 EZ 999

02 T 3001 - 02 T 3999

Gerger İlçesi Plaka Kodları:

02 D 4000 - 02 D 4999

02 J 4000 - 02 J 4999

02 S 4000 - 02 S 4999

Sincik İlçesi Plaka Kodları:

02 D 8000 - 02 D 8999

02 J 8000 - 02 J 8999

02 S 8000 - 02 S 8999

Samsat İlçesi Plaka Kodları:

02 D 7000 - 02 D 7999

02 J 7000 - 02 J 7999

02 S 7000 - 02 S 7999