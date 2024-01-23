02 nerenin plakası? 02 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 02 nerenin plakası? 02 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 02 nerenin plakası? 02 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
02 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
02 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Adıyaman’dır. 24 Ekim 1962 yılında yürürlüğe giren bir yönetmelikle, o an için Türkiye’de var olan 67 ile bir plaka kodu verilmiş ve Adıyaman da alfabetik sıralamasına göre 02 plaka koduna sahip olmuştur.
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
02 AC 001 - 02 AZ 999
02 FA 001 - 02 FR 999
02 HA 001 - 02 HZ 999
02 J 0001 - 02 J 1999
02 A 0001 - 02 A 9999
02 M 0001 - 02 M 2000
02 MA 001 - 02 MZ 999
02 S 0001 - 02 S 9999
02 T 0001 - 02 T 2000
02 T 5000 - 02 T 6000
Kahta İlçesi Plaka Kodları:
02 D 6000 - 02 D 6999
02 J 6000 - 02 J 6999
02 KA 001 - 02 KH 999
02 M 4001 - 02 M 4030
02 S 6000 - 02 S 6999
02 T 4001 - 02 T 4040
02 T 6001 - 02 T 6005
Besni İlçesi Plaka Kodları:
02 D 2000 - 02 D 2999
02 DA 001 - 02 DC 999
02 DV 001 - 02 DZ 999
02 J 2000 - 02 J 2999
02 M 3000 - 02 M 3999
02 S 2000 - 02 S 2999
02 TA 001 - 02 TA 999
02 T 2001 - 02 T 2999
Gölbaşı İlçesi Plaka Kodları:
02 D 5000 - 02 D 5999
02 EA 001 - 02 EA 999
02 ED 001 - 02 EE 999
02 EL 001 - 02 EL 999
02 EN 001 - 02 N 999
02 M 2000 - 02 M 2999
02 EZ 001 - 02 EZ 999
02 T 3001 - 02 T 3999
Gerger İlçesi Plaka Kodları:
02 D 4000 - 02 D 4999
02 J 4000 - 02 J 4999
02 S 4000 - 02 S 4999
Sincik İlçesi Plaka Kodları:
02 D 8000 - 02 D 8999
02 J 8000 - 02 J 8999
02 S 8000 - 02 S 8999
Samsat İlçesi Plaka Kodları:
02 D 7000 - 02 D 7999
02 J 7000 - 02 J 7999
02 S 7000 - 02 S 7999
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