01 nerenin plakası? 01 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 01 nerenin plakası? 01 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 01 nerenin plakası? 01 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
01 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
01 plaka kodu Adana iline aittir. Adana'daki araç sahiplerinde 01 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Adana iline kayıtlı olduğu bilinir.
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
01 A 0001 - 01 A 9999
01 AA 001 - 01 AZ 999
01 BA 001 - 01 BZ 999
01 CA 001 - 01 CZ 999
01 DA 001 - 01 DZ 999
01 EA 001 - 01 EZ 999
01 FA 001 - 01 FZ 999
01 GA 001 - 01 GZ 999
01 HA 001 - 01 HZ 999
01 KA 001 - 01 KZ 999
01 LA 001 - 01 LZ 999
01 MA 001 - 01 MB 999
01 NA 001 - 01 NZ 999
01 PA 001 - 01 PZ 999
01 SA 001 - 01 SZ 999
01 TA 001 - 01 TZ 999
01 UA 001 - 01 UZ 999
01 M 0001 - 01 M 9999
01 R 0001 - 01 R 9999
01 S 0001 - 01 S 9999
01 T 0001 - 01 T 9999
01 U 0001 - 01 U 9999
01 YD 001 - 01 YZ 999
Ceyhan İlçesi Plaka Kodları:
01 MY 001 – 01 MY 999
01 VA 001 – 01 VZ 999
01 F 0001 – 01 F 9999
01 L 0001 – 01 L 9999
01 V 0001 – 01 V 9999
Kozan İlçesi Plaka Kodları:
01 RA 001 – 01 RZ 999
01 D 0001 – 01 D 9999
01 Y 0001 – 01 Y 9999
İmamoğlu İlçesi Plaka Kodları:
01 R 0001 – 01 R 9999
Pozantı İlçesi Plaka Kodları:
01 P 0001 – 01 P 9999
Saimbeyli İlçesi Plaka Kodları:
01 YAA 01 – 01 YZZ 99
Tufanbeyli İlçesi Plaka Kodları:
01 Z 0001 – 01 Z 9999
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