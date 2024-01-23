01 nerenin plakası? 01 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:26

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:41

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 01 nerenin plakası? 01 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

01 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

01 plaka kodu Adana iline aittir. Adana'daki araç sahiplerinde 01 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Adana iline kayıtlı olduğu bilinir.

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

01 A 0001 - 01 A 9999

01 AA 001 - 01 AZ 999

01 BA 001 - 01 BZ 999

01 CA 001 - 01 CZ 999

01 DA 001 - 01 DZ 999

01 EA 001 - 01 EZ 999

01 FA 001 - 01 FZ 999

01 GA 001 - 01 GZ 999

01 HA 001 - 01 HZ 999

01 KA 001 - 01 KZ 999

01 LA 001 - 01 LZ 999

01 MA 001 - 01 MB 999

01 NA 001 - 01 NZ 999

01 PA 001 - 01 PZ 999

01 SA 001 - 01 SZ 999

01 TA 001 - 01 TZ 999

01 UA 001 - 01 UZ 999

01 M 0001 - 01 M 9999

01 R 0001 - 01 R 9999

01 S 0001 - 01 S 9999

01 T 0001 - 01 T 9999

01 U 0001 - 01 U 9999

01 YD 001 - 01 YZ 999

Ceyhan İlçesi Plaka Kodları:

01 MY 001 – 01 MY 999

01 VA 001 – 01 VZ 999

01 F 0001 – 01 F 9999

01 L 0001 – 01 L 9999

01 V 0001 – 01 V 9999

Kozan İlçesi Plaka Kodları:

01 RA 001 – 01 RZ 999

01 D 0001 – 01 D 9999

01 Y 0001 – 01 Y 9999

İmamoğlu İlçesi Plaka Kodları:

01 R 0001 – 01 R 9999

Pozantı İlçesi Plaka Kodları:

01 P 0001 – 01 P 9999

Saimbeyli İlçesi Plaka Kodları:

01 YAA 01 – 01 YZZ 99

Tufanbeyli İlçesi Plaka Kodları:

01 Z 0001 – 01 Z 9999