03 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:56

Güncelleme: 03.04.2025 - 09:56

SAKARYA ilinde 03 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 03 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBASLI, AKBAŞLI, AKSU, ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, CAMİTEPE, CEBEK, DENİZKÖY, DUDUKÖY, EGRIOGLU, EĞRİOĞLU, GAZILER, GAZİLER, GÖLCE, GÜRPINAR, GÜVEN, HATİPLER, IMAMLAR, İMAMLAR, İŞARET, KALBURCU, KARAÇALI, KARAMANLAR, KAYACIK, KERTİL, KIRKTEPE, KIZILCAALI, KIZILCAALİ, KONAK, KULAKLI, KÜÇÜKKAYNARCA, MERKEZ, MÜEZZINLER, MÜEZZİNLER, OKÇULAR, ORTA, ORTAKÖY, OSMANLI, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, ÖZBEY, PINARDÜZÜ, SABIRLI, SARIAHMETLER, SARIBEYLI, SARIBEYLİ, SEYHTIMARI, SIRAKÖY, ŞEYHTIMARI, TASLIGEÇIT, TASOLUK, TAŞLIGEÇİT, TAŞOLUK, TOPÇU, TURNALI, UGURLU, UĞURLU, UZAKKISLA, UZAKKIŞLA, UZUNALAN, YENIÇAM, YENİÇAM, YESILOVA, YEŞİLOVA, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 1 NOLU, 1.CD., 11, 15 TEMMUZ, 15.CD., 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16012, 16014, 16015, 16018, 16019, 16020, 16021, 19001, 19002, 19010, 19012, 19018, 2 NOLU, 2/1, 20001, 2003, 2003 sokak, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2801, 29001, 29006, 29008, 29009, 29011, 29012, 3 NOLU, 3005, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34010, 34011, 34014, 34016, 34017, 34018, 34019, 34020, 34021, 34022, 34023, 34025, 36001, 36002, 36003, 36005, 36006, 36007, 36007 SK., 4, 4003, 4005, 4007 SK., 4008, 4009, 4014, 5, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5011, 5012, 5018, 5020, 5021, 5024, 5025, 5026, 5027, 5029, 5030, 5032, 5032 sokak, 5035, 5036, 5038, 5039, 6, 6.CD., 7 NOLU, 7.01.2021, 7.CD., ABDURRAHMANLAR, ABDURRAHMANLAR SK., ACIBADEM, ADLİYE SK., AHMETLER, AHMETLER 2, AHMETLER SK., AHMETLER/1, AKARSU SK., AKBASLI, AKBASLI 1, AKBASLI 2, AKBASLI 5, AKBAŞLI, AKBAŞLI KÖY, AKBAŞLI SK., AKINCI, AKMESE, AKSU, AKSU SK., ALABASLAR, ALABAŞLAR, ALDEMIR, ALDEMİR, ALEFLI, ALEFLI/15, ALEFLI/3, ALEFLİ, ALEFLİ SK., ALSANCAK, ARABACILAR, ARABACILAR/9, ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGI KÖRÜK, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, ASAGISARIKÖY, ASARLI, ASARLI SK., ASMALI SK., AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, AZIZ DURAN, AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BADEM, BALCILAR, BALCILAR SK., BALCILAR/12, BALCILAR/7, BALKAYA SK., BALÖZÜ, BALTAOĞLU SK., BASAK, BAŞAK, BAŞAK SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BAYRAMOGLU, BEGONYA, BEKTAŞ, BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., BEYAZ, BEZIRCILER, BEZİRCİLER, BIÇER SK., BİÇER SK., BİRLİK SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKYANIK YENI, CAMİİ SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, CEBEK, CEBEK 1, CEBEK 26, CEBEK SK., CEBEK/13, CEBEK/17, CEBEK/21, CINLER, CİMŞİTLER, CİMŞİTLER SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., ÇELEBİ SK., ÇELIK, ÇELIKLER, ÇELIKLER/5, ÇELİK, ÇELİKLER, ÇELİKLER SK., ÇENGELLI, ÇENGELLI/2, ÇENGELLİ, ÇETİN, ÇEVİK SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., ÇOROGLU, ÇUBUKLU, ÇUBUKLU/1, ÇUBUKLU/6, ÇUKURKUYU SK., DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ AĞZI SK., DAĞ YENİKÖY, DAR SK., DAVUTLAR, DAVUTLAR/3, DEDELER SK., DERE, DERE SK., DIRMANDILAR, DOGAN SK., DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., DR. HASAN AKGÜN, DR. HASAN AKGÜN BULVAR, DR.HASAN AKGÜN BULVAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/5, DUDUKÖY/6, DUDUKÖY/7, DURAKLI KÖYÜ YOLU, EDIPPASA, EDIPPASA CD., EDİPPAŞA, EDİPPAŞA CD., EGRELTIBAYIR, EGRIOGLU/2, EGRIOGLU/3, EGRIOGLU/4, EĞRELTİBAYIR, EĞRİOĞLU 4, EĞRİOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, EMIRLER, EMIRLER/1, EMIRLER/2, EMIRLER/3, EMİRLER, ERCAN, ESEN, ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., EYÜPLER, FATIH, FEHMI KANYILMAZ, FEHMİ KANYILMAZ CD., FERİT SANER CD., GAZILER/1, GAZİLER KÖYÜ İÇ YOLU, GIRGIN, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/1, GIRGIRLAR/3, GİCİKLİ, GİRGİN SK., GÖKÇELER, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖLCE, GÖLCE KÖYÜ YOLU, GÖLCE SK., GÖLCE/3, GÖLCE/5, GÖLCE/7, GÜL/1, GÜLER SK., GÜMÜŞ, GÜRPINAR/1, GÜVEN, GÜVEN/1, GÜVEN/2, GÜZİDE, HACI MUHARREMLER, HACI OGLU, HACI OĞLU 1, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HACIMUSTAFALAR, HACIMUSTAFALAR/3, HACIOGLU/1, HALİT MOLLA, HALİT MOLLA PARKI İÇİ YOLU, HAMAMCILAR SK., HASANBEY SK., HATIPLER, HATİPLER, HATİPLER 1, HATİPLER 6, HATİPLER SK., HATİPOĞLU, HATİPOĞLU SK., HAYALLER, HAYALLER SK., HAYALLER/1, HAYALLER/3, HAYELLER, HAYELLER SK., HUNLAR, HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., HÜSNÜ AYDIN, HÜSNÜ AYDIN CD., IHLAMUR, IKLIM, IMAMLAR, IMAMLAR/1, IMAMLAR/8, INANLAR/8, INEKÇIKISLASI, ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/15, ISARET/18, ISARET/5, ISIL, İMAMLAR, İMAMLAR SK., İNANLAR, İNANLAR SK., İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İsimsiz104, İsimsiz106, İsimsiz122, İsimsiz129, İSKENDER DERESİ, İSMAİL EFENDİ SK., İŞARET 18, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, KABAKLAR, KABAKÖY, KABAKÖY SK., KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, KADIKÖY, KAHVECİOĞLU SK., KALBURCU, KALBURCU KÖYÜ İÇ YOLU, KALBURCU SK., KALBURCU/1, KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KANDIRA YOLU, KARAAGAÇ, KARAAGAÇ SK., KARAAGAÇ/1, KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARABOĞAZ CD., KARABOĞAZ SK., KARAÇALI MERKEZ, KARAKAŞ SK., KARAMANLAR, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, KARAMANLAR SK., KARAMANLAR/10, KARAMANLAR/5, KARANFİL SK., KARASU KAYNARCA YOLU, KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KARŞIYAKA, KARŞIYAKA CD., KAYA SK., KAYACIK 21, KAYACIK 30, KAYACIK/30, KAYACIK/31, KAYACIK/33, KAYACIK/34, KAYAKLAR, KAYAKLAR SK., KAYAKLAR/1, KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KAYNARCA YOLU, KEÇILLI, KEÇİLLİ, KERTIL, KERTIL HACIKÖY, KERTİL, KERTİL SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIRKTEPE, KIRKTEPE 4, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE SK., KIRKTEPE/1, KIRKTEPE/2, KIRKTEPE/4, KISTAFAN, KISTAFAN SK., KIZILCAALI MERKEZ, KIZILCAALI MERKEZ/4, KIZILCAALİ KÖYÜ CAMİ İÇİ YOLU, KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 4, KIZILCIKLI BURUN SK., KIZILELMA, KIZMAZ, KIZMAZ SK., KİTLER SK., KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KONAK, KONAK 10, KONAK 14, KONAK 18, KONAK 19, KONAK 8, KONAK/2, KOVA, KOVA SK., KÖRÜK, KÖSE, KULAKLI, KULAKLI SK., KULAKLI/10, KULAKLI/13, KULAKLI/2, KULAKLI/8, KULOGLU, KUMRU, KURUDERE, KUYU SK., KUZULUK, KUZULUK SK., KÜÇÜKKAYNARCA, KÜÇÜKKAYNARCA KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKKAYNARCA SK., KÜÇÜKKAYNARCA/3, KÜÇÜKKAYNARCA/5, KÜÇÜKKAYNARCA/7, LAZLAR, LAZLAR SK., MADENLER, MANAV, MANAV SK., MANAVLAR, MANAVLAR SK., MANOLYA SK., MEHTER, MEHTER SK., MEHTER/2, MERKEZ, MERKEZ/12, MERKEZ/4, MESEBAYIRI, MEŞE BAYIRI SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., MOLLA MUSTAFA SK., MOLLAAHMETLER, MOLLAAHMETLER SK., MOLLAAHMETLER1, MOLLAAHMETLER9, MUHARREMLER, MURATLAR, MURATLAR SK., MURTEZA YÜKSEL, MÜEZZINLER, MÜEZZINLER/2, MÜEZZİNLER SK., MÜRTEZA YÜKSEL, NALBANTLAR, NALBANTLAR SK., NECATİBEY CD., NEHIR, NERGİZ, NERGİZ SK., NEVRIN, NEVRİN, ODACILAR, ODACILAR SK., ODACILAR/3, OKÇULAR, OKÇULAR SK., OKÇULAR/24, OKÇULAR/34, OKÇULAR/36, OKÇULAR/49, ORDULULAR, ORDULULAR/4, ORGANIZE, ORGANİZE, ORTAKÖY, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, ÖMERAĞA SK., ÖZBAY, ÖZEL KENT, ÖZEL KENT CD., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., ÖZLEM 1, ÖZLEM SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PAHADIR, PARK SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR, POTLAR SK., POTLAR/1, REISLER, REISLER/4, REİSLER, REİSLER SK., SABIRLI IMAMLAR, SABIRLI İMAMLAR 2, SAKA SK., SANAYİ, SANAYİ 1, SANAYİ 2, SANAYİ ARA, SANER SK., SARAÇOGLU MEVKII, SARIBEYLI/8, SARIBEYLI/9, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ 6, SARIBEYLİ SK., SARICA, SARICA 2, SARICA SK., SARIKÖY, SARIKÖY SK., SARIKÖY/2, SARIOGLU, SARIOGLU/2, SARIOĞLU, SARIÖZ SK., SASKINLAR, SASTILAR, SASTILAR/1, SAVAŞ SK., SAZLIDERE, SAZLIDERE SK., SAZLIDERE/1, SEHIT ERCAN KARADAG, SEKER, SELVI, SEMENLER, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTIN SELIM CD., SEYFETTİN SELİM, SEYFETTİN SELİM CD., SHT. ÖMER AKKUS, SHT.FAHRETTIN AZAK, SHT.GÜRKAN TÜRK, SHT.YILMAZ VURAL, SOGUKSU, SOLMAZ SK., SOYSAL SK., SÖĞÜTLÜ, STAT, STAT CD., STAT/1, SUCAFLI, SUCAFLI SK., SUCAFLI/4, SUCAFLI/5, SUCAFLI/6, SUSAM, SÜLÜKGÖLÜ, SÜLÜKGÖLÜ/1, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., ŞEHİT FAHRETTİN AZAK, ŞEHİT GÜRKAN TÜRK CD., ŞEKER, ŞEKER SK., ŞENTÜRK SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.FAHRETTİN AZAK CD., ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., TASOLUK, TASOLUK KADIKÖY, TASOLUK KADIKÖY/7, TASOLUK KADIKÖY/8, TASOLUK/11, TASOLUK/5, TASOLUK/9, TAŞOLUK, TAŞOLUK SK., TEKİNER SK., TEKNELER, TELLİGÖL DERESİ, TEZCAN SK., TEZER SK., TOPÇU, TÖMEKLER, TÖMEKLER 1, TÖMEKLER SK., TÖMEKLER/2, TÖMEKLER/4, TÖMEKLER/6, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/13, TURNALI MERKEZ/14, TURNALI MERKEZ/15, TURNALI MERKEZ/5, TURNALI MERKEZ/7, Uavtede Yok, UGURLU 1, UZAKKISLA, UZAKKISLA SK., UZAKKISLA/1, UZAKKIŞLA, UZAKKIŞLA 1, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU, UZAKKIŞLA SK., UZUNALAN, UZUNALAN 14, UZUNALAN SK., UZUNALAN/1, UZUNALAN/13, UZUNALAN/15, UZUNALAN/18, UZUNALAN/19, UZUNALAN/2, UZUNALAN/25, VEDAT YAZGAN, VEDAT YAZGAN CD., YAKA SK., YAKUPKALFALAR, YAKUPKALFALAR/4, YAKUT, YAMAK, YAPRAK SK., YENI 1, YENI KAYACIK 2, YENI KISLA, YENI KISLA/1, YENI KISLA/2, YENIÇAM, YENIÇAM/12, YENIKÖY, YENIYOL KAYNARCA, YENİ, YENİ KIŞLA, YENİ MAHALLE 5 SK., YENİ PINAR SK., YENİ SK., YENİÇAM 1, YENİÇAM KÖYÜ İÇ YOLU, YENİÇAM SK., YENİKÖY SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/15, YESILOVA MERKEZ/6, YESILOVA MERKEZ/7, YESILOVA MERKEZ/8, YESILOVA MERKEZ/9, YEŞİLOVA MERKEZ, YONCA, YONCA 1., YONCA CD., YURT, YURT SK., YUVACIK, YÜKSEKOKUL, ZADELER, ZADELER 2, ZADELER/2, ZAMBAK, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4005, ZIAHMET MERKEZ, ZINGILKISLA, ZINGILKIŞLA, ZINGILKIŞLA SK., ZINGILLAR, ZİAHMET 4003, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 03 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde SARIBEYLI, SARIBEYLI/1, SARIBEYLI/4, SARIBEYLI/5, SARIBEYLI/6, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 03 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, OSMANLI mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, TEKNELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 03 Nisan Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, ESENTEPE, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 16., 16. CD., 180. SK., 186., 217., 219. SK., 221. SK., 3086., 3130. SK., 3131., 3131. SK., 3132., 3132. SK., D100 KARAYOLU, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 03 Nisan Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇUKUR, DEGIRMENCIK, DEĞİRMENCİK mahallelerinde 1, 303, 303 SK., 304, 304 SK., 305 SK., 309, 310 SK., 311 SK., 315, 315 SK., 316 SK., 318 SK., 320, 320 SK., 322 SK., AKÇUKUR, AKÇUKUR SK., ARA, FATIH SULTAN MEHMET, FATIH SULTAN MEHMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 03 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLIK mahallelerinde 312. SK., 351 SK., 351. SK., 352, 352 SK., 353 SK., 354 SK., 355 SK., 356 SK., 357, 357 SK., 358 SK., 359 SK., 360 SK., 361, 361 SK., 362 SK., 363, 363 SK., 364, 364 SK., 365, 365 SK., 366 SK., 367, 367 SK., 368 SK., 369 SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., DAMLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 03 Nisan Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇUKUR, DAMLIK, DEGIRMENCIK, DEĞİRMENCİK mahallelerinde 1403, 301 SK., 302 SK., 306 SK., 307 SK., 308 SK., 309 SK., 312 SK., 313, 313 SK., 314, 314 SK., 317 SK., 319 SK., 322, 322. SK., AKÇUKUR/5, DEGIRMENCIK/11, ERTUGRUL GAZI, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 03 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRAKÖY, TOKMAKLIDERE mahallelerinde 20002, 20005, 20006, 20011, 20014, 20016, 20017, HALIT MOLLA, MERKEZ SK., TEPEKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 03 Nisan Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTEFEK mahallelerinde 10401, 10404, AKTEFEK, AKTEFEK KÖYÜ YOLU, MERKEZ_19 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 03 Nisan Perşembe 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde MERKEZ_15, MERKEZ_322 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 03 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİCE, HACIMBEY, HACİMBEY mahallelerinde ADAPAZARI DÜZCE YOLU, HABRAK, HABRAK SK., HABRAK/1, MERKEZ_13, MERKEZ_64 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 03 Nisan Perşembe 14:00-17:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAYIR, YEŞİLVADİ mahallelerinde 10211, AKÇAYIR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAYIR KÖYÜ YOLU, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ_175, MERKEZ_252, MERKEZ_8, ÜST_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.