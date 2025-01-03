03 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:04

Güncelleme: 03.01.2025 - 10:04

SAKARYA ilinde 03 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, ORTAKÖY mahallelerinde 4005, 4013, ASAGI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, KARABOĞAZ, KARABOĞAZ SK., KIZILCIKLI BURUN 4, KÖRÜK, KÖRÜK SK., ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/39 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 1.CD., 4003, AŞAĞI KÖRÜK, KARPUZLAR SK., KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN 2, ORTAKÖY/37, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/46, SASKINLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, ORTAKÖY, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 15.CD., 16007, 16008, 16009, 16012, 16015, 16017, 16018, 16020, 2003, 2003 sokak, 2005, 2008, 2009, 3001, 3005, 34003, 34005, 34008, 34010, 34014, 34016, 34017, 34019, 34021, 34022, 34023, 34024, 4006, 4007, 4008, 4009, 6.CD., AŞAĞINEVRİN, BİRLİK SK., BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/5, DUDUKÖY/7, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., HAYALLER SK., HUNLAR, KAYACIK/31, KESKEKLER, KEŞKEKLER, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KUZULUK, MANAV, MERKEZ SK., MEVCUTLAR SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY 36, ORTAKÖY/36, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMİTEPE, DENİZKÖY, HATİPLER, KARAÇALI, KERTİL, KONAK, MERKEZ, ORTA, ORTAKÖY, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 15 TEMMUZ, 16001, 16006, 16014, 16016, 16019, 16021, 19018, 2004, 2006, 2011, 2012, 2013, 34002, 34011, 34018, 34020, 34025, 4012, 4014, 7.CD., AKARSU SK., akmeşe, ALİ NUR GEBEŞ, ALİ NUR GEBEŞ CD., ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BALTAOĞLU SK., BEGONYA, BİÇER SK., BÜLBÜL SK., BÜYÜK KAYNARCA, CAMİİ SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKALLAR SK., ÇARŞIİÇİ MEYDAN, ÇELIK, ÇELİK, ÇEVİK SK., ÇUKURKUYU SK., DIRMANDILAR, DR. HASAN AKGÜN, DR. HASAN AKGÜN BULVAR, DR.HASAN AKGÜN BULVAR, EDIPPASA, EDIPPASA CD., EDİPPAŞA, EDİPPAŞA CD., FERIT SANER CD., FERİT SANER CD., FERİT SANER PARKI İÇİ YOLU, GONCAGÜL, GÜL/1, GÜLER SK., GÜVEN, HACIKÖY CD., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA, HAMAMCILAR SK., HATİPLER 6, HATİPOĞLU SK., HAYELLER SK., HOCAOGLU, HOCAOGLU SK., HOCAOĞLU SK., HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜSNÜ AYDIN CD., ISIL, İsimsiz106, İsimsiz122, İSMAİL EFENDİ SK., KADİR KOÇ CD., KAHVECİOĞLU SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOGAZ CD., KARABOĞAZ CD., KARAÇALI MERKEZ, KARAYEL SK., KARPUZLAR, KARŞIYAKA, KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 1, KIZMAZ, KIZMAZ SK., KOCADAG, KONAK 2, KONAK 4, KOVA, KOVA SK., KÖSE, KURUDERE, KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MANAV SK., MEŞE BAYIRI SK., MEVCUTLAR, MOLLA MUSTAFA SK., NALBANTLAR, NALBANTLAR SK., NECATİBEY CD., NEHIR, NEVRİN SK., ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY/45, ÖZÇELİK SK., PAPATYA SK., PARK SK., SAKA SK., SANER SK., SARIÖZ SK., SAVAŞ SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SEKER, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTİN SELİM, SEYFETTİN SELİM CD., SHT.ERCAN KARADAG, SHT.YILMAZ VURAL, SHT.YILMAZ VURAL CD., SOGUKSU, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞEKER, ŞENTÜRK SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ, ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.FAHRETTİN AZAK CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., TEZCAN SK., TEZER SK., Uavtede Yok, VEDAT YAZGAN, VEDAT YAZGAN CD., YENI MAHALLE, YENİ MAHALLE 5 SK., YONCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3040., 3040. SK., 3044. SK., 3053. SK., 3057. SK., 3060., 3060. SK., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU-, D100 KARAYOLU CD., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., FIRTINA, GOOD YEAR, KUDÜS, KUDÜS CD., SALKIM 2 SK., SERVIS, SÜLEYMAN BİNEK CD., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ mahallelerinde 3143. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 03 Ocak Cuma 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 383., 383. SK., 389., 389. SK., 409., 411., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ATA EVLER İÇİ YOLU, AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAĞLAR CD., BAS, BAŞ SK., BİRLEŞİK SK., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, FILIZ, KERVAN SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 03 Ocak Cuma 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde 106. SK., 708. SK., 922, BAGLAR, BAĞLAR, BARBAROS SK., DEMİRSPOR TESİSLERİ, GİRDAP SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KUBILAY, MİMAR SİNAN SK., ŞEHİT MUZAFFER ÇETİN CD., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1124. SK., 2040, 2100, 2100 SK., 2101, 2101 SK., 2102 SK., 2103 SK., 2165, 2165 SK., 2166 SK., 2167, 2169, 2169 SK., 2170 SK., 2174 SK., 2175 SK., 2176, 2176 SK., 2177 SK., 2178 SK., 2179, 2179 SK., 2180 SK., 2181, 2181 SK., 2182, 2182 SK., 2183, 2183 SK., 2184 SK., 2222 SK., 2240, 2240 SK., 2246, 2246 SK., 2247, 2247 SK., 2248 SK., 2249 SK., 2250, 2250 SK., FATİH SULTAN MEHMED CD., ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ÖMER BAYRAKLI PAŞA CD., SERVETİYE CD., SULTAN ABDULHAMİT HAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI mahallelerinde 131 SK., 14/1, 15., 15/1, 153 SK., 153/1, 154 SK., 155, 155 SK., 155/1 SK., 155/2, 155/2 SK., 156 SK., 156/1 SK., 158 SK., 159, 159 SK., 160 SK., 161 SK., 163 SK., 164 SK., 180 SK., 226 SK., 232 SK., 234, 234 SK., 274, 274 SK., 275 SK., 276 SK., 277, 278, 279, 300, 300 SK., 301 SK., 301/1, 301/1 SK., 328/1 SK., 329, 329 SK., 330, 330 SK., 372 SK., 372/1 SK., 374, 376, 376 SK., 376. SK., 377. SK., 378, 378. SK., 379, 379. SK., 380, 380 SK., 381, 381. SK., 382, 382 SK., 382. SK., 382/1 SK., 383, 383 SK., 384, 386, 386 SK., 386. SK., 388, 389 SK., 390, 390 SK., 391. SK., 392. SK., 393 SK., 394, 542, 543, 543 SK., 554 SK., 555, 555 SK., 556, 558, 560, 561, 562, 562 SK., 564, 569, 569/1, 570, 573, 580, 627/1 SK., ANKARA, ANKARA CD., AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, ERGUVAN, ERGUVAN CD., FEVZI PASA, FEVZİ PAŞA CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN CD., NİSAN 17. SK., PLAJ CD., SEHIT ATIF ÖDÜL, ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BAĞ SK., BATAKLI, CANER SK., DAG, GAZİ SK., KEMER SK., SEHIT VEYSEL SAYGILI, SHT.ERSIN SENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde HARMAN, KURUDERE CD., ORTA-, SEN, UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde KURUDERE (TAŞLIK) CD., TASLIK_2, TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 03 Ocak Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BAYIR SK., BURNAZ SK., DURAK SK., FATİH, HACI, HACI SK., HARMANCIK, HATİPLER SK., KÜÇÜK SK., MEZARLIK, ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, VATAN 1 SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, BACIKÖY, EGRIÇAY, EĞRİÇAY, HAYRETTIN, ISABALI, İSABALI, MEKECE, PINARLI, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARI BILECIK YOLU, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADAPAZARI İZNİK YOLU, AHILER, AHILER/2, AHİLER SK., BACIKÖY, BACIKÖY SK., BACIKÖY YOLU, BACIKÖY/1, BACIKÖY/19, BACIKÖY/4, BACIKÖY/6, BACIKÖY/9, BAKACAK, EGRIÇAY, EGRIÇAY SK., EĞRİÇAY SK., HAYRETTIN, HAYRETTIN/10, HAYRETTİN KÖYÜ İÇ YOLU, HAYRETTİN KÖYÜ YOLU, ISABALI, ISABALI-, ISABALI/2, ISABALI/5, İSABALI SK., MEKECE/12, MEKECE/3, PINARLI SK., PINARLI/4, PINARLI/7, PINARLI/8, SEYHVARMAZ, SEYHVARMAZ/1, SEYHVARMAZ/28, SEYHVARMAZ/4, SEYHVARMAZ/8, ŞEYHVARMAZ KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEYHVARMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 03 Ocak Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇÇILAR, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HAYRETTIN, HAYRETTİN, KARAPINAR, ORUÇLU, PASALAR, PAŞALAR, PINARLI mahallelerinde 30. SK., ADAPAZARIBILECIK YOLU, AĞAÇÇILAR SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., HAYRETTIN/1, HAYRETTIN/12, HAYRETTIN/2, HAYRETTIN/4, HAYRETTİN SK., KARAPINAR, KARAPINAR SK., KARAPINAR/6, MERKEZ/11, ORUÇLU SK., ORUÇLU/1, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ İÇ YOLU, PINARLI, PINARLI KÖYÜ YOLU, TÜRKMEN SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER/4, ZIYA PASA, ZİYA PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE/13, MEKECE/25, MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 03 Ocak Cuma 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, MEKECE mahallelerinde AHİLER KÖYÜ YOLU, MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/21, MEKECE/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVİYE mahallelerinde ASIL, BARBAROS CD., CANAN, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, OSMANGAZI, ÖNDER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde ALPEREN, DAYAN, DAYAN CD., KIBAR, KİBAR, KİBAR SK., OVALI, OVALI SK., SAN, SANSLI, SINIR, ŞAN SK., ŞANSLI SK., YAMAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde ASMA SK., FUNDA CD., GÜNDOĞAN CD., HALİS TOPRAK, MERKEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİFİYE - SAPANCA YOLU, ARİFİYE FİDANCILIK, DURU, EMEK, FIRAT SK., GÖLBAŞI, MIDYAT, MİDYAT, MİDYAT SK., SEHER SK., TAS, TAŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Ocak Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, AKÇAY, ARIFBEY, ARİFBEY, BEDIL KAZANCI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1010 KÜME EVLER, 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1024, 1024 SK., 1027, 130 SK., 21008, 286, SK., 387 SK., 6. SK., 9001, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ADALET SK., ADİL, ADNAN MENDERES CD., AKBAŞ SK., AKIN SK., AKSU, ARAS, ARAS SK., ARZU, ASYA SK., AYBALA SK., AYVAZ SK., AZIZE, BARBAROS, BAYRAKTAR SK., BILGIN, BINNAZ, BİLECİK CD., BÖLGE SK., CAMİLİ SK., CEYHAN SK., CÖMERT SK., ÇAM SK., ÇARKÇI, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇIMEN, ÇIMEN SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMIRYOLU, DERVIS, DERVİŞ, DERVİŞ SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DICLE SK., DISLI, DİCLE SK., DİLEK SK., DOĞA SK., EKEN, EKİM, EKREM SK., ELMAS SK., EMIN, EMİN SK., ERMIS, ESKI ADAPAZARI YOLU, EŞREF, EŞREF SK., FAHRI, FUAT SK., GEÇIT, GEDIZ SK., GEDİZ SK., GIDER, GİDER SK., GÖKDELEN SK., GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜLDESTE, GÜLEN SK., GÜLERYÜZ, GÜMÜS, GÜNGÖREN, GÜNGÖREN SK., GÜVEN CD., HABİL SK., HİDAYET SK., HİSAR SK., İL ORMAN MESİRE YERİ, KADER, KALE SK., KAMER SK., KAPI, KASIRGA SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KEHRIBAR, KEHRIBAR SK., KEHRİBAR SK., KILIÇ SK., KISA SK., KISMET, KISMET SK., KOSAVA SK., KÖKLÜ SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ SK., KUBİLAY, LEYLA SK., LEYLEK SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MERIÇ SK., MERİÇ SK., METİN, METİN SK., MEVLANA CD., MILLET, MIMARSINAN, MIRAÇ, MIZRAK SK., MİRAÇ CD., MUTLU SK., NADIDE, NADIR, NASİP SK., NESİL, NUMAN, OK, OLGUN SK., ORMAN YOLU, ORTA CD., ORTA SK., ORTA/1, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/6, OSMANGAZİ, ÖZGÜR SK., ÖZLEM SK., PELİN SK., PİRİ REİS SK., POYRAZ, POYRAZ SK., S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SADIYE, SAGLIK, SAKARYA CD.Sİ, SAKARYACD.SI, SANCAK SK., SARAY SK., SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELİMİYE CD., SERDAR SK., SERHAT, SERKAN SK., SEVEN SK., SEYHAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SUSAM, SUSAM SK., ŞAHLAN SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN, ŞEHİT HAMZA BUDAK SK., ŞEN SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TANK, TANK SK., TOPRAK SK., TUFAN SK., TUNA, TUNA CD., TÜRKER SK., ULUS, ULUS CD., UZUN SK., YAKUT, YAKUT SK., YAN YOL, YASAM SK., YAŞAM SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YENER SK., YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YUKARI, YUKARI 2, YUKARI KİRAZCA CD., YUKARI SK., YUKARI/1, YÜCEL, ZERRIN, ZOR SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Ocak Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASI FUADIYE, HACIKÖY, TÜRKÇAYBASI mahallelerinde 604. SK., 704, 704 SK., ÇAYBASI, HACILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Ocak Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBAŞI FUADİYE mahallelerinde 803 SK., ÇAYBASI CD., ÇAYBAŞI CD., FUADIYE, FUADİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 03 Ocak Cuma 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBAŞI FUADİYE mahallelerinde 702 SK., 801, 801 SK., 801. SK., 801/1, 802, 802. SK., 804, 804 SK., 804. SK., FUADİYE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, KARAOSMAN, ORHAN, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 111 NOLU, 1223 NOLU SK., 1225 NOLU SK., 1225 NOLU SK., 1230 NOLU, 1230 NOLU SK., 1231 NOLU, 1232 NOLU, 1232 NOLU SK., 1234 NOLU, 1234 NOLU SK., 1235 NOLU, 1237 NOLU SK., 1238 NOLU SK., 1239 NOLU, 1239 NOLU SK., 1240 NOLU SK., 1241 NOLU SK., 1243 NOLU SK., 1244 NOLU SK., 1245 NOLU SK., 1246 NOLU SK., 1247 NOLU SK., 1248 NOLU SK., 1249 NOLU, 1250 NOLU, 1251 NOLU, 1253 NOLU, 1253 NOLU SK., 1255 NOLU SK., 1257 NOLU SK., 1260 NOLU, 1276 NOLU SK., 1278 NOLU, 1279 NOLU, 1279 NOLU SK., 1280 NOLU, 1280 NOLU SK., 1301 NOLU, 1303 NOLU SK., 1304 NOLU, 1304 NOLU SK., 1305 NOLU SK., 1306 NOLU SK., 1308 NOLU, 1311 NOLU SK., 1312 NOLU SK., 1313 NOLU SK., 1314 NOLU, 1318 NOLU SK., 1324 NOLU SK., 1345 NOLU, 1359 NOLU SK., 1362 NOLU, 1365 NOLU SK., 1366 NOLU SK., 1367 NOLU, 1367 NOLU SK., 1368 NOLU SK., 1369 NOLU, 1369 NOLU SK., 1370 NOLU SK., 1371 NOLU SK., 1372 NOLU SK., 1373 NOLU, 1373 NOLU SK., 1374 NOLU SK., 1375 NOLU, 1375 NOLU SK., 1376 NOLU SK., 1377 NOLU SK., 1378 NOLU SK., 1379 NOLU SK., 1381 NOLU SK., 1382 NOLU, 1383 NOLU, 1384 NOLU SK., 1385 NOLU SK., 1386 NOLU, 1386 NOLU SK., 1387 NOLU SK., 1388 NOLU, 1388 NOLU SK., 1389 NOLU, 1390 NOLU SK., 1392 NOLU SK., 1393 NOLU SK., 1394 NOLU SK., 1395 NOLU SK., 1396 NOLU SK., 1397 NOLU SK., 1398 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 1404 NOLU, 1405 NOLU SK., 1409 NOLU SK., 1410 NOLU SK., 1411 NOLU, 1411 NOLU SK., 1414 NOLU SK., 1415 NOLU SK., 1416 NOLU, 1416 NOLU SK., 1417 NOLU SK., 1421 NOLU, 1421 NOLU SK., 1425 NOLU, 1425 NOLU SK., 1426 NOLU, 1426 NOLU SK., 1427 NOLU SK., 465 NOLU SK., 466 NOLU SK., 467 NOLU SK., 469 NOLU SK., 470 NOLU, 470 NOLU SK., 471 NOLU SK., 472 NOLU SK., 473 NOLU SK., 474 NOLU SK., 475 NOLU SK., 479 NOLU SK., 480 NOLU SK., 481 NOLU SK., 5003 NOLU, 5003 NOLU SK., 5004 NOLU SK., 5005 NOLU SK., 5006 NOLU, 5006 NOLU SK., 5007 NOLU SK., 5008 NOLU SK., 5009 NOLU SK., 5010 NOLU SK., 5018 NOLU, 5018 NOLU SK., 5019 NOLU, 5019 NOLU SK., 5020 NOLU, 5020 NOLU SK., 5023 NOLU SK., 5024 NOLU SK., 5025 NOLU SK., 5030 NOLU SK., 5034 NOLU SK., 5036 NOLU, 5038 NOLU, 5038 NOLU SK., 5039 NOLU, 5040 NOLU SK., 5042 NOLU SK., 5043 NOLU SK., 5044 NOLU, 5044 NOLU SK., 5048 NOLU, 5048 NOLU SK., 5052 NOLU, 5053 NOLU SK., 5054 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5058 NOLU SK., 5059 NOLU SK., 5060 NOLU, 5060 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5063 NOLU SK., 5064 NOLU SK., 5066 NOLU SK., 5067 NOLU SK., 5068 NOLU SK., 5069 NOLU, 5069 NOLU SK., 5070 NOLU, 5071 NOLU, 5071 NOLU SK., 5072 NOLU SK., 5073 NOLU, 5073 NOLU SK., 5074 NOLU SK., 5075 NOLU, 5076 NOLU SK., 5077 NOLU, 5077 NOLU SK., 5078 NOLU, 5078 NOLU SK., 51 NOLU, 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5210 NOLU SK., 5213 NOLU, 5240 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, ADASLAR, ADAŞLAR SK., ALPARSLAN TÜRKES, ARAR SK., ATAR, ATAR SK., BANKALAR CD., BARIŞ SK., BESIK SK., BESLER SK., BEŞİK SK., BEZİRCİ SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇIKRIKÇI SK., ÇOBAN, ÇÖREK SK., ÇÖVENCİ SK., DEVOGLU, DEVOGLU CD., DEVOĞLU CD., DUMAN SK., DUTLU, DUTLU SK., DÜZGÜN SK., ENDAMLI SK., ERKAYA, ERKAYA CD., GAYE, GAZELLER, GAZELLER CD., GONCA_1, GÖL SK., GÖNÜL SK., GÜL SK., GÜLER, GÜNES, GÜZELLER, GÜZELLER SK., HAL, HAL CD., HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HAL. CD., HAYAT, HAYAT SK., IŞIL SK., İsimsiz141, İSMET İNÖNÜ CD., KABASAKAL SK., KANAL SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., KARTALLAR SK., KEBIR, KEBİR SK., KIBRIS SK., KINALI SK., KOŞAR SK., KOVAN SK., KÖYIÇI, KÖYİÇİ CD., KUM SK., KUMKÖY SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., MESUDIYE, MESUDİYE SK., MIMOZA SK., MİMOZA SK., NUR SK., OTLAK SK., ÖZCAN SK., PEKTAS, PEKTAŞ SK., PUL SK., SAADET, SANTIYE, SAVAS, SAVAS CD., SAVAŞ CD., SEÇKIN, SEÇKİN SK., SET ARKASI, SET ARKASI SK., SÖGÜT, ŞEHİT İSMAİL ŞEREMET SK., T.AHMET EFENDI, T.AHMET EFENDİ SK., TARIM SK., TAŞLI SK., TEK, TEK SK., TOPAÇ, TOPAÇ SK., UHUD SK., UYGUN SK., YARDIMCI SK., YAREN, YAREN SK., YENİ ÇARŞI SK., YILDIRIM-1 SK., YILDIRIM2, YILDIRIM-2 SK., YILDIRIM-3 SK., ZEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR, SEMERCİLER mahallelerinde 690 NOLU SK., 795 NOLU SK., ATATÜRK BULVAR, BOSTANCI SK., ÇIRACILAR, ÇIRACILAR CD., DEĞİRMENHAN SK., YARGIÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 03 Ocak Cuma 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 1524 NOLU SK., 1525 NOLU SK., 1526 NOLU SK., 1527 NOLU SK., FABRİKA CD., FİDANLIK SK., MILLI EGEMENLIK, MİLLİ EGEMENLİK CD., PAPUÇÇULAR, PAPUÇÇULAR CD., SAIT FAIK SK., SAİT FAİK SK., TOR SK., YAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 03 Ocak Cuma 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, EMIRLER, KAMISLI, KAMIŞLI, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde 11 NOLU, 4 NOLU, 5 NOLU, 57 NOLU, 9 NOLU SK., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, GÜLİSTAN, KAMIŞLI, KAMIŞLI CD., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KOZLUK, KOZLUK CD., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUGDAYLI mahallelerinde BUĞDAYLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 03 Ocak Cuma 10:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCI, DOĞANCI, SEYİFLER mahallelerinde SEBILLER/4, SEBİLLER SK., SEYİFLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 03 Ocak Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, SALIHIYE, SALİHİYE mahallelerinde AKYAZI, D-140, SALIHIYE, SALIHIYE SK., SALİHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI, TAŞBURUN, YONGALIK mahallelerinde 26045, 26049, 26063, 26103, 26136, AKASYA, AKASYA SK., AKYAZI / TOPÇUSIRTI, BALLIKAYA SK., BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ (TOPÇUSIRTI), ÇAMLIK SK., ÇAVUŞ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FIDAN, FİDAN SK., GAZI (KUZULUK), GAZİ (KUZULUK), GÖL, GÜL (KUZULUK), HANEDAR SK., İPEK, KARANFİL SK., KARANFİL_1, KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MAHMUTOĞLU SK., MEVLANA, MEVLANA SK., NİLÜFER SK., OFLU, OFLU SK., TAŞBURUN SK., TAŞBURUN_1, TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI, TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YANIK, YANIK SK., YASEMIN, YENI, YENİ, YENİ SK., YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde FABRIKA, FABRİKA, KANSU, KANSU SK., TASBURUN_1, YAZAKISA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, KARAÇALILIK mahallelerinde 10001 SK., 10002, 10002 SK., 10008, 10008 SK., 10019 SK., 10022 SK., 10023, 10024 SK., 6058 SK., 6064, 6064 SK., 6074, 6074. SK., 6091 SK., 6095, 6095 SK., 6103, 7053, 7110, 7134 SK., 7136, 7140 SK., 7145, 7147, 7149 SK., 7151, 7151 SK., 7152, 7155, 7156, 7157 SK., 7158, 7159 SK., 7160, 7161 SK., 7162, 7163 SK., 7164, 7164. SK., 7165, 7167, 7167. SK., 7168 SK., 7169, 7169 SK., 7171-, 7173, 7173 SK., 7177. SK., 7181, 7182 SK., 7187, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BATAKKÖY CD., KARAÇALILIK, KÜÇÜCEK, KÜÇÜCEK CD., SEHIT M.ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY mahallelerinde 338 SK., 505., 532., 538., 545., 549., 551., 552., 553. SK., 555., 557., 560., 563., 564., 565., 568., 569., 571. SK., 575., 576., 577., 580., 581., 583., 583. SK., 584. SK., 585., 585. SK., 586. SK., 588., 590. SK., 592., 592. SK., 593. SK., 595., 596. SK., 599 SK., 601., 604 SK., 606., 618, 621, 622, 623, 629, 693./1, 699., 707, 707-, 708, 708 SK., ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ATATÜRK, BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, ESENTEPE, ESENTEPE SK., FATIH SULTAN MEHMET, KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ/36, MERKEZ/60, MERKEZ/68, SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHILYOLU, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, TATLICAK, TATLICAK SK., TOKI ORTAKÖY, YALI, YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 03 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY, MELENAĞZI mahallelerinde 531. SK., 550., 557. SK., 558., 559. SK., 561., 566., 567., 569. SK., 572. SK., 579., 579. SK., 587., 589., 590., 595. SK., 597. SK., 600. SK., 602. SK., 603., 608. SK., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 617, 619, 620, 622 SK., 624 SK., 625, 626, 627, 628, 628 SK., 629 SK., AKÇAKOCA KARASU YOLU, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE_1, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), KARASU ŞİLE YOLU, MERKEZ/37, MERKEZ/4, MERKEZ/4_9, MERKEZ_3, MERKEZ_96, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU/1, TATLICAK/1, TOKİ ORTAKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.