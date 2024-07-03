03 Temmuz KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:34

Güncelleme: 03.07.2024 - 09:34

KOCAELİ ilinde 03 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 13. SK., 3. SK., 4. SK., 5. SK., 6. SK., AKAY SK., CAN SK., CEBECI, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, DEMOKRASİ CD., GİRİŞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ SK., METEHAN, UGUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ÇETİN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ESKİ SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., MOR SALKIM SK., MUTLU, MUTLU SK., NAMIK KEMAL CD., SARAY SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., TUNA, TUNA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 352. SK., 356. SK., 358., 358. SK., 360. SK., 362. SK., 364/2. SK., 368. SK., 369. SK., 377. SK., 385., 385. SK., 387. SK., 389., 389. SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 210/2. SK., 215. SK., 217. SK., 219. SK., 221. SK., 223., 223. SK., 225., 225. SK., 227., 227. SK., 229. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., İSTİKLAL CD., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MURAT ÇOBANOGLU, MURAT ÇOBANOĞLU CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 523., 523. SK., 523/1., 523/1. SK., 523/2. SK., 526., 526. SK., 526/1., 526/1. SK., 527., 527. SK., BAHARDERE, SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3442., 3442. SK., ATATÜRK CD., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., GAZI MUSTAFA KEMAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3446., TOPLUCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde ALA SK., AŞİNA SK., ATIF ERÇIKAN CD., BADEMCİ SK., DAĞHAN SK., ERCİYES SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., MASHAR SK., SARMAŞIKLI SK., SERİN SK., ŞİMŞİR SK., TAFLAN SK., UMUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER, UZUNTARLA mahallelerinde AKMEŞE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALOGLU MEVKII, ÇALOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, DOKTOR EVLERİ MEVKİİ KÜME EVLER, FIRUZE, GIRESUNLULAR MEVKII, GİRESUNLULAR MEVKİİ KÜME EVLER, İBRİKDERE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCILER ORTA MEVKII, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, CUMHURIYET, CUMHURİYET, EMEK, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde 100.YIL SK., 2252., 2252. SK., 2254. SK., 2263. SK., AÇELYA SK., AKASYA, ALEV SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., ARMAGAN, ARMAĞAN SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., ATİK SK., BAHAR SK., BAHÇEVAN SK., BAYRAMOĞLU CD., BELGE SK., BELKİS SK., BERNA SK., BESTELİ SK., BETÜL SK., BURAK REİS CD., CEMAL ÇAVUŞ SK., CEMRE, CEMRE SK., CENGAVER, CENGAVER SK., CEVHER SK., CUMA, CUMA SK., ÇAM SK., ÇAMLICA SK., ÇAMLIK SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇİMEN SK., DAĞARCIK SK., DİDEM SK., DİLEK SK., DOGRU, DOĞA SK., DOĞRU SK., DOĞU SK., DURU SK., ECEM, ECEM SK., EKREM, EKREM SK., ELGİN SK., ELMAS SK., EMİRGAN SK., ENES SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERYILMAZ, ERYILMAZ SK., ESİN SK., FATİH SULTAN MEHMET CD, FATİH SULTAN MEHMET CD., FENER, FENER SK., FERMAN SK., FULYA SK., FUNDA SK., GAZİ PAŞA CD., GEYLANİ SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., GÜLSÜM SK., HALIL, HALİL SK., HİCRET SK., IRMAK SK., İLHAM SK., İMREN SK., İSTİKBAL SK., KARAAĞAÇ SK., KARACABEY, KARACABEY CD., KARAYEL, KARAYEL SK., KARDELEN, KAVİSLİ SK., KEMALPAŞA CD., KEREM SK., KIBLE SK., KÖROĞLU SK., KUZEY SK., MANOLYA SK., MELDA SK., MELODİ SK., MERAK SK., MERT SK., MERYEM SK., MEŞE SK., MITHATPASA, MİNE SK., MİTHATPAŞA CD., NACİ SK., NAGİHAN SK., OLCAY SK., ONUR SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., REYHAN SK., SADIK SK., SAYGIN SK., SENER, SERAY SK., SERMIN, SERT SK., SEVIM, SEZEN SK., SOYALAN, SOYALAN SK., ŞENER SK., ŞERİF SK., ŞERMİN SK., ŞEYH ŞAMİL SK., ŞİŞECAM YOLU SK., TEKKE SK., TUNÇ SK., TÜZÜN, TÜZÜN SK., ÜLKER, ÜLKER SK., ÜNSAL SK., YAZI SK., YILDIRIM BEYAZIT, YÜKSELEN SK., ZIHNI, ZİHNİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde 1543. SK., 1544. SK., 1546. SK., 1547. SK., 1547/1., 1547/1. SK., ADACIK SK., AFACAN, AFACAN SK., AKAİD SK., AKİF SK., ALİM SK., ALKIN, ALKIN SK., ALPEREN SK., ANIL, ANIL SK., ARDIÇ SK., ASIK VEYSEL, ASUMAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AŞİYAN SK., ATASAY SK., ATATÜRK, AVŞAR SK., AYGÜN SK., AYSEL, AYYILDIZ SK., BAHARIYE, BAHARİYE SK., BAHRIYE ÜÇOK, BANKA SK., BANU SK., BARAN, BAŞAK SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BEYAN, BEYAN SK., BEYZA SK., BIRGÜL, BIROL, BİLGEN SK., BİNGAZİ SK., BİRGÜL SK., BİRLİK SK., BİROL SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BOZ SK., BULUT SK., BURAK, BURAK SK., CEVİZ SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAKI SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇAPA SK., ÇAY, ÇAY SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇORUH SK., DAĞISTANLI SK., DARI, DARI SK., DERİNCE SK., DEVRAN SK., DIRLIK, DİRLİK SK., DİVAN SK., DORUKAN SK., DUYGULU, DUYGULU SK., ECMEL SK., ENSAR SK., EREN, EREN SK., ERKAN, ERKAN SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., FATIH, FIKRET SK., FİKRET SK., GELIN, GELİN SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GIPTA SK., GIZEM, GİZEM SK., GÖK SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLERYÜZ, GÜLERYÜZ SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜLŞAH SK., GÜLŞEN SK., GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜNEY SK., GÜNNUR SK., HAK SK., HALISHANE, HALİSHANE SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HÜLASA, HÜLASA SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., İMRAN SK., İSTASYON CD., KAÇKAR SK., KAHYA, KAHYA SK., KALYON SK., KAMACI SK., KANARYA, KANARYA SK., KARAMAN SK., KERVAN, KERVAN SK., KOVAN SK., KOZA SK., KUDRET, KUDRET SK., LIDER, LİDER SK., MECNUN, MECNUN SK., MESALE, MESIRE, MESİRE SK., MEŞALE SK., METIN, METİN SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MINARE, MIZRAK SK., MİNARE SK., MOLLA HÜSREV CD., MURAT SK., NACAR SK., NANELİ SK., NEFİS SK., NERGIS SK., NERGİS SK., NESE, NEŞE SK., NIL, NISA, NİL SK., NİSA SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., OCAK SK., ORUÇ REİS CD., ÖĞE SK., ÖREN, ÖREN SK., ÖRF SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PERIHAN, PERİHAN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., POLAT, RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RECEP SK., RÜZGARLI SK., SADRAZAM SK., SAHIN, SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELÇUK, SELÇUK SK., SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SEVAL SK., SEVENGÜL SK., SEVGİ SK., SIFA, SIFA SK., SIMSEK, SIRAT SK., SULTAN, SULTAN SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEN SK., ŞENLİK SK., ŞERİFE SK., ŞİFA SK., ŞİMŞEK SK., TALHA SK., TANSU SK., TURNALI, TURNALI SK., TÜR SK., TÜRBAN SK., ULUSU SK., UMUT, UMUT SK., USLU SK., ÜÇAYLAR SK., YAĞIZHAN SK., YERLİ SK, ZAFER SK., ZERAFET SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, YASSIBAG mahallelerinde KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TOYGAROGLU MEVKII, TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN mahallelerinde İKİZCE SK., KATILIM SK., LOJMAN SK., MAKBER SK., MENZİL SK., MUAZZAM SK., ORTAK SK., PAMUK, PAMUK SK., TÜRKOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGDATLI, YAMANLAR, YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAH ATES, AGAH ATEŞ, ÇINARLI, HACI AKIF, HACI AKİF, KULLAR TEPECIK, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGLAR IÇI, BAĞDATLI CD., D-100 KARAYOLU, GÜNDÜZ CD., HACI MAHMUT AGA, HEREKE ATATÜRK, HEREKE ATATÜRK CD., HEREKE CUMHURİYET CD., İKİZ SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KANDAK SK., KARAKOL, KARAKOL SK., KILIÇASLAN, KILIÇASLAN SK., KINAY, KINAY CD., KÖY YOLU, KÖY YOLU CD., LALEZAR SK., MEHMET BIROL, MEHMET BİROL CD., MEHTAPLI SK., MUHSIN ALATAS, MUHSİN ALATAŞ CD., ORAL PEKTAS, ORAL PEKTAŞ CD., RADAR CD., REŞAT BEY SK., SAHİL YOLU CD., SERPIL GÜL, SERPİL GÜL SK., ŞEHRİ SK., TAHİR CD., TAYYAR YILDIRIM, TAYYAR YILDIRIM CD., UFUK ÇIKMAZ SK., ULUBATLI SK., ULUPINAR SK., VEIS AGA, VEİS AĞA CD., VİLAYET SK., YAKAMOZ SK., YESILPINAR, YEŞİLPINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 03 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde 3924, 3924., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., ULUÇINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.