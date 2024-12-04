04 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:24

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:24

KOCAELİ ilinde 04 Aralık Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, ÇALYER, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKÖY mahallelerinde ALP, HASBEYLER YAYLASI SK., KARAMANOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKÖY mahallelerinde ALP SK., SELVİCİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, INEBEYLI, İNEBEYLİ, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde 3204., 3207., 3213, 3213., 3215., 3253., AHMET DİKDERE SK., AHMET TURAL SK., AKTOPRAK, AKTOPRAK SK., ALİ MEHMET AKKIR SK., ANADOLU CD, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BAHÇE SK., BAŞER SK., BEHÇET HOCA SK., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, CENGİZTOPEL SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIK SK., ÇINARLI, ÇINARLI CD., DEDE, DEDE SK., DUMLUPINAR SK., ERDOĞAN SK., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÜLERSOY SK., HACI ORHAN SK., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, ISTANBUL, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSMAİL BAYCAN SK., İSTANBUL SK., İSTİKLAL SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVALA SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR SK., KIBRIS, KIBRIS SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSE SK., KÖSEOĞLU SK., MERDIGÖZ, MEŞELİK SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., RECEP TUNCER SK., SARICALI, SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİNOP SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TOPÇU DERE SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR SK., BALÖREN SK, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, KAYA SK., KESKİN SK., KOCAMAN SK., LALE SK., MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MİRA, PORTAKALLAR SK., SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde ADALI SK., KARATEPE ATATÜRK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde AMİRAL SK., GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI, KALAYLI SK., KARATEPE, KARATEPE CD., KÖKLÜK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde 4137., 4166, 4167, ASMALI, ASMALI SK., BAGDAT CD., BAGDAT/2, BAĞDAT CD., BAL SK., BEREN SK., BÖRÜLCE, BÖRÜLCE SK., CEVİZLİ EVLERİ İÇİ YOLU, CEVİZLİ SK., ÇALIK SK., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇETİN (İZMİT) SK., ÇIFTLIK, ERDEMLI YOL, ERDEMLİ YOL, ERDEMLİ YOL SK., ESKI BAGDAT, ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., GARAJ YOLU SK., GÖL CD., GÜRAY SK., HÜRRİYET SK., ISTASYON 2, İSTASYON 2 CD., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, KAYRA, KIRKPINAR YAŞAM MERKEZİ İÇİ YO, KISA SK, KOSU SAHASI, KOŞU SAHASI SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOŞA, LEKOŞA SK., MANOLYA SK., MESELIK 1/3, MESELIK 1/4, MESELIK 1/8, MEŞELİK, MEŞELİK1, ÖNDERLER SİTESİ İÇİ YOLU, ÖZGÜRLÜK 2, PAPATYA 2 SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, PORTAKAL ÇIÇEGI-, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SEVGİ YOLU SK., SOGUKSU, TAŞKIN SK., TÜRKMEN, ÜNAL, YANIK ORTA, YASEMEN, YASEMEN SK., YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD., YUKARI SK., YUKARI 1, ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde KIRAZPINAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde DESTAN SK., GAYRET SK., HAFIZ BAYRAM SK., HÜLYA SK., İREM SK., MEVLANAM, MEVLANAM CD., MINE, MİNE SK., NADIR, NADİR SK., ORMANCI, ORMANCI SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAĞ, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde ABDIOGLU, ABDİOĞLU SK., AKBABA, AKBABA SK., AKBAL SK., AKBULUT SK., AKDENİZ SK., BALO, BALO SK., BEDİR SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAMLICA SK., ÇANAK, DOSTLUK SK., ENGİN CD., FETİH SK., FIRTINA SK., GEÇİT SK., GÜLDALI SK., HAKANBEY, HAKANBEY SK., HANEDAN, HANEDAN SK., HARMANTARLA SK., HURİYE PAK SK., IÇEN, ISFENDIYAR, İÇEN SK., İRFAN SK., İSFENDİYAR SK., KARAKIŞLA SK., KEREM SK., KOÇ SK., MEVLÜT SK., OK, OK SK., PAK SK., SARGIN SK., SIRMALI SK., SÖZER SK., UZUN SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK., YAMAÇ SK., YILDIRIMLAR SK., YÖRÜK, ZÜLÜF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL, FATIH SULTAN MEHMET, GÜL SK., GÜRUF SK., GÜVERCIN, MEHTAP, MUZ SK., NAR SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PELIKAN, PELİN CD., SÜLÜN, SÜLÜN SK., TEPE, TEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., IGDE, IHLAMUR, KİRAZ SK., PLAJ, PLAJ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde KUĞU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL SK., GÜVERCİN SK., IHLAMUR SK., İĞDE SK., MEHTAP CD., MELTEM, MELTEM SK., PELİKAN SK., YAKUP KEFELİ SK., YUNUS, YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde AKTAÇ SK., ALİBABA SK., ATILLA, AZİM SK., BAYCAN SK., BAYDUR, BERFU SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., CENGİZ ÖZDEMİR SK., CEZMİ SK., DÖNMEZ SK., GÖKÇE SK., KARAASLAN, KARAASLAN CD., KIVANÇ SK., KOÇ, KOÇYİĞİT SK., KUDRETLI, KUDRETLİ SK., MEMNUN SK., MESUT SK., MUALLIM, MUALLİM SK., MUHLİSE SK., NARİN SK., NAZAR SK., NECLA, NECLA SK., NERMİN SK., NİDA SK., NİMET SK., NİYAZ SK., NURCAN, NURCAN SK., NUROL, ÖZBEK SK., PERTEV SK., SAYGÜL SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SİNAN SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., ŞENNUR SK., YANIK SK., YEDİVEREN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS mahallelerinde ASLI, ASLI SK., BOSTANCI, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., KARANİ SK., SELALE, ŞELALE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ mahallelerinde 1530., 1530. SK., 1537. SK., 1538., 1538. SK., 1539. SK., 1542. SK., 1542/1., 1542/1. SK., 1542/2., 1542/2. SK., 1543. SK., 1544. SK., 1544/1. SK., 1545., 1545. SK., 1545/1. SK., 1549. SK., 1554/1. SK., AKŞEMSETTİN CD., ETHEM BEY CD., İSTASYON CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde AKÇALI SK., BİLGİN SK., ELEM SK., GÜLDESTE SK., METE, SONGÜL SK., TAKDİR SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde AKVILLA, AKVİLLA SK., AYAZMA SK., AZIZ, AZİZ SK., BEREKET SK., BEYAZ SK., BİRİCİK SK., DALKILIÇ, DALKILIÇ SK., HATİP SK., İHTİŞAM SK., KİBAR SK., MELEK SK., METE SK., SADE SK., SEHIT HASAN HÜSEYIN GÜNAY, ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY SK., TAKDIR, ÜNAL SK., ÜSTTEPE, ÜSTTEPE SK., VİŞNELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIROVA, YENI mahallelerinde 5107/1., 5206., 5206. SK., 5209., 5209. SK., 5210., 5210. SK., 5211., 5211. SK., 5212., 5212. SK., 5213., 5213. SK., 5214. SK., 5215., 5215. SK., 5216., 5216. SK., 5217., 5217. SK., 5218. SK., 5219. SK., FATIH, FATİH CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 10:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4211. SK., 4215., 4430. SK., 4431. SK., ERDEM, ERDEM CD., STAD CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ mahallelerinde AHU SK., AKIN, AKIN SK., AKSEMSETTIN, ALEV, ALEV SK., ALI KUSÇU, ALİ KUŞÇU CD., ARAS, ARAS SK., ARZUM, ARZUM SK., ASMA SK., AŞİYAN SK., ATLAS, ATLAS SK., AVCILAR SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYAZ, BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BAŞARAN SK., BEDIR, BELEN SK., BERAT SK., BERRİN SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BILGE, BİLGE SK., BİZİM SK., CAMI, CAN, CAN SK., CANSU, CANSU SK., CENNET SK., ÇAGRI, ÇAĞLAYAN SK., ÇAĞRI SK., ÇIÇEK, ÇILEK, ÇİĞDEM SK., ÇORUH, ÇORUH CD., DERMAN SK., DIDEM, DİDEM SK., DURU, DURU SK., EFE SK., ELA, ELA SK., ELİF SK., EYLÜL, EYLÜL SK., EYÜP SIMSEK, EYÜP ŞİMŞEK CD., FULYA SK., GENÇLİK SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÜLBAHAR, GÜLBAHAR SK., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD, GÜNDÜZALP CD., GÜNES, GÜNEŞ SK., GÜZELCE SK., HISARTEPE, HİCRET SK., HİSARTEPE SK., INCI, ISMET PASA, İSMET PAŞA CD., KALYON SK., KARACAOGLAN, KARACAOĞLAN CD., KAVAK, KAVAK SK., KERİM SK., KEVSER CD., KINALI, KINALI SK., KONAK SK., KOSOVA, KOSOVA CD., KUMRU SK., MASAL, MELEN, MELEN SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., ONUR SK., ORHANGAZİ CD., ORTANCA, ORTANCA SK., SAADET SK., SARAY, SEDİR SK., SERDAR, SERDAR SK., SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SULTAN SK., ŞANLI SK., ŞEN SK., TABYA, TABYA SK., TAYFUN, TAYFUN SK., TULUMBA, TULUMBA SK., TUNA SK., TUNCA SK., VEZIR, VEZİR SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİKENT mahallelerinde 2449. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, GAZILER, GAZİLER, GEBZE OSB2, İNÖNÜ, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 1792/1. SK., 2424., 2450. SK., 2451. SK., 2457., 2457. SK., 2463. SK., 2464., 2464. SK., 2482., 2482. SK., 558. SK., DICLE, DİCLE CD, FARABI, GAZILER, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, MUTLUKENT BULVAR, ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.