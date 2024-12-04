04 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:24

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:24

SAKARYA ilinde 04 Aralık Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, DAGDIBI mahallelerinde BAGLAR CD., BAĞLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 17:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, TEKELER, YAĞCILAR mahallelerinde 1. ARA SK., 1002 NOLU SK., 1119 NOLU SK., 1120 NOLU, 1121 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 2.ARA, 201 NOLU, 201 NOLU SK., 202 NOLU, 202 NOLU SK., 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 206 NOLU, 206 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 2140. SK., 249 NOLU SK., 258 NOLU, 261 NOLU SK., 262 NOLU, 262 NOLU SK., 263 NOLU, 263 NOLU SK., 264 NOLU, 265 NOLU SK., 266 NOLU SK., 267 NOLU SK., 274 NOLU, 274 NOLU SK., 275 NOLU, 275 NOLU SK., 276 NOLU SK., 277 NOLU, 277 NOLU SK., 278 NOLU, 288 NOLU, 291 NOLU, 301 NOLU SK., 303 NOLU SK., 306 NOLU SK., 3070 NOLU SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU, 315 NOLU SK., 316 NOLU SK., 317 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., 960 NOLU, 960 NOLU SK., 965 NOLU, 965 NOLU SK., 966 NOLU SK., 967 NOLU, 967 NOLU SK., 967 NOLU SK., 968 NOLU SK., 970 NOLU, 970 NOLU SK., 971 NOLU SK., 972 NOLU SK., 974 NOLU, 977 NOLU, 977 NOLU SK., 980 NOLU SK., 985 NOLU SK., 988 NOLU SK., ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ATIK SK., BAHRİYELİ SK., ÇAM YOLU SK., ÇEVRE YOLU CD., ÇİFTLİK CD., DAĞDİBİ YOLU, EMİRDAĞ MEZARLIĞI, ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., GIZEM, GİZEM CD., GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KALEM, KALEM SK., KARAGÖZ SK., KARASU, KARASU CD., KARASU ÇIKMAZI SK., KAVACIK, KAYNARCA CD., KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., MEYVE SK., MÜJDE SK., NESELI, NEŞELİ SK., SEFEROGLU, SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, SELVI, SELVİ SK., ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD., TOMRUK SK., YAYLA, YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ANKARA. CD., DEĞERLİ SK., SEDAT KİRTETEPE CD., TÜMEN, TÜMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM, IKIZCE OSMANIYE, İKİZCE MÜSLİM, İKİZCE OSMANİYE, KAYRANCIK mahallelerinde 406 NOLU SK., 408 NOLU SK., 408 NOLU_1, 409 NOLU SK., 410 NOLU, 410 NOLU SK., 411 NOLU SK., 412 NOLU, 412 NOLU SK., 413 NOLU SK., 414 NOLU, 414 NOLU SK., 415 NOLU SK., ACIELMALIK, ACIELMALIK CD., ACIELMALIK/1, ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA/9, AKLI SK., BESEVLER, BEŞ EVLER CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., ÇİFTLİK, DERELI, DERELİ SK., DOLUNAY SK., DR. TACETTİN CD., EKREM ALICAN/1, EZGI, EZGİ SK., FASIL SK., FERMAN, FERMAN SK., IHLAMURLAR, IHLAMURLAR SK., KAYRANCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KAYRANCIK YOLU, KAYRANCIK YOLU CD., KAYRANCIK/1, KIVRIM, KIVRIM SK., KIZILCIKLAR SK., KÜME SK., MARTI, MARTI SK., MÜEZZIN IBRAHIM/2, MÜEZZIN IBRAHIM/7, MÜEZZİN İBRAHİM SK., NAZLI SK., PARK CD., PERVANE, PERVANE SK., SEHIT YASAR, SELİN SK., SEYIR, SEYIR SK., SEYIR/1, SEYİR SK., SIRAEVLER SK., SIRMA SK., SÜLEYMAN DİŞLİ SK., ŞEHİT YAŞAR CD., TEZ SK., TOPRAK, TOPRAK SK., UFAK SK., UYAR SK., YAKUT SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KURTULUS, KURTULUŞ, ŞEKER mahallelerinde 421 NOLU, 421 NOLU SK., 422 NOLU, 422 NOLU SK., 423 NOLU SK., 424 NOLU SK., 426 NOLU SK., 427 NOLU SK., 428 NOLU SK., 429 NOLU SK., 503 NOLU, 503 NOLU SK., AYDIN SK., BÖLÜK SK., DEPO SK., GARİP SK., GÜNESLI SK., GÜNEŞLİ SK., MESUDİYE SK., OVALI SK., SEHIT CELAL HAYTA, SEREF SK., SIRIM SK., ŞEREF SK., TARLA, TARLA SK., TEL SK., TÜTEN, TÜTEN SK., YAY SK., YILDIZ, YILDIZ CD., ZEMBİL SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 196 NOLU SK., BAHÇIVAN SK., KANARA SK., KAYIN SK., SERPİL SK., TOPLU SK., YALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 192 NOLU SK., 195 NOLU, 195 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISIKLAR, IŞIKLAR, KARADERE, ÖRENTEPE, SALMANLI mahallelerinde ACILIK SK., ADAPAZARI KANDIRA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA/20, ADAPAZARI KAYNARCA/3., ATILGAN, ATILGAN SK., CAMILI, CAMILI SK., CAMILI/5, CAMİLİ SK., DEVA SK., DORUK, DORUK SK., DORUK/1, ELMALI, ELMALI SK., GÜNDÜZ, GÜNDÜZ SK., GÜNDÜZ/1, HASAT, HASAT SK., ILICA SK., IŞIKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA/3, KAYNARCA KANDIRA CD., KILIM, KİLİM SK., MISRA SK., OBA, OBA SK., ÖRENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, SALMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, SÜKÜR/1, TUTKUN SK., VOLKAN SK., YENI SAKARYA, YENI SAKARYA SK., YENİ SAKARYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUMESE, SINANOGLU mahallelerinde ACIELMA KÜME EVLER, KURUMESE KÖYÜ IÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BAYIR SK., GAZİ SK., GÖK SK., HACI, HACI SK., KURUDERE (TAŞLIK) CD., KURUDERE CD., KÜÇÜK SK., ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., TASLIK_2, TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUMEŞE, LIMANDERE mahallelerinde ERTUGRUL GAZI, MERKEZ SOK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE SK., MEKECE/13, MEKECE/25 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE, MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI İZNİK YOLU, MEKECE/21 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN mahallelerinde 1302 SK., 4007 SK., 4013 SK., 4014, 4014 SK., 4019 SK., 4025, 4500. SK., 4503 SK., 4508 SK., 4509 SK., 4510 SK., 4515 SK., 4516 SK., 4518 SK., 4519 SK., 4520 SK., 4523 SK., 4535 SK., 4536, 4536 SK., 4549, 4549 SK., 4559, 4562 SK., 4573 SK., 4594 SK., ABDULKADIR KONUKOGLU, ABDULKADİR KONUKOĞLU CD., COŞKUN, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., DR. EROL COSKUN, DR. EROL COSKUN/1, DR. EROL COŞKUN CD., İHSAN ERÇAKIR CD., KONURALP, KONURALP CD., XÇAGLAYAN- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASPINAR, BAŞPINAR, SARIDEDE mahallelerinde 1112 SK., 1113 SK., 1115 SK., 1116, 1116 SK., 1117 SK., 1118 SK., 1119 SK., 1120, 1120 SK., 1121 SK., 1122 SK., 1123, 1123 SK., 1124, 1127, 1128, 1128 SK., 1131 SK., 1132 SK., 1133, 1133 SK., 1136 SK., 1158, 1158 SK., 1158. SK., 1160, 1160. SK., 1161 SK., 1161. SK., 1162, 1162. SK., 1163. SK., 1164, 1171 SK., 1171. SK., 1172 SK., 1173 SK., 1175 SK., 1176 SK., 3004 SK., 3007. SK., 3009, 3009. SK., 3010. SK., 3013, 3013 SK., 3014, 3016. SK., 3017 SK., 3024, 3024 SK., 3089, 3095 SK., 3096, 3097 SK., 3098. SK., 3099. SK., 3101, 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3102. SK., 3147, 3150, 3158, 3161, 3504 SK., BASPINAR, BASPINAR CD., BAŞPINAR CD., EKREM GÜNAY CD., HORHOR, KARA KÖÇEK YOLU, PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., TEPECİK CD., ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASPINAR, BAŞPINAR, SARIDEDE mahallelerinde 1148 SK., 1165 SK., 1166, 1166 SK., 1167 SK., 1168, 1168 SK., 1169 SK., 1177, 1177 SK., 1178 SK., 3015, 3017. SK., 3024. SK., 3033, 3033. SK., 3035. SK., 3067. SK., 3068, 3068. SK., 3072. SK., 3091. SK., EKREM GÜNAY, ÖMER BAYRAKLI PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde 2853., 2864., 2870., ESME-, EŞME, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 1863., 1867., 1869., 1870., 3751., BAĞLARBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, ERZINCAN, ERZİNCAN SK., GERENBAGLAR, GERENBAĞLAR SK., KAYA-, YUKARI BAGLARBASI, YUKARI BAGLARBASI/4, YUKARI BAĞLARBAŞI, YUKARI BAĞLARBAŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCI, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, DERE SK., ESKİŞEHİR YOLU, HACILAR, KASLAR, ÖRENCIK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, KUZULUK, RESADIYE, REŞADİYE, TASYATAK mahallelerinde 1091 SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, RESADIYE, TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, TOPÇU SIRTI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, KUZULUK ORTAMAHALLE, KUZULUK TOPÇUSIRTI, MERKEZYENIKÖY, ŞEREFİYE, YONGALIK mahallelerinde AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, ASAGI, BOZTEPE SK., CİVEK SK., MERCAN, MERKEZ_1, SEREFIYE, SEREFIYE SK., ŞEREFİYE, TAŞBURUN SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDİBİ, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY mahallelerinde AŞAĞI, AŞAĞI SK., BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BOZTEPE, MERKEZYENIKÖY, RESADIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde REŞADİYE, REŞADİYE SK., ŞEREFİYE SK., TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TEPE_1, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇELER mahallelerinde DUTLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI mahallelerinde CIVEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YONGALIK mahallelerinde YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DURMUSLAR, GÖKÇELER mahallelerinde ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU SK., DEMİROĞLU, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., MERKEZ_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 521. SK., 525. SK., 538., 538. SK., 542 SK., 598., ATİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MEHMET AKİF ERSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3057. SK., 3060., 3060. SK., BEŞKÖPRÜ CD., D100 KARAYOLU CD., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 172. SK., 194. SK., 198. SK., 233. SK., 235. SK., ADİL SK., ASİL SK., ATALAY SK., CİHAN SK., CİHAT SK., ÜNIVERSITE, ÜNIVERSITE BINALARI 1-, ÜNİVERSİTE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3061., 3079., 3089. SK., 3161., 3161. SK., 3171., 3171. SK., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 1., 1. CD., 4026 SK., 539. SK., 541. SK., 548. SK., 554. SK., 560., 562. SK., 570., 572. SK., 582., 586. SK., 600. SK., 602. SK., 604., ESKI KAZIMPASA CD., HANIMELI SK., NEŞE SK., ORHANGAZİ, SELÇUKLU, SERHAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ARALIK, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 307. SK., 308., 308. SK., 309. SK., 310. SK., 312. SK., 314. SK., 317., 543. SK., 545. SK., 556., 556. SK., 558., 564. SK., 568. SK., ARALIK SK., ÇINAR SK., DEFNE, DEFNE SK., DİLBER SK., ELİT EVLER İÇİ YOLU, KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA CD., ORHANGAZİ SK., SAHIN, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELÇUKLU SK., SULTAN SARAYI, ŞAHİN SK., ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 546 SK., 547., 547. SK., 549. SK., 550. SK., 551. SK., 555. SK., 561., 561. SK., 562., 566. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 582. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598. SK., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANİÇİ SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, DURU SİTESİ İÇİ YOLU, ESKİ KAZIMPAŞA CD., HANIMELI, HANIMELİ SK., IŞIK SK., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, KEMER SK., NİSAN 17. SK., ORHANGAZI, ÖZER SK., SUSAM, SUSAM SK., TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, YAZLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16006, 16009, 19018, 34003, 34009, 34010, 34014, 34019, 34021, 34023, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞINEVRİN, BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DUDUKÖY/7, GÜVEN, GÜVEN SK., KOCADAG, KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, MANAV, NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, SEHIT ERCAN KARADAG, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., Uavtede Yok, YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, TOPÇU mahallelerinde 16001, 16007, 16008, 16010, 16016, 16018, 16019, 16020, 34002, 34005, 34006, 34008, 34011, 34016, 34018, 34020, AŞAĞIKARAÇALI SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., MERKEZ SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, ZIAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, CEBEK, CEBEK 1, CEBEK/13, CEBEK/17 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KALBURCU, SEYHTIMARI mahallelerinde DAVUTLAR, KALBURCU, KALBURCU KÖYÜ İÇ YOLU, SARIOGLU, SARIOGLU/2, SARIOĞLU, YAKUPKALFALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLER, KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19001, 19002, 19010, 19012, 19019, 36001, 36003, 36005, 36006, 36007, 36009, ALABASLAR, ASARLI, ASARLI SK., ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., DURAKLI KÖYÜ YOLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HACIKÖY SK., HASANBEY SK., HATİPLER 1, HAYELLER, HAYELLER SK., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KERTIL, KERTIL HACIKÖY, KERTİL, KERTİL SK., KISTAFAN, KISTAFAN SK., MURATLAR, MURATLAR SK., NEVRIN, SEMENLER, ŞEMENLER SK., UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UĞURLU mahallelerinde NEVRİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET mahallelerinde CEBEK 26, DOKUZOLUK SK., GIRGIRLAR/3, GÜRPINAR/1, HAYALLER, HAYALLER SK., HAYALLER/3, ISTIKLAL, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, UZUNALAN, UZUNALAN SK., ZIAHMET 4007, ZIAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde CEBEK SK., DOKUZOLUK, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/1, IMAMLAR, IMAMLAR/1, IMAMLAR/15, İMAMLAR SK., KABAKLAR, KABAKÖY, KABAKÖY SK., KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, MERKEZ, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN 14, UZUNALAN 17, UZUNALAN/1, UZUNALAN/13, UZUNALAN/15, UZUNALAN/19, UZUNALAN/25, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4005, ZIAHMET 4006, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAPTILER, KARAAPTİLER mahallelerinde 316. SK., 319. SK., 323. SK., 329. SK., KALELER, KALELER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1512., 1512. SK., 1514., 1514. SK., 1516., 1518. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH mahallelerinde 387 SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., AYVAZ SK., BAYRAK SK., BAYRAKTAR SK., CEVHER SK., CUMHURİYET CD., ÇIMEN, ÇIMEN SK., ÇİMEN SK., DİLEK SK., ELMAS SK., FAHRI, İL ORMAN MESİRE YERİ, KISMET, KISMET SK., MERHUM HASAN ÖZCAN SK., S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SAFAK, SARAY SK., ŞAFAK SK., UMUT SK., YADIGAR, YADİGAR SK., ZOR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde DERYA SK., FUAT SK., LEYLA, LEYLA SK., NASİP SK., POYRAZ, POYRAZ SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞAN, INÖNÜ, KEMALPASA, ORTA mahallelerinde 117/1, EGEMEN, İSMET İNÖNÜ CD., TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ SÖĞÜTL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, HACIYAKUP, ULUCAMII mahallelerinde ANKARA CD., ÇİFTLİK SK., GEVYE TARAKLI YOLU, NERGIS, PAŞALAR SK., TERMAL CD., TOKİ EVLERİ SK., TOKİ İÇİ YOLU, TOMAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY, MELENAĞZI mahallelerinde 338 SK., 505., 531. SK., 532., 545., 549., 550., 551., 552., 553. SK., 555., 557., 557. SK., 559. SK., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 569. SK., 571. SK., 575., 577., 579., 579. SK., 580., 581., 583., 583. SK., 584. SK., 585., 585. SK., 587., 588., 589., 590., 592., 593. SK., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 601., 603., 604 SK., 606., 608. SK., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 617, 618, 619, 620, 621, 622, 622 SK., 623, 624 SK., 625, 626, 627, 628, 628 SK., 629, 629 SK., 693./1, 699., 707, 707-, 708, 708 SK., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESENTEPE_1, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), KARASU ŞİLE YOLU, KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., MERKEZ SK., MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/4, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/68, MERKEZ_3, MERKEZ_96, SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU, SAHILYOLU/1, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, TATLICAK, TATLICAK SK., TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY, YALI, YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖRELE, KÖYYERI, KÖYYERİ mahallelerinde ABAY, GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/5, GÖRELE/7, KISA/1, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ/2_5, YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Aralık Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACIMERCAN, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1013 SK., 1027, 130 SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, CAMİ, ÇİÇEK SK., DAĞDİBİ SK., DEMIRYOLU CD., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., GÜLERYÜZ, HABIL, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1 SK., KADER SK., KAPI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., KUDÜS CD., MEHMET EFENDİ SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERCAN SK., ORTA, ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/5, ORTA/6, PAŞA SK., SAKARYA CD., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI KIRAZCA, YUKARI SK., YUKARI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.