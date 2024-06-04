04 Haziran İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:12

Güncelleme: 04.06.2024 - 10:12

İstanbul ilinde 04 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, BAŞARI, NECMETTİN SADAK, PELİNLİ, PEMBE AY, YAVUKLULAR sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah AYGÜL, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, EĞLENCE, KİREÇHANE, KİREÇHANE GEDİĞİ, OĞUL, YAĞHANE ÇIKMAZI, ÇELİK sk bölgelerinde 04/06/2024 10:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKYOL, ALÇAKDAM YOKUŞU, BAKRAÇ, BAŞKURT, KAZANCI YOKUŞU, MEBUSAN YOKUŞU, PÜRTELAŞ, SAĞIROĞLU, SIRASELVİLER, SOMUNCU, ŞEHİT AHMET ÇIKMAZI sk / GÜMÜŞSUYU mah AĞA ÇIRAĞI, BOL AHENK, HARİCİYE KONAĞI, KAZANCI CAMİİ, KAZANCI YOKUŞU, KUTLU, MEBUSAN YOKUŞU, MERDİVEN ÇIKMAZI, OSMANLI, SARAY ARKASI, SAĞIROĞLU, SELİME HATUN CAMİİ, TAK-I ZAFER, TAYYARECİ ETHEM, TİMSAH, UFAK, ÜLKER sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah ALÇAKDAM YOKUŞU, HARDAL, MEBUSAN YOKUŞU, TAŞ MERDİVEN, TAŞ MERDİVEN ARALIĞI sk / ÖMER AVNİ mah FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI, MECLİS-İ MEBUSAN, SARAY ARKASI, SELİME HATUN CAMİİ sk bölgelerinde 04/06/2024 00:00:00 - 04/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sk / KALEİÇİ mah BÜKLÜM, KARAMAN, KARASU , LAVANTA ÇIKMAZI, SU DEPOSU, TURGUT ÖZAL, ZİYA OTÇU, ÖDÜL, ÜÇ KONAKLAR, İSTASYON, ŞENLİK sk / İZZETTİN mah ADAGÜLÜ, ADIM, ALTINOK, BAŞARI, BUHARA, FULYA, KAMELYA, LALEZAR, NADİDE, RUKİYE, SEMERKANT, UMUT, ÖZGÜN, İSTASYON sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah BORA, KEMER BOYU YOLU, KILINCI GÖL, İSTANBUL sk bölgelerinde 04/06/2024 00:00:00 - 04/06/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ATÖLYE, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 04/06/2024 00:30:00 - 04/06/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah AKAT, ARMAĞAN, BARİKA, CENGAVER, EYÜP SULTAN, HAYRİ CELAL ATAMER, KARANFİL, MUHTAR CELİL KULAKSIZ, MUZAFFER, RAMİ KIŞLA, SÜMER, TOPÇULAR, TİKVEŞLİ, ÖNDER sk bölgelerinde 04/06/2024 00:30:00 - 04/06/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah EYÜP SULTAN, ŞEYH RAŞİT sk / TOPÇULAR mah AKAT, AKSU, BARİKA, CENGAVER, EYÜP SULTAN, GÜNDEŞ, GÜNSAYAR, GÜRBÜZLER, MUHTAR CELİL KULAKSIZ, SÜMER, YONCA, ÇAYIR, ÇİMEN, ŞEYH RAŞİT sk bölgelerinde 04/06/2024 00:30:00 - 04/06/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DOLUNAY, 1.ŞAHİN, 4.LEYLAK, SEVİMLİ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ÇALI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 832/1., 833., 834., 835., 835/1., 836., 836/1., 836/2., 837/1., 869., 869/1., 869/2., 869/3., 869/4., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 876/1., 876/2., 878., 879., 879/1., 879/2., 880., 881., 882., 883., 884., 884/1., 884/2., 885., 900/1., AKŞEMSETTİN, CAHİT ZARİFOĞLU, HIZIREFENDİ, SEFA, TURGUT REİS, İBRAHİM HAYIRLIOĞLU, İMAM HATİP LİSESİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1261., 1262., 1262/1., 1262/2., 1263., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., 1335., 1336., 1338., 1338/1., 1339., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ, LÜTFİ AYKAÇ, OKUL, İSTİKLAL sk / CEBECİ mah 1426., GAZİ CEBECİ sk / ESENTEPE mah 2904., 2905., 2906., 2907., 2908., 2909., 2910., 2911., 2912. sk / GAZİ mah 1347., 1347/1., 1348., 1349., 1350., 1351., 1351/1., 1352., 1353., 1365., 1366., 1366/1., 1367., 1368., 1368/1., 1368/2., 1369., 1371., 1372., 1373., 1374., 1374/1., 1375., 1375/1., 1375/2., 1375/3., 1375/4., 1376., 1377., 1377/1., 1378., 1414., 1422., 1423., 1423/2., 1424., 1426., 1426/1., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1449., 1450., 1451., 1452., 1453., 1454., 1455., 1500., GAZİ CEBECİ, MİLLET, İSMETPAŞA, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk / YUNUS EMRE mah 1328/2., 1622. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1264/1 bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah BOSTAN HAMAMI, BOSTAN HAMAMI ARALIĞI, TÜRBE, ÜSKÜPLÜ sk bölgelerinde 04/06/2024 00:00:00 - 04/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HASEKİ SULTAN mah EDALI, FEDAKAR, HATİP NACİ, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, TEVFİK FİKRET, TURGUT ÖZAL MİLLET, ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY sk / SEYYİD ÖMER mah KIZILELMA, TÜRKÇÜ, ZİYA GÖKALP, ŞAİR MEHMET EMİN sk / ŞEHREMİNİ mah AHMET VEFİKPAŞA, BESTEKÂR RAHMİBEY, KIZILELMA, TURGUT ÖZAL MİLLET, VELET ÇELEBİ, ZİYA GÖKALP, ŞAİR MEHMET EMİN sk bölgelerinde 04/06/2024 00:00:00 - 04/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, ÖZTAN sk / KARAGÜMRÜK mah ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ ÇIKMAZI, ÖZTAN sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1058., 1072., 1073/1., 1076., 1077., GENERAL ALDOĞAN sk / KARADENİZ mah 1155., 1157., 1158., 1162., 1167., 1167/1., 1167/2., 1168., CEBECİ, GENERAL ALDOĞAN, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 04/06/2024 10:00:00 - 04/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASİL, SERHAT sk bölgelerinde 04/06/2024 00:05:00 - 04/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ÇALI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 832/1., 833., 834., 835., 835/1., 836., 836/1., 836/2., 837/1., 869., 869/1., 869/2., 869/3., 869/4., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 876/1., 876/2., 878., 879., 879/1., 879/2., 880., 881., 882., 883., 884., 884/1., 884/2., 885., 900/1., AKŞEMSETTİN, CAHİT ZARİFOĞLU, HIZIREFENDİ, SEFA, TURGUT REİS, İBRAHİM HAYIRLIOĞLU, İMAM HATİP LİSESİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1261., 1262., 1262/1., 1262/2., 1263., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., 1335., 1336., 1338., 1338/1., 1339., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ, LÜTFİ AYKAÇ, OKUL, İSTİKLAL sk / CEBECİ mah 1426., GAZİ CEBECİ sk / ESENTEPE mah 2904., 2905., 2906., 2907., 2908., 2909., 2910., 2911., 2912. sk / GAZİ mah 1347., 1347/1., 1348., 1349., 1350., 1351., 1351/1., 1352., 1353., 1365., 1366., 1366/1., 1367., 1368., 1368/1., 1368/2., 1369., 1371., 1372., 1373., 1374., 1374/1., 1375., 1375/1., 1375/2., 1375/3., 1375/4., 1376., 1377., 1377/1., 1378., 1414., 1422., 1423., 1423/2., 1424., 1426., 1426/1., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1449., 1450., 1451., 1452., 1453., 1454., 1455., 1500., GAZİ CEBECİ, MİLLET, İSMETPAŞA, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk / YUNUS EMRE mah 1328/2., 1622. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1264/1 bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah CANKUR, SARIOĞLU, TATAR, TAŞLIBURUN, TÜRKMEN, UÇAN sk bölgelerinde 04/06/2024 00:00:00 - 04/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah DEMİR ÇELİK, DEMİREFE, TATAR, TÜRKMEN sk bölgelerinde 04/06/2024 00:00:00 - 04/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah BEYAZ GÜL, DOĞAN, DOĞANEVLER, GÜRSEL, GİRNELİ, KIBRIS, MAREŞAL, MAVİ LALE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / FENER mah YAVUZLAR sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI, TRABLUSGARP sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 04/06/2024 13:00:00 - 04/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6005., ORTAKÖY sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk / SEYMEN mah KEŞAN sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, GARİPLER, KARAÇAM, LAİKLİK, OKUTMAN, PAMUKLAR, VATANPERVER, YARYOL, ÇEMBERLİTAŞ sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, HALİDE EDİP ADIVAR, IŞIKLI, KATMERLİ GÜL, KESTANELİK, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SEKİBAĞ, ÇİTLENBİK sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, DARÜLACEZE, GEÇİT, HANIMEFENDİ, KOCAMANSUR, PERİHAN, REHA YURDAKUL, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 04/06/2024 15:00:00 - 04/06/2024 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah KAYISI sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1. BAHAR ÇIKMAZI, 5.LALE, MİMARLAR, TAHSİN TEKOĞLU sk bölgelerinde 04/06/2024 00:00:00 - 04/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah TAHSİN TEKOĞLU sk bölgelerinde 04/06/2024 00:00:00 - 04/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah TAHSİN TEKOĞLU sk bölgelerinde 04/06/2024 00:00:00 - 04/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 830. YANYOL sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah EĞİTİM sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GAYRETLİ, GÜLSEREN ALTUNER, MANOLYA, MESUT, NADİDE, PALMİYE, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, İSKECE, ŞAİR NEDİM sk / ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DAMAT, MİCAN, YÜKSEL, ÇAMLIK, ŞULE sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2446., 2447., 2448. sk bölgelerinde 03/06/2024 20:00:00 - 04/06/2024 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 42., 48., 49. sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2281., 2282., 2285., 2286., 2289., 2292., 2293., 2303., 2304. sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2443., 2444., 2445., 2446., 2457. sk bölgelerinde 04/06/2024 20:00:00 - 05/06/2024 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALTIPARMAK, EDİRNE, PAPAĞAN, ÇAĞATAY 1, ÖZER, ŞENDOĞAN sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, DAĞLAR, GÜLNİHAL, HÜRRİYET, KADIOĞLU, KULOĞLU, MEŞE, NERGİZ, RÜYA, SEDEF, YAKUT 1 sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HEREKE, HÜRRİYET, SEDEF sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BABAOCAĞI, CUMHURİYET, DAMLA, GÖKDAĞI, KUMRULU, KURULTAY, TÜRKBEYİ, TÜRKİSTAN, YEŞİL, İPEK 1 sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah FERAH, KURŞUNLU, SAMSUN, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ESKİ LONDRA ASFALTI, FERAH, KURŞUNLU, SAMSUN, ÖZCAN sk bölgelerinde 04/06/2024 12:00:00 - 04/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 154., 155., 156., 157., 158., 160., 161., 174., AZİZİYE, MERCAN, PASİNLER sk bölgelerinde 04/06/2024 00:30:00 - 04/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 145., 146., 150., 151., 152., 153., 158., 159., 160., 161., 171., 173., PASİNLER, SEYİT ONBAŞI, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 04/06/2024 00:30:00 - 04/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 400., 419., 420., 425. sk bölgelerinde 04/06/2024 09:30:00 - 04/06/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 935., ÇAĞLAYAN, ŞAHİNBEY sk bölgelerinde 04/06/2024 11:00:00 - 04/06/2024 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1134., 1137., ŞAHİNBEY sk bölgelerinde 04/06/2024 13:30:00 - 04/06/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, ÇAVUŞLU, İNAYET sk / ATATÜRK mah BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, NİHAN, OKUMUŞ, RAHLE, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ÖMÜR, İLBEY, İSKEFİYE, ŞÖHRET, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBUBEKİR, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ABDÜLKADİR GEYLANİ, AKTAN, ALTINYAYLA, AYBARS, BAKİNAZ, BENDE, BİLGİNUR, ERDENER, GAYRET, GÖKSEL, HÜMA, KIZILCA, MELEK, MEMLEKET, REFAH, TÜRKSOY, ZEYCAN, İTİBAR sk / YUNUS EMRE mah ALACA MESCİT, ALTÜRK, AYŞİN, BAKANAY, BEZİROĞLU, BÜLENT, BİROL, GÜRSES, HÜMA, KUBBE, MELİH, NAZDAR, NECİP, NECİP FAZIL, NURGÜN, NİZAM, SAYDAM, SOYDAŞ, SİMYA, TALİMHANE, YAVUZAY, YEŞİLKIR, YÜCEDAĞ, ÖZSOY, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 04/06/2024 11:00:00 - 04/06/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735., ALPAY, FUNDA, SATİN, TOMURCUK, YİĞİTALP, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah 19 MAYIS, 23 NİSAN, 2842., 30 AĞUSTOS, CENNETKUŞU, ESTERGON, FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, HÜRMET, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, TUĞÇE, TÜRKBÜKÜ, ZİYARET, ÇAMLIBEL, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah VOLKAN sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERGUN, EVRİM, KAYIŞDAĞI, KONAK, OSMANLI, TOPÇU sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAVADAR, SOKULLU sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BESTE, KOCATEPE, LOKUM, SULTAN FATİH sk / KAVAKLI mah AKŞEMSETTİN, ARŞIN, AY, BATI TRAKYA, BEREKET, BURGAZ, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMLUPINAR, EFE, ELMAS, ELVAN, EMANET, EMİN, ENES, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, KAHRAMAN, KALYONCU, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KOCATEPE, MARMARA, MELTEM, MELİK, OVALI, SAMET, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, TURGUT ÖZAL, UĞUR MUMCU, YAŞAR DOĞU, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRETMEN, İDİL, İNAN, İNKILAP sk / SAHİL mah İMAR sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah EMRE, ESENTEPE, HANDE, OSMANLI, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMLITEPE, ÖZDEN sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 04/06/2024 11:00:00 - 04/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah DİNÇ, G-19, G-20, GALATA sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 247., 248., 249., TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah ÇAYIR sk / ŞEHİTLER mah 2603., 2615., 307., CUMHURİYET, OKUL sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah ADİLE NAŞİT sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3102., 3137. sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1052., 1055., 1069. sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -UĞUR MUMCU mah sk bölgelerinde 04/06/2024 00:05:00 - 04/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ÇALI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 832/1., 833., 834., 835., 835/1., 836., 836/1., 836/2., 837/1., 869., 869/1., 869/2., 869/3., 869/4., 870., 871., 872., 873., 874., 875., 876., 876/1., 876/2., 878., 879., 879/1., 879/2., 880., 881., 882., 883., 884., 884/1., 884/2., 885., 900/1., AKŞEMSETTİN, CAHİT ZARİFOĞLU, HIZIREFENDİ, SEFA, TURGUT REİS, İBRAHİM HAYIRLIOĞLU, İMAM HATİP LİSESİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1261., 1262., 1262/1., 1262/2., 1263., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., 1335., 1336., 1338., 1338/1., 1339., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ, LÜTFİ AYKAÇ, OKUL, İSTİKLAL sk / CEBECİ mah 1426., GAZİ CEBECİ sk / ESENTEPE mah 2904., 2905., 2906., 2907., 2908., 2909., 2910., 2911., 2912. sk / GAZİ mah 1347., 1347/1., 1348., 1349., 1350., 1351., 1351/1., 1352., 1353., 1365., 1366., 1366/1., 1367., 1368., 1368/1., 1368/2., 1369., 1371., 1372., 1373., 1374., 1374/1., 1375., 1375/1., 1375/2., 1375/3., 1375/4., 1376., 1377., 1377/1., 1378., 1414., 1422., 1423., 1423/2., 1424., 1426., 1426/1., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1449., 1450., 1451., 1452., 1453., 1454., 1455., 1500., GAZİ CEBECİ, MİLLET, İSMETPAŞA, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk / YUNUS EMRE mah 1328/2., 1622. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1264/1 bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2580., 2592., 2594., 2595., 2596., 2602., 2611. sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2493., 2494., 2495., 2499., 2500., ATATÜRK, U sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 04/06/2024 09:00:00 - 04/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.