04 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:31

Güncelleme: 04.03.2025 - 09:31

MANİSA ilinde 04 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-04 2025-03-04 09:00:00.275-2025-03-04 15:00:30.786 saatleri arasında Karaoğlanlı; Tınaztepe 2. Çk., Tınaztepe Çk., Yavan Sk., YENİYOL, Yeşilpınar Manisa Sk., Zafer Sk., Çelebi Sk., Çerkez Sk., Çimendere Sk., Çimentepe Manisa Sk., Özyurt Cd., , YENİYOL, İsimsiz3, Manisa, YEŞİLPINAR, MANİSA, OVA YOLU, sünbül, Sancaklıbozköy, ANAFARTALAR CD, Anafartalar 4. Çk., TINAZ, kiraz_3, YEŞİLPINAR, DERE, YEŞİLPINAR, Kurtuluş, Kurtuluş, MANİSA, KÖRKUYU, ÖZYURT, ÇIRPAZ, ARAS, ARAS, GÜZELPINAR, YENİYOL, DEDE ÇIKMAZI, Karaoğlanlı, PAZAR, aydın çıkmazı, OKUL, ARAS, ARAS, Taksim, ARAS, ARAS, BİTİM, ARAS, ARAS, ARAS, ARAS, bozköy cd, taksim sokak, İsimsiz101, bozköy cad, TAKSİM, orkide, YENİYOL, nergiz, tepeköy, NERGİZ, NERGİZ, NERGİZ, nergiz, KARANFİL, ZAMBAK, LALE, tepeköy, dere, Leylak Sokak, LEYLAK, YENİYOL, sünbül, Aktaş Çk., Anafartalar 1. Çk., Anafartalar 3. Çk., Anafartalar 4. Çk., Anafartalar Cd., Aydın Sk., Aydın Çk., Birlik Sk., Bozköy Cd., Bıtım Sk., Dere Sk., Dibek Sk., GARAJÜSTÜ, Furun Sk., Furun Çk., Garajüstü Sk., Güzelpınar Sk., Hükümet Sk., Aktoprak sokak, Kasaba Cd., Kiraz Sk., Kocatepe Sk., Kurtuluş 1. Çk., Kurtuluş 2. Çk., Kurtuluş Sk., Köy Kuyu Sk., Manisa Sk., Menekşe Sk., Merdivenli Sk., Mithatpaşa 1. Çk., Mustafa Kemal 1. Çk., Mustafa Kemal 2. Çk., 1. DEDE PINAR, Okul Sk., Orta Sk., Pazar Sk., Sakarya Sk., Selimdere Sk., Taksim Sk., TINAZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-04 2025-03-04 09:00:00.275-2025-03-04 15:00:30.786 saatleri arasında Sancaklıbozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-04 2025-03-04 09:00:34.936-2025-03-04 15:00:47.148 saatleri arasında Yardere; , İsimsiz8, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-04 2025-03-04 09:00:34.936-2025-03-04 15:00:47.148 saatleri arasında Akçaalan; , İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.