04 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:21

Güncelleme: 04.04.2024 - 11:21

KOCAELİ ilinde 04 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, PANAYIR, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLKENT, YEŞİLYURT mahallelerinde ABİDİN SK., ABİŞ SK., AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AKÇAY SK., ALI AGA, ANAYURT SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUTLU SK., ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ASIL, ASİL SK., ATES ÇIÇEGI, ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATILLA, ATİLLA SK., AYAZ, AYAZ SK., AYBATIMI, AYBATIMI SK., BAKİ SK., BASAK, BASARI, BAŞAK SK., BAŞARI SK., BAYRAM ALİ SK., BEGÜM SK., BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., BELEK, BELEK SK., BEYOGLU, BEYOGLU CD., BEYOĞLU CD., BEYZADE SK., BIRAND, BİRAND SK., BUGRA, BURÇİN SK., CANLAR, CANLAR SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CESUR SK., CEVİZLİK CD., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇINAR CD., DİNÇTÜRK SK., DRAMA, DRAMA CD., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK CD., DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, EFE ALI, EKBER SK., EMEL SK., ENES, ENES SK., ERMAN SK., ESLEM SK., EYMEN SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FISTIK SK., GARİP SK., GÖKHAN SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAKI SK., HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HÜNDÜR SK., HÜRMETLİ SK., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., ILICA, ISKETE, İHSAN PEKER SK., İNAN SK., İSKETE SK., KADIRGA YOLU SK, KANIK SK., KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAHASANLI SK., KAYMAK SK., KEMER SK., KERIM, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVL, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., KOLEJ, KOLEJ CD., KOMUTAN SK., KOZLUCA SK., KUTAY, MANDIRA, MANDIRA SK., MEVLANA CD., MİLLİ EGEMENLİK CD., NARLIK SK., NECATİ GENÇOĞLU CD., NECIP, NECİP SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NEZİH SK., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, PALA SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PELIN, RECEP ÇAVUS, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SARP SK., SEHIT BAYRAM MEVKII, SELANIK, SELANİK SK., SERRA, SESSIZ, SESSİZ SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SONGÜL SK., SÜSEN ÇİÇEĞİ SK., ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, ŞİFA SK., TANTAOĞLU CD., TEPECIK, TEPECİK CD., TERMAL SK., TOMURCUK SK., TURNALAR SK., TUTUCU, UÇAR SK., UGUR MENGENECI, UĞUR MENGENECİ SK., VILAYET, VİLAYET CD., VİŞNE SK., YALDIZ SK., YENİBAHAR SK., YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, ZARIF, ZEMBİL SK., ZEYNO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, ABDÜLKADIR GEYLANI, ABDÜLKADİR GEYLANİ SK., AÇELYA, ADIYAMAN SK., AGUSTOS, AĞUSTOS SK., AK SK., AKAR, AKAR SK., AKGÜN SK., ALİ PAŞA SK., ARDA, BAHÇIVAN SK., BASRA SK., BAŞTÜRK SK., BELEDİYE SK., BELGİN SK., BEZIROGLU, BEZİROĞLU SK., BUKET SK., CAM SK., CANDAŞ SK., CEM SK., CÖMERT SK., ÇAYIRLAR, ÇAYIRLAR SK., ÇELİKİZ SK., ÇEMBER SK., ÇIFT, ÇİFT SK., D-130 KARAYOLU CD., DAĞISTAN SK., DEFNE SK., DEMIR, DEMİR SK., DOSTLUK SK., ECEGÜL SK., EMRAH SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., ERDEM, ERDEM SK., ERKUL SK., EROL SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., GAZİ SK., GÜLPINAR, GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HANEDAN, HANEDAN SK., HASAN GÜLAY SK., HAZIN, HAZIN SK., HAZİN SK., HICRAN, HICRI, HİCRİ SK., HİMMET SK., HÜDAYİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., İMSAK SK., KADİR SK., KARA, KARA SK., KARADENIZLILER SK., KARADENİZLİLER SK., KARADUT, KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KARAPINAR SK., KARDELEN SK., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KORE SK., KURNAZLAR SK., LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MANOLYA SK., MEHMET AKİF CD., MELEK NUR, MENEKŞE SK., MERA, MERA SK., MERT INAN, MERTİNAN, MEVLEVİ SK., NANE, NAZLI, NAZLI SK., NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., OSMANGAZI, OSMANGAZİ SK., ÖMER SK., ÖVÜNÇ, ÖYKÜ, ÖZKARAASLAN SK., ÖZNUR, ÖZNUR SK., PEHLİVAN SK., PELİT SK., PERÇEM SK., PERVİN SK., SAADET, sarıkasım yolu, SEBNEM, SEMA, SEMA SK., SENYURT, SEVDA SK., SILA, SILA SK., ŞAHİNER SK., ŞEFKAT SK., ŞENYURT SK., TATLI SK., TUĞBA SK., TÜRKLER SK., YAĞIZ SK., YANKI SK., YILDIRAY, YURTSEVER, YUVACIK 17 AGUSTOS, YUVACIK 17 AĞUSTOS, YÜKSEKOKUL CD., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BOSNA HERSEK SK., ÇAY SK., HORON, KAĞAN SK., KOCA, KOCA SK., KORGAN SK., LALEZAR SK., ORDULULAR, ORDULULAR SK., UZUN SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER SK., ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, ESME, EŞME, KAZAKBURUN, UZUNTARLA mahallelerinde 230. SK., 305., 309., 309. SK., 317. SK., 320. SK., 410. SK., 411. SK., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI SK., ALAYLI SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU SK., BAĞLARBAŞI YOLU SK., BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY, DETAY SK., DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI SK., EREL SK., ESME DERE YOLU, EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN, GÖNEN SK., GÜLCE, GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MADEN YOLU SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, ÖZBEK SK., RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHIL, SAHİL SK., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., UHUT, UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AŞIK SK., ÇALIKUSU, GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLVEREN SK., HÜNER SK., LAÇİN SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., PİYADE SK., SAKIN, SAKİN SK., TAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASAR, ÇELENKOGLU, ÇUHANE, DOĞAL SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., GEDİZ SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KARLI SK., KUBİLAY SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALABAN SK., BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DİNÇ SK., FERAH, FERAH SK., GÜRÜN, GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., NADİR SK., SELİMİYE CD., SUBAŞI SK., ŞAŞMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, İSTASYON mahallelerinde ABANOZ SK., ADİL CD., ANAMUR SK., ARAS SK., ARDA SK., BALKOVANI SK., BILDIR SK., CEYDANUR SK, ÇAVUŞOĞLU SK., DÖNEMEÇ, DÖNEMEÇ SK., DÜZEN, DÜZEN SK., EMSAL, EMSAL SK., ENSAR SK., GÖKAY SK., GÜMÜŞHAN SK., HASEKİ SK., HAYRAT SK., HUZUR, HÜSNÜ EFE CD., İHLASLI SK., İMRENLİ SK., KALBUR SK., KEFALET SK., KINALITAS, KINALITAŞ CD., KIZILAY, KIZILAY CD., KULOĞLU SK., KURŞUN SK., METANET SK., ÖZATA SK., RIHTIM SK., SAPANCA YOLU, SEFAYOLU, SEFAYOLU SK., SEHIT ÖMER HALISDEMIR, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK, ŞEHİT ZAFER DİNMEZ SK., TUNÇ SK., ULUKISLA, ULUKIŞLA SK., VATAN, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 07:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, HACI HALİM, İSTASYON, KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde AKARCA, AKÇAKOCA SK., AKDAĞ CD., AKTOP SK., ALÇIPAN SK., ALPER SK., ATAR SK., ATATÜRK, BİLİMKUR SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM Y, BUSEM SK., ÇAĞLA SK., ÇUHANE CD., ÇUHANE. CD., DİCLE CD., ECEM, ECEM SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS, ELMAS SK., ESTERGON CD., EZGİ SK., FABRİKA SK., GÖLCE, HELAL SK., KAMER SK., KANDIL, KANDİL SK., KARAYAZI SK., KÖSK, KÖŞK SK., KUMLUK SK., MERCAN SK., NARENCİYE SK., NEHİR SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SENTEPE, ŞENTEPE SK., TAŞOVA SK., YELKEN SK., YENİ DEMİRYOLU CD, YILMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde BAĞDAT CD., BASKALE, BAŞKALE SK., BUSE SK., DELIORMAN, DELİORMAN SK., DEMİRKIRAN SK., EBRULİ SK., GÜNDEŞ SK., HİCRET SK., HİSARCIK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KELEŞ SK., KIRLALESİ SK., NIZAM-I CEDIT, NİZAM-I CEDİT CD., SADE, SADE SK., SERÇECIK SK., SERÇECİK SK., SÖZLÜ SK., SUADIYE, SUADİYE CD, SUADİYE CD., SÜKUNET, SÜKUNET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUĞRUL GAZİ, UZUNBEY mahallelerinde ALİ FUAT CEBESOY CD., ATILIM CD., CUMHURİYET. CD., ÜLKEM SK., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDİLER, KARADIVAN, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD., BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLİ, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ, PINARLI mahallelerinde ACILIK, ACILIK SK., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, ASYA, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BERBEROĞLU SK., CAMİ SK., CEVHER SK., CUMHURİYET CD., ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., ÇİĞDEM SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., EMANET SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARSI, KILIÇ SK., KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SEVGI, SEVGİ SK., YAGCI, YAĞCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALCI mahallelerinde BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI SEFERLER MEVKII, BALCI SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MALAKLAR MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SIDDIKLAR MEVKII, SIDDIKLAR MEVKİİ, SIDDIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABAKÖY mahallelerinde BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, SARISU, SARISU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1116. SK., 1122. SK., 1124., 1127., 1129., 1140., 1145. SK., 1146. SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ALBAYRAK SK., AŞIK VEYSEL CD., AYDIN, BURAK SK., DOSTLUK CD, FIRAT CD., ILICA CD., KAMİL İKİZ CD., KUVAYİ MİLLİYE CD., MAHMUTOĞLU CD., NURSEDA SK., ŞEHİT ZAFER SK., TOSUNLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ mahallelerinde ALI ÖZDEMIR, DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK, GÜMÜŞ CD., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENİ mahallelerinde 50. SK., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUŞ SK., BURAK, GELİBOLU CD., GİRNE CD., GÜZEL, GÜZEL SK., KARINCADERE CD., MURAT PİR SK., NURSEDA, RESUL SK., SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SERHAT SK., SEYİT GAZİ CD., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AYAZMA CD., BASÖGRETMEN, ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., KANUNI, LİMAN SK., MELDA SK., ORHANBEY CD., OSMANBEY SK., PELİN SK., RAHIM, SAĞLAM SK., SUNA SK., YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ mahallelerinde DOSTLUK CD., MEHMET ÇAVUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AYAZMA, BORA SK., CENGİZ TOPEL SK., EMİR SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., HAYDARPAŞA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI SK., KANUNİ CD., KESTANE SK., LEYLEK SK., MEDENİYET CD., OSMANBEY, OSMANLI CD., SARDUNYA SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SOMUNCU SK., TUĞRA SK., VALİDE SK., YENIÇERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Nisan Perşembe 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1035 SK., 1036 SK., 1119., 1123., 1123. SK., 1126. SK., 1145., 1146., KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREĞLİ, ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1006. SK., 1007. SK., 1009. SK., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1017. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023. SK., 1034. SK., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1044. SK., 1046. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1055. SK., 1061. SK., 1084. SK., 1094. SK., 1098. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOĞLU SK., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., HİLAL CD., KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KISIK KAYA CD., NEJAT TÜMER SK., RAUF ORBAY CD., SAHİL YOLU SK, TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde GÜNAYDIN SK., ILKE, ILKE SK., İLKE SK., MİNİ SK., NILAY, NİLAY SK., ŞEBNEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde ŞEHİT ALİ İHSAN ÇAKMAK SK., ŞEHİT ERGÜN KÖNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde BOĞAZİÇİ SK., ÇALIKUŞU SK., SAĞLIK SK., SAMİ SK., SARAYÖNÜ SK., SEHIT ALI IHSAN ÇAKMAK, SEHIT ERGÜN KÖNCÜ, SEYMEN, SEYMEN CD., ŞEVVAL SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR, YENİDOĞAN mahallelerinde ASLANAĞZI SK., AYDINLAR SK., GECE SEFASI SK., HASTANE YOLU SK., İSTANBUL KARAYOLU YANYOLU SK, MEHMET ALİ KAĞITÇI SK., ONURALP SK., YENİDOĞAN KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 04 Nisan Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, DEREKÖY, HAYRİYE, İNEBEYLİ, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, OLUKLU, YALAKDERE mahallelerinde 10. SK., 208. CD., 21. SK., 231. CD, 231. CD., 27. SK., 2905., 2923., 2925., 2926., 2938., 2947., 2953., 3101., 4 TEMMUZ SK., 54. SK., 57. SK., 58. SK., 60. SK., 61. SK., 62. SK., 63. SK., 65. SK., 67. SK., 73. SK., 77. SK., 8. SK., 83. SK., 86. SK., 9., 9. SK., 91. SK., 93. SK., 95. SK., 98., 99., 99. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., ALTINOLUK SK., AMİRAL CD., ATALAY SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAHADIR SK., BAMBU SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BAYRAM ŞİT CD., BEKİR ÇOBAN SK., BEŞEVLER CD., BILGE, CELAL ATİK CD., ÇANAKKALE CD., ÇATAL SK., DARIYER, DEDE BAYIR SK., DEMOKRASİ CD., DERE YOL SK., EMEK SK., EREN SK., ESKİ MEZARLIK SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GENÇLİK SK., GÖLCÜKLER, HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMZA YERLİKAYA SK., HASAN GEMİCİ SK., HASAN GÜNGÖR SK., HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, HÜSEYİN ÖZKAN SK., ILAYDA DEMIR, İBNİ SİNA CD., İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., İZCİ SK., KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARSI BAGLAN, KARŞI BAĞLAN SK., KARTAL, KARTAL SK., KAVAK SK., KISIKYOL, KONUT SK., KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., LİMON SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET OKTAV SK., MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, MİTHAT BAYRAK SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MÜZAHİR SİLLE SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NASUH AKAR SK., NURİ BOYTORUN CD., OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, PAZAR SK., RÜYA SK., SEYRAN SK., SULTAN BAYBARS, ŞEHİTLER CD., TOY SK., ÜNAL SK., VEHBİ EMRE SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, YÜKSEL SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 04 Nisan Perşembe 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, FATİH, GÜNEY, HACI OSMAN, YAVUZ SULTAN mahallelerinde AKSU SK., ALADAĞ SK., ARIKAN SK., ARPACI SK., ASLI SK., ATMACA, ATMACA SK., AVCI SK., AZİZ SK., BENNA, BENNA SK., BEŞİKÇİ SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BODUR SK., CEVİZ SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAKMAKLI SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, ÇERKEZ SK., ÇİM SK., DENIZ, DENİZ SK., DERYA, DERYA CD., DUYGULU SK., DÜZ SK., ENGIN, ERIS, ERİŞ SK., EVRENSEL, EVRENSEL SK., FETIH, FETİH CD., GARP SK., GENÇOĞLU SK., GİZEM SK., GÜLDEN SK., GÜR SK., HACI MUHARREM SK., HAFIZ SK., HÜRRİYET BULVAR, ILGIN SK., İ.OZAN SK., KANAL SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK SK., KENT CD., KİRAZ CD., MIHÇI SK., NENE HATUN, NENE HATUN CD., NEYZEN SK., ÖMERAĞA SK., POLIS, POLİS SK., RIHTIM, SAHİL CD, SAHİL CD., SEFA CD., SEFER SK., SEHER SK., SERÇE SK., SOLMAZ, SOLMAZ SK., TARLA SK., TAYFUN CD., TAYFUR SK., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD., VARAN SK., YEŞİLÇINAR SK., YILDIZ, YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, GÜNEY mahallelerinde BAHADIR, ÇAKMAKLI, DAMLA SK., HAMİT KAPTAN SK., IHLAMURLU SK., NADAS, NADAS SK., RIZA DOĞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde ACUN, ACUN SK., ADA, AHMET RASIM, AHMET RASİM CD., AJDA SK., AKTAN SK., ALTAY, ALTIN SK., ASUDE, ASUDE SK., AŞKIN SK., AYCAN SK., AYÇA SK., AYTAÇ SK., AZMİ SK., BALKANLAR SK., BAYAR SK., BEGONYA SK., BENNU, CANGÜL SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇAKIR SK., DENIZALP, DENİZALP SK., DERSU, DRAMA SK., EDEBALI SK., EMEL, ERÇELİK SK., EVINÇ, EVİNÇ SK., FARUK YALÇIN, FARUK YALÇIN CD., FIKIR, FİKİR SK., FUAT SK., GAZI, GAZİ CD., GÖKBEN, GÜLEN SK., GÜLTÜRK, GÜLTÜRK SK., GÜR, GÜRHAN SK., HANDAN, HANDAN SK., HANECİOĞLU SK., HAYRAN SK., HİCRAN SK., HOŞSOHBET SK., İLBEYİ SK., KADIM, KARAKAS, KARAKAŞ SK., KAYRAN SK., KOCATEPE SK., LATİFE SK., LEVNI, LEVNİ SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., MUHAKKAK, MÜJDAT SK., NAZLIGÜL SK., NURTEN, NURTEN SK., OVA, OVA SK., OYA, OYA SK., ÖVER, ÖVER SK., ÖZDEMİR SK., ÖZDİNÇER SK., ÖZTEKIN, ÖZTEKİN SK., SAMİMİ SK., SEVER, SEVER SK., SEVİNÇLİ SK., SEYMEN SK., SIRMA SK., ŞENGÜL SK., TANYELİ SK., TERIM, TERİM SK., TOPRAKKALE SK., TURGAY, TURGAY SK., VİŞNEZADE SK., VURAL, VURAL SK., YAVUZ SELIM, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD., YURTYAPAN SK., ZERRIN, ZERRİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.