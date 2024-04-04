04 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:21

Güncelleme: 04.04.2024 - 11:21

SAKARYA ilinde 04 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ SK., BAYRAK 1, ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ENGİN SK., ERSİN CD., ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FIRIN SK., FIRIN Y.SELIM, FLORA EVLERİ İÇİ YOLU, GAZI 1, GAZİ, GEDIKOGLU, GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDI, HOCA EFENDİ CD., HÜRRİYET SK., IZMIT 1, İZMİT CD., KALE SK., KANARYA 1, KAVLANLIK, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/2, LEKOSA/3, LEKOŞA, LEKOŞA SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK SK., MEŞELİK1, MİMOZA EVLERİ İÇİ YOLU, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLIVAN, PEHLİVAN, PINAR SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY mahallelerinde PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR mahallelerinde 704 NOLU SK., 705 NOLU SK., 706 NOLU SK., 707 NOLU SK., MANOLYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Nisan Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, GÖKTEPE mahallelerinde 201 NOLU, 201 NOLU SK., 202 NOLU SK., 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 206 NOLU, 206 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 2140. SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU, 315 NOLU SK., 316 NOLU SK., ADAPAZARI KAYNARCA, ÇİFTLİK CD., ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., GIZEM, GİZEM CD., SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADERE mahallelerinde ADAPAZARI KANDIRA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ELMALI SK., KAYNARCA KANDIRA CD., SEZGIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AKIM, ASYA SK., AY SK., DURMAZ, FERHAT SK., KASIRGA SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., TAN SK., TUFAN, TUFAN SK., UFUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİF BEY CD., ARİFİYE - SAPANCA YOLU, AZELYA, BATUHAN SK., EMEK, FERHAT, FIRAT, FIRAT SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, İRFAN, KUDÜS, KUDÜS CD., MİDYAT SK., ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., YANYOL SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde İSTASYON CD., KINALI, KINALI SK., MERKEZ CD., SÜMBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde BAHÇE SK., DADE SK., KUTLU, NARLI SK., SALKIM SK., ÜMİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde 307. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Nisan Perşembe 12:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 301. SK., 306. SK., 308. SK., 346. SK., 423 SK., 423., 548. SK., 550. SK., CEYLAN SK., DILBER, DİLBER SK., ENVER TOÇOĞLU CD., KAYA SK., SAHIN, SEÇER, SERHAT, SUSAM SK., ŞEHİT KEMAL DURAK SK., YILDIRIM, YILDIRIM SK., ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Nisan Perşembe 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, İSTİKLAL mahallelerinde 344. SK., 531. SK., 535., 535. SK., 539. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Nisan Perşembe 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 302. SK., 303. SK., 304. SK., 305. SK., 342. SK., 427. SK., 533. SK., 537. SK., 546., ALANİÇİ SK., ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, IŞIK SK., KEKLİK SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET ALTINIŞIK CD., MESUT, SEÇER SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Nisan Perşembe 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2134., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2222., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 4026 SK., 525. SK., 541. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 549., 549. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 562., 562. SK., 566., 566. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 602. SK., 604., 615. SK., 924., ADAPAZARI, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALANIÇI, ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., ATLAS, ATLAS SK., BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DEMET SK., DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EKOLOJİ LABORATUARI, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESEN SK., ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., EVREN SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, HALDIZOĞLU SK., HANIMELI, HANIMELI SK., HANIMELİ SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISLER SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İSTİKLAL CD., İŞLER SK., KADI, KARAKOL, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MESELI, MEŞELİ SK., NEŞE SK., NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., ÖZER SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFIR, SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., STADYUM, STADYUM CD., SÜZER, SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE DERESİ, TÜRBE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, TEPE mahallelerinde AÇMA, AYAN CD., ÇAĞLAYAN CD., GÜVERCİN SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., MEVLANA, SEFA, SÖĞÜT CD., YEŞİLTEPE CD., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 04 Nisan Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, TEPE, TUAPSALAR mahallelerinde 308 NOLU SK., BAYRAK SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., DEGIRMENDERE, KANARYA, KANARYA SK., YAYLA, YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 267., 281. SK., 282., 283., 299., 802. SK., 804., 805., 815., 816., 820., 831., ALIGAFFAROKAN, ALİ GAFFAR OKAN CD., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ALMAATA, ALMAATA SK., ANKARA CD., AVŞAR SK., AYDENIZ, AYDENİZ, AYKUT, BAĞCIOĞLU SK., BARIŞ SK., BEDİR, BEDİR SK., BISKEK, BİŞKEK SK., BOSNA, BOSNA SK., BUHARA SK., DR. OZAN SK., ELBURUNİ SK., ELÇİBEY, ELÇİBEY CD., EŞME SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZİ HAYDAR DOĞAN SK., GEYVE DEVLET HASTANESİ, GÜMÜŞ, GÜMÜŞ SK., HAFIZ FUAT ÇELEBİ SK., HARUN REŞİT SK., HIRA, HİRA, HİRA SK., ISTANBUL, ISTIKLAL SK., IŞIK, İSTANBUL, İSTANBUL CD., İSTİKLAL SK., KANBUR, KANBUR SK., KAŞGAR, KAŞGAR SK., KAYI SK., KINIK, KINIK SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALİ BEY CD., KONYALI ALİBEY CD., KONYALI ALİBEY ÇIKMAZI SK., KÖKSAL SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF SK., MELIHSAH, MELİHŞAH SK., MERCAN, MESCİD-İ AKSA SK., MEVLANA SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ, MOLLA GÜRANİ SK., MÜFTÜ SK., NUR SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN SK., PAPATYA SK., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ CD., SAADET SK., SARI ALI, SARI ALİ, SARI ALİ SK., SEFA SK., SELVI, SELVİ SK., SOMUNCU BABA SK., TARAKÇI, TARAKÇI SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPE SK., TEPECİK SK., UHUD SK., VAHDET SK., VILDAN, VİLDAN, VİLDAN SK., YAVUZ_1, YIMAZ SK., YURT, YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 7 NOLU, ORGANİZE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANCI, KEMALPASA, SEYIFLER, SEYİFLER mahallelerinde 109, 1902, 1904, SEBİLLER SK., SEYIFLER, SEYIFLER SK., SEYİFLER SK., ŞEHİT HACI UZUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.