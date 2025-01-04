04 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.01.2025 - 09:14

Güncelleme: 04.01.2025 - 09:14

İZMİR ilinde 04 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.066-2025-01-04 13:00:00.515 saatleri arasında Kırköy; Yeğen Sokagı, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, TURNA, İsimsiz21, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, ÇOMUK, İsimsiz9, 2 Yeşil Sk., , Çatmacı Sk., İsimsiz34, Turna Sk., TURNA, KOCAHİSAR, Topraklık, TOPRAKLIK, Özdeveci Sk., Mehmet Akıf Ersoy Caddesi, M.Akif Ersoy Caddesı, Kırkoy Koyu İç Yolu, KİRAZ, KOCA MUSTAFA, Gülmez Sk., 3.Yeşillik Sk., 2.Yeşil Sk., İsimsiz72, İsimsiz71, ÖZEN, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, TOPRAKLIK, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, TOPRAKLIK, İsimsiz56, TOPRAKLIK, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz50, TOPRAKLIK, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, ÖZEN, İsimsiz38, Pınar Sk., NECİP FAZIL, Mehmet Niğde Caddesı, Mehmet Akıf Ersoy Caddesı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.066-2025-01-04 13:00:00.515 saatleri arasında İstiklal; İsimsiz187 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.066-2025-01-04 13:00:00.515 saatleri arasında Hisar; KOCAHİSAR, TURNA, Pınar Sk., Kırkoy Koyu İç Yolu, İsimsiz57, KOCAHİSAR, İsimsiz20, İsimsiz191, İsimsiz19, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, KOCAHİSAR, İsimsiz7, İsimsiz9, KOCAHİSAR, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.066-2025-01-04 13:00:00.515 saatleri arasında Yeni; İsimsiz175, İsimsiz174, İsimsiz158, İsimsiz190, İsimsiz156, İsimsiz155, İsimsiz154, DEMOKRASİ, PINAR, 4.MESİR, , NENE HATUN, 2 Yeşil Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.073-2025-01-04 15:00:00.584 saatleri arasında Çaltı; İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, çaltı küme evler, İsimsiz30, Çaltı Küme Evler, İsimsiz37, Çaltı Küme Evler, İsimsiz45, İsimsiz46, çaltı küme evler, İsimsiz49, İsimsiz50, Çaltı Küme Evler, İsimsiz54, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, Çaltı, Çaltı Köyü, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.122-2025-01-04 17:00:00.623 saatleri arasında Işıklar; İsimsiz2, , İsimsiz17, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, TİRE YOLU, Rahmanlar küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.122-2025-01-04 17:00:00.623 saatleri arasında Yeniçiftlik; , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.473-2025-01-04 17:00:00.927 saatleri arasında Kaplan; KAPLAN YOLU, çukurköy ceritler yolu, Kaplan Köyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.473-2025-01-04 17:00:00.927 saatleri arasında Turan; İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz4, , Yavukluoğlu Sk., Yavukluoglu Sk., Uzunkuyu Sk., ŞANİZADE, Kısıktepe Sk., KAPLAN, Beylerderesi Cd., Beylerdere 2. Çk., 2. Selvi Sk., 2. Selvi Mescid Sk., 1. Selvili Mescid Sk., YAVUKLUOĞLU, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.473-2025-01-04 17:00:00.927 saatleri arasında Ertuğrul; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.473-2025-01-04 17:00:00.927 saatleri arasında Dumlupınar; 2. Yavukluoğlu Sk., 2. Harlak Sk., YAVUKLUOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.473-2025-01-04 17:00:00.927 saatleri arasında Bahariye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.473-2025-01-04 17:00:00.927 saatleri arasında Ketenci; 1.DERE, 2.DERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.918-2025-01-04 17:00:00.529 saatleri arasında Boynuyoğun; , EĞREK SK., pınarlar kume evleri, Boynuyoğun Köy içi yol, Boynuyoğun Köyü İç Yolu, Eyrek, Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol, İsimsiz29, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, koreli sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.918-2025-01-04 17:00:00.529 saatleri arasında Karaca Ali; , kızcesmesı kume evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.918-2025-01-04 17:00:00.529 saatleri arasında İhsaniye; GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.918-2025-01-04 17:00:00.529 saatleri arasında Duatepe; İNCİRLİOVA YOLU, YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.918-2025-01-04 17:00:00.529 saatleri arasında Dere; YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.918-2025-01-04 17:00:00.529 saatleri arasında Cambazlı; PATIKA YOL, halılbahcelı, halil bahçeli , patıka yol, Cambazlı Köyü, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, bozuk bahce sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.918-2025-01-04 17:00:00.529 saatleri arasında Büyükkemerdere; YELLİKTEPE, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.122-2025-01-04 17:00:00.623 saatleri arasında Kızılcaova; İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.122-2025-01-04 17:00:00.623 saatleri arasında Çırpı Cami; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.122-2025-01-04 17:00:00.623 saatleri arasında Hasköy; , İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.122-2025-01-04 17:00:00.623 saatleri arasında Yakapınar; , İsimsiz9, Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.122-2025-01-04 17:00:00.623 saatleri arasında Yeşilova; , İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz4, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.939-2025-01-04 15:00:54.191 saatleri arasında Bayraklı; 1905. Sk., , 1898. Sk., 1898/1. Sk., 1898/2. Sk., 1899. Sk., 1900. Sk., 1900/1. Sk., 1901. Sk., 1902. Sk., 1903. Sk., 1904. Sk., 1906. Sk., 1907. Sk., 1908. Sk., 1909. Sk., 1910. Sk., 1912. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:00.939-2025-01-04 15:00:54.191 saatleri arasında Adalet; Nur Sultan Nazarbayev Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-04 2025-01-04 09:00:03.261-2025-01-04 15:00:28.008 saatleri arasında Fatih; 1229. Sk., 1135. Sk., 1139. Sk., 1138. Sk., 1130. Sk., 1099. Sk., 1131, Sanayi Cd., Muhtar Hüseyin Aydın Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:03.261-2025-01-04 15:00:28.008 saatleri arasında Menderes; 1168. Sk., 1167. Sk., 1166. Sk., 1165. Sk., 1164. Sk., 1163/1. Sk., 1099. Sk., 1169. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:03.261-2025-01-04 15:00:28.008 saatleri arasında Hürriyet; 1172. Sk., 1171. Sk., 1170. Sk., 1169. Sk., 1099. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-04 2025-01-04 09:00:13.972-2025-01-04 15:00:27.889 saatleri arasında Yalı; 19 Mayıs Cd., 193. Sk., 23 NİSAN, Hürriyet Cd., Osman Nuri Öztürk Sk., 194. Sk., Şükran Kurdakul Cd., 194/1. Sk., 192. Sk., 191. Sk., 190. Sk., , 179, 138. Sk., 161. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 180. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 188. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-04 2025-01-04 09:00:52.121-2025-01-04 15:00:02.961 saatleri arasında Erzene; Ege Üniversitesi Lojmanları, İatanbul, İstanbul, CENGİZ HAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 14:00:57.638-2025-01-04 17:00:07.917 saatleri arasında Kemalpaşa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-04 2025-01-04 09:00:54.602-2025-01-04 11:00:59.747 saatleri arasında Akarcalı; 1041. Sk., 1044. Sk., 1043. Sk., 1042. Sk., , Hacı Aliefendi, Hacı Ali Efendi Cd., Ballıkuyu Cd., Ballıkuyu, 1126. Sk., 1116. Sk., 1115. Sk., 1113. Sk., 1107. Sk., 1095. Sk., 1094. Sk., 1093. Sk., 1091. Sk., 1047. Sk., 1046. Sk., 1045. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:54.602-2025-01-04 11:00:59.747 saatleri arasında Mirali; Hacı Ali Efendi Cd., Hacı Ali Efendi Cd. 3. Çk., 954. Sk., 1282. Sk., 1057. Sk., 1056. Sk., 1021. Sk., 1020. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:54.602-2025-01-04 11:00:59.747 saatleri arasında Kubilay; Hacı Ali Efendi Cd., 1025. Sk., 1022. Sk., 1021. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:54.602-2025-01-04 11:00:59.747 saatleri arasında Kocakapı; Hacı Ali Efendi Cd., 954. Sk., 1041/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:54.602-2025-01-04 11:00:59.747 saatleri arasında Kadifekale; Hacı Aliefendi, Hacı Ali Efendi Cd., Ballıkuyu, 5262. Sk., 5260. Sk., 1015. Sk., 1011. Sk., 1010. Sk., 1009. Sk., 1008. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:54.602-2025-01-04 11:00:59.747 saatleri arasında Faik Paşa; 954. Sk., 1288. Sk., 1287. Sk., 1286. Sk., 1285. Sk., 1277. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:54.602-2025-01-04 11:00:59.747 saatleri arasında Etiler; 954. Sk., 1286. Sk., 1285. Sk., 1284. Sk., 1282. Sk., 1280. Sk., 1279. Sk., 1277. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-04 2025-01-04 09:00:54.602-2025-01-04 11:00:59.747 saatleri arasında Ballıkuyu; Ballıkuyu, 5308/1. Sk., 5307. Sk., 5301. Sk., 5300. Sk., 5299. Sk., 5298. Sk., 5296. Sk., 5295. Sk., 5289. Sk., 5287. Sk., 5273. Sk., 1055. Sk., 1054. Sk., 1051. Sk., 1050. Sk., 1047. Sk., 1013. Sk., 1012. Sk., 1011. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-04 2025-01-04 09:00:57.51-2025-01-04 13:00:06.756 saatleri arasında Alaçatı; 11081. Sk., 11080. Sk., 11079. Sk., 11077. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.