04 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 04 Şubat Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 04 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2025-02-04 2025-02-04 09:00:03.056-2025-02-04 15:00:14.252 saatleri arasında Sancaklıbozköy; 31. Sk.1. Çk., BELEDİYE CAD., Tugrutlu Cd. 3. Çk., İZMİR, 23. Sk., 312. ÇIKMAZI, MANİSA 5 ÇIKMAZI, KARANFİL, İZMİR, turgutlu_1, Turgutlu 1.Çıkmazı, Turgutlu 3. Çıkmazı, , Turgutlu Cd., Turgutlu Cd. 2. Çk., İZMİR, 17, 15. Sk., 18. Sk., Turgutlu Cd.1. Çk., İzmir Cd., 24. Sk., 26. Sk., 31. Sk., 31. Sk. 2. Sk., 35. Sk., 19sk, 23. Sk., 23. Sk. 1. Çk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2025-02-04 2025-02-04 09:00:24.572-2025-02-04 15:00:37.766 saatleri arasında Sancaklıbozköy; 13. Sk. 1. Çk., Yasemin Sk., Turgutlu Cd.1. Çk., Turgutlu Cd., Nergis Sk., Manisa Cd. 1. Çk., Karanfil Sk., Açelya Sk., 15. Sk., 14. Sk., 13. Sk. 3. Çk., 13. Sk. 2. Çk., 13. Sk., 14., turgutlu_1, Turgutlu 1.Çıkmazı, Turgutlu 3. Çıkmazı, 13. Sk., Açelya Sk., 30 Sk., Açelya, Açelya Sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2025-02-04 2025-02-04 09:00:55.314-2025-02-04 15:00:01.812 saatleri arasında Yılmaz; Öztürk Sk., , Site Sk., Kavaklı Sk., Karataş Sk., Karadut Sk., Aktaş Sk., MENDERES (YENİ), İsimsiz179, İsimsiz178, İsimsiz176 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Hamidiye Merkez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2025-02-04 2025-02-04 10:00:28.597-2025-02-04 16:00:35.377 saatleri arasında Şehitlioğlu; İsimsiz70, İsimsiz69, , Patika, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz56, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz68 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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