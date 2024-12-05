05 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.12.2024 - 10:07

Güncelleme: 05.12.2024 - 10:07

KOCAELİ ilinde 05 Aralık Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, ÇALYER, DELIVELI, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, İZMİT CD., KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR mahallelerinde AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., NASUHLAR MERKEZ MEVKII, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, ÖZBEY mahallelerinde AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALEFLI, HIDIRLAR mahallelerinde ALEFLI MERKEZ MEVKII, ALEFLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE, İHSANİYE mahallelerinde IHSANIYE MERKEZ MEVKII, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKÖY mahallelerinde ALP SK., HASBEYLER YAYLASI SK., KARAMANOĞLU SK., SELVİCİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BALÖREN SK, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., KOCAMAN SK., LALE SK., MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BİBEROĞLU CD., CAMİ SK., CENGİZ SK., DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KIŞ, MEZARLIK SK, MİRA, PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜGMECILER, DÜĞMECİLER mahallelerinde DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, DÜĞMECİLER CD., EROL SK., İSTİKLAL CD., KUYU SK., ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde KARATEPE CD., YILDIRAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde ÇETIN, ÇETİN SK., SELVI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ANKARA. CD., ASALET, ASALET SK., BAHARİYE SK., BODUR, BODUR SK., BUĞRA SK., ÇIKMAZ SK., EMRE SK., ESER, ESTERGON CD., GÜRLER, GÜRLER SK., KARATAŞ SK., KARAYAZI SK., MİHRAP SK., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., RAHLE SK., SADRAZAM CD., TEPE SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY SK., YELPAZE SK., YENI DEMIRYOLU, YENİ DEMİRYOLU CD., YILDIRIM, YILDIRIM SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YÜCE, YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 104. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13. SK., 130., 130. SK., 131., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 141., 142. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 2. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 25., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 3. SK., 31. SK., 32. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38. SK., 39. SK., 4. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde KIRAZPINAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE KARŞI mahallelerinde ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde GAYRET SK., HAFIZ BAYRAM SK., İREM SK., MEVLANAM, MEVLANAM CD., NADIR, NADİR SK., ORMANCI, ORMANCI SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., DEĞİRMENCİ SK., EFE ALI, ERMAN SK., KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., NARLIK SK., NECIP, NECİP SK., RECEP ÇAVUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILISKELESI, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY mahallelerinde DENIZ, DENİZ CD., GAZİ DEDE CD., MUALLIM KÖY, SAHİL SK., SOĞUKSU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 2201. SK., 2202., 2202. SK., 2203., 2203. SK., 2228. SK., 2229. SK., 2334/3. SK., 2335/1. SK., 2336. SK., 2337. SK., 2337/1. SK., 2338. SK., 2339., 2339. SK., 2340., 2341. SK., 2342., 2342. SK., 2343. SK., 2343/1. SK., 2343/2., 2343/2. SK., 2344. SK., KUBİLAY CD., ÜMİT KAFTANCI CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİLER, GEBZE OSB2, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2449. SK., 2482., 2482. SK., DİCLE CD, MUTLUKENT BULVAR, ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2483. SK., FIRAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, GAZİLER, GEBZE OSB2, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2465. SK., 2470. SK., 90., FIRAT CD, RAHMİ DİBEK CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, GEBZE OSB2, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2469. SK., 2476. SK., 552., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2457., 2457. SK., 2463. SK., 2464., 2464. SK., DICLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NÜZHETIYE, NÜZHETİYE mahallelerinde NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS mahallelerinde ÇEŞMECİ SK., DİCLE SK., HÜNKAR SK., YALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde AKVILLA, AKVİLLA SK., AYAZMA SK., AZIZ, AZİZ SK., BEYAZ SK., BİLGİN SK., BİRİCİK SK., DALKILIÇ, DALKILIÇ SK., İHTİŞAM SK., KAYA SK., KERİM SK., KİBAR SK., MELEK SK., METE SK., SADE SK., SEHIT HASAN HÜSEYIN GÜNAY, ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY SK., TAKDIR, ÜNAL SK., ÜSTTEPE, ÜSTTEPE SK., VİŞNELİ SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde AKÇALI SK., ELEM SK., GÜLDESTE SK., HATİP SK., METE, SONGÜL SK., TAKDİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.