05 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.10.2024 - 09:41

Güncelleme: 05.10.2024 - 09:41

KOCAELİ ilinde 05 Ekim Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BASARAN, BAŞARAN SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMİLİ SK., DADAS, DADAŞ SK., DEMOKRATLAR, EMİNOĞLU SK., FEZA SK., HAYAT CD., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., PETEK, PETEK SK., POSTACI, SOYSAL SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, TATAR, TATAR SK., YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, ÇINARCIK SK., DEĞİRMENLİ SK., DERE, ERKUT, ERKUT SK., EZGI, FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU, HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK, IRMAK SK., KARACAN, KAYALI SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SAHINLER, SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSIGIN, AKSIĞIN, İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERİNDERE, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE CAMİ, SERVETİYE KARŞI, TEPECIK, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDİ TAŞDEMİR CD., HARMANSIRT MEVKII, HARMANSIRT MEVKİİ KÜME EVLER, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MEVKII, KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, PARSIK MEVKII, PARSIK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINDERE MERKEZ MEVKII, SERINDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPECIK MERKEZ MEVKII, TEPECIK MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TEPECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIDÜZÜ, CAMİDÜZÜ, SERINLIK, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde AVCI PINARI, AVCI PINARI SK., BAYRAK, BAYRAK SK., CAMIDÜZÜ MERKEZ MEVKII, CAMIDÜZÜ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇATALDERE CD., HAFIZ MUHARREM, HAMZADAG, HAMZADAG SK., HAMZADAĞ SK., ÖNDER, ÖNDER SK., RÜZGARLI SK., SERINLIK ORTA MEVKII, ŞELALE SK., TAKSİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SAHIL, SAHİL, YEŞİLYURT mahallelerinde AZAKLAR SK., BEKÇI, BEKÇİ, BEKÇİ SK., BUĞDAY SK., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., ÇAPARİ SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DEMŞAH SK., DENİZCİ SK., DONANMA BAŞİSKELE BÖLGESİ LOJMANLARI KÜME EVLER, DUYSAK SK., ERKAN SK., GÜNBATIMI SK., İZCİ, İZCİ SK., KABAOĞLU SK., KAMBER SK., KARMEN SK., LIMAN, LİMAN CD., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., NEMI KAPTAN, NEMİ KAPTAN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ CD., ÖNEN SK., PİRİ REİS CD., TANTA, TANTA SK., VAHIT USTA, VAHİT USTA SK., YAKAMOZ SK., YOLBAŞI SK., YUNUSLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ATATÜRK, CUMHURİYET, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE YALI, KÖRFEZ, ÖRCÜN, TOPÇULAR, YUKARI mahallelerinde 101., 101. CD., 107. CD., 108., 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 2125., 3021., 3021. SK., 3023. SK., 3028., 3028. SK., 3029. SK., 3032., 3032. SK., 3033. SK., 3035. SK., 3036. SK., 3037. SK., 3038. SK., 3039. SK., 3040., 3040. SK., 3042., 3043. SK., 3044. SK., 3045. SK., 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3126., 3126. SK., 3138. SK., 3142. SK., 3143. SK., 3144. SK., 3145., 3145. SK., 3149., 3149. SK., 3150. SK., 3155., A.GALITEKIN, A.GALİTEKİN SK., ABDURRAHMAN DEDE SK., AHMET YESEVİ CD., AK SK., AKYÜZ SK., AMİRAL SAVAŞ ONUR, ASLANPINAR, ASLANPINAR SK., ATAK SK., AYDIN YILMAZ SK., BAG YOLU, BAĞ YOLU SK., BAHÇE YOLU, BAHÇE YOLU CD., BAYER SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CEMİL AYDIN SK., CİVAN SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAGDAS, ÇARŞI İÇİ SK., ÇIFTE SELVI, ÇİFTE SELVİ SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEREBOYU SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DİK SK., DOGAN, DURSUN SAG, DURSUN SAĞ SK., DUYGU, EROL ÖZÜDOGRU, EROL ÖZÜDOĞRU SK., ERTUĞRULGAZİ SK., ESENTEPE, FARUK DEMIRER, FARUK DEMİRER CD., FUNDA SK., GARİPLER SK., GÖKTÜRK SK., HACI HALIT ERKUT, HACI HALİT ERKUT CD., HARBIS, HARBİŞ CD., HARMANTARLA CD., HATİPOĞLU SK., HİLMİ ÖZKÖK CD., HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., INCE, IPEK, İNCE SK., İPEK SK., İSHAKPAŞA CD., İYİSOY SK., KADEMDERE SK., KARŞI SK., KESTANELİK SK., KILIÇ SK., KİRAZ SK., KONCA CD., KÖROĞLU CD., KUBİLAY SK., KUYU ÖNÜ SK., LALE, LALE SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MANDIRA CD., MESE, MEŞE SK., MOHAÇ, MOHAÇ CD., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., MUZAFFER SK., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., ORMAN YOLU SK., ÖMER ÇAVUŞ SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., ÖZBAĞ SK., ÖZKANLI, ÖZKANLI SK., PLEVNE CD., PROF.NUSRET FISEK, RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SABAHATTIN ZAIM, SABAHATTIN ZAIM CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SARI, SARI CD., SEKİ SK., SEMİH ÇELİKKOL SK., SEVGI YOLU, SEVGİ YOLU CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., TEPE SK., TEZCAN SK., TURAN SK., TURNA SK., TÜFEKÇİ SK., TÜRBE YOLU SK., TÜRKMENOĞLU SK., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD., VATAN CD., VELİOĞLU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YAZICI SK., YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YURT SK., YUSUF DEDE SK., YÜKSEL SK., ZEYTINLIK YOLU, ZEYTINLIK YOLU CD., ZEYTİNLİK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAĞAÇ, SARAYLI mahallelerinde SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, MERKEZ mahallelerinde 41. SK., 42. SK., 43., 43. SK., 45. SK., 61. SK., ALBAY BURAK, ALBAY BURAK CD., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İPEK YOLU, SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 574. SK., 602. SK., 604., 605/2. SK., 611., 646/2. SK., DİCLE CD., HALİDE EDİP ADIVAR CD., TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde AMİRAL KAYACAN CD, DONANMA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, İBRİKDERE mahallelerinde 143. SK., 158. SK., 42., 44. SK., AKTIF, AKTİF CD., AŞİYAN CD., ÇAMLIDERE, ÇAMLIDERE CD., ÇINARLI CD., ENDER, ENDER SK., GELİBOLU CD., GÖKTÜRK CD., GÜNES, GÜNEŞ CD., KARAOĞLAN SK., KURTLAR, KURTLAR SK, NİSA SK., SANAT SK., SAYGINLAR, SAYGINLAR CD., SEFERHISAR, SEFERHİSAR CD., SELÇUK, SEZİN SK., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., UMUTTEPE CD., VATAN, ZEYTINLIK, ZEYTİNLİ SK., ZEYTİNLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, HACILAR mahallelerinde HACILAR MERKEZ MEVKII, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGBOLU MEVKII, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, KÖRFEZ, SANAYI, SANAYİ, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., ANKARA KARAYOLU CD., AYBÜKE SK., BARIŞ SK., ÇİĞDEM SK., D-130 KARAYOLU, D-130 YAN YOL CD, DSİ TESİSLERİ YOLU SK, FAKÜLTE CD., FASIL SK., HACI BEKİR SK., HORON SK., IŞIKLI SK., MAVİ BONCUK SK., ORDULU CD., ÖZ BURÇAK, ÖZ BURÇAK SK., ÖZSU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., ŞENKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE mahallelerinde HACI ISHAK, HACI İSHAK SK., HACI YUSUF KILIÇ, HACI YUSUF KILIÇ SK., MEHMET UZUN CD., MUSTAFA ORHAN, MUSTAFA ORHAN SK., MUSTAFA ZENGIN, MUSTAFA ZENGİN SK., ORHANİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE mahallelerinde HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., İSHAK GÜRKAN SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KAZIM GÜNEŞ SK., MUZAFFER GÜRKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZ, SIRINTEPE, ŞİRİNTEPE mahallelerinde ATİLLA SK., ÇAĞRI SK., ÇAKIL SK., ÇALI, KARABULUT SK., NAZLI SK., TURUNÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR mahallelerinde ILK KURSUN, İLK KURŞUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, ÇAMLITEPE, HACI OSMAN, ILIMTEPE, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, YAVUZ, YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ABDURRAHMAN GAZİ SK., ADNAN ACARLAR, ADNAN ACARLAR SK., AĞAÇLI SK., AKASYALI SK., AKIN GEMİCİ SK., ALAADDIN YÜKSEL, ALAADDİN YÜKSEL CD., ATA, ATA CD., ATIK, ATİK SK., AYIK SK., BAGLAR, BAĞLAR CD., BAYRAKTAR CD., BILGE, BİLGE SK., BULUT, BURÇ, BURÇ SK., BÜSRA, BÜŞRA SK., BÜTÜN, CELAL ATİK SK., CEMAL YANILMAZ SK., CEYHAN SK., CEYLAN SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇALDIRAN, ÇALDIRAN SK., ÇALIŞKAN SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇIÇEKÇI, ÇINARLIYOL SK., ÇİÇEKÇİ SK., D-100 KARAYOLU, DALBASTI SK., DEMİRYOLU SK., DENİZCİLER CD., DERELİ SK., DERYALAR SK., DİLAVER SK., DOST SK., DÖNMEZ SK., DUT SK., ELİFLİ SK., ELMA, ELMA SK., EMEK SK., ENSAR SK., EREN, EREN SK., ERGUVAN SK., EROĞLU SK., ESREF BITLIS, EŞREF BİTLİS CD., FELEK SK., FIRAT SK., GEDİZ SK., GİRİT SK., GONCA, GÜL, GÜLAĞACI SK., GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER CD., HAMIT KAPLAN, HAMİT KAPLAN CD., HASAN KESKİN SK., HILAL, HİLAL SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET BULVAR, IKIZLER ÇESME, IKIZLIÇESME, INKILAP, ISILAY, ISTASYON, IŞILAY SK., İBNİ SİNA CD., İKİZLER ÇEŞME SK., İKİZLİÇEŞME SK., İLKBAHAR SK., İNCİ SK., İNCİR SK., İNKILAP SK., İSTASYON CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KARINCA, KARINCA SK., KARTAL SK., KAYISI SK., KAYNARCA, KAYNARCA SK., KINALI SK., KIRCI, KIRCI SK., KİREÇÇİ SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., KORU SK., KUYU DIBI, KUYU DİBİ SK., KUYU SK., LIMAN YOLU, LİMAN SK., LİMAN YOLU SK., LOJMAN, LOJMAN SK., M.OKTAY SK., MANOLYA, MANOLYA SK., MARTI, MARTI SK., MEDİNE SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MENDERES, MENDERES CD., MERA SK., MERT, MERT SK., MILLI EGEMENLIK, MITHAT BAYRAK, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİTHAT BAYRAK SK., MUHARREM CANDAS, MUHARREM CANDAŞ SK., MÜRVET SK., NAIP, NAİP SK., NALAN, NALAN SK., NAZIR, ORHAN KARABULUT, ORHAN KARABULUT CD., OYMAK SK., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., ÖMÜR SK., ÖZEL SK., ÖZGÜR SK., PARLAK, PARLAK SK., PAZAR, PAZAR CD., PETKIMLILER, PETKİMLİLER CD., SAHIL CD., SAHİL CD., SAMSUNLU AHMET SK., SAN, SANAYİ CD., SANLI, SAPAN, SAPAN SK., SARK, SARMAŞIK SK., SEBAT, SEBAT SK., SEFER BAYGIN, SEFER BAYGIN SK., SEHIT ERDOGAN ÇÖPOGLU, SEKER SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., SEYHAN, SEYHAN SK., SEZER SK., SIRRI ACAR SK., SITE, SİTE SK., ŞAMİL SK., ŞAN SK., ŞANLI SK., ŞEHİT ERDOĞAN ÇÖPOĞLU SK., ŞEHİT YUSUF SK., ŞEKER SK., ŞİMAL SK., TOLGA SK., TOPEL, TOPEL SK., VOLKAN SK., YASAR ERKEN, YAŞAR ERKEN SK., YAY SK., YEŞİL SK., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, GÜNEY, YENIYALI mahallelerinde ADALET SK., AHMET AYIK SK., ATATÜRK BULVAR, AYAZMA SK., HAMİT KAPTAN SK., HIZIRREİS CD., NEBİ SK., NİZAM SK., PETROL, PETROL CD., SÜMBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, KUTLUCA, OSMANLI, SEMSETTIN, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ mahallelerinde DURBEYLER MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 00:30-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3205., 3206, 3207., 3210., 3211., 3211. SK, 3212., 3213., 3215., 3216., 3217, 3217., 3249., 3249/1., 3251., 3252., 3258., 3265, 3265., 3266., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4868., ATATÜRK CD., BADEM SK., BAYKUŞ SK., BERİL SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., ÇELEBİ SK., ÇİÇEK SK., DERE SK., ELMALI SK., EMİR SK., ERİM SK., ERSİN SK., FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., GONCA SK., İSHAKOĞLU SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KARACA SK., KAYADERESİ YOLU SK, KUMTEPE SK., MANDIRA, MANDRA CD., MUSTAFA KEMAL, NİLÜFER SK., OKUL SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., ÖZGE SK., ÖZKAN SK., SILE, SÜMBÜL SK., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., ŞİLE CD., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4429, GÖLCÜK SK., MADEN, MADEN CD., PELITLI YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI mahallelerinde 4418. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3257, 3257., 3257. SK., 4415., 4415. SK, 4416, 4416., 4417., 4418, 4421., 4421. SK., 4429., BEYNOVA SK., HAMİDİYE SK., HARLAKBAYIRI SK., KÖMÜRCÜLER SK., MERCAN SK., MERVE SK., MEZARLIK SK., PELITLI ATATÜRK, PELİKAN SK., PELİTLİ YOLU CD., ŞANTİYE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, İSTASYON, KIRAZPINAR, KİRAZPINAR, SULTAN ORHAN, TAVŞANLI mahallelerinde 1174/2. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1178. SK., 1179., 1179. SK., 1180., 1180. SK., 1181. SK., 1181/1. SK., 1185/1. SK., 1495. SK., 1803/2. SK., 1803/3. SK., 2708. SK., 2715. SK., 2715/1. SK., 2716., 2716. SK., 2716/1. SK., 2717. SK., 2726. SK., 2727. SK., 2728. SK., 2729. SK., 2730. SK., 2734. SK., 2735. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2738. SK., 2738/1. SK., 2738/2. SK., 2739. SK., 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2744. SK., 2744/2. SK., 2745., 2745. SK., 2746., 2746. SK, 2748. SK., 2749. SK., 2752., 2752. SK., 2761. SK., 2774. SK., 2775. SK., 2776. SK., 2776/1. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., 2794. SK., 3050, 4505. SK, 4570., ASKERİ YOL SK, D-100 KARAYOLU CD, D-100 KARAYOLU CD., EMLAKKONUT1 CD, FINDIK SK., GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, HÜKÜMET CD., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR TAŞOCAKLARI, KOCABETON SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KÖMÜRCÜOĞLU CD., SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD., ŞEHIT ALI GAFFAR OKKAN, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., TASOCAKLARI, TAŞOCAKLARI, TERMINAL, TERMİNAL CD., YAN YOL SK, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALINTERİ SK., ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAGAÇ, KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL CD., KAYA SK., KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MESUT SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 104. CD., 1046., 105. CD., 1056. SK., 109. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1146. SK., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., 3089, AGAH EFENDİ SK., AKIN, AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ATLAS, ATLAS SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CENNET SK., CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KADER, KARADENİZ SK., KARAPINAR, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SELVI, SELVİ SK., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YASEMİN SK., YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ISMET INÖNÜ, İSMET İNÖNÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAĞ, ÇINARLI, İSTASYON mahallelerinde BİNBAŞAK SK., İSTİKLAL CD., KAHVECİ, KAHVECİ SK., KARAAHMET, KARAAHMET CD., NİL SK., ONARAN SK., ÖNDER CD., VURAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.