05 Eylül KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.09.2024 - 11:25

Güncelleme: 05.09.2024 - 11:25

KOCAELİ ilinde 05 Eylül Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU, SEKBANLI mahallelerinde 100.İSİMSİZ SK, 104.İSİMSİZ SK, AKASYA AĞACI, AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BERKAY, GÜNDÖNDÜ, KABAOGLU, KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARAOĞLAN, KAYAPINAR SK., KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KURTULUŞ BULVAR, MAVIS, MAVİŞ, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM, TURNALI, VİŞNELİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde ALAN SK., ASLANTAŞ SK., CENK SK., ELMA ÇİÇEĞİ SK., ERCIYES, GÖKTEPE SK., IZMIT KANDIRA YOLU, İKLİM SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KORKMAZ SK., PALAZOĞLU SK., SALTANAT, SALTANAT SK., SAYDAM, SAYDAM SK., SERIT SK., SEVDE SK., ŞERİT SK., TURAN GÜNEŞ CD., YAZGI, YAZGI SK., YESILOVA, ZAKKUM, ZERAFET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMEŞE ATATÜRK, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE mahallelerinde NİZAMOĞLU İSMAİL CD., SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULAŞLI YALI mahallelerinde 202. CD, 208. CD., 2808., 2818., AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇAYIR MEVKII, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INEBEYLI, İNEBEYLİ mahallelerinde 3204., 3215., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, SELİMİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429. SK., FILIZ, FİLİZ SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE CD., İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, SELIMIYE YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI mahallelerinde AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALILAR SK., AKAR SK., AKDEMIR, AKDEMİR, AKKOR SK., ALTINOK SK., ASLI, ASLI SK., AYDINLIK SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BAĞLAR SK., BAHRI, BATI PINAR, BATI PINAR SK., BEHLÜL SK., BERKE, BERKE SK., BORAN SK., BOSTANCI, CEREN, CEREN SK., ÇALI SK., DALGA SK., EKBER SK., ELZEM SK., ENVER, ENVER SK., ERDAL, ERTÜRK SK., FEYYAZ, FEYYAZ SK., FILINGIR, FISTIK SK., GEDİZ SK., GENCAY SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖLDERE SK., GÜLÇIN, GÜLHAN SK., GÜLSE SK., HOŞGÖR SK., HURMA, HURMA SK., KARAASLAN CD., KARANİ SK., KEVSER SK., LODOS, LODOS SK., MARAL SK., NAFİLE SK., NUR SK., OKUYAN, ÖZER, ÖZER SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., PINARLI, PINARLI SK., PIRI REIS SK., PİRİ REİS SK., SAKIZ, SAKIZ SK., SALİM SK., SARAY SK., SELALE, SENOL, SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEZGI, SEZGİ SK., SIMGE, SUSAM SK., SÜKRAN, ŞELALE SK., ŞENOL SK., ŞÜKRAN SK., TUTKU SK., TUZLA CD., ULUCAN, ULUCAN SK., UZUN, UZUN SK., ÜZMEZ SK., YALIN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMISALAN, YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK., YENİ SK., YOSUN, YOSUN SK., ZENNUR SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI mahallelerinde FİLİNGİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde BARBAROS CD., CEZVECİ SK., ERDAL SK., ZEYTINLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 27. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36. SK., D-100 KARAYOLU CD., İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 1. SK., 15. SK., 19. SK., 2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 108. SK., 109. SK., 111. SK., 116., 116. SK., 23. SK., HACI ARİF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SAHIL, SAHİL, YEŞİLYURT mahallelerinde AZAKLAR SK., BEKÇI, BEKÇİ SK., CEVHER DUDAYEV CD., ÇAPARI, ÇAPARİ SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DEMŞAH SK., DENİZCİ SK., DONANMA BAŞİSKELE BÖLGESİ LOJMANLARI KÜME EVLER, DUYSAK SK., ERKAN SK., GÜNBATIMI SK., İZCİ SK., KABAOĞLU SK., KAMBER SK., KARMEN SK., LIMAN, LİMAN CD., NAMIK KEMAL CD., NEMİ KAPTAN SK., ORHANGAZI, ÖNEN SK., PİRİ REİS CD., TANTA SK., VAHİT USTA SK., YAKAMOZ SK., YOLBAŞI SK., YUNUSLAR, YUNUSLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIDIRLAR mahallelerinde HACI ISMAILLER MEVKII, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII, TERZILER MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAIP, SEMSETTIN, ŞEMSETTİN mahallelerinde NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KALBURCU mahallelerinde KALBURCU MERKEZ MEVKII, KALBURCU MERKEZ MEVKİİ, KALBURCU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIRAKLI mahallelerinde ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.