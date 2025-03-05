05 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:02

Güncelleme: 05.03.2025 - 10:02

KOCAELİ ilinde 05 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, KARŞIYAKA mahallelerinde BÜYÜK CAMİ SK., LATIFE HANIM, LATİFE HANIM CD., MİRZA SK., MUNİS SK., OKUL CD., TANTAOĞLU CD., YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGEL mahallelerinde ANDAÇ, ANDAÇ SK., BAHADIR, BAHADIR SK., ÇELENK SK., ÇİSEM SK., ELFIDA, ELMAS HANIM SK., ENDER SK., ERKIN, ERKİN SK., KADİFE ÇİÇEĞİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE mahallelerinde 26., 26. SK., SAHINLER, ŞAHİNLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AKÇAKESE, AKÇAKESE SK., AKÇAKESME, ASMALI SK., ATAŞ SK., AVDAN SK., BESEVLER, BEŞEVLER CD., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, DİŞBUDAK SK., ECRIN, ECRİN SK., EVLİYA SK., FINIKE, FİNİKE SK., GÜLAGACI, GÜLAĞACI SK., GÜNDOĞDU SK., GÜRAY SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., HÜRMET, HÜRMET SK., KINA, KINA SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MAZBATA, SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SUKENT SİTESİ YOLU SK, TEL SK., VISNE, VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Mart Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE mahallelerinde GÜNDOGDU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde SORGUN, SORGUN SK., YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde ADALI, ADALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde AMIRAL, GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI, KALAYLI SK., KARATEPE, KARATEPE CD., KARATEPE CUMHURIYET, KARATEPE CUMHURİYET CD., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KARATEPE LALE SK., KÖKENLI, KÖKLÜK, KÖKLÜK SK., MANDIRA, MANDIRA SK., MERA SK., ORUÇ SK., ÖZDEMİRLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ANKARA. CD., ASALET, ASALET SK., BAHARİYE SK., BODUR, BODUR SK., BUĞRA SK., ÇIKMAZ SK., DİCLE CD., ESER, ESER SK., ESTERGON CD., GÜRLER SK., KARATAŞ SK., KARAYAZI SK., MIHRAP, MİHRAP SK., NAMIK KEMAL CD., ÖZGÜR SK., RAHLE, RAHLE SK., SADRAZAM CD., ULUBEY, ULUBEY SK., YELPAZE SK., YENI DEMIRYOLU, YENİ DEMİRYOLU CD., YILDIRIM, YILDIRIM SK., YUNUS EMRE CD., YÜCE SK., ZIYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELI, GEREDELİ, KASIKÇI, KAYNARCA, TAHTALI mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, ÇARMUKLAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYALAR MEVKII, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, HACI OSMAN, ILIMTEPE, İLİMTEPE, KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, MİMAR SİNAN, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS SK., 2 HAZİRAN SK., 23 NISAN, 23 NİSAN SK., 29 EKIM, 29 EKİM SK., 30 AĞUSTOS SK., 9 EYLÜL SK., ADATEPE, ADATEPE SK., ADNAN MENDERES CD., AFYONKARAHİSAR SK., AKABE, AKABE SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., ANITTEPE SK., ATA CD., ATAMAN SK., AZİZİYE ZAFERİ SK., BAGDAT, BAĞDATLI CD., BAĞLAR CD., BAHÇE SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAKÜ, BANDIRMA SK., BAYRAM SIT, BEDRETTİN KARAFAKIOĞLU CD., CABİR TOKER SK., CAHİT KAYRA SK., CAN SK., CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇİĞİLTEPE SK., DEDEOĞLU SK., DOĞAN CD., DOĞANAY SK., DÜZGÜN SK., EFE, EGEMEN SK., EMİROĞLU SK., ERDAL BEY, ERDAL BEY SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESKİŞEHİR SK., FARUK SÖNMEZ SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİANTEP SK., GÖKSU SK., GÜLDESTE SK., GÜLER, GÜNDÜZ CD., GÜZEL SK., HALE SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HASAN ALI YÜCEL, HASAN ALİ YÜCEL CD., HASAN TAHSİN SK., HAYAT, HAYAT SK., HAYDAR ZAFER SK., HAYRİ KULUMBUR CD., HIZIRREIS, HIZIRREİS CD., IMREN, ISMET ATLI, IŞILAY SK, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İMREN SK., İNAN SK., İNÖNÜ CD., İSMET ATLI SK., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KANYON SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYIN, KARA HÜSEYİN SK., KARABEKİR SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KIRAZCI, KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., KİRAZCI SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., M.DAGISTANLI, M.DAĞISTANLI SK., MARMARA SK., MEHMET YÜKSEL CD., MELEK SK., MELİK SK., MENZIL, MENZİL SK., METİN SK., MİNE ATALAY SK., MORLALE, MORLALE SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., MUSTAFA OKTAY, MUSTAFA OKTAY SK., NAME SK., NASIFLAR SK., NAZIM HIKMET, NAZIM HİKMET CD., NAZMİ OĞUZ SK., NECATİ ÖKSE CD., NEHİR SK., NURİ EFENDİ SK., OSMAN ENGİN SK., OZANLAR SK., ÖZEN SK., PİR SULTAN SK., RAŞİT BEY SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SAMSUN SK., SEHIT KUBILAY, SELİMAĞA SK., SERHATLI SK., SERIF ÇANGA, SİVAS SK., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞARK SK., ŞEHİT ERHAN ATAŞ SK., ŞEHİT KUBİLAY CD., ŞENEL SK., ŞERİF ÇANGA CD., ŞİNASİ KUŞ SK., ŞİRİNYER SK., TURAN DURSUN CD., UGURLU, UĞURLU SK., UYGUN SK., ÜNÜSAN SK., VATAN, VATAN SK., YAKUT SK., YAŞAR KEMAL SK., YEŞİLTEPE SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, EMIRHAN, EMİRHAN mahallelerinde BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HABİL, HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MİRA, MÜCAHİT SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEBAŞI SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 05 Mart Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde ASIROGLU, ASMA SK., AŞIROĞLU CD., BAKİ SK., BİNDALLI SK., BİNNUR SK., BUKET, BUKET SK., CANBEY, CANBEY SK., CENGIZHAN, CENGİZHAN SK., CIVAN, CİVAN SK., CÜRETKAR, CÜRETKAR SK., ÇALIŞKAN SK., DADALOĞLU SK., DAL SK., DEDE KORKUT, DEDE KORKUT SK., DEMET, DEMET SK., DERİN SK., DİLAN SK., EDA SK., ERBAB SK., ERDINÇ, ERDİNÇ SK., ERENGÜL, ERENGÜL SK., ERKUL SK., ESMA, ESMA SK., ESNAF SK., FARABI, FARABİ SK., FERDA SK., GİRNE SK., GÜLBAHAR SK., GÜLÜM, GÜLÜM SK., GÜVEN SK., HACI ARIF BEY, HACI ARİF BEY SK., HACI BEKİR SK., HALI SAHA, HALI SAHA SK., HALİM SK., HAZAR, HAZAR SK., HİCRET SK., HİDAYET SK., HOCA AHMET YASEVI, HOCA AHMET YASEVİ CD., HÜRMÜZ, HÜRMÜZ SK., ILKADIM, ITIBAR, ITIBAR SK., İLKADIM SK., KARACAOĞLAN SK., KAVAKLI SK., KESMETAŞ SK., KINALI, KINALI SK., KOZAN, KOZAN SK., KUTLU SK., LIMON, LİMON SK., LOKMAN HEKIM, LOKMAN HEKİM CD., LÜGAT SK., LÜTUF SK., MAKUL SK., MAVI, MEHTER, MEHTER SK., MELİH SK., MERTCAN SK., METEHAN, METEHAN SK., MISVAK, MİSVAK SK., MORAL SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MUMCULAR SK., NAZLI, NAZLI SK., NÜKHET, NÜKHET SK., OGUZHAN, OĞUZHAN SK., OKUR, OKUR SK., OKUTAN SK., OZAN, OZAN SK., ÖZHAN SK., RECEP YAZICIOGLU, RECEP YAZICIOĞLU CD., RÜSTÜYE, RÜŞTÜ SK., RÜŞTÜYE SK., SERVET SK., SEVCAN, SEVCAN SK., SEYHAN SK., ŞAHADET SK., TEFSİR SK., TERMAL SK., TIRYAKI SK., TİRYAKİ SK., TUGÇE, TUĞÇE SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., TUZLA, TUZLA CD., UFUK SK., ÜNVER SK., ZEKİ SK., ZEYTIN DALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.