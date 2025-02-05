05 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:40

Güncelleme: 05.02.2025 - 09:40

İZMİR ilinde 05 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-05 2025-02-05 08:00:22.613-2025-02-05 16:00:29.062 saatleri arasında Devrim; 3753/20. Sk., 3749/4. Sk., 3749/2. Sk., 3749/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 08:00:38.994-2025-02-05 12:00:46.193 saatleri arasında Yurdoğlu; 3947. Sk., 3946/8. Sk., 3946/4. Sk., 3946/1. Sk., 3946. Sk., 3945/5. Sk., 3945/3. Sk., , 3947/6, 3946/2, 3946/5, 3946/3, Yurtoğlu Mahallesi Parkı İçi Yolu, 3959. Sk., 3949/1. Sk., 3947/7. Sk., 3947/4. Sk., 3947/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 08:00:38.994-2025-02-05 12:00:46.193 saatleri arasında Uzundere; Eski İzmir Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 08:00:38.994-2025-02-05 12:00:46.193 saatleri arasında Özgür; Eski İzmir Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 08:00:38.994-2025-02-05 12:00:46.193 saatleri arasında Devrim; Eskiizmir, Eski İzmir Cd., 3756. Sk., 3751. Sk., 3750. Sk., 3749. Sk., 3747. Sk., 3746. Sk., 3745. Sk., 3744. Sk., 3743. Sk., 3742. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 08:00:38.994-2025-02-05 12:00:46.193 saatleri arasında Yüzbaşı Şerafettin; 3957. Sk., 3958. Sk., 3959. Sk., 3960. Sk., 3960/1. Sk., 3960/2. Sk., 3961/1. Sk., 3961/2. Sk., 3961/3. Sk., 3961/4. Sk., 3971. Sk., 3971/1. Sk., 3972. Sk., 3972/4. Sk., 3973. Sk., 3973/1. Sk., 3976. Sk., 3984. Sk., 3984/2. Sk., 3985. Sk., Eski İzmir Cd., İsimsiz3, 3956/1. Sk., 3956. Sk., 3955. Sk., 3955/1. Sk., 3955/2. Sk., 3955/3. Sk., 3954. Sk., 3953. Sk., 3952. Sk., 3951/1. Sk., 3951. Sk., 3944. Sk., 3940/2. Sk., 3954/1. Sk., 3940. Sk., 3937. Sk., 3933. Sk., 3932. Sk., 3930. Sk., 3915. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-05 2025-02-05 09:00:00.096-2025-02-05 17:00:00.686 saatleri arasında Yakapınar; , İsimsiz9, Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 09:00:00.096-2025-02-05 17:00:00.686 saatleri arasında Hasköy; , İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 09:00:00.096-2025-02-05 17:00:00.686 saatleri arasında Çırpı Cami; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 09:00:00.096-2025-02-05 17:00:00.686 saatleri arasında Kızılcaova; İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 09:00:00.096-2025-02-05 17:00:00.686 saatleri arasında Yeşilova; , İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz4, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-05 2025-02-05 09:00:00.096-2025-02-05 17:00:00.686 saatleri arasında Işıklar; , İsimsiz17, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, TİRE YOLU, Rahmanlar küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 09:00:00.096-2025-02-05 17:00:00.686 saatleri arasında Yeniçiftlik; , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-05 2025-02-05 09:00:00.138-2025-02-05 17:00:00.278 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; 9205, 9210. Sk., 9209. Sk., 9197. Sk., 9193. Sk., 9191. Sk., İsimsiz28, , Şehit Mustafa Akmansoy Cd., 9254, 9195, Şehit Mustafa Akmansoy Caddesi, Sıtkı Aydınel Cd., 9209, Mustafa İsmet İnönü, MUSTAFA İSMET İNÖNÜ, Mehmet Akif Ersoy, Kocatepe Caddesi, Celal Bayar, 9267/1 Sk., 9267. Sk., 9260. Sk., 9258. Sk., 9255. Sk., 9254. Sk., 9250. Sk., 9223. Sk., 9221. Sk., 9219. Sk., 9217. Sk., 9212. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 09:00:00.138-2025-02-05 17:00:00.278 saatleri arasında Ulucak İstiklal; İsimsiz1, Sıtkı Aydınel Cd., 9232. Sk., 9193. Sk., 9191. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 09:00:00.138-2025-02-05 17:00:00.278 saatleri arasında Damlacık; , 9533 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-05 2025-02-05 09:00:00.407-2025-02-05 17:00:00.477 saatleri arasında Cumhuriyet; 5420, 5418, 5417, 5228/3, 5228/1, 5421, 5301, 5425, 5423, 5360, 5216, 5272, , İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, 5165, İsimsiz36, 5391, 5286, 5385, 5167. Sk., 5169, 5169. Sk., 5171. Sk., 5173. Sk., 5175. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5180. Sk., 5182. Sk., 5206. Sk., 5217. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5228. Sk., 5229. Sk., 5231. Sk., 5233, 5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5238. Sk., 5239. Sk., 5241. Sk., 5242 Sk., 5243. Sk., 5244. Sk., 5245. Sk., 5246, 5247. Sk., 5248. Sk., 5249. Sk., 5250. Sk., 5252. Sk., 5254. Sk., 5256. Sk., 5258. Sk., 5260 Sk., 5264. Sk., 5266. Sk., 5268. Sk., 5270 Sk., 5272. Sk., 5276. Sk., 5277. Sk., 5279. Sk., 5283. Sk., 5288. Sk., 5289. Sk., 5290. Sk., 5291. Sk., 5293. Sk., 5294, 5295. Sk., 5297. Sk., 5262. Sk., 5301. Sk., 5303. Sk., 5305. Sk., 5312. Sk., 5356, 5364. Sk., 5364/1. Sk., 5366. Sk., 5368. Sk., 5369. Sk., 5370, 5369 SOKAK, 5371. Sk., 5373. Sk., 5375 Sk., 5377. Sk., 5378. Sk., 5380. Sk., 5381. Sk., 5382. Sk., 5384. Sk., 5388, 5389 Sk., 5393, 5397. Sk., 5398. Sk., 5399, 5401. Sk., 5402, 5402. Sk., 5403. Sk., 5405. Sk., 5406. Sk., KARAKOÇ, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., 5400, 5287 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 09:00:00.407-2025-02-05 17:00:00.477 saatleri arasında Atatürk; KARAKOÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-05 2025-02-05 09:00:00.991-2025-02-05 17:00:00.164 saatleri arasında Çapak; 2542. Sk., , İsimsiz47, 2548, 2552/1 Sk., 2521. Sk., 2525. Sk., 2527. Sk., 2528. Sk., 2529. Sk., 2530. Sk., 2531. Sk., 2532. Sk., 2533. Sk., 2535. Sk., 2537. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2548. sokak, 2550. Sk., 2552. Sk., 2554. Sk., 2560, 2564. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-05 2025-02-05 09:00:07.253-2025-02-05 15:00:23.858 saatleri arasında Yenibağarası; Zerrın, , SÜMBÜL, İMAMTEPE KÜME EVLER, LADEN, REYHAN, ORTANCA, KORUNGA, BEGONVİL, ŞEBBOY, GARDENYA, Adaçayı Sk., GECE SEFASI, HEZAREN, Böğürtlen Sk., Cuha Sk., ADAÇAYI, Erguvan Sk., Foça Köy Yolu Sk., YENİBAHAR, Hanımeli Sk., Hezaren Sk., ÇAY, Çuha Sk., KASIMPATI, İRİS, Limon Sk., Melisa Sk., ERGUVAN, Mine Sk., PİYAN, ŞAKAYIK, Palmiye Sk., Piyan Sk., Sedir, MOR MENEKŞE, 1035, 1034, İRİS, AZELYA, 1033, 1036, FUNDA, Şebboy, İmam Tepe Yolu, Çuhask., Zerrin elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 10:00:18.641-2025-02-05 16:00:37.455 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; İsimsiz51, İsimsiz52, GÜRÇAĞ, AKYOL, ERİŞ, 600, Sürat Sk., Azim Sk., BARBAROS, Doğukan Sk., Durukan Sk., Dünya Sk., Eriş Cd., Grup Sk., Gürbüz Sk., HALİDE EDİP ADIVAR, Kurtaran Sk., Mehtap Sk., ORUÇ REİS, Soykan Sk., Sürat Sk., Tamkan Sk., Tufan Sk., Tuna Sk., Tunç Sk., Türkan Sk., Yalova Sk., Zorer Sk., Yalı Sk., Öykü Sk., Özgür Sk., ÜLKER, İmbat Sk., Şahin Sk., ŞİFA, KOKULU, SAĞLIK, PETRE, VOLKAN, GÜRKAN, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, Volkan Sk., İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 10:00:18.641-2025-02-05 16:00:37.455 saatleri arasında Cumhuriyet; , İsimsiz36, İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU CAD., İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz66, İsimsiz72, İsimsiz74, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz91, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, 1124. Sk., 1125. Sk., 1130. Sk., 1131. Sk., 1132. Sk., Alaca Sk., Alanya Cd., Alim Sk., Atak Sk., BARBAROS, Battal Sk., Donatım Cd., Fevzi Paşa Cd., Foça Cd., Kazım Karabekir, KAZIM KARABEKİR, Site İç Yolu, Tilbe Sk., Varlık Sk., İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd., İç Yol, DONATIM, HAZAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-05 2025-02-05 09:00:22.585-2025-02-05 17:00:32.266 saatleri arasında Hürriyet; 1057. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1060. Sk., 1061. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1064. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1096. Sk., 1097. Sk., 1099. Sk., 1104. Sk., 1172. Sk., 1173. Sk., ÇAMLIK, Vatan Cd., Büyük Menderes Cd., 1176. Sk., 1175. Sk., 1174. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-05 2025-02-05 10:00:00.02-2025-02-05 16:00:00.716 saatleri arasında Çandarlı; 209 Sk., 210 Sk., 204/1, İsimsiz388, Yaylayurt Yolu, 206/5. Sk., 204/1. Sk., İsimsiz324, 206 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-05 2025-02-05 10:00:00.14-2025-02-05 13:00:00.372 saatleri arasında Güvendik; 215, 215/1, 223, 236, 241, 132. Sk., 132/1. Sk., 191. Sk., 193, 194. Sk., 201. Sk., 213, 214. Sk., 216. Sk., 216/1. Sk., 219. Sk., 220. Sk., 222. Sk., 225/1. Sk., 226. Sk., 224. Sk., 225. Sk., 235. Sk., 237. Sk., 239. Sk., 240. Sk., 242, 242/1. Sk., 243/1. Sk., 243/2 Sk., 244. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 254. Sk., 255, 257. Sk., 259. Sk., 260. Sk., 261 Sk., 261/1. Sk., 261/2. Sk., GÜVENDİK, Harbiye Cd., MAVİ PLAJ, MEHMET ALİ AYGÜVEN, GÜVENDİK ÖREN, , YALI, İsimsiz15, İsimsiz28, 218, 227. Sk., 228. Sk., 232. Sk., 233. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 10:00:00.14-2025-02-05 13:00:00.372 saatleri arasında Denizli; , 31, 123. Sk., 38. Sk., 38/1, GÜVENDİK, 262 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-05 2025-02-05 10:00:41.039-2025-02-05 13:00:46.938 saatleri arasında Yamanlar; 7353/6. Sk., , 7161. Sk., 7351. Sk., 7351/3. Sk., 7351/4. Sk., 7353. Sk., 7353/10. Sk., 7353/13. Sk., 7353/4. Sk., 7353/5. Sk., 7353/7. Sk., 7353/8. Sk., 7353/9. Sk., 7355. Sk., 7355/8. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 10:00:41.039-2025-02-05 13:00:46.938 saatleri arasında Onur; 7399/17. Sk., 7399/16. Sk., 7399/15. Sk., 7399/14. Sk., 7399/13. Sk., 7399/12. Sk., 7399/11. Sk., 7399/10. Sk., 7399/1. Sk., 7399. Sk., 7398/8. Sk., 7398/7. Sk., 7398/6. Sk., 7398/5. Sk., 7398/4. Sk., 7398/3. Sk., 7380. Sk., 7371. Sk., 7399/18. Sk., 7399/19. Sk., 7399/2. Sk., 7399/20. Sk., 7399/21. Sk., 7399/33. Sk., 7399/26. Sk., 7399/7. Sk., 7399/8. Sk., 7399/9. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, 7357/3. Sk., 7357/1. Sk., 7357. Sk., 7399/34, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 10:00:41.039-2025-02-05 13:00:46.938 saatleri arasında Org. Nafiz Gürman; 7161. Sk., 7161/1. Sk., 7161/2. Sk., 7161/3. Sk., 7161/4. Sk., 7161/5. Sk., 7171. Sk., 7353/9. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-05 2025-02-05 10:00:41.039-2025-02-05 13:00:46.938 saatleri arasında Körfez; 7399/34 elektrik kesintisi yaşanacaktır.