0,50 promil ile sınırda kaldı: Bu kez şakayı polis yaptı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:11

Güncelleme: 11.02.2025 - 10:13

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Yolu Caddesi üzerine uygulama yaparken bir otomobili durdurdu.

Tek bira içtiğini söyleyen ve alkolmetreyi üfleyen sürücü Bilal D.'nin korku dolu anları başladı. Sürücünün 0.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri, Bilal D.'yi önce korkuttu, sonra da tespit edilen alkolün sınırda olduğunu söyledi.

Bilal D. ise, "Aldın mı ehliyeti. Abi yapma gözünü seveyim. Ben taksiciyim. Abi aldın mı gerçekten. Yapma gözünü seveyim. Bitti benim işim. Vallahi babam kesecek beni" diye dert yandı.

ŞAKA OLDUĞUNU ANLAYINCA...

Bilal D. alkollü araç kullandığına dair imza atarken polis memuru "Yok kardeşim, ehliyetin gitmedi. Yasal sınırda kaldın, 0.51 promil olman gerekiyordu. 50'de kaldın" dedi. Bunun üzerine Bilal D. derin bir 'oh' çekerek, "Kurban kestireceğim" dedi.

Bilal D., işlemlerinin ardından aracıyla bölgeden uzaklaşırken, tebessüm ettiren anlar kameraya yansıdı.