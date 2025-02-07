Parası alkollü içeceğin vergisine yetmeyenler canından oluyor! Peki alkollü içeceklerden ne kadar vergi alınıyor?
Ankara'da sahte içki nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti, 20 kişi ise yoğun bakımda. Yüksek alkol fiyatları ve vergiler, yurttaşları sahte içkiye yöneltirken, metanol zehirlenmesiyle ölümler artıyor.
Ankara'da sahte içki kullanımı nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yoğun bakımda tedavi altında. Valilik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sahte içki üretimi ve ticaretiyle bağlantılı olarak 13 kişinin tutuklandığını bildirdi. Açıklamada, sahte içki kaynaklı ölümlerdeki artışa dikkat çekildi.
SAHTE İÇKİYLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Sahte içkiyle mücadele kapsamında başlatılan denetimlerde, Düzce ve Konya'da toplamda 62 ton, Ankara'da ise yaklaşık 40 ton olmak üzere 102 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.
'AÇ SEFİL GEZİYOR'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 tarihinde sigara vergilerinin artırılmasına yönelik olarak, "Devamlı artırıyoruz, bundan da çok rahatsızlar. Aç sefil geziyor ama onu almaktan da geri durmuyor. Rakıyı birayı almaktan geri durmuyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler yüksek vergilerle içki almakta zorlanacak yurttaşın sahte içki arama yoluna girebileceği şeklinde de yorumlanmıştı.
İSTANBUL’DA SAHTE İÇKİ KAYNAKLI ÖLÜMLER
Ocak ayında İstanbul'da da sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 90 kişiden 38’i hayatını kaybetmişti. Sahte alkol kaynaklı ölümler genellikle metanol zehirlenmesinden kaynaklanıyor. Metanol, düşük oranlarda bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor ve ölümle sonuçlanabiliyor.
YÜKSEK VERGİLER SAHTE İÇKİYE YÖNELİMİ ARTIRIYOR
Sahte içkiye yönelim, alkollü içkilerdeki yüksek vergi oranlarıyla ilgili bir soru işareti oluşturuyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında alkollü içkilerdeki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kez zamlanıyor.
BİRADAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?
Türkiye'de ortalama 50 cl'lik bir şişe fiyatı 90,35 TL olan birada KDV ve ÖTV toplam vergisi 55,31 TL’ye ulaşırken, vergiler çıkarıldığından ortalama bira fiyatı 49,97 TL oluyor.
VOTKADAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?
Aynı şekilde 70 cl'lik bir şişe votka fiyatı da ortalama 1.127 TL’ye çıkarken, ödenen vergi miktarı 614,56 TL’ye yükseldi. Votka vergilerden arındırıldığında 512,44 TL’ye geriliyor.
RAKIDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?
Rakı fiyatları son yıllarda büyük bir artış gösterdi. 2002 yılında 70’lik rakının fiyatı sadece 8,25 TL iken, 2025 yılında bu fiyat ortalama 1123,5 TL’ye yükseldi. Bu artışın yüzde 75’lik kısmı vergilerden kaynaklanıyor. 2025 yılı itibarıyla ortalama rakı fiyatından alınan vergi miktarı ise 100 cl'lik bir şişede 839,89 TL. Vergiler çıkarıldığında ise rakının fiyatı 283,61 TL'ye düşüyor.
SAHTE İÇKİ TEHLİKESİ GİDEREK BÜYÜYOR
Yüksek vergi yükü ve sahte içkinin yaygınlaşması, yurttaşları giderek daha fazla tehdit eder hale geliyor.
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