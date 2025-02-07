Parası alkollü içeceğin vergisine yetmeyenler canından oluyor! Peki alkollü içeceklerden ne kadar vergi alınıyor?

'AÇ SEFİL GEZİYOR'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 tarihinde sigara vergilerinin artırılmasına yönelik olarak, "Devamlı artırıyoruz, bundan da çok rahatsızlar. Aç sefil geziyor ama onu almaktan da geri durmuyor. Rakıyı birayı almaktan geri durmuyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler yüksek vergilerle içki almakta zorlanacak yurttaşın sahte içki arama yoluna girebileceği şeklinde de yorumlanmıştı.