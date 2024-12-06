06 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.12.2024 - 08:49

Güncelleme: 06.12.2024 - 08:49

SAKARYA ilinde 06 Aralık Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16008, 16009, 16010, 16016, 16018, 16020, 19018, 34009, 34011, 34014, 34016, 34018, 34019, 34020, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞINEVRİN, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., DAĞ AĞZI, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, GÜVEN, GÜVEN SK., HAYELLER SK., HUNLAR, KOCADAG, KOVA, SEHIT ERCAN KARADAG, ŞAŞKINLAR SK., YAMAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16019, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34010, 34021, 34023, 34025, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA, ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, MANAV, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., Uavtede Yok, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK mahallelerinde CEBEK 26 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, SARIAHMETLER mahallelerinde CEBEK 1, FATIH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KALBURCU, SEYHTIMARI mahallelerinde DAVUTLAR, KALBURCU, KALBURCU KÖYÜ İÇ YOLU, SARIOGLU, SARIOGLU/2, SARIOĞLU, YAKUPKALFALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde CEBEK, CEBEK/17, DOKUZOLUK, GIRGIRLAR/3, GÜRPINAR/1, HAYALLER, HAYALLER SK., IMAMLAR, KABAKLAR, KABAKÖY SK., KABAKÖY/4, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, MERKEZ SK., ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN SK., ZIAHMET MERKEZ, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, UZUNALAN mahallelerinde CEBEK SK., KABAKÖY/1, UZUNALAN 14, UZUNALAN 17 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 06 Aralık Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR, IMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., DOKUZOLUK SK., GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., IMAMLAR/1, IMAMLAR/15, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, UZUNALAN, ZIAHMET 4007 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 06 Aralık Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, CEBEK/13, GIRGIRLAR/1, HAYALLER/3, ISTIKLAL, İMAMLAR SK., KABAKÖY, UZUNALAN/1, UZUNALAN/13, UZUNALAN/15, UZUNALAN/19, UZUNALAN/25, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4005, ZIAHMET 4006 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3040., 3040. SK., 3044. SK., 3053. SK., 3057. SK., 3060., 3143., BESKÖPRÜ, ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU-, D100 KARAYOLU CD., ESKI BESKÖPRÜ SK., FABRİKA CD., FIRTINA, FIRTINA SK., GOOD YEAR, KUDÜS, SALKIM 2 SK., SERVIS, SÜLEYMAN BİNEK CD., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ARALIK, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 307. SK., 308., 308. SK., 309. SK., 310. SK., 312. SK., 314. SK., 317., 543. SK., 545. SK., 556., 564. SK., 568. SK., ARALIK SK., DEFNE, DİLBER SK., ELİT EVLER İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., KAYA SK., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA CD., ORHANGAZI, ORHANGAZİ SK., SAHIN, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SULTAN SARAYI, ŞAHİN SK., ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 4026 SK., 546 SK., 547., 547. SK., 549., 549. SK., 551. SK., 553. SK., 561. SK., 562. SK., 570., 576., 578., 578. SK., 580., 604., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA CD., HANIMELI, HANIMELİ SK., KEMER SK., MEHMET AKIF ERSOY CD., NEŞE SK., ORHANGAZİ, SUSAM, SUSAM SK., YAZLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Aralık Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 1., 1. CD., 525. SK., 539. SK., 541. SK., 548. SK., 550. SK., 554. SK., 555. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 562., 566., 566. SK., 572. SK., 576. SK., 580. SK., 582., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 598., 598. SK., 602. SK., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANİÇİ SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, HANIMELI SK., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, NİSAN 17. SK., SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., SERHAT SK., TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3060. SK., BEŞKÖPRÜ CD., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Aralık Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3061., 3079., 3161., 3161. SK., 3171., 3171. SK., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI İZNİK YOLU, MEKECE, MEKECE/25 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, CIHADIYE, CİHADİYE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, ELPEREK, FEVZIYE, FEVZİYE, KARAPINAR, KOZAN, ÖZBEK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 1, 10. SK., 12. SK., 31. SK., 32. SK., 33. SK., 34. SK., ABDULLAH ATEŞ SK., ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., ADALI SK., AHMET YESEVİ SK., AKHISAR, AKHİSAR SİTESİ İÇİ YOLU, ALADDİN SEZER CD., ALPARSLAN, ALPARSLAN SK., ALTAY, ALTAY SK., ANKARA, ANKARA CD., ATA SK., ATATÜRK BULVAR, ATEŞALİLER SK., AY, AY SK., AYDIN, AYDINLIK, AYTAÇ SK., BALABAN SK., BARBAROS, BARBAROS SK., BEREKET SK., BESTEKAR MEHMET NAZİR BALCI SK., BİLGE SK., BOTANİK SK., BOZÖREN, BOZÖREN SK., BÖKE DERE SK., BUHARA, BUHARA SK., BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU, CAMII ARASI SK., CAMİİ ARASI SK., CELALETTİN ÇELİK SK., CEMAL YIRMIBES, CENGİZHAN SK., CIHADIYE, CIHADIYE-, CIHADIYE/100, CIHADIYE/11, CİHADİYE, CİHADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, CİHADİYE SK., CİVAN SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET BULVAR, ÇAGLAYAN, ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/2, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇARŞI CAMİ SK., ÇAVUŞALİ SK., ÇAYIROVA, ÇAYIROVA KÜME EVLER, ÇINAR DIBI SK., ÇINAR DİBİ SK., DESTAN SK., DOĞA SK., DOĞAN SK., DOLAMAÇBASI, DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, DR. FEVZİYE ÇEVİK SK., DR. SERDAR SERDAROGLU, DR.ALI YENER SK., DR.ALİ YENER SK., DUA MEYDANI, DUA MEYDANI SK., EDALI SK., EGITIM, EGITIM SK., EGREK, EĞİTİM SK., EĞREK SK., EKİN SK., EMEK, EMIR SULTAN, EMİR SULTAN SK., ENDER SK., ERGENEKON CD., ERGUVAN SK., ESER SK., ESTERGON SK., ETHEM EFENDİ SK., ETI, ETİ SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., FARABİ SK., FATIH CD., FATİH CD., FATMA HANIM, FATMA HANIM SK., FATMACIK SK., FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/13, FEVZIYE/14, FEVZIYE/3, FEVZIYE/4, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZİYE SK., FIRUZE, FİRUZE SK., FOTO, FOTO SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GEDİZ SK., GELİNCİK SK., GELİŞİM SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/2, GÜLÜMSER, GÜMÜŞ SK., GÜNER SK., GÜNES, GÜRBÜZ SK., GÜZEL, HAFIZ FAHRI, HAFIZ FAHRİ SK., HALİDE EDİP ADIVAR SK., HAMAM SK., HAMİ SK., HASAN ÇAVUS SK., HASAN ÇAVUŞ SK., HAYAT SK., HUZUR SK., HUZUR/1, HÜR SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET SK., HÜSEYIN TÜRKER, HÜSEYIN TÜRKER SK., HÜSEYİN TÜRKER SK., IHLAMUR SK., IMREN, IRFAN EFENDI, IRMAK/1, ISTASYON CD., İBNİ SİNA SK., İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., İMAR SK., İsimsiz139, İSTİKLAL SK., KAAN SK., KANTAR SK., KARACA, KARANFİL SK., KARAPINAR, KARAPINAR/15, KARBEYAZ SK., KARDELEN SK., KARDEŞ SK., KAVAKDİBİ SK., KAYMAKAM YÜKSEL BORAZANOGLU, KAZAN DERE SK., KAZIM KARABEKİR SK., KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAZIMİYE SK., KEMER KÖPRÜ SK., KESER SK., KILIÇ ASLAN SK., KINALI SK., KIREMITLIK, KOCATEPE SK., KONAK CAD.1.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇİT CD., KONAK CAD.4.GEÇİT CD., KONAK CD., KORTEPE, KORTEPE CD., KOSOVA SK., KOZAN SK., KUYULU SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., LALE, LEYLAK SK., LOJMANLAR SK., MAHMUT HÜDAI, MAHMUT HÜDAİ SK., MALAZGİRT SK., MEHMET AKIF CD., MEHMET AKİF CD., MERIÇ, MERİÇ SK., MESALE, MEŞALE SK., METEHAN, METEHAN CD., MEVLANA, MEVLANA CD., MEZARLIK İÇ YOLU, MIMAR SINAN CD., MINE, MITHATPASA, MITHATPASA 1, MİNE SK., MİTHATPAŞA CD., MOLLA FENARİ SK., MORU, MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/1, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., MURADİYE CAMİ, MÜEZZİNZADE SK., MÜFTÜZADE, MÜFTÜZADE SK., NAMIK KEMAL CD., NAR AGACI-, NECATİBEY SK., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL SK., NEHİR SK., NENE HATUN, NENE HATUN SK., NILÜFER, NUSRET IPEKÇIOGLU SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., OĞUZHAN SK., ORHAN KEMAL SK., ORHUN SK., ORMAN, ORUÇ REİS SK., ÖMER SEYFETTIN SK., ÖMER SEYFETTİN SK., ÖZBEK, ÖZBEK/4, ÖZBEK/8, PAMUKOVA BELEDİYE PARKI İÇİ YO, PARK İÇİ YOLU, PARK SK., PETEK SK., PİRİ REİS SK., PROF. DERYA DINÇER, PROF. DERYA DİNÇER CD., PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUGCU, PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUĞCU, REFET BELE, REFET BELE SK., SAFAK SK., SAĞLIK SK., SAHIN1-, SAİT FAİK SK., SAKIN, SAKİN SK., SALİH SK., SANAYİ SİTESİ İÇ YOLU, SANAYİİ SK., SARAY SK., SARMAŞIK SK., SEDAT ERYIGIT, SEDAT ERYİĞİT CD., SEHIT HÜSEYIN IPEKÇIOGLU, SELANIK SK., SELANİK SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SEMA SK., SEMERCILER SK., SEMERCİLER SK., SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL DEMIR, SIFA SK., SIRADUTLAR SK., SIRIN, SOBACI BAHRİ SK., SOMUNCUBABA, SOMUNCUBABA SK., SÜMER SK., ŞEHİT ERSİN YENER SK., ŞEHİT HÜSEYİN İPEKÇİOĞLU CD., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., ŞEHİT ONB. ŞÜKRÜ ÇETİN SK., ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., ŞEHİT YILMAZ AKKANOĞLU SK., ŞERAFETTİN ÇELİK SK., ŞERİF HOCA SK., ŞİFA SK., TAHIL PAZARI SK., TALATPAŞA CD., TATLI SK., TEVFİK FİKRET SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS SK., TURGUTLU SK., TÜRBE, TÜRKER SK., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD., UGURLU SK., UĞURLU SK., UYGAR SK., UYSAL SK., UZUN, UZUN SK., VAKIF SK., VATAN CD., VATAN/2, YAĞMUR SK., YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL CD., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMIN/2, YASEMİN SK., YAVUZ, YAVUZ SK., YESIL SK., YESIM, YEŞİM SK., YILDIRIM SK., YILDIZ SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU, ZEYTİN SK., ZIYA GÖKALP CD., ZIYA PASA, ZIYA PASA/1, ZIYARET, ZİYA PAŞA CD., ZİYARET CD., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE SK., MEKECE/13 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE/12, MEKECE/21 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1510. SK., 1512., 1512. SK., 1513., 1513. SK., 1513./1, 1514., 1514. SK., 1516., 1517. SK., 1518., 1518. SK., 1531, ADLİYE, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde DERE SK., EMİN SK., HAKAN CD., KUTUP SK., MUTLU SK., NARIN, ÖZLEM SK., SEVEN SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde BİSMİL SK., KRİSTAL SK., MIMARSINAN, MİMARSİNAN CD., MİRAÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde EKİM, HASAT, MADEN, TOPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH mahallelerinde 387 SK., AYVAZ SK., BAYRAK SK., BAYRAKTAR SK., CEVHER SK., ÇIMEN, ÇIMEN SK., DİLEK SK., ELMAS SK., FAHRI, İL ORMAN MESİRE YERİ, MERHUM HASAN ÖZCAN SK., S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SAFAK, ŞAFAK SK., UMUT SK., YADIGAR, YADİGAR SK., ZAFER CD., ZOR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİFİYE - SAPANCA YOLU, DURU, EMEK SK., GÖLBAŞI, MIDYAT, MİDYAT SK., TAS, TAŞ, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAPTİLER mahallelerinde ABDİBEY CD., TOYOTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Aralık Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde DERYA SK., FUAT SK., LEYLA, NASİP SK., POYRAZ, ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Aralık Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAPTİLER mahallelerinde 334. SK., 337. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Aralık Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ATATÜRK/10, BADEM SK., BARIŞ SK., BAŞAR SK., BEGONYA SK., BELDE KENT SİTESİ İÇİ YOLU, FESLEĞEN SK., İKİZ EVLERİ İÇİ YOLU, KARDELEN, MENEKSE, NEVİN SK., ORHANGAZI CD., SHT.MUSTAFA SEZER, SİTELER, SİTELER CD., ŞHT.MUSTAFA SEZER CD., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Aralık Cuma 17:30-19:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLI SAKARYA mahallelerinde BİRLİK SK., D-100 YANYOL, HANLI/1, KAR, ONUR SK., PARS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI SAKARYA mahallelerinde SEHIT ONBASI ZEKERIYA GÖZYUMAN, ŞEHİT ONBAŞI ZEKERİYA GÖZYUMAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: REŞADİYE, YONGALIK mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, YONGALIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇELER mahallelerinde DUTLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 10002, 10002 SK., 7046 SK., 7084 SK., 7089 SK., 7090, 7093 SK., 7096, 7096 SK., 7098 SK., 7101 SK., 7111 SK., 7112 SK., 7114 SK., 7115, 7115 SK., 7116 SK., 7117 SK., 7119, 7121 SK., 7124 SK., 7125, 7125 SK., 7130 SK., 7131 SK., 7132 SK., 7134, 7134 SK., 7135 SK., 7137 SK., 7139 SK., 7140 SK., 7141 SK., 7142, 7143, 7143 SK., 7145 SK., 7147, 7149 SK., 7151, 7151 SK., 7155, 7157 SK., 7159 SK., 7161 SK., 7163 SK., ÇEŞMELER SK., SEHIT M.ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 06 Aralık Cuma 10:15-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, BELDIBI, BELDİBİ, BOZTEPE, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, DURMUSLAR, DURMUŞLAR, GÖKÇELER, GÜVENÇLER, HANYATAK, HAYDARLAR, MADENLER, MANSURLAR, TASAGIL, TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞYATAK, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde 4008, 4011 SK., 5001 SK., ACELLE YAYLASI, ALAN, ASAR, AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, BELDİBİ, BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., BOZTEPE YAYLASI, CUMHURIYET_1, CUMHURİYET CD., ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK SK., ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇATALKAYA, ÇAYLAR SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENDERE, DERE KÜME EVLER, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÜVENÇLER, GÜVENÇLER SK., GÜZLEK SK., HABIPLER, HABİPLER SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, KARSI, KARŞI, MADENLER, MADENLER SK., MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_3, MERKEZ_4, MUHTAR HALIS, MUHTAR HALİS CD., MUTAFLARYENI, MUTAFLARYENİ KÜME EVLER, PASALAR, PAŞALAR CD., PAZARKÖY SK., PINARBASI, SAHINLER, SAMANPAZARI, SAMANPAZARI SK., SAZ SK., SHT.CANAYAKIN DOGRU, SULTANPINAR YAYLASI, SULUCA OVA YAYLASI, ŞAHİNLER SK., ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK., TASAGIL, TASAGIL SK., TASYATAK, TAŞAĞIL, TAŞAĞIL KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞAĞIL SK., TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TOSUNOGLU, TOSUNOĞLU SK., TRAFO, TUZLA, TUZLA SK., TÜRBE SK., YAGCILAR_1, YAĞCILAR SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERI SK., YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 1863., 1867., 1869., 1870., 3751., BAĞLARBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, ERZINCAN, ERZİNCAN SK., GERENBAGLAR, GERENBAĞLAR SK., KAYA-, YUKARI BAGLARBASI, YUKARI BAGLARBASI/4, YUKARI BAĞLARBAŞI, YUKARI BAĞLARBAŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 06 Aralık Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, HACIYAKUP, ULUCAMII mahallelerinde ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., GEVYE TARAKLI YOLU, NERGIS, PAŞALAR SK., TERMAL CD., TOKİ EVLERİ SK., TOKİ İÇİ YOLU, TOMAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY, MELENAĞZI mahallelerinde 338 SK., 505., 531. SK., 532., 538., 545., 550., 551., 555., 561., 563., 564., 565., 567., 568., 569., 569. SK., 571. SK., 575., 577., 579., 579. SK., 581., 583., 583. SK., 584. SK., 585., 585. SK., 587., 588., 589., 590., 590. SK., 592., 592. SK., 593. SK., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 600. SK., 601., 603., 604 SK., 606., 608. SK., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 617, 618, 619, 620, 621, 622, 622 SK., 623, 624 SK., 625, 626, 627, 628, 628 SK., 629, 629 SK., 693./1, 699., 707, 707-, 708, AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ATATÜRK, BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE_1, FATIH SULTAN MEHMET, FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), KARASU ŞİLE YOLU, KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., MERKEZ SK., MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/4, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/68, MERKEZ_96, SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU, SAHILYOLU/1, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, TATLICAK, TATLICAK SK., TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY, YALI, YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖRELE mahallelerinde GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖRELE, KÖYYERI, KÖYYERİ mahallelerinde ABAY, GÖRELE/7, KISA/1, MERKEZ(KÖYYERİ), YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYYERI, KÖYYERİ mahallelerinde KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ/2_5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KURTULUS, KURTULUŞ, ŞEKER mahallelerinde 421 NOLU, 421 NOLU SK., 422 NOLU, 422 NOLU SK., 423 NOLU SK., 424 NOLU SK., 426 NOLU SK., 427 NOLU SK., 428 NOLU SK., 429 NOLU SK., 503 NOLU, 503 NOLU SK., BÖLÜK SK., DEPO SK., GARİP SK., GÜNESLI SK., GÜNEŞLİ SK., MESUDİYE SK., OVALI SK., SEHIT CELAL HAYTA, SEREF SK., SIRIM SK., ŞEREF SK., TARLA, TARLA SK., TEL SK., TÜTEN, TÜTEN SK., YILDIZ, YILDIZ CD., ZEMBİL SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Aralık Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 195 NOLU, 195 NOLU SK., SEDAT KİRTETEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKHATAPLI, KARADERE, KISLA, KIŞLA, KÜÇÜKHATAPLI mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, AKSAL, AKSAL SK., ALİMOĞLU SK., BÜYÜKHATAPLI KÖYÜ İÇ YOLU, EMEKLİ SK., ESKIKAYNARCA YOLU, GEZGIN, GEZGIN/1, GEZGIN/3, GEZGİN SK., HALILAR, HALILAR /3, HALILAR SK., HATAPLI, HATAPLI SK., HATAPLI/1, HATAPLI/2, HÜSEYINLER, HÜSEYİNLER SK., KAYNARCA CD., KERNE, KERNE SK., KIŞLALI SK., MUHARREMLER, MUHARREMLER SK., YENI BULVAR SK., YENİ BULVAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASPINAR, BAŞPINAR, SARIDEDE mahallelerinde 1112 SK., 1113 SK., 1115 SK., 1116, 1116 SK., 1117 SK., 1118 SK., 1119 SK., 1120, 1120 SK., 1121 SK., 1122 SK., 1123, 1123 SK., 1124, 1127, 1128, 1128 SK., 1131 SK., 1132 SK., 1133, 1133 SK., 1136 SK., 1158, 1158 SK., 1158. SK., 1160, 1160. SK., 1161 SK., 1161. SK., 1162, 1162. SK., 1163. SK., 1164, 1171 SK., 1171. SK., 1172 SK., 1173 SK., 1175 SK., 1176 SK., 3004 SK., 3007. SK., 3009, 3009. SK., 3010. SK., 3013, 3013 SK., 3014, 3016. SK., 3017 SK., 3024, 3024 SK., 3089, 3089. SK., 3095 SK., 3096, 3097 SK., 3098. SK., 3099. SK., 3101, 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3102. SK., 3147, 3150, 3158, 3161, 3504 SK., BAĞDAT CD., BASPINAR, BASPINAR CD., BAŞPINAR CD., EKREM GÜNAY CD., HORHOR, KARA KÖÇEK YOLU, PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., TEPECİK CD., ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASPINAR, BAŞPINAR, SARIDEDE mahallelerinde 1148 SK., 1165 SK., 1166, 1166 SK., 1167 SK., 1168, 1168 SK., 1169 SK., 1177, 1177 SK., 1178 SK., 3015, 3017. SK., 3024. SK., 3033, 3033. SK., 3035. SK., 3067. SK., 3068, 3068. SK., 3072. SK., 3091. SK., EKREM GÜNAY, ÖMER BAYRAKLI PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAKALLIK, DEDELER, DIKMEN, DİKMEN, GÖKSU, GÜNDOGAN, GÜNEY, KARADERE, KIRKTEPE, KIZANLIK, KURTULUS, KURTULUŞ, SÜLEYMANİYE, SÜMBÜLLÜ, YARICA, YENIYAYLA, YENİYAYLA mahallelerinde 11601, 11603, 11606, 11607, 11612, 11613, 11614, 11616, 11637, 11647, 11654, 11661, 11670, 11672, 13503, 14300, 14305, 14313, 16600, ACI SU, ACI SU SK., ACI SU/2, AKINCILAR, AKINCILAR SK., AKINCILAR/2, AKINCILAR/3, AKINCILAR/4, AKINCILAR/7, ALT YURTLUK, ALT YURTLUK SK., ARKA SK., ARKA ÜST, ARKA/3, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAGANLAR/4, ARMAĞANLAR SK., BAKACAK, BAKACAK 2, BAKACAK/1, BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_2, CAMI_4, CAMİ SK., ÇAMLIK, ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇATMA, ÇATMA SK., ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/2, ÇATMA/2, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM, ÇIGDEM YAYLASI, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/4, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM YAYLASI, DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., DÜZ, DÜZ SK., ELMACIK, ELMACIK SK., ESKI YATAK, ESKİ YATAK, HACI HASAN, HENDEK KARADERE YOLU, İsimsiz86, KADIRLER, KADİRLER SK., KAYA BASI, KIRAN, KIRAN-, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAN_5, KIRAZLIK, KIRAZLIK/1, KIRAZLIK/2., KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIZ KALESI, KIZ KALESI/1, KIZ KALESİ, KIZ KALESİ SK., KIZKALE, KİRAZLIK SK., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ 30, MERKEZ 30 SK., MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ_103, MERKEZ_114, MERKEZ_166, MERKEZ_178, MERKEZ_180, MERKEZ_196, MERKEZ_209, MERKEZ_212, MERKEZ_242, MERKEZ_26, MERKEZ_264, MERKEZ_27, MERKEZ_280, MERKEZ_284, MERKEZ_299, MERKEZ_304, MERKEZ_315, MERKEZ_332, MERKEZ_46, MERKEZ_58, MERKEZ_7, MERKEZ_89, ORTA YATAK, ORTA YATAK SK., ORTA YAYLA, ORTA YURTLUK, ORTA YURTLUK SK., ORTA YURTLUK_2, ORTA YURTLUK_3, ORTA YURTLUK_4, ÖMERLER, ÖMERLER SK., SEREFLI, SITELER, SİTELER SK., ŞEREFLİ, TÜTÜNLÜK, TÜTÜNLÜK/2, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ÜST, ÜST SK., ÜST YURTLUK, ÜST YURTLUK SK., ÜST YURTLUK/1, ÜST_4, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YENI_2, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YESILLER, YESILLER_3, YESILLER_5, YESILLER_6, YEŞİLLER, YEŞİLLER SK., YURTLUK, YURTLUK SK., YURTLUK_1, YURTLUK_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 06 Aralık Cuma 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE mahallelerinde 101 NOLU SK., 111 NOLU CD., 26 NOLU CD., BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., D-100 YAN YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 06 Aralık Cuma 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK, PIRAHMETLER mahallelerinde 49 NOLU SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, KOZLUK CD., NEHIR, NEHİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK mahallelerinde D-100 YAN YOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUMESE, KURUMEŞE, LIMANDERE, LİMANDERE, SINANOGLU mahallelerinde 1 NOLU, 1 NOLU SK., 2 NOLU, 2 NOLU SK., 3 NOLU, 3 NOLU SK., 4 NOLU SK., ACIELMA KÜME EVLER, ADAPAZARI KARASU YOLU, ÇOBAN, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., FEVZI PASA (MERKEZ), FEVZI PASA1, GAFFAR OKKAN, GÖL YOLU, GÖL YOLU CD., HACI ALİ SK., HACILAR, İsimsiz95, KARASU-, KARASU (MERKEZ), KARASU (MERKEZ) CD., KARASU CD., KURUMESE KÖYÜ IÇ YOLU, KURUMEŞE KÖYÜ İÇ YOLU, LİMANDERE YOLU, MENDERES, MENDERES CD., MENEKŞE SK., MERKEZ SOK., PAPATYA, SAKARYA CD., SAKARYA_3, SÜMBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 06 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENCİK, DEVLET, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 10 SK., 11, 11 SK., 12, 12 SK., 13 SK., 14 SK., 15 SK., 16 SK., 17 SK., 18 SK., 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 19 SK., 19.05.2021 CD., 20 SK., 21, 21 SK., 224, 224 SK., 23, 23 SK., 24 SK., 25, 25 SK., 30, 30 SK., 301 SK., 32, 32 SK., 33, 33 SK., 34, 34 SK., 35, 35 SK., 36 SK., 37, 38 SK., 39, 40 SK., 41, 44 SK., 45, 46, 47, 48, 8 SK., 82 SK., 83 SK., 84-, 85, 9 SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AHMET DÜLGER, AHMET DÜLGER CD., BALTA SK., FATİH SULTAN MEHMET, FERİZLİ SANAYİ SİTESİ, FEVZİ ÇAKMAK CD., SAKARYA L TİPİ KAPALI CEZAEVİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.