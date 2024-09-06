06 Eylül İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.09.2024 - 09:27

Güncelleme: 06.09.2024 - 09:27

İZMİR ilinde 06 Eylül Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.057-2024-09-06 15:00:00.572 saatleri arasında İstiklal; 7413. Sk., , 7424, 7414/2 Sk., 7418. Sk., 7408, 7403 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.256-2024-09-06 13:00:00.118 saatleri arasında Egekent; 8828. Sk., , 8827. Sk., 8050. Sk., 8836/1. Sk., 8831. Sk., 8829. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.467-2024-09-06 13:00:00.799 saatleri arasında İzkent; 8837. Sk., 8840. Sk., 8839. Sk., 8838. Sk., 8831. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.467-2024-09-06 13:00:00.799 saatleri arasında Esentepe; 8838/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.84-2024-09-06 13:00:00.063 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8832. Sk., 8860. Sk., 8861. Sk., 8864 sk., 8862. Sk., İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.84-2024-09-06 13:00:00.063 saatleri arasında Çağdaş; , 8818, 8819. Sk., 8826. Sk., 8861. Sk., Cumhuriyet Sitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.84-2024-09-06 13:00:00.063 saatleri arasında Esentepe; , 8809/40. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.304-2024-09-06 11:00:00.252 saatleri arasında Çınarköy; 5006. Sk., 134/2, İsimsiz3, İsimsiz2, Şehit Jandarma Er Nadir Özkan Sk., İzmir, Çınarköy Kırovası, Ulucak Kemalpaşa Cd., Madenaltı Mevki Yolu, Eşrefi Rumi, Beypınarı Mevki Yolu, 92. Sk., 8 Eylül Cd., 5009. Sk., 5008. Sk., 5007. Sk., 5005. Sk., 5004/1. Sk., 5004. Sk., 5003/1. Sk., 5003. Sk., 5002. Sk., 5001/1. Sk., 5001. Sk., 2. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.304-2024-09-06 11:00:00.252 saatleri arasında Sekiz Eylül; 92. Sk., İzmir Cd., Çınarköy Kırovası, Eşrefi Rumi, 99/1. Sk., 99. Sk., 98. Sk., 97. Sk., 96. Sk., 95. Sk., 94. Sk., 93. Sk., 90/1. Sk., 89. Sk., 88/3. Sk., 88/2. Sk., 88/1. Sk., 88. Sk., 85. Sk., 84. Sk., 83/1. Sk., 82. Sk., 81/1. Sk., 80/1. Sk., 79. Sk., 77/1. Sk., 76/1sk., 75. Sk., 129. Sk., 104. Sk., 103/1. Sk., 102. Sk., 101/1. Sk., 100/2. Sk., 100/1. Sk., 100. Sk., İsimsiz9, İsimsiz8, Kır Ovası Kümesi, Kirazlı Cd., Hoca Ahmet Yesevi Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.304-2024-09-06 11:00:00.252 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.99-2024-09-06 13:00:00.701 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.99-2024-09-06 13:00:00.701 saatleri arasında Sütçüler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.99-2024-09-06 13:00:00.701 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; , 1. Öteyaka Kümeevleri, 2. Öteyaka Sk., Harıldak, Harıldak Kümesi, Öteyaka-2 Küme Yolu, İsimsiz9, 1.Öteyaka Kümeevler, 502, 1 ÖTEYAKA KÜMEEVLER, HARILDAK KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.99-2024-09-06 13:00:00.701 saatleri arasında Örnekköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.99-2024-09-06 13:00:00.701 saatleri arasında Sekiz Eylül; , Küplücealtı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.169-2024-09-06 13:30:00.391 saatleri arasında Ansızca; , İsimsiz17, İsimsiz3, Ansızca Köyü İç Yolu, Ansızca Köyü İzmir Ankara, Ansızca Köyü Yolu, Ansızca Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.169-2024-09-06 13:30:00.391 saatleri arasında Yenmiş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.169-2024-09-06 13:30:00.391 saatleri arasında Ulucak İstiklal; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.169-2024-09-06 13:30:00.391 saatleri arasında Kuyucak; İsimsiz13, İsimsiz36, İsimsiz35, KUYUCAK YOLU, Kuyucak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.592-2024-09-06 15:30:00.213 saatleri arasında Aşağı Yenmiş; Serap, , TARÇIN SOKAK, Ada, Asya, Başak, Beren, Dumlu, Esin, Funda, Gülsen, Narin, Pınar, Sancak, Söğütçük Yolu, Tarçın, Turna, Vatan, YENMİŞ FABRİKA YOLU, Yıldıztepe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.592-2024-09-06 15:30:00.213 saatleri arasında Sütçüler; kevser, , Adalı, Akevler, Akevler Cd., Aksu, Anadolu Sk., Ankara, Atatürk, Atmaca, Aydemir, Baltaalanı Sk., Batı, Bayrak, Borçkalılar, Bulut, Cansu, Damla, Dedeoğlu, Demirci, Derman, Duman Sk., Ekici, Ekin Sk., Emekli, Emekli 2, Ersin Sk., Esenler, Esenler Sk., Fettah Dedeoğlu, Fettah Dedeoğlu Sokak, Fidanlı, Fırın Sk., Gazi Atatürk, Göktürk Sokak, Göçer, Gül, Gülistan, Gümüştel, Güneş, Güneş Sk., Hacılar, Işılay Saygın, Işılay Saygın Sk., Karadeniz Sokak, Karadenizliler Sokak, Kesmeci, Konak, Konak Sk., Kutlu Aktaş, Kutlu Aktaş Sk., Küçük Stadyum, Menekşe, Müdür, Müdür Sk., Okul, YAMAN, Fetih sk., Sütçüler Çamurluk, Mehmetçik, UÇURTMA KÜME EVLER, EFELER, Okul Yolu, Sarılar, Sargın, Sarı Çiçek, Sarılar, Savran, Saydam Sk., Spil Dağı Yolu, Stadyum Sk., Sütçüler Köyü, Sütçüler Köyü İç Yolu, FETİH, Sütçüler Küme Yolu Köyiçi, Taşlı, Tekçe Sk., Teslimoğlu, Teslimoğlu Sk., Tosunlar, Tırpan, Tığtepe, Velioğlu, Yavuz Sk., Yeşilyurt, Yeşilyurt Sk., Yıldırım, Yıldırım Sk., Yıldız Sk., Çamlı, Çamlı Sk., Ömeroğlu, Ömür, Ömür Sk., Özcanlar Sokak, Öğretmenler, Öğretmenler Sk., İnce Sk., BAŞARI, PİRİŞTİNA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.592-2024-09-06 15:30:00.213 saatleri arasında Akalan; , Akalan Atatürk, Akalan Cumhuriyet, Akalan Köyü İçi Yolu, 1500, Atatürk Mah. Yolu, Cumhuriyet Mah. Yolu, İsimsiz4, 1511, 1535, 2525, 2503, 2501, 1519, 1526 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.592-2024-09-06 15:30:00.213 saatleri arasında Ansızca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.592-2024-09-06 15:30:00.213 saatleri arasında Beşpınar; , Beşpınar Köyiçi kümeevleri, Beşpınar Köyü Orta Mevki Yolu, Beşpınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.592-2024-09-06 15:30:00.213 saatleri arasında Çambel; , Ankara, Çambel Köyü İç Yolu, ÇAMBEL MAH. YOLU, ANKARA CADDESİ, 2512, 2509, 2515, 2518, 2525, 2525, 2509, 2511, 2525, 2525, 2503, 2501, 2525, ANKARA CADDESİ, EVRANGÜRÜ, çambel mahalle yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.592-2024-09-06 15:30:00.213 saatleri arasında Kemalpaşa OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.592-2024-09-06 15:30:00.213 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; , 1. Öteyaka Kümeevleri, Ankara elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.592-2024-09-06 15:30:00.213 saatleri arasında Örnekköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.592-2024-09-06 15:30:00.213 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:00:00.592-2024-09-06 15:30:00.213 saatleri arasında Yenmiş; , İsimsiz25, HACI ALİ, Yenmiş Fabrika Yolu Cd., Yukarı, Yukarı Küme Evleri, TAN, YENMİŞ FABRİKA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 13:30:00.768-2024-09-06 15:30:00.507 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; HARILDAK KÜMEEVLERİ, HARILDAK KÜMEEVLER, ÇAYIRLAR KÜME EVLER, SAYRA KÜMEEVLER, 233/7, Mehmet Akif Kümeevler, İnönü Cd., Çayırlar, Taşlıyol, Sevgi Park İçi Yolu, TAŞLIYOL KÜMEEVLER, ÇAYIRLAR KÜMEEVLER, Öğretmen Tahir Tunca Cd., Çayırlar Küme Yolu, Meseretçioğlu Cd., Mehmet Akif, Küplücealtı, Kirazlı Cd., Kemalpaşa Stadı Cd., Kemalpaşa Stadı, Kemalpaşa Cd., Harıldak Kümesi, Harıldak, Dr. Ali Karaman Cd., Dr. Ali Karaman, Atatürk Blv., Atatürk, 244/2. Sk., 244/1. Sk., 244. Sk., 243. Sk., 242. Sk., 241/5. Sk., 241/4. Sk., 241/3. Sk., 241/2. Sk., 241/1. Sk., 241. Sk., 240. Sk., 239. Sk., 238/1. Sk., 238. Sk., 237. Sk., 236. Sk., 235. Sk., 234/1. Sk., 234. Sk., 233/6. Sk., 233/5. Sk., 233/4. Sk., 233/3. Sk., 233/2. Sk., 233/1. Sk., 233. Sk., 232. Sk., 231. Sk., 230. Sk., 229. Sk., 228. Sk., 227. Sk., 226. Sk., 225. Sk., 224. Sk., 223. Sk., 222. Sk., 221. Sk., 220. Sk., 219. Sk., 218. Sk., 217. Sk., 216. Sk., 215. Sk., 214. Sk., 213. Sk., 212/3. Sk., 212/1. Sk., 212. Sk., 211. Sk., 210/1. Sk., 210. Sk., 209. Sk., 207. Sk., 206. Sk., 204. Sk., 203. Sk., 202. Sk., 201. Sk., 200. Sk., 199. Sk., 198. Sk., 197. Sk., 196/1. Sk., 196. Sk., 195. Sk., 194. Sk., 193. Sk., 192. Sk., 191. Sk., 190. Sk., 189. Sk., 188. Sk., 187. Sk., 186. Sk., 184. Sk., 183. Sk., 182. Sk., 181. Sk., 180. Sk., 179. Sk., 178. Sk., 177. Sk., 176. Sk., 174. Sk., 173. Sk., 172. Sk., 171. Sk., 170/1. Sk., 170. Sk., 169. Sk., 168. Sk., 167. Sk., 166. Sk., 165. Sk., 164. Sk., 163. Sk., 162. Sk., 161. Sk., 160. Sk., 159. Sk., 157/1. Sk., 157. Sk., 156. Sk., 155. Sk., 154. Sk., 153. Sk., 152. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 13:30:00.768-2024-09-06 15:30:00.507 saatleri arasında Soğukpınar; İsmet İnönü Çıkmazı, Çelebiyaka, Türk Ocağı Cd., Torbalı Cd., Soğukpınar, Kemalpaşa Cd., Hükümet Cd., Belediye Cd., Belediye, Atatürk Blv., Atatürk, Armutlu Cd., Armutlu, 336. Sk., 335. Sk., 332/2. Sk., 332/1. Sk., 332. Sk., 329. Sk., 326/1. Sk., 326. Sk., 325. Sk., 324/2. Sk., 324/1. Sk., 324. Sk., 322/1. Sk., 322. Sk., 321. Sk., 319. Sk., 318/2 ÇIKMAZ, 318. Sk., 315. Sk., 314. Sk., 313. Sk., 311. Sk., 310/1. Sk., 310. Sk., 307. Sk., 306. Sk., 305. Sk., 304. Sk., 303. Sk., 302/1. Sk., 302. Sk., 300/1. Sk., 300. Sk., 299. Sk., 297/1. Sk., 297. Sk., 296. Sk., 294. Sk., 292. Sk., 289. Sk., 288. Sk., 286. Sk., 285. Sk., 284. Sk., 283. Sk., 282. Sk., 280. Sk., 278/7. Sk., 278/6. Sk., 278/5. Sk., 278/4. Sk., 278/3. Sk., 278/2. Sk., 278/1. Sk., 278. Sk., 277. Sk., 276. Sk., 272. Sk., 271. Sk., 268. Sk., 266. Sk., 264. Sk., 263. Sk., 262/1. Sk., 262. Sk., 259/8. Sk., 259/7. Sk., 259/6. Sk., 259/5. Sk., 259/4. Sk., 259/3. Sk., 259/2. Sk., 259/1. Sk., 259. Sk., 258/1. Sk., 258. Sk., 257. Sk., 256/6. Sk., 256/5. Sk., 256/4. Sk., 256/3. Sk., 256/2. Sk., 256/1. Sk., 256. Sk., 255. Sk., 254. Sk., 253. Sk., 252. Sk., 251. Sk., 249. Sk., 248. Sk., 247. Sk., 246/2. Sk., 246. Sk., 245. Sk., İnönü Cd., İnkılap Cd., Çelebiyaka Mevki, Çelebiyaka Küme Yolu, Vali Kazım Dirik Cd., Vali Kazım Dirik, 308. Sk., 250. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 13:30:00.768-2024-09-06 15:30:00.507 saatleri arasında Sekiz Eylül; Şehit Er İsa Türkmen Cd., Şehit Er Günay Sarı Cd., İzmir Cd., İzmir, 99. Sk., 93. Sk., 84. Sk., 8 Eylül Öteyaka Sk., 8 Eylül Cd., 75. Sk., 74/1 Sk., 74. Sk., 73. Sk., 72/1 Sk., 72. Sk., 71. Sk., 151. Sk., 150. Sk., 149. Sk., 148. Sk., 147. Sk., 145/1. Sk., 145. Sk., 144. Sk., 143. Sk., 142. Sk., 141. Sk., 140. Sk., 139. Sk., 137. Sk., 136. Sk., 135. Sk., 134/1. Sk., 134. Sk., 133. Sk., 132. Sk., 131. Sk., 130/1. Sk., 129. Sk., 128. Sk., 127. Sk., 126. Sk., 125. Sk., 124. Sk., 123. Sk., 121. Sk., 120. Sk., 119. Sk., 118. Sk., 117. Sk., 116. Sk., 115. Sk., 114/1. Sk., 113. Sk., 112. Sk., 111. Sk., 110/1. Sk., 106. Sk., 105. Sk., 103/1. Sk., 102. Sk., 101/1. Sk., 100. Sk., KÜPLÜCE ALTI KÜMEEVLERİ, 134/2, Kır Ovası Kümesi, Küplücealtı, Kirazlı Cd., Kemalpaşa Stadı Cd., Kemalpaşa Stadı, 109. Sk., 108. Sk., 107/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 13:30:00.768-2024-09-06 15:30:00.507 saatleri arasında Atatürk; KAPAKLIPINAR, İsimsiz48, İsimsiz8, İzmir Cd., İzmir, Çam Sk., Tepeevler Yolu Sk., Tepeevler Yolu, Tepeevler 1.Çıkmazı, Tepeevler 1. Çk., Tepe Evler, Orman Yolu Sk., Orman 3. Çk., Orman 2. Çıkmazı, Orman 2. Çk., Orman 1. Çıkmazı, Orman 1. Çk., Merdivenli, Kızılçam Sk., Kızılçam, Kozludere, Karaçam Sk., Karaçam, Kapaklıpınar Küme Yolu, Kapaklıpınar, Güz Sk., Eylül, Dr. Fikret Baycan Cd., Dr. Fikret Baycan, Dr. F. Baycan, Doktorlar Sk., Dağevi, Belediye Çıkmaz, Belediye Cd., Belediye, 9/1. Sk., 9 EYLÜL, 8/1. Sk., 8 Eylül Cd., 8 Eylül 2.Çıkmazı, 8 Eylül 1.Çıkmazı, 7. Sk., 68. Sk., 67/1. Sk., 67. Sk., 66/1. Sk., 66. Sk., 65. Sk., 63. Sk., 62/1. Sk., 61. Sk., 60/1. Sk., 6. Sk., 59. Sk., 58. Sk., 57. Sk., 56. Sk., 55/1. Sk., 55. Sk., 54/1. Sk., 54. Sk., 53/1. Sk., 53. Sk., 52. Sk., 51. Sk., 50. Sk., 5/1. Sk., 49. Sk., 47/1. Sk., 47. Sk., 46. Sk., 45. Sk., 42. Sk., 41/2. Sk., 41/1. Sk., 40/1. Sk., 4. Sk., 37/1. Sk., 33. Sk., 31.Oca. Sk., 30/1. Sk., 30. Sk., 26/1. Sk., 25/3. Sk., 25/2. Sk., 25/1. Sk., 25.Şub. Sk., 21.Oca. Sk., 20. Sk., 19/1. Sk., 19.Oca. Sk., 17/1. Sk., 16/1. Sk., 14. Sk., 13/1. Sk., 12. Sk., 11/1. Sk., 11. Sk., 10.Oca. Sk., 1/1. Sk., 09.Eyl Sk., 09.Eyl Cd., 08.Eyl Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 13:30:00.768-2024-09-06 15:30:00.507 saatleri arasında Çınarköy; EŞREFİ RUMİ, 8 Eylül Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 13:30:00.768-2024-09-06 15:30:00.507 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 09:00:00.742-2024-09-06 12:00:00.121 saatleri arasında Atakent; İsimsiz25, CENGİZ TOPEL, Selçuk Yaşar Sk., Selçuk Yaşar, 6370. Sk., 2032. Sk., , 2032/2, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 09:00:04.205-2024-09-06 14:00:13.536 saatleri arasında Çay; 2135. Sk., 2135. Sk., , , 1643/30. Sk., 1643/30. Sk., 2092. Sk., 2092. Sk., 2102. Sk., 2102. Sk., 2103. Sk., 2103. Sk., 2104. Sk., 2104. Sk., 2106. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., 2109. Sk., 2107. Sk., 2109. Sk., 2110. Sk., 2110. Sk., 2111. Sk., 2111. Sk., 2112. Sk., 2112. Sk., 2133. Sk., 2133. Sk., Şehit Hakan Uysal Cd., Şehit Hakan Uysal Cd., 2137. Sk., 2137. Sk., 2136. Sk., 2136. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:45.357-2024-09-06 13:00:50.602 saatleri arasında Cengizhan; 1620/20. Sk., 1620/19. Sk., 1620/21. Sk., 1620/31. Sk., 1620/35. Sk., 1620/36. Sk., 1620/38. Sk., 1620/39. Sk., 1620/77. Sk., 1620/81. Sk., 1620/82. Sk., 1620/83. Sk., , 1927 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:45.357-2024-09-06 13:00:50.602 saatleri arasında Çiçek; , 1637/25, 1615/5. Sk., 1637/8. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:45.357-2024-09-06 13:00:50.602 saatleri arasında R. Şevket İnce; , 1926 Sk., 1933 Sk., 1928 Sk., 1927 Sk., 1925 Sk., 1933 Sk., 1933 Sk., 1933 Sk., 1935 Sk., 1935 Sk., 1930 Sk., 1930/1 Sk., 1930/1 Sk., 1937 Sk., 1929 Sk., 1929 Sk., 1934 Sk., 1934 Sk., 1934 Sk., 1925 Sk., 1925 Sk., 1934 Sk., 1934 Sk., 1935 Sk., 1935 Sk., 1930 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:45.357-2024-09-06 13:00:50.602 saatleri arasında Turan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:45.357-2024-09-06 13:00:50.602 saatleri arasında Alpaslan; 1620/31. Sk., 1620/19. Sk., 1620/18. Sk., 1620/2. Sk., 1620/17. Sk., 1620/16. Sk., 1620/15. Sk., 1620/14. Sk., 1620/11. Sk., 1620/10. Sk., 1615/6. Sk., 1615/5. Sk., 1620/28, , 1620/4. Sk., 1620/5. Sk., 1620/51. Sk., 1620/52. Sk., 1620/6. Sk., 1620/60. Sk., 1620/64. Sk., 1620/7. Sk., 1620/8. Sk., 1620/9. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:45.357-2024-09-06 13:00:50.602 saatleri arasında 75. Yıl; 1620/40. Sk., 1620/39. Sk., , İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 09:00:33.671-2024-09-06 11:30:42.715 saatleri arasında Yaka; Nedim Öktem Cd., 498. Sk., 485. Sk., 491. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 11:30:25.497-2024-09-06 14:00:38.568 saatleri arasında Yelki; 2196. Sk., 2730. Sk., 2198 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 14:00:25.63-2024-09-06 17:00:33.676 saatleri arasında Mustafa Kemal Paşa; 2358. Sk., Şehit İlhami Yılmaz Cd., 2336 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 14:00:25.63-2024-09-06 17:00:33.676 saatleri arasında Yelki; Şehit İlhami Yılmaz, 2336 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 09:00:46.244-2024-09-06 15:00:53.464 saatleri arasında Bademler; , 15024/1. Sk., 15024. Sk., 15023. Sk., 15022. Sk., 15021/1 Sk., 15021, 15020. Sk., 15019. Sk., 15018. Sk., 15017. Sk., 15016. Sk., 15015. Sk., 15014. Sk., 15000/1. Sk., 15000, BADEMLER, Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı, 15033. Sk., 15028, 15026. Sk., 15025. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 09:00:55.144-2024-09-06 15:00:02.265 saatleri arasında Bademler; , İsimsiz56, BADEMLER, 15014/3, 15014. Sk., 15027. Sk., 15028, 15030 Sk., 15031 Sk., 15033. Sk., 15034 Sk., 15035. Sk., 15036 Sk., 15037. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:35.582-2024-09-06 16:00:42.506 saatleri arasında Torasan; , 566, 594, 592, Kemal Ertan Cd., 597. Sk., 595. Sk., 595, 591. Sk., 589. Sk., 564. Sk., 593 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 09:00:46.244-2024-09-06 15:00:53.464 saatleri arasında Ulamış; 1435, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 09:30:16.34-2024-09-06 13:30:24.421 saatleri arasında Yalı; 6267. Sk., 6278, , 6275, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.166-2024-09-06 16:00:00.383 saatleri arasında Ürkütler; , Ürkütler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Peşrefli; ova yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz42, İsimsiz11, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz39, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz40, Çayırlı irim Mevkii , Peşrefli Köyü İç Yolu, Peşrefli Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Yeğenli; İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz38, TEMSİL , Cumhuriyet Yolu, Tire Ödemiş Yolu, Yeğenli Köyü İç Yolu, Yeğenli Yolu, Yeşenli Yolu, ova yolu, önder sk, , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, Üç Kuyular Mevkii , İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Yenişehir; , İsimsiz4, OVA YOLU, Yenişehir Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Çiniyeri; , İsimsiz10, İsimsiz27, Ağaçlı kümeevler , ova yolu, agaclı kume evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Kireli; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz4, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, Kireli Köyü İç yolu , İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz19, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz31, İsimsiz33, Kireli Yolu, kırelı ova yolu, istiklal sk, Kireli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Küçükkemerdere; İsimsiz15, İsimsiz7, ılıcak yolu, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Kürdüllü; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz32, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz46, Kürdüllü Köyü İç Yolu, EKİNLİK, kurdullu mah. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Kahrat; , CAĞDAS SK., İsimsiz2, İsimsiz3, ismet inönü cd., İsimsiz37, İsimsiz41, İsimsiz45, İsimsiz54, İsimsiz56, Tamer, Ecevit, Şimşek, GAZİ ATATÜRK, Aslan Çk., Bahar Çıkmazı, Barbaros Hayrettin, Barış Çıkmazı, Bayaz Çıkmazı, Beyazıt, Bilge, Birlik Çıkmazı, Buldanlı Çıkmazı, Doğu, Esnaf, Evrim, Eğri, Genç, Gonca Çıkmazı, Gurbet, Gültekin, Gürgen, Hakim Çıkmazı, Hasret Çıkmazı, Huzur Çıkmazı, Hürriyet, Irmak, Kahraman, Kemal, Kocaoğlan Çıkmazı, Kooperatif Çıkmazı, Kostak, Kuru, Köprü, Medet Çıkmazı, Mehmet Şerif Kılınç, Mimar, Nur, Serdar, Sevgi Çıkmazı, Sultan, Tekeli, Tevfik Özer, Tuna Çıkmazı, Türkmen, Uğur Mumcu Çıkmazı, Yalçın Çıkmazı, Yağız Çıkmazı, Yonca, Yıldırım, Zeybek, Çağdaş, Çilek, Çınar Çıkmazı, Özden, Özgen, Öğretmen Orhan Aksay Çıkmazı, Ümit, İlkokul, İstiklal, İzzet Halil Çıkmazı, İşlek Çıkmazı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Çobanköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, çobanköy merkez, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, köy ici mevkii elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Dereli; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz7, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, Dereli Köyü, Dereli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Eğridere; , eğridere Üççınar Mevkii, EGRİDERE ARA YOL, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz4, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, ova yolu, Camiüstü, Eğridere Köyü İç Yolu, Eğridere Yolu, Serap, PATIKA YOL, EGRIDERE ARA YOL, ara, egridere, ara sk, eğridere ara yol, agıl sokak, EGRİDERE PATIKA YOL, KOYUNCU, AMBARKAVAK, OSMANCIK EĞRİDERE YOLU, ÇAYIR, Eğridere elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Gökçen; , MOLLA SK, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz27, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz10, İsimsiz38, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, Arifs, Ayaz, Ballı Çıkmazı, Beste, Beyaz, Bostan, Can, Dilek Çıkmazı, Gökçen Köyü İç Yolu, Göldere, Hacı Ali, Hal, Hamiyet, Karabekir, Kemer Sk., Mehmet Akif Ersoy, Melek, Mesut, Mine, Sabir Çıkmazı, Saka, Sakar, Saruhanlı Yolu, Sude, Sıla, Tire Ödemiş Yolu, Umut Çıkmazı, Yasemin, Yaşar Çınarlı, Yeşim, İncir, Şahin, Şehit Seyhan Kafalı, ecevit elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Kırtepe; , İsimsiz13, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, KÖY ALTI, HAKAN ERTUĞRUL SOK., Kırtepe Köyü İç Yolu, Kırtepe Yolu, Tire Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Kızılcahavlu; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz4, İsimsiz35, İsimsiz18, İsimsiz13, İsimsiz14, Kızılcahavlu Köyü İç Yolu, KIZILCAHAVLU CUMHURİYET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Osmancık; , OSMANCIK OYU IC YOL, OSMANCIK KOY YOLU, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, Osmancık Köyü, Osmancık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Saruhanlı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz6, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, SARUHANLI MERKEZ, gölderesi küme evler köy içi yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Balabanlı; , İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz36, İsimsiz39, İsimsiz42, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz62, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz89, İsimsiz93, İsimsiz95, İsimsiz97, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz41, İsimsiz111, DOLAMANLIK KÜME EVLER, Balabanlı Köyü İç Yolu, Tire Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Bozcayaka; Tire Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-06 2024-09-06 10:00:00.692-2024-09-06 12:00:00.984 saatleri arasında Kazanlı; , İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz73, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz91, Kazanlı Köyü İç Yolu, Tire Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.