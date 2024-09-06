06 Eylül SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.09.2024 - 09:27

Güncelleme: 06.09.2024 - 09:27

SAKARYA ilinde 06 Eylül Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., AVCI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ SK., BAYRAK 1, ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ERSİN CD., ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FIRIN SK., FLORA EVLERİ İÇİ YOLU, GAZI 1, GAZİ, GEDIKOGLU, GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDI, HOCA EFENDİ CD., HÜRRİYET SK., IZMIT-, IZMIT 1, İSTASYON CD., İZMİT CD., KALE SK., KANARYA 1, KAVLANLIK, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER ÇK. SK., KÖSELER SK., LEKOSA, LEKOSA/3, LEKOŞA, LEKOŞA SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK1, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, NUR 1, ORAL, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLİVAN, PEHLİVAN SK., PINAR 2, PORTAKAL ÇIÇEGI, SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/5, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAYLA CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., ADAPAZARI KAYNARCA CD., ATIK SK., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KALEM, KALEM SK., KAVACIK, KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., NESELI, NEŞELİ SK., TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM mahallelerinde 1133 NOLU SK., 1136 NOLU, 1137 NOLU SK., CENGIZ, CENGIZ SK., CENGİZ SK., İRFAN SK., MEÇ SK., MIMAR SINAN SK., SIRA SK., TIKIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde AK SK., EVREN SK., GURBET SK., UYGAR SK., ÜSTÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Eylül Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM mahallelerinde 1140 NOLU SK., 1150 NOLU SK., 1150 NOLU/1, 1151 NOLU SK., 1152 NOLU SK., 1154 NOLU, 1154 NOLU SK., 1155 NOLU SK., 1159 NOLU, 1161 NOLU, 1161 NOLU SK., 1164 NOLU, 1164 NOLU SK., 1165 NOLU SK., 1169 NOLU, BENT SK., MAHSUN, SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK SK., SET ARKASI SK., ŞANTİYE SK., ŞEHİT MEHMET NURİ KOCABIYIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU SK., 1166 NOLU, 1166 NOLU SK., 1169 NOLU SK., 1170 NOLU, 12. SK., 1324 NOLU SK., 1325, 1325 NOLU, 1331 NOLU SK., 1335 NOLU, 1335 NOLU SK., 1336 NOLU SK., 1337 NOLU SK., 1342 NOLU SK., 1344 NOLU SK., 1345 NOLU SK., 1347 NOLU SK., 1350 NOLU, 1351 NOLU SK., 1412 NOLU, 1412 NOLU SK., 1420 NOLU SK., 15 TEMMUZ, 1568 NOLU SK., 16. SK., ADAPINAR, ADAPINAR SK., ALPARSLAN TÜRKES/1, BARÇIN SK., BERAT, DERYA SK., KAPTAN SK., KUMKÖY SK., MAHSUN SK., ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., ÜNLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR mahallelerinde 1138 NOLU, 1178, 1178 NOLU, 1179 NOLU, 1326 NOLU, HAZER, KARASU YOLU, KARASU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1012 NOLU, 970 NOLU SK., 982 NOLU, 989 NOLU SK., 990 NOLU SK., 992 NOLU SK., 993 NOLU SK., 994 NOLU SK., 995 NOLU, 995 NOLU SK., 996 NOLU SK., 997 NOLU, CEVIZ, CEVİZ SK., ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Eylül Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU, 1168 NOLU SK., 1328 NOLU SK., 1329 NOLU SK., 1330 NOLU, 1330 NOLU SK., 1338 NOLU SK., 1339 NOLU SK., 1340 NOLU, 1340 NOLU SK., 1341 NOLU SK., 1350 NOLU SK., 1355 NOLU SK., 1422 NOLU, 1423 NOLU, AKARSU, AKARSU SK., BARÇIN, BAŞAK SK., BERAT SK., BÜYÜK ÇIKMAZ SK., GEMİ SK., GÜLER, GÜLŞEN SK., HÜRREM SK., KERKÜK, KUMKÖY, METİN SK., OKAN SK., TURAN, YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLI SAKARYA mahallelerinde BİRLİK SK., D-100 KARAYOLU, D-100 YANYOL, HANLI/1, KAR, ONUR SK., PARS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1012, 1030, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU, 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1409. SOK, 1504. SK., 1505., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1511. SK., 1512. SK., 1513., 1513. SK., 1523., 1525, 1525 SK., 1529. SK., 201 SK., 206, 206 SK., 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216, 216. SK., 219, 222. SK., 239, ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK., AHMEDIYE MERKEZ, AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ SK., ÇİÇEKÇİ SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, ESKİŞEHİR CD., İLİM SK., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, TÜRKMEN SK., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOĞAZKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, ÇINARDIBI, ÇINARDİBİ, HACIKÖY, KEMALIYE, KEMALİYE, KISLAÇAY, KIŞLAÇAY, KUMBASI, KUMBAŞI, SÜKRIYE, TUAPSALAR mahallelerinde 1101 SK., 1102 SK., 1106 SK., 1107, 1108, 1111, 1702, 1703, 1705, 1706, 1710, 1801, 1803, 1804, 1806, 24 NOLU CD., 3 NOLU, 3 NOLU SK., 302 NOLU, 303 NOLU, 303 NOLU SK., 305 NOLU, 307 NOLU, 410, 412 SK., 414 SK., 416 SK., 509. SK., 609, 67, 901, 901 KÜME EVLER, 901 SK., 902, 902 KÜME EVLER, 903 KÜME EVLER, 905, 905 KÜME EVLER, 906, 908, 908 KÜME EVLER, 910, 910 KÜME EVLER, 911, 912, 912 SK., 914 KÜME EVLER, 915, 916, 918, 918 SK., 920, BAYRAK SK., BOGAZKÖY, BOGAZKÖY/2, BOĞAZKÖY, BOĞAZKÖY SK., CAMI, ÇINARDIBI, ÇINARDIBI CD., ÇINARDİBİ CD., ÇINARDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇİÇEK SK., DOĞANÇAY YOLU, FATİH SULTAN MEHMET, IHLAMUR SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İSTİKLAL, KEMALIYE, KEMALIYE CD., KEMALIYE/4, KEMALİYE CD., KEMALİYE KABRİSTANLIĞI İÇİ YOL, KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KISLAÇAY, KISLAÇAY1, KISLAÇAY1 SK., KIŞLAÇAY, KIŞLAÇAY SK., MOR MENEKSE, MOR MENEKŞE SK., SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZCA, KİRAZCA mahallelerinde 222 SK., ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AY SK., DUMAN SK., FERHAT SK., ISIK, IŞIK SK., KANARYA SK., KUDÜS, KUDÜS CD., KUDÜS/1, MEHTAP, MINA, SİTELER CD., ŞİMŞEK SK., TAN SK., TUFAN SK., UFUK, UFUK SK., YILDIRIM, YILDIRIM SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 06 Eylül Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇARDAK, FEVZIYE, FEVZİYE, ÖZBEK mahallelerinde ÇARDAK/5, FEVZIYE-, FEVZİYE SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., ÖZBEK/4, ÖZBEK/8 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCIK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 1858., 2501., 2503., 2506., 2901., 3604., 3607., 3854., 3856., 3857., 4052., 4053., 4061., 4064., 4066., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, DEREKÖY-, DEREKÖY SK., DEREKÖY YOLU, DEREKÖY_1, ESKI KIZILKAYA, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., GARASLAR, İsimsiz79, KIZILKAYA, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK., ÖRENCİK, SAÇLIK, SAÇLIK SK., YUKARI BAGLARBASI/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde 2. CD., 21. SK., ATAK SK., BAGLAR, BAĞLAR CD., SAFRANCIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Eylül Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3061., 3079., 3084., 3084. SK., 3089. SK., 3161., 3161. SK., 3171., 3171. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ALAN, ASAR, HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., MENDERES, SAZ SK., TÜRBE, TÜRBE SK., YENIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, DOKURCUN, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU mahallelerinde AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, CUMHURIYET_1, ÇAYLAR SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., DERE, HABIPLER, HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, MENDERES CD., MUTAFLARYENI, PAŞALAR CD., TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TOSUNOGLU, TOSUNOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURMUSLAR, GÜZLEK, HASANBEY, MERKEZYENİKÖY mahallelerinde GÖLYAYLA-KEREM ALİ ZİRVE ARASI, GÜZLEK, GÜZLEK SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, HASANBEY SK., KEREMALİ YAYLASI, KEREMELİ YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, 2008, HALİT MOLLA CD., HÜRRİYET, HÜRRİYET CD., ISMET INÖNÜ, İSMET İNÖNÜ CD., SEKER, SEREF, ŞEKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 1018, 50.YIL, 50.YIL CD., AHMETBEY CD., HÜRRIYET CD., INCE, ORHANGAZİ CD., ŞEREF, ŞEREF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 06 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI HANBABA, SEYHLER, UZUNCAORMAN, YAGBASAN, YUKARIÇALICA mahallelerinde 1101., 1101. SK., 1102., 1102. SK., 1103. CD., 1103./1, 1103/1, 1104. SK., 1105., 1105. CD., 1105. SK., 1106. SK., 1107. SK., 1108., 1108. CD., 1108. SK., 1108./1, 1109., 1109. SK., 1110., 1111. SK., 1112. SK., 1113. CD., 13707, 13716, 1545. SK., 6152 SK., 6153, 6153 SK., CAMI/7, CAMI/9, CAMI_1, CAMI_11, CAMI_13, DEGIRMEN, DEGIRMEN/3, KARGALI DERESİ KÖPRÜSÜ, MACIR SK., MERKEZ_18 SK., PINAR, SAKARYA 2. OSB YOLU, SAKARYA CD., SAKARYA_1, SIRT, SIRT SK., UZUNCAORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, UZUNCAORMAN ORTA, UZUNCAORMAN ORTA SK., UZUNCAORMAN ORTA/1, UZUNCAORMAN ORTA/2, UZUNCAORMAN ORTA/3, UZUNCAORMAN ORTA/4, UZUNCAORMAN/CAMI/10, YAĞBASAN MERKEZ, YUKARI ÇALICA MERKEZ, YUKARIÇALICA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 06 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, KALAYIK, SARIDEDE, SERVETIYE, YESILKÖY mahallelerinde 4083. SK., 5147, 5505 SK., BAĞDAT CD., CAMI KARSISI, CAMİ KARŞISI SK., IHLAMIRLAR, IHLAMIRLAR SK., KARSI, KÜME EVLER, PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SERVETIYE_2, SERVETIYE_3, SERVETIYE_4, SERVETİYE, SERVETİYE KÖYÜ İÇ YOLU, YENI MAHALE_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 06 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYKÖY, ÇAYIRBASI, ÇAYIRBAŞI, HAMITLI, HAMİTLİ, MARTINLER, PUNA ORTAKÖY, TÜRBE, YAYALAR mahallelerinde 14917, 14921, AÇMALAR, AÇMALAR SK., BEYKÖY İÇ YOLU, HAMITLI, HAMİTLİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ-, MERKEZ- SK., MERKEZ_102, MERKEZ_11, MERKEZ_118, MERKEZ_132, MERKEZ_134, MERKEZ_176, MERKEZ_193, MERKEZ_20, MERKEZ_221, MERKEZ_224, MERKEZ_251, MERKEZ_277, MERKEZ_285, MERKEZ_3, MERKEZ_3 SK., MERKEZ_327, MERKEZ_35, MERKEZ_35 SK., MERKEZ_4, MERKEZ_4 SK., MERKEZ_40, MERKEZ_56, MERKEZ_57, MERKEZ_88, MERKEZ_95, ORTAKÖY, ORTAKÖY-DÜZYAZI-ÇAYIRBAŞI, PUNA, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY, UZUNCAORMAN, UZUNCAORMAN SK., UZUNCAORMAN/1, UZUNCAORMAN/2, YAYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 06 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAYIR, AKPINAR, AKSU, ALTINDERE OSMANAĞA, BAKACAK, BALIKLIIHSANIYE, BALIKLIİHSANİYE, BAYRAKTEPE, BEYLICE, BEYLİCE, BIÇKIATIK, BIÇKIATİK, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAKALLIK, ÇAMLICA, DEDEDÜZÜ, DEDELER, DIKMEN, DİKMEN, ESENTEPE, ESKIBIÇKI, ESKİBIÇKI, GÖKSU, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, GÜNDOGAN, GÜNEY, HACIMBEY, HARMANTEPE, HICRIYE, HİCRİYE, HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH, IKBALIYE, IKRAMIYE, İKBALİYE, İKRAMİYE, KALAYIK, KARADERE, KARGALIYENIKÖY, KARGALIYENİKÖY, KIRKTEPE, KIZANLIK, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, MURADIYE, MURADİYE, N KENDISI, NURIYE, NURİYE, PINARLI, SARIDEDE, SARIYER, SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLLÜ, TURANLAR, TÜRBE, YARICA, YENI, YENIKÖY, YENIYAYLA, YENİ, YENİYAYLA, YEŞİLVADİ, YUKARIHÜSEYINSEYH, YUKARIHÜSEYİNŞEYH mahallelerinde 10211, 10920, 11601, 11603, 11606, 11607, 11612, 11613, 11614, 11616, 11637, 11647, 11654, 11661, 11670, 11672, 12001, 12003, 124, 124 SK., 1302 SK., 1304. SK., 131 SK., 13503, 14106, 14300, 14305, 14313, 14604, 1545.-, 157 SK., 161. SK., 16303, 16310, 165, 165 SK., 166, 16600, 16800, 16814, 16817, 16826, 16828, 16829, 16836, 16843, 197, 211, 2123. SK., 2189 SK., 2193 SK., 2196. SK., 2197, 2201, 2201 SK., 2203. SK., 2204 SK., 2205, 2206 SK., 2206. SK., 2207. SK., 2208 SK., 2209. SK., 2210. SK., 2211, 2211. SK., 2212, 2212 SK., 2212. SK., 2213 SK., 2213. SK., 2214, 2214. SK., 2217. SK., 2218. SK., 2219. SK., 224, 2263, 2263 SK., 2266. SK., 227, 2278. SK., 243, 246, 3188, 3188 SK., 3192 SK., 3196, 3405 SK., 3409 SK., 3548 SK., 3552, 3552 SK., 3604 SK., 3605 SK., 3607 SK., 3608 SK., 3612, 3616 SK., 3617 SK., 3618 SK., 3621, 3621 SK., 3625, 3625 SK., 3627, 3632, 3632 SK., 3633, 3640, 3643, 3643 SK., 3644 SK., 3645 SK., 3647 SK., 3656 SK., 3657 SK., 3658 SK., 3659, 3659 SK., 3662, 3662 SK., 3666, 3669 SK., 3675 SK., 3679 SK., 3684 SK., 4001 SK., 4003 SK., 4004 SK., 4005, 4005 SK., 4006, 4006 SK., 4007 SK., 4013, 4013 SK., 4014, 4014 SK., 4019 SK., 4022 SK., 4024, 4024 SK., 4025, 4031 SK., 4032, 4036 SK., 4037 SK., 4053, 4053 SK., 4060, 4071, 4071 SK., 4076, 4089, 4500. SK., 4503 SK., 4504, 4506 SK., 4507 SK., 4508 SK., 4509 SK., 4510 SK., 4515 SK., 4516 SK., 4518 SK., 4519 SK., 4520 SK., 4523 SK., 4525 SK., 4527 SK., 4528 SK., 4532 SK., 4535 SK., 4536, 4536 SK., 4549, 4549 SK., 4559, 4562 SK., 4573 SK., 4575 SK., 4579 SK., 4585, 4585 SK., 4586 SK., 4594 SK., 4595 SK., 4597 SK., 4598, 7136, 7136 SK., 7136., 7136. SK., 7148. SK., 7151. SK., 7153. SK., 721 SK., ABDULKADIR KONUKOGLU, ABDULKADİR KONUKOĞLU CD., ABDURRAHMAN GÜRSES, ACI SU, ACI SU SK., ACI SU/2, ACILIK SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU/2, AKÇAYIR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAYIR KÖYÜ YOLU, AKINCILAR, AKINCILAR SK., AKINCILAR/2, AKINCILAR/3, AKINCILAR/4, AKINCILAR/7, AKYAZI CD., AKYAZI., AKYAZI. CD., ALT YURTLUK, ALT YURTLUK SK., ANADOLU OTOYOLU, ANADOLU OTOYOLU HENDEK BAĞLANT, APSALAR, APŞALAR SK., ARKA SK., ARKA ÜST, ARKA/3, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAGANLAR/4, ARMAĞANLAR SK., ASAGI, ASAGI BAYIR, ASAGI BAYIR/1, ASAHI, ASAHI/1, AŞAĞI, AŞAĞI BAYIR SK., AŞAHI SK., ATATÜRK BULVAR, AVRUZ, AVRUZ SK., AVRUZ/1, BAHAR, BAKACAK, BAKACAK 2, BAKACAK SK., BAKACAK/1, BALIKLI SK., BALIKLI/2, BALIKLI_1, BALIKLIIHSANIYE, BALIKLIIHSANIYE/1, BALIKLIIHSANIYE/3, BALIKLIIHSANIYE/4, BALIKLIIHSANIYE/6, BALIKLIİHSANİYE SK., BAT/1, BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BEYAZIT (YESILLER), BEYAZIT (YEŞİLLER) SK., BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIATİK KÖYÜ İÇ YOLU, BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BILINMEYENESENTEPE, BIRAGALAR, BİLALİ, BİLALİ SK., BİRAĞALAR SK., BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_2, CAMI_3, CAMI_4, CAMI_5, CAMI_7, CAMILI, CAMİ, CAMİ SK., COŞKUN, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., ÇAKALLIK, ÇAKALLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKALLIK/2, ÇAKALLIK/4, ÇAMALTI, ÇAMALTI SK., ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇARIĞIKURU CD., ÇATMA, ÇATMA SK., ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/2, ÇATMA/2, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM, ÇIGDEM YAYLASI, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/4, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM YAYLASI, ÇİĞDEM YAYLASI SK., ÇÖPLÜK YOLU, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÜME EVLER, DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE/3, DEGIRMENTASI, DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DERE_2, DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., DR. EROL COSKUN, DR. EROL COSKUN/1, DR. EROL COŞKUN CD., DÜZ, DÜZ SK., ELMACIK, ELMACIK SK., ELMACIK/3, ERENLER_1, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKI YATAK, ESKİ YATAK, ESKİBIÇKI KÖYÜ İÇ YOLU, FATIH SULTAN MEHMED, FATİH SULTAN MEHMET CD., FETIH, FETIH CD., GAZİ (MERKEZ) SK., GÖLYAYLA YOLU, GÜL, GÜLDIBI, GÜLDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDİBİ MERKEZ, GÜRCÜ, GÜRCÜ SK., GÜRCÜ_2, HABRAK, HABRAK SK., HABRAK/1, HABRAK/3, HACI HASAN, HACIMBEY KÖYÜ İÇ YOLU, HALİL GADİK CD., HARMANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, HASAN AĞA SK., HASANAGA/2, HENDEK ALTINDERE YOLU, HENDEK KARADERE YOLU, HİCRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, HİCRİYE ORTA, HİCRİYE YUKARI SK., HİLAL_1, HURSITEFENDI, HURŞİTEFENDİ, HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH KÖYÜ İÇ YOLU, ISTIKLAL (YESILLER), İHSAN ERÇAKIR CD., İKBALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz103, İsimsiz125, İsimsiz83, İsimsiz86, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz92, KADIRLER, KADİRLER SK., KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARGALI, KARGALI SK., KARGALIYENİKÖY İÇ YOLU, KAVLANDERE, KAYA BASI, KILIÇ ARSLAN CD., KIRAN, KIRAN-, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAN_5, KIRAZLIK, KIRAZLIK/1, KIRAZLIK/2., KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIZ KALESI, KIZ KALESI/1, KIZ KALESİ, KIZ KALESİ SK., KIZANLIK MERKEZ, KIZKALE, KİRAZLIK SK., KONURALP CD., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER SK., MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU SK., MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ /1, MERKEZ 100, MERKEZ 30, MERKEZ 30 SK., MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ SK., MERKEZ_1, MERKEZ_10, MERKEZ_103, MERKEZ_114, MERKEZ_12, MERKEZ_12 SK., MERKEZ_13, MERKEZ_138, MERKEZ_141, MERKEZ_150, MERKEZ_152, MERKEZ_158, MERKEZ_161, MERKEZ_166, MERKEZ_178, MERKEZ_180, MERKEZ_184, MERKEZ_190, MERKEZ_191, MERKEZ_196, MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_205, MERKEZ_209, MERKEZ_21, MERKEZ_212, MERKEZ_213, MERKEZ_218, MERKEZ_23, MERKEZ_23 SK., MERKEZ_242, MERKEZ_25, MERKEZ_25 SK., MERKEZ_250, MERKEZ_252, MERKEZ_254, MERKEZ_26, MERKEZ_264, MERKEZ_269, MERKEZ_27, MERKEZ_279, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_280, MERKEZ_284, MERKEZ_289, MERKEZ_294, MERKEZ_296, MERKEZ_299, MERKEZ_300, MERKEZ_304, MERKEZ_306, MERKEZ_31, MERKEZ_31 SK., MERKEZ_311, MERKEZ_315, MERKEZ_316, MERKEZ_32, MERKEZ_324, MERKEZ_332, MERKEZ_334, MERKEZ_34, MERKEZ_36, MERKEZ_37, MERKEZ_44, MERKEZ_45, MERKEZ_46, MERKEZ_47, MERKEZ_52, MERKEZ_58, MERKEZ_59, MERKEZ_67, MERKEZ_7, MERKEZ_77, MERKEZ_8, MERKEZ_81, MERKEZ_89, MERKEZ_94, MESCID, MEZARLIK, MIMAR SINAN, MURADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MURAT SK., MUSTAFA KARASAKAL, NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., OKUL, OKUL_1, OKUL_4, ORTA, ORTA SK., ORTA YATAK, ORTA YATAK SK., ORTA YAYLA, ORTA YURTLUK, ORTA YURTLUK SK., ORTA YURTLUK_2, ORTA YURTLUK_3, ORTA YURTLUK_4, ORTA_1, ORTA_10, ORTA_14, ORTA_4, ORTA_6, ORTA_7, ÖMERLER, ÖMERLER SK., PARK SHOP, PINARBAŞI, PINARLI, PINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, PINARLI SK., SAHIN AGA, SANDIKLI DERE, SANDIKLI DERE SK., SANTRAL, SEHIT YASIN ATALAY, SEREFLI, SEVKETIYE, SEVKETIYE/1, SEVKETIYE/2, SITELER, SİNAN BAYLAN, SİTELER SK., ŞAHİN AĞA SK., ŞEREFLİ, ŞEVKETİYE, ŞEVKETİYE SK., TAHRAL, TAHRAL SK., TASOLUK, TAŞOLUK, TEPE SK., TEPE_2, TEPSEK, TESISLER, TESİSLER, TÜTÜNDERE, TÜTÜNDERE/1, TÜTÜNDERE/3, TÜTÜNDERE/5, TÜTÜNDERE/8, TÜTÜNDERE/9, TÜTÜNLÜK, TÜTÜNLÜK/2, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ULUDERE SK., ÜST SK., ÜST YURTLUK, ÜST YURTLUK SK., ÜST YURTLUK/1, ÜST_1, ÜST_2, ÜST_4, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YARICA KÖYÜ İÇ YOLU, YARICA MERKEZ, YENI_2, YENİ SK., YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YESILLER, YESILLER_3, YESILLER_5, YESILLER_6, YESILVADI, YEŞİLLER, YEŞİLLER SK., YEŞİLVADİ KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLVADİ MERKEZ, YILDIRIM (ERENLER), YILDIRIM (ERENLER) CD., YUKARI SK., YUKARI/15999, YUKARI_1, YUKARI_14, YUKARI_2, YURTLUK, YURTLUK SK., YURTLUK_1, YURTLUK_2, ZIYARET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 06 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, SERVETİYE, YENI, YENİ mahallelerinde 1204 SK., 1205. SK., 2031 SK., 2032, 2062 SK., 2064, 2065 SK., 2085 SK., 2086 SK., 2087 SK., 2089 SK., 2095, 2109 SK., 2112 SK., 2113, 2133 SK., 2146 SK., 5001 SK., 5002 SK., 5005 SK., 5006, 5007 SK., 5008 SK., 5020 SK., 5021 SK., 5023, 5023 SK., 5024 SK., 5024/1, 5025, 5025 SK., 5027 SK., 5028 SK., 5029 SK., 5036, 5036 SK., 5037, 5037 SK., 5038, 5038 SK., 5040, 5048, 5093, 5093 SK., 5095, 5106 SK., 5110, 5119, 5131, 5131. SK., 5500, 5500 SK., 5501 SK., 5505, 5505. SK., 5506, 5514, 5514 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ÇIFTLIK, ÇIFTLIK/2, FATIH SULTAN MEHMED CD., KANUNI SULTAN SÜLEYMAN/1, MAYA EVLERİ İÇİ YOLU, SAKARYA BULVAR, SEHIT YUSUF KÖSTERELI, SEHIT YUSUF KÖSTERELI CD., SERVETIYE CD., SERVETİYE CD., ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ CD., YAVUZ SULTAN SELIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 06 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, AKOVA, AKTEFEK, ARDIÇBELİ, ASAGIÇALICA, AŞAĞIÇALICA, BÜYÜKDERE, ÇAMLICA, ÇOBANYATAK, DEREKÖY, HACIKISLA, HACIKIŞLA, HALAÇ, IKRAMIYE, KARATOPRAK, KAZIMIYE, KIZANLIK, KOCAAHMETLER, KOCATÖNGEL, KURTKÖY, LÜTFIYEKÖSK, LÜTFİYEKÖŞK, PASAKÖY, PAŞAKÖY, RASIMPASA, RASİMPAŞA, SARIYER, SEYHLER, SIVRITEPE, SİVRİTEPE, SOFULAR, SOGUKSU, SOĞUKSU, SÜLEYMANIYE, ŞEYHLER, TUZAK, UZUNÇARSI, UZUNÇARŞI, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YESILYURT, YEŞİLYURT, YÖRÜKLER, YUKARIÇALICA mahallelerinde 1002. SK., 1005. SK., 1008. SK., 1106., 11501, 11516, 11523, 12313, 12318, 12325, 12504, 14101, 14409, 15424, 15804, 15808, 16904, 188, 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 19.05.2001, 1901. SK., 2 HAZIRAN, 2 HAZİRAN, 247, 247 SK., 5012, 5012 SK., 5014, 5017, 5017 SK., 5068, 5068 SK., 5077 SK., 5078 SK., 6001, 6002 SK., 6003, 6005, 6005 SK., 6008, 6008 SK., 6011, 6013 SK., 6014 SK., 6019, 6019 SK., 6021, 6021 SK., 6022, 6032, 6032 SK., 6039, 6043 SK., 6053, 6054 SK., 6056, 6061 SK., 6062, 6063 SK., 6064, 6064 SK., 6065, 6065 SK., 6068, 6073 SK., 6076, 6081, 6082 SK., 6083, 6083 SK., 6093, 6093 SK., 6098 SK., 6100, 6102 SK., 6104 SK., 6110 SK., 6113, 6115 SK., 6116, 6116 SK., 6117 SK., 6117. SK., 6119 SK., 6120, 6121, 6121 SK., 6122 SK., 6127, 6129 SK., 6130 SK., 6136 SK., 6137 SK., 6141, 6141 SK., 6142 SK., 6144 SK., 6145 SK., 6525 SK., 6526 SK., 6528, 6528 SK., 6532 SK., 6533 SK., 6534 SK., 6535, 6537, 6537 SK., 6538 SK., 6539 SK., 6540 SK., 6541 SK., 6542 SK., 6544 SK., 6545, 6546 SK., 6547, 6547 SK., 6548, 6548 SK., 6549 SK., AKTEFEK, AKTEFEK KÖYÜ YOLU, ASAGI/11, ASAGI/15, ASAGI/18, ASAGI/19, ASAGI/21, ASAGI/7, ASAGI/9, ASAGI_1, ASAGI_10, ASAGI_12, ASAGI_2, ASAGI_3, ASAGI_6, ASAGI_7, AŞAĞI SK, AŞAĞI-14, BARAJ, BARAJ CD., BARAJ/1, BÜYÜKDERE, BÜYÜKDERE CD., CEVAT AYHAN, CEVAT AYHAN CD., ÇINAR SK., DAR, DAR SK., DERE/2, DEREKÖY İÇ YOLU, DEREKÖY MERKEZ, DEREKÖY YENİ, ERENLER-, ERENLER CD., FATIH, FATIH_1, FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., FİSKOBİRLİK CD., GIRESUNLULAR, GIRESUNLULAR/2, GIRESUNLULAR/4, GIRESUNLULAR/6, HACIKIŞLA MERKEZ, HENDEK, HENDEK CD., HILAL, HOCA AHMET YESEVİ CD., HÜSEYINBAS, HÜSEYINBAS_1, HÜSEYINBAS_2, HÜSEYINBAS_6, HÜSEYİNBAŞ, HÜSEYİNBAŞ SK., IÇMELER, ISTIKLAL (MERKEZ), İKRAMİYE YOLU, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz88, İsimsiz99, KARAKOL, KARATOPRAK KÖYÜ İÇ YOLU, KENDIRLIK, KENDIRLIK_3, KENDİRLİK SK., KOCACEVIZ, KOCATÖNGEL, KURUDERE, KURUDERE SK., KURUDERE/1, LALE, M.FEVZI ÇAKMAK, M.FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ_105, MERKEZ_107, MERKEZ_122, MERKEZ_130, MERKEZ_133, MERKEZ_14, MERKEZ_153, MERKEZ_157, MERKEZ_17, MERKEZ_171, MERKEZ_18, MERKEZ_181, MERKEZ_189, MERKEZ_19, MERKEZ_201, MERKEZ_206, MERKEZ_208, MERKEZ_215, MERKEZ_22, MERKEZ_227, MERKEZ_247, MERKEZ_253, Merkez_262, MERKEZ_263, MERKEZ_265, MERKEZ_270, MERKEZ_276, MERKEZ_282, MERKEZ_29, MERKEZ_29 SK., MERKEZ_292, MERKEZ_293, MERKEZ_295, MERKEZ_302, MERKEZ_303, MERKEZ_307, MERKEZ_309, MERKEZ_318, MERKEZ_321, MERKEZ_322, MERKEZ_331, MERKEZ_342, MERKEZ_36 SK., MERKEZ_39, MERKEZ_43, MERKEZ_49, MERKEZ_5, MERKEZ_55, MERKEZ_6, MERKEZ_63, MERKEZ_74, MERKEZ_75, MERKEZ_83, MERKEZ_85, NEVZAT CÖMERT CD., PARK İÇİ YOLU, PASAKÖY MERKEZ, PASAKÖY MERKEZ_1, PAŞAKÖY MERKEZ SK., PREVEZE, RASIMPASA, REYHAN, REYHAN SK., SAKARYA BLV., SARIBAYIR, SARIHASANLAR, SARIHASANLAR SK., SARIHASANLAR/3, SEYHLER, SIVRITEPE MERKEZ, SIVRITEPE MERKEZ/1, SIVRITEPE MERKEZ/10, SIVRITEPE MERKEZ/11, SIVRITEPE MERKEZ/14, SIVRITEPE MERKEZ/15, SIVRITEPE MERKEZ/16, SIVRITEPE MERKEZ/2, SIVRITEPE MERKEZ/7, SİVRİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, SİVRİTEPE MERKEZ, SİVRİTEPE MERKEZ SK., SOFULAR MERKEZ, SOGUKSU ASAGI, SOGUKSU ASAGI/1, SOGUKSU ASAGI/10, SOGUKSU ASAGI/11, SOGUKSU ASAGI/4, SOGUKSU ASAGI/5, SOGUKSU ASAGI/6, SOGUKSU YUKARI, SOGUKSU YUKARI/1, SOGUKSU YUKARI/3, SOGUKSU YUKARI/4, SOGUKSU YUKARI/6, SOGUKSU YUKARI/7, SOĞUKSU AŞAĞI, SOĞUKSU AŞAĞI SK., SOĞUKSU YUKARI, SOĞUKSU YUKARI SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜL SK., ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ, TEPE, TEPE_1, TEPE_11, TEPE_17, TEPE_18, TEPE_22, TEPE_26, TEPE_9, TUZAK MERKEZ, TUZAK MERKEZ SK., TUZAK MERKEZ_10, UZUNÇARSI, YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELIM 1, YAVUZ SELİM CD., YAYLA, YENI_1, YENI_5, YENI_6, YILDIZ, YUNUS EMRE CD., ZIYARET_2, ZIYARET_3, ZİYARET, ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 06 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, AKPINAR, BASPINAR, BAŞPINAR, BAYRAKTEPE, DEREBOGAZI, DEREBOĞAZI, KAHRAMAN, KAZIMIYE, KAZIMİYE, KEMALIYE, KEMALİYE, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, LÜTFIYEKÖSK, LÜTFİYEKÖŞK, MAHMUTBEY, NURIYE, NURİYE, RASIMPASA, RASİMPAŞA, SARIDEDE, TURANLAR, YAHYALAR, YENI, YENİ, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1000 SK., 1000. SK., 1001, 1001 SK., 1005, 1006 SK., 1009 SK., 1010 SK., 1011 SK., 1011. SK., 1012 SK., 1013 SK., 1014, 1014 SK., 1015 SK., 1016 SK., 1017 SK., 1018 SK., 1019 SK., 1020 SK., 1021 SK., 1022, 1022 SK., 1023, 1023 SK., 1024 SK., 1025, 1025 SK., 1026, 1026 SK., 1029, 1030 SK., 1031 SK., 1032 SK., 1033 SK., 1034, 1035 SK., 1036 SK., 1041 SK., 1043 SK., 1045 SK., 1047. SK., 1049, 1049. SK., 1050 SK., 1051. SK., 1052, 1060, 1060 SK., 1061 SK., 1062 SK., 1063 SK., 1064 SK., 1065, 1065 SK., 1066 SK., 1067 SK., 1068 SK., 1069 SK., 1070, 1070 SK., 1071 SK., 1072 SK., 1073, 1073 SK., 1073. SK., 1074 SK., 1074. SK., 1075. SK., 1076 SK., 1076. SK., 1077. SK., 1078, 1078. SK., 1082, 1082 SK., 1082. SK., 1083. SK., 1084. SK., 1085. SK., 1086 SK., 1086. SK., 1087. SK., 1088. SK., 1089. SK., 1090. SK., 1091. SK., 1092, 1092. SK., 1100, 1100 SK., 1102, 1103, 1103 SK., 1105 SK., 1107 SK., 1108 SK., 1109 SK., 1110 SK., 1112 SK., 1113 SK., 1114 SK., 1115 SK., 1116, 1116 SK., 1117 SK., 1118 SK., 1119 SK., 1120, 1120 SK., 1121 SK., 1122 SK., 1123, 1123 SK., 1124, 1124 SK., 1124. SK., 1125 SK., 1126 SK., 1127, 1128, 1128 SK., 1131 SK., 1132 SK., 1133, 1133 SK., 1134 SK., 1135 SK., 1136 SK., 1137 SK., 1138. SK., 1139 SK., 1141 SK., 1142 SK., 1143 SK., 1144, 1144 SK., 1145 SK., 1146 SK., 1147 SK., 1148 SK., 1149, 1149 SK., 1150, 1150 SK., 1151 SK., 1152, 1152 SK., 1158, 1158 SK., 1158. SK., 1159 SK., 1159. SK., 1160, 1160. SK., 1161 SK., 1161. SK., 1162, 1162. SK., 1163 SK., 1163. SK., 1164, 1165 SK., 1166, 1166 SK., 1167 SK., 1168, 1168 SK., 1169 SK., 1171 SK., 1171. SK., 1172 SK., 1173 SK., 1175 SK., 1176 SK., 1177, 1177 SK., 1178 SK., 1183 SK., 1184 SK., 1185 SK., 1187, 1190. SK., 1191. SK., 1192, 1192. SK., 1193 SK., 1194, 1194. SK., 1195. SK., 1196. SK., 13300, 13301, 13912, 13919, 13920, 13922, 13923, 14400, 14407, 1510. SK., 1534 SK., 1534. SK., 159. SK., 16700, 2000, 2000 SK., 2001, 2001 SK., 2002 SK., 2003, 2003 SK., 2004 SK., 2005, 2005 SK., 2006 SK., 2007 SK., 2008 SK., 2009 SK., 2012, 2012 SK., 2013 SK., 2014 SK., 2015, 2015 SK., 2016 SK., 2017, 2017 SK., 2021, 2021 SK., 2028, 2028 SK., 2029 SK., 2030, 2032 SK., 2033 SK., 2035, 2035 SK., 2036, 2036 SK., 2037 SK., 2038, 2038 SK., 2039 SK., 2040, 2040 SK., 2041 SK., 2043 SK., 2044 SK., 2045 SK., 2046, 2046 SK., 2051 SK., 2052 SK., 2057, 2057 SK., 2058 SK., 2059, 2059 SK., 2060, 2060 SK., 2061, 2061 SK., 2064 SK., 2066, 2068, 2068 SK., 2069 SK., 2070, 2070 SK., 2074 SK., 2078 SK., 2084 SK., 2090, 2100, 2100 SK., 2101, 2101 SK., 2102 SK., 2103 SK., 2105, 2105 SK., 2106 SK., 2107 SK., 2115, 2128, 2131 SK., 2136 SK., 2137 SK., 2141 SK., 2146, 2147, 2147 SK., 2154, 2154 SK., 2155 SK., 2156, 2156 SK., 2157 SK., 2158 SK., 2159 SK., 2160 SK., 2161 SK., 2162 SK., 2163 SK., 2164 SK., 2165, 2165 SK., 2166 SK., 2167, 2167 SK., 2168 SK., 2169, 2169 SK., 2170 SK., 2174 SK., 2175 SK., 2176, 2176 SK., 2177 SK., 2178 SK., 2179, 2179 SK., 2180 SK., 2181, 2181 SK., 2182, 2182 SK., 2183, 2183 SK., 2184 SK., 2187, 2187 SK., 2188 SK., 2194, 2194 SK., 2197 SK., 2199, 2199 SK., 2200, 2200 CD., 2222 SK., 2223 SK., 2224, 2224 SK., 2225 SK., 2226 SK., 2227, 2227 SK., 2228, 2228 SK., 2229 SK., 2230 SK., 2231, 2233 SK., 2237 SK., 2238 SK., 2239, 2239 SK., 2240, 2240 SK., 2243 SK., 2244 SK., 2245, 2245 SK., 2246, 2246 SK., 2247, 2247 SK., 2248 SK., 2249 SK., 2250, 2250 SK., 2251 SK., 2252 SK., 2253 SK., 2254 SK., 2255, 2258 SK., 2260 SK., 2261, 2262 SK., 2267 SK., 2268 SK., 2269, 2269 SK., 2271 SK., 2275, 2275 SK., 2276 SK., 3000, 3000. SK., 3001, 3001 SK., 3002, 3002 SK., 3002. SK., 3003 SK., 3004, 3004 SK., 3004. SK., 3005, 3005 SK., 3007, 3007. SK., 3008, 3008. SK., 3009, 3009. SK., 3013, 3013 SK., 3014, 3015, 3016. SK., 3017 SK., 3017. SK., 3019. SK., 3021, 3022, 3022 SK., 3022. SK., 3023, 3024, 3024 SK., 3033, 3033. SK., 3035 SK., 3035. SK., 3036, 3036. SK., 3037, 3037. SK., 3038, 3038 SK., 3038. SK., 3039, 3041. SK., 3050, 3051, 3054, 3061, 3061. SK., 3066, 3066 SK., 3066. SK., 3067. SK., 3068, 3068. SK., 3072. SK., 3074. SK., 3076. SK., 3077. SK., 3078, 3078. SK., 3079. SK., 3089, 3091. SK., 3095 SK., 3096, 3096 SK., 3097, 3097 SK., 3098. SK., 3099. SK., 3100 SK., 3100. SK., 3101, 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3102. SK., 3103, 3103 SK., 3104, 3104 SK., 3107, 3107 SK., 3108 SK., 3109 SK., 3110 SK., 3112 SK., 3114 SK., 3114. SK., 3115 SK., 3118 SK., 3147, 3150, 3158, 3161, 3173, 3200, 3201 SK., 3201. SK., 3202 SK., 3203 SK., 3204. SK., 3205 SK., 3206 SK., 3207 SK., 3402, 3501 SK., 3503 SK., 3504, 3504 SK., 3505 SK., 3506, 3506 SK., 3507 SK., 3508 SK., 3510 SK., 3511 SK., 3516 SK., 3520 SK., 3521 SK., 3523, 3523 SK., 3524 SK., 3525 SK., 3526, 3526 SK., 3527 SK., 3528, 3528 SK., 3529 SK., 3530, 3530 SK., 3530. SK., 3536, 3536-, 3536 SK., 3537, 3537 SK., 3539, 3542, 3543, 3543 SK., 3545 SK., 3549. SK., 3550. SK., 3551 SK., 3553. SK., 3554 SK., 3554. SK., 3561, 3627 SK., 3628. SK., 3634 SK., 3635. SK., 3661 SK., 402-211 SK., 4057, 4058, 406 SK., 4066, 4067 SK., 411 SK., 412. SK., 46003, 5002, 601 SK., 6032. SK., 604. SK., 606 SK., 607 SK., 608, 609 SK., 610, 610 SK., 612 SK., 613 SK., 614. SK., 6500., 6501 SK., 6501. SK., 6502 SK., 6503, 6503. SK., 6504. SK., 6505, 6505 SK., 6506. SK., 6507. SK., 6509, 6509 SK., 6509. SK., 6511. SK., 6512 SK., 6512. SK., 6517 SK., 6521, 6521 SK., 6523 SK., 6529, 6529 SK., 6529. SK., 6530 SK., 6536 SK., 6536. SK., 6545 SK., 6550, 6550 SK., 6551 SK., 6552, 6569 SK., 6573, 6574, 6574 SK., 6575 SK., 6576 SK., 6578 SK., 6579 SK., 6580 SK., 6582, 6582 SK., 6583 SK., 6584, 6586, 6586 SK., 6586. SK., 6587, 6587. SK., 6589, 6589 SK., 6589. SK., 6591, 6592, 6592 SK., 6592. SK., 6593 SK., 6594, 6594 SK., 6594. SK., 6595 SK., 6595., 6595. SK., 6597, 6597 SK., 6598, 6598 SK., 6598. SK., 6599. SK., 6600 SK., 6600. SK., 6601, 6603. SK., 6605. SK., 6606, 6607, 6607. SK., 6609, 6609. SK., 6610 SK., 6611, 6611. SK., 6613, 6613. SK., 6614, 6618. SK., 6619, 6619 SK., 6619. SK., 6629, 6629 SK., 6631, 6632, 6633. SK., 6636 SK., 6642. SK., 6645, 6645 SK., 6645. SK., 6647, 6657, 6657. SK., 6662, 6662. SK., 6668 SK., 6670, 6670. SK., 6672. SK., 6675. SK., 6677. SK., 7000, 7001 SK., 7002, 7002 SK., 7003 SK., 7004 SK., 7005 SK., 7006 SK., 7007 SK., 7008 SK., 7009 SK., 7010 SK., 7011 SK., 7012, 7012 SK., 7014 SK., 7015 SK., 7016, 7016 SK., 7017 SK., 7018 SK., 7020 SK., 7023 SK., 7024 SK., 7025 SK., 7027, 7027 SK., 7028, 7028 SK., 7029 SK., 7030 SK., 7031, 7031 SK., 7032 SK., 7033, 7033 SK., 7034, 7034 SK., 7035 SK., 7036, 7036 SK., 7037 SK., 7038, 7038 SK., 7039 SK., 704. SK., 7040, 7040 SK., 7041 SK., 7044 SK., 7045 SK., 7046 SK., 7047 SK., 7048 SK., 7049 SK., 7050 SK., 7052 SK., 7054 SK., 7058 SK., 7060 SK., 7061 SK., 7062 SK., 7063 SK., 7066, 7066 SK., 7076 SK., 7077, 7077 SK., 7078, 7078 SK., 7079, 7079 SK., 7096, 7096. SK., 7097. SK., 7104. SK., 7105 SK., 7105. SK., 7122, 7122. SK., 7128, 801-, 807. SK., ABDURRAHMAN GÜRSES CD., ALPARSLAN TÜRKES CD., ALPARSLAN TÜRKEŞ CD., ANKARA ASFALTI, ANKARA ASFALTI CD., ARPACIK, ATATÜRK, BASPINAR, BASPINAR CD., BAŞPINAR CD., BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE BOTANİK PARK İÇİ YO, BAYRAKTEPE CD., BESTEPELER, BESTEPELER CD., BEŞTEPELER CD., BÖCEKLIK/2, BÖCEKLIK/4, BÖCEKLİK SK., CEM ÇERKEZOGLU, CEM ÇERKEZOĞLU CD., CUMHURIYET MEYDAN, CUMHURİYET, CUMHURİYET MEYDAN, CUMHURYÜZLÜ, CUMHURYÜZLÜ CD., ÇEVRE YOLU-ÖMER BAYRAKLI PAŞA CD., ÇİFTLİK CD., DERE/5, DERE_1, DERE_5, DOGAN, DOGAN CD., DOĞAN CD., DÜZ_1, DÜZ_2, DÜZ_6, EKREM GÜNAY, EKREM GÜNAY CD., EMEKÇİ SK., ESKI DÜZCE, ESKI DÜZCE CD., ESKİ DÜZCE CD., FATİH SULTAN MEHMED CD., FETİH CD., GIRESUNLULAR/3, GİRESUNLULAR, HACI HASAN EFENDI, HASAN EFENDİ CD., HENDEK DEVLET HASTANESİ, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, HORHOR, İsimsiz119, KAHRAMAN DERE, KAHRAMAN DÜZ, KAHRAMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KAMIL KAMISOGLU, KAMİL KAMIŞOĞLU CD., KAMİL KAMİŞOĞLU, KANUNI SULTAN SÜLEYMAN, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CD., KARA KÖÇEK YOLU, KARSI_5, KARŞI SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIMİYE CD., KAZIMİYE KARŞI, KAZIMİYE KARŞI SK., KEMAL PAŞA CD., KONUKLAR CD., KUNDAKÇIOĞLU PARKI İÇİ YOLU, LÜTFİYEKÖŞK, LÜTFİYEKÖŞK KÖYÜ İÇ YOLU, LÜTFİYEKÖŞK MERKEZ, MERKEZ_16, MERKEZ_185, MERKEZ_219, MERKEZ_33, MERKEZ_53, MERKEZ_54, MİLLİ EGEMENLİK CD., MUAMMER SENCER, MUAMMER SENCER CD., MUSTAFA KEMAL PAŞA CD., MUZAFFER SOFUOGLU, MUZAFFER SOFUOGLU CD., MUZAFFER SOFUOĞLU CD., NAIM SÜLEYMANOGLU, ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ORTA_15, OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ CD., OSMAN YILMAZ, OSMAN YILMAZ CD., ÖMER BAYRAKLI PAŞA CD., PROF. DR. AYHAN KIZIL CD., RASİMPAŞA CD., REMZI EFENDI, REMZİ EFENDİ CD., SEHIT AHMET ERSOY, SEHIT ALI GAFFAR OKKAN, SEHIT ALI GAFFAR OKKAN/1, SEHIT GÖKHAN YASARTÜRK, SERVETIYE, SULTAN ABDULHAMIT HAN, SULTAN ABDULHAMİT HAN CD., ŞEHİT AHMET ERSOY, ŞEHİT AHMET ERSOY CD., ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT GÖKHAN YAŞARTÜRK CD., TEPE_10, TEPE_14, TEPECİK CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL BULVAR, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD., ZIYA AZAK, ZIYA GÖKALP CD., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 06 Eylül Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN mahallelerinde GÜVEN/1, GÜVEN/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.