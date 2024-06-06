06 Haziran İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.06.2024 - 09:32

Güncelleme: 06.06.2024 - 09:32

İstanbul ilinde 06 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah AKAY, CANİK, DENİZ, ELMAS, ELİF, ELİUYGUN, FENERLİ HRİSTO, GÜVEN, KAÇAR, KUMRU, MEHTAP, PAPATYA, SEVGİ, TAN, TAÇ, UMUT, YAĞMUR, ZEYTİNOĞLU, ÇINAR, ÖREN, İLKE sk bölgelerinde 06/06/2024 10:00:00 - 06/06/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FİRUZAĞA mah BATARYA, BORAZAN, BOĞAZKESEN, DALGIÇ, DALGIÇ ÇIKMAZI, DEFTERDAR YOKUŞU, EKMEKÇİBAŞI CAMİ ÇIKMAZI, EKMEKÇİBAŞI CAMİİ, HÜSEYİN AĞA BAHÇE, KADİRİLER YOKUŞU, KALKAN, KASATURA, KÜLHAN ÇIKMAZI, MEŞALECİ, NÖBETÇİ, PALASKA, SET, SÜNGÜ, TOMBAZ, TÜRKGÜCÜ, ÇUKUR CUMA sk / HACIMİMİ mah BOĞAZKESEN, FAHRETTİNİ ACEMİ, ISSIZ, KAPIKULU, KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KARABAŞ MEKTEBİ, KÖPRÜ, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, ORDU AĞASI sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah HOCA TAHSİN sk / KILIÇALİ PAŞA mah BATARYA, DEFTERDAR YOKUŞU, KAMACI USTASI, MECLİS-İ MEBUSAN sk / KULOĞLU mah ÇUKUR CUMA CAMİ sk / TOMTOM mah BOSTANİÇİ, BOSTANİÇİ CAMİİ, BOSTANİÇİ ÇEŞME ÇIKMAZI, BOĞAZKESEN, CİCİM, KAPIKULU, KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KUTUCU KERİM, KİVRİNTİLİ, ORDU AĞASI, SELAHATTİN ODALARI ÇIKMAZI, ÖRTME ALTI sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah ŞEHİT MEHMET sk bölgelerinde 06/06/2024 00:00:00 - 06/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, ETİBANK, İSTİKLAL sk bölgelerinde 06/06/2024 09:30:00 - 06/06/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ, MOR SALKIM, NİLÜFER sk / İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, BAHÇE, İPLİKÇİ FIRINI sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİLÜFER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah MEZARLIK YANI sk bölgelerinde 06/06/2024 10:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, DARBUKA, SAHAF MEZARLIĞI, SAHAF ÇEŞMESİ, SIHHAT, İBN-İ SİNA sk bölgelerinde 06/06/2024 10:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah DEDE, MAHİR, ŞEN KANARYA sk bölgelerinde 06/06/2024 10:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah DİLBAZ, FESLEGEN ÇIKMAZI, FESLEĞEN, KURDELA, KÜÇÜK ODALAR, MENEKŞE ÇIKMAZI, TEVFİK EFENDİ, YAYA KÖPRÜSÜ, ÖMER HAYYAM, ŞİRKET sk / KALYONCU KULLUĞU mah KAHYA BEY, KURDELA, SAMANCI ALİ, SAMANCI FERHAT, ÖMER HAYYAM sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah AHMET EFENDİ CAMİİ, BAHRİYE, BOCURGAT, BOCURGAT ÇIKMAZI, EHİL, EREN, EYYÜHÜM, KILAVUZ, KURTULUŞ DERESİ, SAMANCI FERHAT, UFAK KÖPRÜ, ÖMER HAYYAM sk bölgelerinde 06/06/2024 10:00:00 - 06/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FATİH mah MARMARA sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KÖPRÜBAŞI, TAN, ÇEŞMEBAŞI sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CENDERE sk bölgelerinde 06/06/2024 00:00:00 - 06/06/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -AĞAÇLI mah sk / MİTHATPAŞA mah sk / ODAYERİ mah sk / ÇİFTALAN mah sk bölgelerinde 06/06/2024 01:00:00 - 06/06/2024 02:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA, HALICILAR, ŞEHİT KUBİLAY sk / ALİ KUŞÇU mah ASLANHANE, AT PAZARI MEYDANI, BAŞİMAM, BÜYÜK KARAMAN, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HULUSİ NOYAN, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, MALTA ÇARŞISI, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, NALBANT DEMİR, TABHANE, TAYLASAN, YEDİ EMİRLER, İMAM NİYAZİ, İSLAMBOL sk / ZEYREK mah BÜYÜK KARAMAN, DÜLGEROĞLU, ESKİ MUTAFLAR, HAYDARBEY, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, TEZGAHÇILAR, İMAM NİYAZİ sk / İSKENDERPAŞA mah ALİ EMİRİ, BİNA EMİNİ, MACAR KARDEŞLER sk bölgelerinde 06/06/2024 00:00:00 - 06/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah KAHALBAŞI, KOLTUKÇU TAHİR, MARİFETNAME, SULUKULE sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 255., 257., 258., 259., 260., 262., 280., 281., 282., 283., 284., 306., 308., 308/1., 309., 310., 311., 312., 500 EVLER, AKDENİZ, BAŞARAN, PAŞAÇAYIRI, RUMELİ sk bölgelerinde 06/06/2024 00:05:00 - 06/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -SARIGÖL mah sk bölgelerinde 06/06/2024 00:05:00 - 06/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 06/06/2024 00:00:00 - 06/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah KAPLICALAR, SAHRA ÇIKMAZI, İŞYAR ÇIKMAZI sk / İSTİNYE mah AKINCI, BALABANDERE, BORSA, EMEK, ESKİ HARMANLAR, KANKAYA ÇIKMAZI, KAPLICALAR, LALE., REFORM, REKABET ÇIKMAZI, SAMANYOLU, SARIYER, TALİH, ÖĞRETMEN sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇAKIRCA sk / ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah LEVAZIM sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah MUZAFFER sk / ORTAKÖY mah SEZER sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, BAŞKUMANDAN, ERGÜN, HACI YILMAZ, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, METİN, MUHTEREM, MUKADDES, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALTAŞ, AYÇİÇEK, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, GÜLÇİÇEK, NARÇİÇEK, TEKİN sk bölgelerinde 06/06/2024 13:00:00 - 06/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 06/06/2024 10:00:00 - 06/06/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKÇALI, ANKA, AYDOĞAN, BÜYÜKBEY, YENİHAN sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 06/06/2024 10:00:00 - 06/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, DERİN sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah FULYA, GONCAGÜL, MANOLYA sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah HANİFE ANA, RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, UZAKÇİFTLİK sk bölgelerinde 06/06/2024 00:30:00 - 06/06/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah EYÜP SULTAN, POLAT sk bölgelerinde 06/06/2024 00:30:00 - 06/06/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah EYÜP SULTAN, SAHABELER sk bölgelerinde 06/06/2024 00:30:00 - 06/06/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2137., 2138., 2140., 2141., 2165., BARBAROS, MATBAACILAR, MATBAACILAR 5. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 599., 601. ÇIKMAZ, 602., 603., 604., 629., BARBAROS, GAZİ, KARADENİZ sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1405., 1417., 1418., 1423., 1424., 1425., 1426., 1427., 1428., 1429., 1439., 1440., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., CAMİ YOLU, SABİA, İSTİKLAL sk / MAHMUTBEY mah 2628., DEVEKALDIRIMI sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1417., 1418., SABİA sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459. sk bölgelerinde 06/06/2024 20:00:00 - 07/06/2024 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah AĞRI, BEYDAĞI, GÖLDAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, YÜKSEL sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -FEVZİ ÇAKMAK mah sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah LALEZAR, YAMAÇ sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1., VİŞNE, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk / SANAYİ mah AMİRAL, AVCILAR, KALE, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KIZILAĞAÇ sk bölgelerinde 06/06/2024 10:00:00 - 06/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ALAYBEY, KASIM sk bölgelerinde 06/06/2024 10:01:00 - 06/06/2024 13:01:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah AMİRAL, OZAN, ÖZBORAN sk bölgelerinde 06/06/2024 12:00:00 - 06/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 324., 325., 326., 327., 328., 329., İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 160., 169., 170., 171., 172., 173., 174., HORASAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 06/06/2024 00:30:00 - 06/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 328., 329., 332., 333., 334., 335., 336., 336/1., 337., 338., 340., 343., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 06/06/2024 00:30:00 - 06/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah ZEYTİNLİBAHÇE sk bölgelerinde 06/06/2024 00:30:00 - 06/06/2024 07:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 9 EYLÜL, ALAGEYİK, AYSEN, AYSU, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BİLİM, DEDE EFENDİ, DİLARA, ELEM, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, KAVAKLI, MARTI, NEŞE, NİNE, ORHANGAZİ, PETROL, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah EMRE, ESENTEPE, HANDE, OSMANLI, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMLITEPE, ÖZDEN sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah OSMANLI, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ESENTEPE, ULUDAĞ sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ERENLER, IHLAMUR, OSMANLI, TANER, ULUDAĞ sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 23., 27., 50., 70. sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, OSMANLI, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah PAŞABAHÇE, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 06/06/2024 11:00:00 - 06/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce -ÖRNEK mah Erzurum Kongre Cd., sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2607. sk / ŞEHİTLER mah 2615., TERSLALE sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1563., 3006., 3010., 3056., 3058., 3062., 3068., HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 2647. sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1340., 1342., 1540. sk bölgelerinde 06/06/2024 12:00:00 - 06/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1321., 1328. sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., MİMAR SİNAN, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 06/06/2024 09:00:00 - 06/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.