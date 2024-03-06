06 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İZMİR ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. İZMİR'da 06 Mart Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte İZMİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 06.03.2024 - 12:45
06 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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İZMİR ilinde 06 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-06 2024-03-06 13:00:30.749-2024-03-06 16:00:42.887 saatleri arasında Atatürk; 5537. Sk., 5563, 5535, 5533 Sk., 5532. Sk., 5530. Sk., 5526. Sk., 5520 Sk., 5517. Sk., 5512 Sk., 5510. Sk., 5508, 5505. Sk., 5504. Sk., 5503. Sk., 5502, 5501. Sk., 5501, 5193, 5514 SK, 5714, 5716, 5713, 5682, 5717, 5691, 5728, 5745, 5726, 5713, 5694, 5721, 5565, 5692, 5730, 5711, 5709, 5716, 5618, 5620, EKSENDERESİ, 5583, İsimsiz58, İsimsiz53, 5741, 5743, İsimsiz40, 5563, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, 5613, 5611, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz1, İsimsiz4, 5604, 5596, 5645, , 5672, 5679, 5543, ESKİ KÖY YERLEŞİM YERİ, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., KARAKOÇ, 5794. Sk., 5793. Sk., 5792. Sk., 5791. Sk., 5790. Sk., 5789. Sk., 5788. Sk., 5786. Sk., 5785. Sk., 5784. Sk., 5783. Sk., 5782. Sk., 5781. Sk., 5780. Sk., 5779. Sk., 5777. Sk., 5778. Sk., 5776. Sk., 5774. Sk., 5773. Sk., 5772. Sk., 5771. Sk., 5770. Sk., 5769. Sk., 5768. Sk., 5766. Sk., 5764. Sk., 5763. Sk., 5762. Sk., 5760. Sk., 5759. Sk., 5754. Sk., 5752. Sk., 5748. Sk., 5746. Sk., 5731. Sk., 5730. Sk., 5729. Sk., 5728. Sk., 5726. Sk., 5725. Sk., 5724. Sk., 5723. Sk., 5722. Sk., 5718. Sk., 5716. Sk., 5714. Sk., 5712. Sk., 5710. Sk., 5708. Sk., 5705. Sk., 5704. Sk., 5702. Sk., 5699. Sk., 5697. Sk., 5695. Sk., 5690. Sk., 5689. Sk., 5685. Sk., 5683. Sk., 5681. Sk., 5678. Sk., 5673. Sk., 5670. Sk., 5669. Sk., 5665. Sk., 5663. Sk., 5662. Sk., 5661. Sk., 5658. Sk., 5657. Sk., 5656. Sk., 5655. Sk., 5654. Sk., 5652. Sk., 5649 Sk., 5647 Sk., 5646. Sk., 5644. Sk., 5640. Sk., 5636. Sk., 5623. Sk., 5623, 5621. Sk., 5619. Sk., 5617. Sk., 5617 Sk., 5615/1. Sk., 5615. Sk., 5614, 5613. Sk., 5612 Sk., 5612, 5610 Sk., 5609. Sk., 5608. Sk., 5607. Sk., 5605. Sk., 5603. Sk., 5602. Sk., 5601. Sk., 5600. Sk., 5599, 5597, 5595, 5592. Sk., 5590. Sk., 5587, 5586. Sk., 5584 Sk., 5582, 5580, 5578. Sk., 5578 Sk., 5576. Sk., 5574. Sk., 5572. Sk., 5572, 5570, 5565. Sk., 5558, 5557. Sk., 5557 Sk., 5555. Sk., 5553. Sk., 5551. Sk., 5549. Sk., 5548. Sk., 5547. Sk., 5545. Sk., 5541 Sk., 5540. Sk., 5539. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-06 2024-03-06 13:00:30.749-2024-03-06 16:00:42.887 saatleri arasında Kavakdere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-06 2024-03-06 13:00:30.749-2024-03-06 16:00:42.887 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-06 2024-03-06 13:00:30.749-2024-03-06 16:00:42.887 saatleri arasında Cumhuriyet; 5352, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., KARAKOÇ, 5393, 5388, 5369. Sk., 5361. Sk., 5359. Sk., 5357. Sk., 5354 Sk., 5351. Sk., 5350. Sk., 5350, 5349. Sk., 5348, 5346. Sk., 5344. Sk., 5342. Sk., 5338. Sk., 5336. Sk., 5334. Sk., 5295. Sk., 5196. Sk., 5193, 5192. Sk., 5189. Sk., 5187. Sk., 5185. Sk., 5183. Sk., 5358, 5337, ÜRKMEZ ORHANLI YOLU, İsimsiz3, 5352, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-06 2024-03-06 13:00:30.749-2024-03-06 16:00:42.887 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-06 2024-03-06 13:00:30.749-2024-03-06 16:00:42.887 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.


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