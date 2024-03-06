06 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.03.2024 - 12:45

Güncelleme: 06.03.2024 - 12:45

KOCAELİ ilinde 06 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAHINLER, ŞAHİNLER, ÜĞÜMCE mahallelerinde GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURGUT mahallelerinde HACI BAYRAM VELİ SK., TAŞTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde HOCA AHMET YESEVİ CD., KIRÇİÇEĞİ SK., NECİP FAZIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU, TEPEKÖY mahallelerinde ARDIÇLI SK., ASMALAR SK., BARUTÇU SK., BEDİR SK., BEYAZ İNCİ SK., BOGAZOVA, BOĞAZOVA CD., BUCAK, BUCAK SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇELEBI, DOST SK., ECRİN SK., EDA SK., EGEMENLİK CD., EKIM, ENSARİ SK., GÖZLEM, GÖZLEM SK., GURBET, GURBET SK., GÜLNİHAL SK., İKİZDERE CD., KARAKUZU, KARAKUZU SK., KASIM, KASIM SK., MEKTEP SK., MURADIYE, MURADİYE CD., NİSA SK., ÖZ DICLE, ÖZ DİCLE SK., ÖZ HILAL, ÖZ HİLAL SK., ÖZBEK, POLEN, POLEN SK., SARI KANARYA SK., SENYUVA, TEMMUZ SK., TEPEKÖY CD., ÜMIT, ÜMİT SK., YAĞIZDERE CD., YESILBAHÇE, YEŞİLBAHÇE CD., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, KIZILCAPINAR, ORHAN mahallelerinde KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARABIYIKLAR MEVKII, KARABIYIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILCAPINAR KÖYÜ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALCI mahallelerinde BALCI SEFERLER MEVKII, BALCI SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SIDDIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞU CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKII KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKII KÜME EVLER, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERİZLİ mahallelerinde FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERİZLİ mahallelerinde FERIZLI MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYMAZ, MÜLKÜŞEHSUVAR mahallelerinde HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, OMURCALI MEVKII, OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETİYE mahallelerinde ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT RAFET KALYONCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, NİMETİYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde AKYOL SK., ATİLLA SK, DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., YENI, YENİ SK., YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ mahallelerinde AYAZ, GÖNÜL SK., GÜLBAHAR SK., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SELIMIYE, SELİMİYE mahallelerinde KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ EVLER, DENİZ EVLER, KAVAKLI mahallelerinde 129. SK, 129. SK., 4019. SK., 4021. SK., 4022. SK., 4023. SK., 4024. SK., 4025. SK., 4026. SK., 4028. SK., 4029. SK., 4030. SK., 4031. SK., 4033. SK., 4036. SK., 4037. SK., 4047. SK., ADALET CD., ALTINCAN CD., BAHÇE KAPILAR CD., BARBOROS CD., ÇELEBI CD., ÇELEBİ CD., İŞERİ CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU CD., MAZHARÖZEN, MAZHARÖZEN CD., SAHIL CD., SAHİL CD., USTALAR CD., YILMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Mart Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, OLUKLU mahallelerinde 2947., 3101., KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, SULTAN BAYBARS, YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Mart Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAHMETLİ, KARAPINAR mahallelerinde ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Mart Çarşamba 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, KAYACIK mahallelerinde 235. CD., 4. SK., 5., AMİRAL CD., AYDIN DEMIR, KAZIM AYVAZ SK., MİMAR SİNAN CD., MÜZAHIR SILLE, MÜZAHİR SİLLE SK., NASUH AKAR SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Mart Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY mahallelerinde 21. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., ALTINOLUK SK., ATALAY SK., BAMBU SK., BEKİR ÇOBAN SK., DEDE BAYIR SK., DERE YOL SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., İZCİ SK., KARŞI BAĞLAN SK., KAVAK SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MEVLÜT DEMİR SK., ŞEHİTLER CD., TEKKE SK., TOY SK., ÜNAL SK., YILDIRIM CD., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Mart Çarşamba 12:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde ANEMON SK., BAGLAR, BAĞLAR SK., BEGONYA, BEGONYA SK., CEVHER SK., ÇİPURA SK., DENİZGÜLÜ SK., ERGÜL SK., IPEK, İPEK SK., KELEBEK SK., KEVSER SK., KOLYOZ, MİMOZA SK., ORTANCA SK., SARISALKIM SK., UMUT REIS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Mart Çarşamba 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMÇUKUR mahallelerinde 2618., 2633, ÇAM KENT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 06 Mart Çarşamba 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, ESELER, GEDIKLI, GEDİKLİ, ÖMERAĞA, UZUNBEY, ZEYTİNBURNU mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ALACAHAN SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATMACA, ATMACA SK, ATMACA SK., BAĞDAT SK., BAHAR SK., BAŞER SK., BATIHAN SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., BEYDAĞI SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİHANGİR SK., CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CUMHURİYET. CD., ÇENGEL CD., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, ERBAB SK., ERKİN SK., GÜLSER SK., GÜNAY SK., HAFIZ ŞERİF SK., HARA SK., KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KANGAL SK., KÖYYOLU SK., LALE SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MÜSLİM SK., PERÇEM SK., PINAR SK., REFORM CD., SABAH, SABAH SK., SADAKAT SK., SAYDAM SK., SAYGIN, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUBAY SK., TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TESKERE SK., VURALLAR SK., YURTERİ SK., YÜCELEN SK., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATASEHIR, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMİR SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ARPAÇAY SK., AYDINLI SK., BAĞDAT CD., BALLICA, BASAKÇI, BESIK, BEYAZ GÜL SK., BİHTER SK., BİRLİK SK., BUCAKLI SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEREN SK., ÇALIKUSU, ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇIRACI SK., ÇUHANE. CD., DURU SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK SK., EMRAH, EREN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI CD., GAZİ CD., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GÜLLÜ SK., GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HÜNER SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., KAMAN SK., KARANLAR SK., KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KORLU SK., KOVAN, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MEHMET AKİF CD., MELTEM SK., MİNE SK., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATİN SK., PUMA SK., SAMANYOLU SK., SEHERYELI, SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE SK., SİMGE SK., SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TURNA SK., UYGAR, ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YURDUM, ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM mahallelerinde DAYI, DAYI SK., GELİBOLU SK., HACI MAKSUT CD., ILTER, İLTER SK., KUBILAY, KUBILAY SK., KUBİLAY SK., SEÇIM, SEÇİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUVACIK YAKACIK mahallelerinde BAYRAK, HAMZADAG, HAMZADAG SK., HAMZADAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ASIL, ASİL SK., EMEL SK., ESLEM SK., FEVZİOĞLU SK., HARMANLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, AYDINKENT, BARBAROS, DÖNGEL, YEŞİLKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 29 EKİM CD., ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT CD, ABIDE, ABİDE SK., ALTINTEPE, ALTINTEPE SK., ANDAÇ, ANDAÇ SK., ARGÜN, ARGÜN SK., ARKA SK., ASU SK., AZİZ SK., BAHADIR SK., BATIN, BATIN SK., BUSE SK., CENNET SK., ÇAKAR SK., ÇAKIRLAR, ÇAKIRLAR SK., ÇELENK SK., ÇEVIK, ÇISIL, ÇİSEM SK., ÇİSİL SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DAMAT SK., DEMIRKAPI, DERE PAZARI, DERE PAZARI SK., DERELİ SK., DİLEK SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZEN SK., DÜZLEM, DÜZLEM SK., EFSUN SK., EGE SK., EKİM SK., ELFIDA, ELFİDA SK., ELMAS HANIM SK., EMNİYET SK., ENDER SK., ERENGÜL SK., ERKIN, ESINTI, ESINTI SK., ESİNTİ SK., ESKİ KALE SK., EVİN SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GANI, GANİ SK., GELİN SK., GÖKTÜRK, GÜLDEN SK., GÜLSEREN, GÜLSEREN SK., GÜNEBAKAN, GÜNEBAKAN SK., HACI MECIT, HAMİDİYE SK., HANZADE SK., HOYLAN SK., HUZUR, IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., İHLAS SK., KADİFE ÇİÇEĞİ SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KANAAT SK., KANAT SK., KANDİL ÇİÇEĞİ SK., KARAKOYUN SK., KARAL, KARAL SK., KARAMAN SK., KARTALKAYA CD., KASIMPATI SK., KAYGAS SK., KAYNAR SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KERVAN SK., KIVANÇ, KIVANÇ SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., LEMİDE SK., MEKİN SK., MELIS, MELİN SK., MERTCAN SK., MERYEM SK., MILLET, MİLLET CD., MÜMIN, NERMİN SK., NEZİR SK., ONURHAN, ONURHAN CD., ÖZKARAMAN SK., ÖZLÜ SK., PERİ SK., RAHMET SK., RAUF SK., SAFAK, SAGLAM, SAĞDIÇ SK., SAHARA SK., SARI MUSTAFA SK., SARI SK., SEMİ SK., SERPİL SK., SEYRAN, SEYRAN SK., SİVRİ SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., ŞAFAK SK., TANTAOĞLU CD., ULAŞ SK., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD., VARIS, YAMAN SK., YARBAY MUSTAFA CD., YAVUZER SK., YENİ CUMA SK., YEŞİLKIR SK., YUVA, YUVA SK., ZAHİR SK., ZEKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖĞÜTLER, ULUS, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 2122., 2123. SK., 2123/1. SK., 2123/2. SK., 2126. SK., 2134. SK., 2135. SK., 2135/1. SK., 2136. SK., 2136/1. SK., 2136/2. SK., 2137/1. SK., 2138., 2138. SK., 2139. SK., 2139/1. SK., 2140. SK., 2140/1. SK., 2140/3. SK., 2141. SK., 2141/1. SK., 407/1. SK., 407/2., 407/2. SK., ORDU CD., SEHIT MEHMET KARTAL, SEHIT MURAT KAYA, ŞEHİT MEHMET KARTAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, HACI OSMAN, İLİMTEPE, KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI, YENİYALI mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS SK., 2 HAZİRAN SK., 23 NİSAN SK., 29 EKİM SK., 30 AĞUSTOS SK., 9 EYLÜL SK., ADATEPE SK., ADNAN MENDERES CD., AFYONKARAHİSAR SK., AKABE SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., ANITTEPE SK., ATA CD., AZİZİYE ZAFERİ SK., BAĞDATLI CD., BAHÇE SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BANDIRMA SK., BATTAL SK., BAYRAM SIT, BAYRAM ŞİT SK., BEDRETTİN KARAFAKIOĞLU CD., BEYAZ SK., CABİR TOKER SK., CAHİT KAYRA SK., CEMAL GÜRSEL CD., CEVAT YURDAKUL CD., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇİĞİLTEPE SK., DEDE KORKUT SK., DEDEOĞLU SK., DOGAN ÖZ, DOĞAN CD., DOĞANAY SK., DUATEPE SK., DÜZGÜN SK., EGEMEN SK., EMİROĞLU SK., ERZURUM SK., ESKİŞEHİR SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİANTEP SK., GÜLER, HALİDE EDİP ADIVAR CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HASAN ALİ YÜCEL CD., HAYAT SK., HAYDAR ZAFER SK., HAYRİ KULUMBUR CD., HIZIRREİS CD., ISMET ATLI, IŞILAY SK, İNAN SK., İNÖNÜ CD., İSMET ATLI SK., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KANYON SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYİN SK., KARDEŞLER SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., KİRAZCI SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., M.DAGISTANLI, M.DAĞISTANLI SK., MARMARA SK., MEHMET YÜKSEL CD., MELEK SK., MİNE ATALAY SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., MUSTAFA OKTAY SK., NAME SK., NASIFLAR SK., NAZIM HIKMET, NAZIM HİKMET CD., NAZMİ OĞUZ SK., NECATİ ÖKSE CD., NURİ EFENDİ SK., NURİ MADAZLI SK., OSMAN ENGIN, OZANLAR, OZANLAR SK., ÖZEN SK., PİR SULTAN SK., RAŞİT BEY SK., SAMSUN SK., SELİMAĞA SK., SERHATLI SK., SERIF ÇANGA CD., SİVAS SK., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞARK SK., ŞEHİT ERHAN ATAŞ SK., ŞENEL SK., ŞERİF ÇANGA CD., ŞİNASİ KUŞ SK., ŞİRİNYER SK., TURAN DURSUN CD., UĞURLU SK., ÜNÜSAN SK., VATAN SK., YAŞAR KEMAL SK., YEŞİLTEPE SK., ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIŞLADÜZÜ, ŞİRİNYALI mahallelerinde D-100 KARAYOLU CD., GÜNDÜZ CD., SAHİL YOLU CD., YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 06 Mart Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI, YENİYALI mahallelerinde BAGDATLI, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., ŞEHİT KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZİ mahallelerinde BOSTAN SK., CENGIZHAN, CENGİZHAN SK., CIVAN, CİVAN SK., CÜRETKAR, CÜRETKAR SK., HACI ARİF BEY SK., MEHTER, MEHTER SK., MELİH SK., MİRAY SK., OĞUZHAN SK., TEFSİR SK., TURGUT REİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1642. SK., 1642/1. SK., 1642/3. SK., 1644. SK., 1646. SK., AYDINLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, GAZİLER, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/2. SK., 1806., 1806. SK., 1806/1., 1806/1. SK., 1806/2. SK., 1806/3. SK., 1807., 1807/1. SK., 1808. SK., 1808/3. SK., 1827. SK., 1827/1., 1827/1. SK., 1828. SK., 1829., 1829. SK., 1830. SK., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1834. SK., 1835., 1835. SK., 1836. SK., 1837., 1837. SK., 1837/1. SK., 1838., 1838. SK., 1839. SK., 1840., 1840. SK., 1840/1. SK., 1841., 1841. SK., 1842., 1842. SK., 1843., 1843. SK., 1843/1. SK., 1844. SK., 1845., 1845. SK., 1846., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1847/1., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855. SK., 1855/2. SK., 1856., 1856. SK., 1857., 1857. SK., 1859. SK., 1860. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, BARIS, BARIŞ CD., DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., EZGI, EZGİ CD., HAYRI MACAR, HAYRİ MACAR CD., ISSIKGÖL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde BURCU SK., DARI, DARI SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., KANARYA, KANARYA SK., MEVLANA, MEVLANA CD., NANELİ SK., NERGIS, NERGIS SK., NERGİS SK., UMUT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.