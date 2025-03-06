06 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.03.2025 - 09:57

Güncelleme: 06.03.2025 - 09:57

KOCAELİ ilinde 06 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, OVACIK mahallelerinde ERKUT, GAFUR, GAFUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD., KARACAN, KULLAR, KULLAR CD., ÖNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARŞIYAKA, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK CD., BASARAN, BAŞARAN SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMILI SK., D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., FEZA, FEZA SK., KAÇKARLAR SK., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., LATİFE HANIM CD., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., PETEK, PETEK SK., SOYSAL SK., ŞİMAL SK, TATAR, TATAR SK., YAVUZ ÖZER, YETİM SK., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde AÇANGÜL SK., ANSA SK., BEĞENDİK SK., D-130 KARAYOLU, DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DOST, DOST SK., EGEMEN, EGEMEN CD., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., KARAKALDIRIM CD., KENT SK., MURGUL SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SIMLI, SİMLİ SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde ADNAN KORAL SK., BAGCI, BASKÖY, DİLMEN SK., EFENDILER, EFENDİLER SK., ERİM SK., HATMI ÇIÇEGI, HATMİ ÇİÇEĞİ SK., KOCAMAN, LIMAN, LİMAN CD., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., NEDİM AVCI SK., OSMAN KAHYA SK., PREVEZE, PREVEZE CD., SALİH OSMANLI SK., TUNABOYU CD., YENİ YALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, SEYMEN mahallelerinde CUMA SK., HACIBEY, HACIBEY SK., İMECE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde BAĞCI SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., CIVELEK, CÖMERTLER, CÖMERTLER SK., ÇARŞIBAŞI SK., ESKİ BAĞDAT CD., HACI RAMAZAN, HACI RAMAZAN SK., IRMAKLAR SK., KABAOĞLU SK., MESAN, MESAN SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., TERTİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., ADACIK SK., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., AKKAYA, ALA SK., ALT SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN, ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS, ATLAS SK., AY SK., AYAZKÖY SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇE SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMET SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DERNEK SK., DESTAN, DESTAN SK., DİCLE CD., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., ERIKLI, FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELISIM, GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., İLKE SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARASU SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KIZIL SK., KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR, MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİRAY SK., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTESEM, MUHTEŞEM SK., NEŞE SK., NEVRUZ SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHINTEPE, SAHRA SK., SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SICIM, SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde AMİRAL SK., KARATEPE CUMHURİYET CD., KARATEPE İZMİT CD., ORUÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde AMIRAL, GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI, KALAYLI SK., KARATEPE, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CD., KARATEPE CUMHURIYET, KARATEPE IZMIT, KARATEPE LALE SK., KÖKENLI, KÖKLÜK, KÖKLÜK SK., MANDIRA, MANDIRA SK., MERA SK., ÖZDEMİRLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 305., 309. SK., 317. SK., 320. SK., 410. SK., 411. SK., 412. SK., 413., 415. SK, AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI SK., ALAYLI SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BALKANLI, BALKANLI SK., BINGÜL, BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY SK., DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI SK., EREL SK., ESME BAGDAT, ESME DERE YOLU, EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLBAĞI SK., GÜLCE, GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KONAK SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHİL SK., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., UHUT, UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ADALET, ADALET SK., ALAZLI SK., ALTUNHISAR CD., ANKARA. CD., AYBALA, AYBALA SK., BILGEHAN, BİLGEHAN SK., BİLGİÇ SK., CEVİZLİ SK., ÇILEM, ÇİLEM SK., DARI SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DUYGU, DUYGU SK., EGEMEN SK., ERGÜN, ERGÜN SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HÜSNÜ EFE CD., ILIM, İLİM CD., KAHRAMAN SK., KUMLUK SK., MENDERES, MENDERES BULVAR, METİN, NAZLI SK., OSMAN GAZİ. CD., PLEVNE SK., RÜYA SK., SANAYİ CD., SELIMIYE, SELİMİYE CD., SEZGİ SK., SUBASI, SUBAŞI SK., SÜRMELI, SÜRMELİ, YASA SK., YAZMALI SK., YURT, YURT CD., ZEMIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRİYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde AYAN SK., ÇOBAN SK., GÖKAY, HASIR SK., ISTIKLAL., KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE ATATÜRK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR SK., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HACI MAHMUT SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MİHRİBAN, PORTAKALLAR SK., SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde ORHANIYE MERKEZ MEVKII, TEPEBAŞI SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÖREN, GÜLBAHÇE KADRIYE, KOZLUCA, MECIDIYE, MECİDİYE, ORHANİYE, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ATATÜRK, ATATÜRK CD., AYAN, BALÖREN ASAGI MEVKII, BALÖREN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALÖREN MERKEZ MEVKII, BALÖREN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, CÖMERT SK., DERİN SK., İSTİKLAL CD., KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKII, KOZLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE İSTIKLAL, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTAN MURAT CD., SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY mahallelerinde BESTE SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., KARADENİZ SK., MEŞE SK., ŞEKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, BALCI, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde AÇIKGÖZ, AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CAMİ SK., CEYLAN SK., ÇALKÖY AYHAN, ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY KANARYA, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇİLEK SK., DAĞ SK., DOĞA SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM, ELZEM CD., EREN SK., ERIM, ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GÜR SK., GÜZ, GÜZ SK., HASRET, HASRET SK., HAVADİS SK., HUDUT SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KANARYA SK., KANBEL SK., KAYALI SK., KERVAN SK., KETEN, KINA, KINA SK., KIR SK., KIRLANGIÇ SK., KORKMAZ SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MELTEM SK., ORMAN. SK., PAPATYA SK., SEYREK, SEYREK CD., SÜLÜN, TAFLAN, TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALI, ÇAKIRCAALİ mahallelerinde CİCİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CİVELEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARASAKALLAR MEVKII, KARASAKALLAR MEVKII KÜME EVLER, KARASAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYALAR MEVKII, KAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KOCABAYRAMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MANTARCILAR MEVKII, MANTARCILAR MEVKİİ, MANTARCILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, GÜZELLER mahallelerinde 1001., 1001/1. SK., 1001/2. SK., 1002. SK., 1003. SK., 1004., 1004. SK., 1005. SK., 1008., 1008. SK., 1009., 1010., 1011., 1011. SK., 1013., 1013/1. SK., 1013/2. SK., 1013/3., 1013/3. SK., 1013/4. SK., 1013/6. SK., 1014. SK., 1014/1., 1014/1. SK., 1014/10. SK., 1014/2. SK., 1014/4., 1014/4. SK., 1014/5. SK., 1014/6. SK., 1014/7., 1014/7. SK., 1014/9., 1014/9. SK., 1015., 1015/1. SK., 1016/1. SK., 1016/2. SK., 1016/4. SK., 1017., 1018/1. SK., 1019/3., 1019/4. SK., 1019/5. SK., 1020. SK., 1020/1. SK., 1020/2., 1020/2. SK., 1021., 1021. SK., 1021/1. SK., 1021/2. SK., 1022/1., 1022/1. SK., 1022/2. SK., 1022/3., 1022/3. SK., 1022/4. SK., 1023., 1023. SK., 1023/1., 1023/1. SK., 1024. SK., 1025., 1025. SK., 1025/1. SK., 1025/2. SK., 1026., 1026. SK., 1027. SK., 1028., 1028. SK., 1029., 1029. SK., 1030. SK., 1031. SK., 1032. SK., 1033. SK., 1033/1. SK., 1034. SK., 1035. SK., 1036., 1036. SK., 1037., 1037. SK., 1038/2. SK., 1041. SK., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1044/1., 1044/1. SK., 1044/2. SK., 1044/3., 1044/3. SK., 1044/4. SK., 1045. SK., 1046/1., 1046/1. SK., 1046/2., 1046/2. SK., 1047. SK., 1047/1. SK., 1048., 1049. SK., 1050/1. SK., 1051. SK., 1051/1., 1051/1. SK., 1051/2. SK., 1052. SK., 1052/2. SK., 1052/3. SK., 1055. SK., 1058. SK., 1059. SK., 1060. SK., 1062. SK., 914/1., 917. SK., 918. SK., 920., 920. SK., 920/1. SK., 921. SK., 922., 922. SK., 923. SK., 925. SK., 926., 926. SK., 926/1., 927., 927. SK., 927/2. SK., 927/3. SK., 928. SK., 929. SK., 930., 930. SK., 931. SK., 932., 932. SK., 939., 939. SK., 939/1. SK., 939/2. SK., 939/3., 939/3. SK., 942. SK., 944. SK., 944/1. SK., 945., 945. SK., 946. SK., 946/1. SK., 947. SK., 947/1. SK., 949. SK., 949/1. SK., 950. SK., 951. SK., 952., 952. SK., 953. SK., 955., 955. SK, 956., 956. SK., 956/1. SK., 957. SK., 957/1. SK., 958. SK., 959. SK., 960. SK., 961. SK., BAHAR, BAHAR CD., CEMAL GÜRSEL CD., DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., GENÇLIK, GENÇLİK CD., İBRAHİM AĞA CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAVAK, KAVAK CD., MEVLANA, MEVLANA CD., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., SEHIT MÜLAZIM KARATAY, ŞEHİT MEVLÜT DURU CD., ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1426/3. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438. SK., 1438/2. SK., 1440., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1448., 1448. SK., ESATBEY, ESATBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1806., 1806. SK., 1806/2. SK., 1806/3. SK., 1808. SK., DR.ZEKİ ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTASYON mahallelerinde 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1440. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1449. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Mart Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1838. SK., 1840/1. SK., 1850., 1850. SK., 1851., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855. SK., 1856., 1856. SK., 1860., 1860. SK., HAYRİ MACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde KÖRFEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1315. SK., KÖRFEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Mart Perşembe 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1312/3. SK., 1312/7., 1312/7. SK., 1315/1., 1315/1. SK., 1315/2. SK., 1316/2. SK., 1320., 1320. SK., 1321. SK., 1322., 1322. SK., 1323. SK., 1325. SK., 1326., 1326. SK., 1327., 1327. SK., 1327/1. SK., 1328. SK., 1330., 1330. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 06 Mart Perşembe 08:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, ÇAMÇUKUR, DEGIRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DONANMA, DUMLUPINAR, EREGLI, EREĞLİ, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, MERKEZ, PAZARKÖY, TEPEKÖY, TOPÇULAR, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YÜZBAŞILAR mahallelerinde 1006. SK., 1007., 1007. SK., 1009. SK., 1010. SK., 1012. SK., 1013. SK., 1015. SK., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1022. SK., 1034., 1036, 1036 SK., 1039., 1039. SK., 1040., 1040. SK., 1045., 1048. SK., 1050. SK., 1053., 1053. SK., 1054., 1054. SK., 1057., 1061. SK., 1084., 1084. SK., 109., 1094. SK., 1098. SK., 1099., 1099. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113., 1113. SK., 1114., 1115., 1115. SK., 1118., 1119., 1126. SK., 1127., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., 190/A SK., 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008., 2008. SK., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2012. SK., 2013. SK., 2015., 2016. SK., 202. CD, 2023., 2023. SK., 2025. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2062. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2073. SK., 2077., 2078. SK., 2083. SK., 2084. SK., 2086. SK., 2087., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2122. SK., 2124., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2133., 2135. SK., 2138. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., 2419., 3012. SK., 3020., 3064. SK., 3068. SK., 3069., 3069. SK., 3071. SK., 3072., 3072. SK., 3073. SK., 3074., 3089., 3131., 3131. SK., 3136. SK., 3140. SK., 3141. SK., 3148., 3148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADALI DERE, ADALI DERE SK., ADEMOGLU, ADNAN KAHVECİ CD, AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD., AKIF ÖGRETMEN, AKİF ÖĞRETMEN SK., ALI HAYDAR AKGÜN, ALİ HAYDAR AKGÜN SK., AMİRAL KAYACAN CD, AVCI SK., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAŞAK CD., BURCU SK., CIHAN, CİHAN CD., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇİMEN SK., ÇOBANYILDIZI, ÇOBANYILDIZI SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEĞİRMENDERE İSTİKLAL CD., DEVLET KARAYOLU (D130), DONANMA, DURUSU SK., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., EKIN, EKİN SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., ESKI KÖY, GÖKTÜRK, GÖKTÜRK CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., HAZERFEN, HILAL, IHLAMUR, IHLAMUR SK., ILHAN TUBA, İLHAN TUBA CD., İMAJ SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., İŞKİNE SK., KABAK KIRAN, KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KARAKESTANE CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KILÇIK SK., KISIK KAYA CD., KİRAZ SK., KONCA, KONCA CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MİMAR SİNAN CD., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MÜFİT SANER CD., MÜREN SK., NEJAT TÜMER SK., OKUL YOLU CD., ORKİNOS SK., OSMAN ÖZGÜN SK., OSMANGAZI, PAPALİN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PLEVNE, PLEVNE CD., PROF.MUAMMER AKSOY, PROF.NUSRET FİŞEK CD., RAUF ORBAY CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAHİL YOLU SK, SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SARAYBOSNA CD., SARI CD., SELANİK CD., SEZAI KARAKOÇ, SEZAİ KARAKOÇ CD., SOKULLU, SULTANBABA, SULTANBABA CD., TEKEŞ SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., UYURSU, UYURSU CD., YAHYA ÇAVUŞ CD., YESIL, YILDIRIM, YILDIRIM CD., YOSUN, YOSUN SK., YUKARI KONCA YOLU, YUNUS SK., YÜZBAŞILAR CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ, YUKARI mahallelerinde 2004., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2072., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2080., 2080. SK., 2109., 2109. SK., 2136. SK., 2139., ÇESMEALTI, ÇEŞMEALTI CD., ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., PIR SULTAN, SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 06 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.