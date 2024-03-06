06 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.03.2024 - 12:45

Güncelleme: 06.03.2024 - 12:45

MANİSA ilinde 06 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-06 2024-03-06 12:00:46.956-2024-03-06 16:00:53.619 saatleri arasında Karakurt; Karakurt Sk., İsimsiz5, İsimsiz19, İsimsiz59, , Vahdet Cami, REMZİ HOCA, Karakurt Yolu, Karakurt İç Köy Yolu, Güngörler, Garip Hasan, Karakurt Sk., ATATÜRK_1 Cad., ALEMDAR SK., Toki Yol, Toki Yol, Toki Yol, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz71, İsimsiz70, Değirmen Tepe Cad., İsimsiz60, İsimsiz58, İsimsiz57, Sütçüler Sk., İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, molla bekir sokak, Karakurt Sk., Hazergırat Cad., İsimsiz37, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, Hazergırat Cad., İsimsiz22, Paşa Hüseyin Korkmaz Sk., İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, Hazergırat Cad., İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, KOCAŞIH SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-06 2024-03-06 12:00:46.956-2024-03-06 16:00:53.619 saatleri arasında İlyaslar; İLYASLAR YOLU, İlyaslar Köyü İç Yolu, ŞAİR EŞREF CAD., İsimsiz65, İsimsiz64, M.Fevzi Çakmak Cad., İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz35, İsimsiz34, ŞairEşref Cad., İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz21, İLYASLAR YOLU, İsimsiz19, Gazi Molla Mustafa Önemli, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, Muhtar İbrahim Karakaya Sk., İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İSMET İNÖNÜ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-06 2024-03-06 12:00:46.956-2024-03-06 16:00:53.619 saatleri arasında Bakır; İLYASLAR YOLU, Tahir Uslu CAD., İsimsiz136, İsimsiz62, İsimsiz42, Bakır Mh., Bakır MH., İsimsiz39, İsimsiz20, İsimsiz12, İsimsiz3, İsimsiz10, Bakır Ova Yolu , Bakır Sk., İsimsiz7, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-06 2024-03-06 12:00:46.956-2024-03-06 16:00:53.619 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-06 2024-03-06 12:00:46.956-2024-03-06 16:00:53.619 saatleri arasında Bostancı; Başpınar Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-06 2024-03-06 12:00:46.956-2024-03-06 16:00:53.619 saatleri arasında Hamitli; Hamitli Sk., Hamitli Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-06 2024-03-06 12:00:46.956-2024-03-06 16:00:53.619 saatleri arasında Tevfikiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.