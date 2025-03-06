06 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.03.2025 - 09:57

Güncelleme: 06.03.2025 - 09:57

MANİSA ilinde 06 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-06 2025-03-06 09:00:22.703-2025-03-06 15:00:31.169 saatleri arasında Atatürk; 5946. Sk., 5948. Sk., 5951. Sk., 5952. Sk., 5955. Sk., 5956, 5957. Sk., 5959. Sk., 5961. Sk., Manisa Çevre Yolu, MAĞARA BAHÇE , 5942, , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz31, mağarabahçe küme ev, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, atatürk, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz49, 5947/1, 5909. Sk., 5927. Sk., 5929. Sk., 5931. Sk., 5933. Sk., 5939, 5940. Sk., 5943. Sk., 5944 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-06 2025-03-06 09:00:22.703-2025-03-06 15:00:31.169 saatleri arasında Barbaros; , İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz51, DOLGUNLAR , FATIŞ TIMARI , 4472. Sk., İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-06 2025-03-06 09:00:23.78-2025-03-06 15:00:36.207 saatleri arasında Barbaros; İsimsiz38, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-06 2025-03-06 09:00:23.78-2025-03-06 15:00:36.207 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-06 2025-03-06 09:00:23.78-2025-03-06 15:00:36.207 saatleri arasında Spil; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-06 2025-03-06 09:00:23.78-2025-03-06 15:00:36.207 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; İsimsiz42, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-06 2025-03-06 09:00:52.114-2025-03-06 15:00:01.947 saatleri arasında Turgutalp; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-06 2025-03-06 09:00:52.114-2025-03-06 15:00:01.947 saatleri arasında Uncubozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-06 2025-03-06 10:00:40.007-2025-03-06 16:00:49.158 saatleri arasında Turgutalp; KARAKOCA, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz48, , ENİKAZI, TURGUTALP, İsimsiz63, turgutalp, İsimsiz61, İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-06 2025-03-06 09:00:23.78-2025-03-06 15:00:36.207 saatleri arasında Veziroğlu; İsimsiz5, 1, Sakallı Yolu, Manisa Akhisar Yolu, 1., İsimsiz24, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz39, 1, İsimsiz15, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz4, veziroğlu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-06 2025-03-06 09:00:23.78-2025-03-06 15:00:36.207 saatleri arasında Güzelköy; , İsimsiz1, güzelköy, güzelkçy, Manisa Akhisar Yolu, Güzelköy Köyü İç Yolu, Güzelköy Köyü Yolu, GÜZELKÖY, İsimsiz91, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz71, güzelköy, İsimsiz69, güzelköy, güzelköy, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, güzelköy iç yolu, İsimsiz56, İsimsiz55, güzelköy sk, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, güzelköy, İsimsiz38, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, güzelköy, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-06 2025-03-06 09:00:23.78-2025-03-06 15:00:36.207 saatleri arasında Yeniharmandalı; İsimsiz62, İsimsiz57, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-06 2025-03-06 09:00:23.78-2025-03-06 15:00:36.207 saatleri arasında Kuşlubahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-06 2025-03-06 10:00:00.82-2025-03-06 17:00:00.442 saatleri arasında Horzumembelli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-06 2025-03-06 10:00:00.82-2025-03-06 17:00:00.442 saatleri arasında Dağhacıyusuf; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-06 2025-03-06 10:00:14.633-2025-03-06 13:00:22.791 saatleri arasında Kemiklidere; Kemiklidere Köyü Yolu, kemiklidere giriş yolu, , İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, Kemiklidere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-06 2025-03-06 10:00:14.633-2025-03-06 13:00:22.791 saatleri arasında Nuriye; , İsimsiz1, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-06 2025-03-06 10:00:14.633-2025-03-06 13:00:22.791 saatleri arasında Tirkeş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.